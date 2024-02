Studie warnt: Covid-‚Booster‘ blockieren natürlichen Schutz gegen Krebs

Eine bahnbrechende neue Studie warnt davor, dass Covid-„Booster“-Spritzen die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers gegen Krebs und andere tödliche Krankheiten blockieren.

Die Wissenschaftler, die die Studie durchgeführt haben, fanden heraus, dass die sogenannten „Booster“-Injektionen mit einem Anstieg der IgG4-Antikörper einhergehen.

Nach der Injektion ist die Fähigkeit des Körpers, weiße Blutkörperchen zu aktivieren, beeinträchtigt.

Durch die Überproduktion von IgG4-Antikörpern zerstören die Covid mRNA-Spritzen die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers gegen alle anderen Infektionen und verschiedene Krebsarten.

Ferner zeigt sich, dass die Auffrischungsimpfungen die wichtigsten Aspekte des Immunsystems beeinträchtigen – die Funktion der CD4+ und CD8+ T-Zellen.

Dr. Alberto Boretti, Hauptautor und Wissenschaftler der Studie, nutzte die Datenbank Google Scholar, um die Studie zu erstellen.

Boretti, Forschungsprofessor für Maschinenbau an der Missouri University of Science and Technology, fand keine ausreichenden Belege dafür, dass wiederholte Auffrischungsimpfungen bei immungeschwächten Personen sicher oder wirksam sind, wie von den Gesundheitsbehörden behauptet wird.

Stattdessen fand Prof. Boretti Hinweise darauf, dass Covid mRNA Booster die Aktivierung von CD4+ und CD8+ T-Zellen aktiv beeinflussen.

Diese T-Zellen sind zwei der wichtigsten Komponenten des Immunsystems, wenn es darum geht, Krankheitserreger zu überwachen, auf sie zu reagieren und sie zu zerstören.

Diese T-Zellen helfen dem Körper auch, auf Allergene und Tumore zu reagieren.

CD4+ T-Zellen sind für die Aktivierung anderer Immunzellen zuständig.

Sie koordinieren die Immunantwort gegen andere Infektionen und helfen den B-Zellen bei der Produktion von Antikörpern.

CD8+ T-Zellen helfen, infizierte oder abnormale Zellen zu erkennen und zu eliminieren.

Sie verhindern auch übermäßige Entzündungen.

Wird die Funktion dieser Zellen jedoch durch mRNA-Injektionen blockiert, kann dies tödliche Folgen haben.

Die Unterdrückung dieser T-Zellen verschlimmert einfache Infektionen und ermöglicht Tumorwachstum.

Die jüngste Studie reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Belegen, die auf verheerende Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Covid-mRNA-Injektionen hinweisen.

Dennoch empfiehlt die aktuelle CDC-Richtlinie, Kindern ab sechs Monaten eine oder zwei Dosen eines „aktualisierten“ Impfstoffs zu verabreichen, wenn sie immungeschwächt sind und die ersten beiden Dosen vor dem 12. September 2023 erhalten haben.

Professor Boretti rät jedoch davon ab:

Boretti warnt davor, dass die CDC die mit den Injektionen verbundenen Risiken ignoriere und sich stattdessen auf unbewiesene Daten stütze.

„Zwar wurden Auffrischungsimpfungen empfohlen, um die Immunität zu stärken und zu verlängern, vorwiegend angesichts neu auftretender Varianten, aber diese Empfehlung basiert nicht auf nachgewiesener Wirksamkeit, und die Nebenwirkungen wurden vernachlässigt“, warnt Boretti.

Während der Pandemie waren immungeschwächte Personen eine der ersten Gruppen, die mit der experimentellen Covid-mRNA-Injektion behandelt wurden.

Mehrere Studien und die medizinische Fachliteratur weisen jedoch darauf hin, dass die Covid-Spritzen dem geschwächten Immunsystem noch mehr schaden.

Je mehr Booster in ihr Blut gepumpt werden, desto mehr wird ihr Immunsystem geschwächt.

Das wiederum zerstört seine Fähigkeit, alle Infektionen abzuwehren, und zwingt diese Menschen in einen dauerhaften Zustand der Immunschwäche.

Einerseits könnte ein hoher IgG4-Antikörperspiegel nach der Impfung mit einem Schutz gegen die Zielinfektion gleichgesetzt werden.

Die Schutzwirkung eines hohen IgG4-Spiegels ist jedoch nur bis zu einem gewissen Grad gegeben.

Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass hohe IgG4-Antikörperspiegel nach wiederholten Impfungen zu Entzündungen mehrerer Organe, Autoimmunerkrankungen, schnell fortschreitenden Krebserkrankungen („Turbo-Krebs“) und autoimmunen Herzmuskelentzündungen führen.

Mit anderen Worten: Die Manipulation des menschlichen Immunsystems ist äußerst gefährlich und sollte mit viel größerer Vorsicht angegangen werden.

Die Impfung mit den nRNA-Injektionen hat auch negative Auswirkungen auf das Blut.

IgG4-Antikörper sind spezifische Proteine, die von spezialisierten weißen Blutkörperchen, den B-Zellen, gebildet werden.

Werden diese künstlich in abnorme Höhen getrieben, kann es zu Autoimmunproblemen kommen.

Wird die Aktivierung der weißen Blutkörperchen unterdrückt, kommt es zu Turbo-Krebs und zum Fortschreiten einer schweren Infektionskrankheit.

Das wirft die Frage auf: Ist dieses Problem spezifisch für mRNA-Impfstoffe oder bereiten alle Impfstoffe das Immunsystem auf ein Versagen vor?

Welche Rolle spielte die Überimpfung der Bevölkerung vor SARS-CoV-2 bei der Verschlimmerung der schweren Erkrankung und den kritischen Ergebnissen von COVID-19 in den Jahren 2020 und 2021?

Wie konnte die aggressive Impfung von Kleinkindern deren Immunsystem zum Versagen bringen?

Steckt die systematische Zerstörung der körpereigenen T-Zellen hinter der neuen Krebs-Epidemie bei Kindern und jungen Erwachsenen?