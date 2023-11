Die moralische Komplexität der Bombardierung eines Konzentrationslagers voller Kinder

Caitlin Johnstone

Ja, ich nehme an, dass diejenigen, die für die Notwendigkeit plädieren, weiterhin militärische Bomben auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder abzuwerfen, auf der Seite stehen, die von der Geschichte negativ beurteilt wird.

Sie werfen Bomben auf ein Konzentrationslager voller Kinder. SIE WERFEN BOMBEN AUF EIN KONZENTRATIONSLAGER VOLLER KINDER.

Nicht in der Vergangenheit. Sondern in diesem Augenblick. Sie tun es immer noch. Nichts deutet darauf hin, dass sie damit aufhören werden.

Nichts, was dagegen spricht, sollte auch nur im Entferntesten umstritten sein.

❖

Sie werfen Bomben auf ein Konzentrationslager voller Kinder. Sogar Shitlibs und Pseudolinke, die jede andere außenpolitische Frage falsch verstehen, schaffen es, diese Frage richtig zu verstehen, so offensichtlich ist das. Wer sich in dieser Frage irrt, kann ohne wirklichen Verlust dauerhaft entlassen werden.

❖

Egal, wie viel man über den 7. Oktober redet, es bleibt eine Tatsache, dass Israel militärische Bomben auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt, und das muss dringend aufhören.

Egal wie viel man darüber redet, wie böse und schlecht die Hamas ist, es wird immer eine Tatsache bleiben, dass Israel militärische Sprengkörper auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt und dass das dringend aufhören muss.

Egal wie oft man das Wort „menschliche Schutzschilde“ in den Mund nimmt, es wird immer eine Tatsache bleiben, dass Israel militärische Sprengkörper auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt und dass dies dringend aufhören muss.

Egal wie sehr man die Kritiker Israels beschuldigt, Terroristen zu lieben, es wird immer eine Tatsache bleiben, dass Israel militärische Sprengkörper auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt und dass dies dringend aufhören muss.

Egal, wie sehr man die Kritiker Israels beschuldigt, Juden zu hassen, es bleibt eine Tatsache, dass Israel militärische Sprengkörper auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt, und das muss dringend aufhören.

Egal wie viele Worte man benutzt, egal wie viele Geschichten man zu erzählen versucht, egal wie viele ad hominem Beschuldigungen man gegen diejenigen erhebt, die Israel kritisieren, es wird immer eine Tatsache bleiben, dass Israel militärische Sprengkörper auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt, und das muss dringend aufhören.

❖

Ja, ich nehme an, dass diejenigen, die argumentieren, dass es notwendig ist, weiterhin militärische Sprengkörper auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder abzuwerfen, auf der Seite stehen, die von der Geschichte negativ beurteilt wird.

❖

Ein großer Teil der westlichen Verderbtheit verbirgt sich hinter der ungeprüften Annahme, dass das Töten von Menschen mit Bomben weniger schlimm sei als das Töten mit Kugeln oder Messern. Durch die ununterbrochenen Bombardierungen im Ausland hat der Westen die Öffentlichkeit für die Realität des Bombeneinsatzes desensibilisiert.

❖

Die Hamas ist in den Krankenwagen. Die Hamas ist in den Krankenhäusern. Die Hamas ist in den Flüchtlingslagern. Die Hamas ist hinter den Kindern. Vielleicht schlachten sie einfach Zivilisten ab.

Wenn eine Militärmacht einfach Tausende von Zivilisten massakrieren und dann propagandistische Lügen erfinden würde, um ihre Massaker zu vertuschen, würde das anders aussehen als die Aktionen und Erklärungen Israels jetzt?

❖

WIR sind die Terroristen.

WIR fügen der Zivilbevölkerung Gewalt und Angst zu, um politische Ziele zu erreichen.

WIR ermorden Babys.

WIR massakrieren Frauen und Kinder.

Das Wort „Terrorismus“ hat keine Bedeutung, wenn man es nicht in erster Linie auf diese mörderische westliche Zivilisation anwendet.

❖

Seit dem Irak hat sich das US-Imperium nicht mehr dabei ertappen lassen, dass es vor aller Augen so unverschämt böse aussieht. Es war schon immer die mörderischste und verkommenste Machtstruktur der Welt, aber normalerweise ist ihre Psychopathie verborgener und für die breite Öffentlichkeit schwerer zu verstehen.

Und das ist so, als ob jeder die Irak-Invasion online in Echtzeit verfolgen würde, mit Rohmaterial von all den Zivilisten, die dabei getötet werden und die ihre sozialen Medien rund um die Uhr überfluten. Da kann man nicht so viel Propaganda reinpacken, wie man will.

❖

Ich habe so viele tote Kinder gesehen, als ich Informationen über dieses Massaker gesammelt habe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele tote Kinder gesehen. Ich bin bereits an dem Punkt angelangt, an dem ich Kinder in der Nachbarschaft sehe und reflexartig dankbar bin, dass sie aufrecht stehen und sich bewegen und atmen, mit all ihren inneren Teilen, so wie Kinder sein sollten.

❖

Als der Holocaust ins 21. Jahrhundert zurückkehrte, kam er, den Antisemitismus anprangernd und einen Davidstern tragend.

❖

Wenn Sie zu den Millionen von Menschen gehören, die erkennen, dass die westliche politische und mediale Klasse Sie die ganze Zeit über Israel-Palästina belogen hat, dann sollten Sie sich wahrscheinlich bewusst sein, dass sie Sie auch über jeden anderen Konflikt im Ausland belogen haben.

❖

Israel hat die Hamas geschaffen, so wie man einen blauen Fleck bekommt, wenn man jemanden wiederholt auf dieselbe Stelle schlägt. Wenn man ein Volk mit extremer Aggressivität misshandelt und ihm jeden friedlichen Ausweg verwehrt, werden gewalttätige Gruppierungen entstehen, wie ein blauer Fleck auf wiederholt geschlagenem Fleisch.

Zu glauben, man könne gewalttätige Widerstandsgruppen mit Bomben loswerden, ist wie zu glauben, man könne einen blauen Fleck loswerden, indem man härter zuschlägt oder indem man von Schlägen auf den Körper zu Schlägen mit einem Knüppel übergeht. Je mehr man die Bevölkerung misshandelt, desto mehr gibt man den Gruppen, die sich gewaltsam gegen diese Misshandlungen wehren, Grund und Legitimität.

Man wird die Wunde nicht los, indem man noch mehr misshandelt, sondern indem man die Misshandlungen einstellt und alles tut, was zur Heilung der Wunde beiträgt.

❖

Der letzte Monat hat wirklich das Beste in den besten Menschen und das Schlimmste in den schlechtesten Menschen zum Vorschein gebracht.