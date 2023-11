Im Würgegriff der Schlange – Die Machtübernahme der WHO rückt unaufhaltsam näher – EIN WICHTIGES VIDEO

Die WHO ist in vielerlei Hinsicht eine gescheiterte und kompromittierte Organisation, vorwiegend wegen ihres kläglichen Versagens, die Welt rechtzeitig vor der COVID19-Pandemie zu warnen, als diese noch hätte eingedämmt werden können. Viele machen Interessenkonflikte mit China sowie mit der Gates Foundation, GAVI und anderen für den unentschuldbaren Mangel an Urteilsvermögen und Handeln während dieser epischen Katastrophe verantwortlich, die Millionen von Menschen das Leben gekostet hat.

Trotz dieser miserablen Bilanz fordert die WHO eine Ausweitung ihrer Befugnisse, als ob eine Vergrößerung der gescheiterten Organisation zu einer effektiveren Arbeit führen würde.