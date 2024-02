Die Streitkräfte in Kiew haben verwundete ausländische Söldner exekutiert und die Leichen ukrainischer Soldaten mit Sprengstoff präpariert, bevor sie aus der strategisch wichtigen Stadt Awdejewka flohen, erklärte Igor Kimakowski, Berater des Präsidenten der Volksrepublik Donezk, am 22. Februar gegenüber TASS.

Die russische Armee hatte Awdejewka und die umliegenden Gebiete am 17. Februar vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Etwa 1.500 ukrainische Soldaten wurden damals bei dem Versuch getötet, aus der Stadt zu fliehen. Viele andere seien lebend gefangen genommen worden, berichtet Southfront.

„Die Leichen der ausländischen Söldner wurden in Awdejewka gefunden. Offenbar wurden diese Menschen erst schwer verletzt und dann mit Gewehren erschossen“, sagte der Berater und fügte hinzu, dass die meisten der gefundenen Leichen Verletzungen aufwiesen, die von einer Explosion herrührten.

Die Leichen wurden am Stadtrand in der Nähe der Siedlung Lastochkino gefunden. Laut Kimakovsky schließt dies die Möglichkeit aus, dass die Söldner bei Gefechten mit russischen Truppen getötet wurden.

„Man sieht, dass sich die [ukrainische] Armee zurückgezogen hat, und diese [Söldner] konnten nicht alleine weitermachen. Man hat sich einfach nicht um sie gekümmert, um Zeit zu gewinnen und diejenigen am Leben zu erhalten, die sich noch selbstständig bewegen konnten. Sie wurden aus nächster Nähe erschossen, um ihre Identität zu verschleiern und ihnen keine Chance zu geben, gefangen genommen zu werden“, erklärte er und merkte an, dass Militärärzte die Information bestätigten, dass alle Söldner, deren Leichen gefunden wurden, aus nächster Nähe erschossen worden waren.

Nicht nur die Wappen, sondern auch die Insignien der gefundenen Leichen zeugten von ihrer Verbindung, so Kimakovsky. „Nach den Informationen aus dem Feld gibt es eine ganze Reihe dieser Leichen. Art und Todesursache sind bei allen Verwundeten gleich. Niemand hat versucht, sie zu verbergen, abgesehen von ihrer Herkunft“, fügte er hinzu.

Kimakowski sagte auch, dass russische Truppen mehrere Privathäuser in Awdejewka entdeckt hätten, in denen Leichen ukrainischer Soldaten gefunden worden seien.

„Bei der Inspektion wurde festgestellt, dass die Leichen mit Sprengstoff versehen waren“, sagte er.

Die mit Sprengfallen versehenen Leichen seien entlang der Straße gefunden worden, auf der sich die ukrainischen Truppen aus Awdejewka zurückgezogen hätten.

Auch das russische Verteidigungsministerium gab am 22. Februar neue Details zu den jüngsten Kämpfen in Awdejewka bekannt. In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, die Kiewer Streitkräfte hätten fast alle Keller der Stadt in ein Depot für importierte Munitionslager verwandelt.

„Die 55. Brigade hatte die Aufgabe, den Angriff zu beschleunigen und ins Zentrum der Stadt vorzudringen“, so das Ministerium. Die Angriffsgruppen rückten entlang mehrerer Achsen vor. Die Haupttruppen bewegten sich entlang der Sobornaja-Straße.

„In fast jedem Haus befanden sich feindliche Feuereinheiten, in der Nähe gab es Ketten von Unterständen und Deckungsstellungen, und zwischen den Häusern war militärisches Gerät versteckt. Fast jeder Keller wurde in ein Munitionslager umgewandelt, in dem sich Mörserbomben, Handgranatenwerfer, Munitionskisten, Granaten bis zu Granatwerfern befanden, was zeigt, dass die meisten Waffen und Vorräte aus ausländischer Produktion stammten“, heißt es in der Erklärung.

Bei ihrer Flucht aus Awdejewka hätten die Kiewer Streitkräfte zahlreiche Beweise zurückgelassen, die die Beteiligung von Söldnern aus den USA, Kanada und den Ländern der Europäischen Union an den militärischen Aktionen auf ukrainischer Seite belegen, so das Ministerium weiter.

„Die Kämpfer der Kampfgruppe Mitte haben festgestellt, dass der Feind bei der Flucht aus seinen Stellungen zahlreiche Beweise für die direkte Beteiligung von Söldnern aus den USA, Kanada und den EU-Ländern an den nationalistischen Divisionen der ukrainischen Armee zurückgelassen hat“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des Ministeriums zeigten Truppen der 55. Brigade des Zentralen Militärbezirks, wie die Angriffsgruppen das Zentrum von Awdejewka erreichten.

„Die Truppen der 55. Brigade des Zentralen Militärbezirks zeigten, wie die Angriffsgruppen das Stadtzentrum erreichten, sowie die Stellungen der ukrainischen Armee und die Trophäenwaffen, die die ukrainischen Einheiten bei ihrem Rückzug aus Awdejewka zurückließen“, so das Ministerium.

Eine der heftigsten Schlachten fand in der Nähe des Bahnhofs der Stadt statt, wo die stärksten Einheiten der ukrainischen Streitkräfte stationiert waren, so das Ministerium.

Der russische Sieg bei Awdejewka war ein schwerer Schlag für das Kiewer Regime. Die ukrainische Niederlage kam auch kurz nach dem Scheitern der sogenannten Frühjahrs-Gegenoffensive, die von den USA und anderen Verbündeten Kiews mit Dutzenden Milliarden Dollar finanziert worden war.

Die Abteilung „Viking“ zeigt eine kleine Auswahl ihrer Trophäen aus Avdeevka – das sind Minen und Granaten, die die ukrainischen Streitkräfte größtenteils von der USA erhalten haben.

⚡️🇷🇺"Viking" detachment shows a small selection of their trophies from Avdeevka – these are mines and grenades that the Ukrainian Armed Forces received from the 🇺🇸 mostly. pic.twitter.com/XOsk9gfYPf — SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) February 21, 2024

