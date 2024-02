Vor der Pandemie von 2020 starben Dutzende führender Mikrobiologen unter mysteriösen Umständen

In den Jahren vor der Corona-Pandemie starben mehrere führende Mikrobiologen unter mysteriösen Umständen.

Einer von ihnen führte biologische Forschungen durch, die teilweise vom US-Verteidigungsministerium und dem NIH finanziert wurden.

Er war ein Experte auf dem Gebiet der Immunantwort auf Infektionen und hatte in jüngster Zeit mehrere Viren untersucht, darunter HIV, Ebola, Herpes und Influenza.

Mysteriöse Todesfälle von Wissenschaftlern, die mit der Regierung zusammenarbeiteten. Elizabeth Lane hat einen der seltsamsten Todesfälle von Wissenschaftlern untersucht. Sie nimmt an meinem Podcast teil, um zu erzählen, was sie von seinen engen Mitarbeitern gelernt hat.

Mysterious deaths of scientists who were working with the government.



Elizabeth Lane has been investigating one of the strangest scientist deaths. She joins my podcast to tell what she learned from his close associates.



Watch on my YouTube: https://t.co/UQvK1YW04J pic.twitter.com/ZBLWHAMOVr