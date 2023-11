Nachfrage nach „ungeimpften“ Spermien steigt bei weiter sinkenden Geburtenraten

Frauen wenden sich in ihrer Verzweiflung an dubiose Facebook-Gruppen

Ob Sie es glauben oder nicht, das war heute in den Nachrichten:

Der Artikel der Daily Mail ist streng genommen nicht gut recherchiert. Er scheint eine bestimmte zwielichtige Figur namens „Jonathan Rinaldi“ zu verstärken, der sich selbst als „der Sperminator“ bezeichnete. Herr Rinaldi sieht so aus, wie er hier mit seiner rechten Hand gestikuliert:

Dieser „Sperminator“ hat eine Facebook-Gruppe und ist finanziell gut ausgestattet. Die Daily Mail fand zahlreiche Fälle, in denen Menschen nach „ungeimpftem Sperma“ suchten.

Gesundheitsexperten weisen darauf hin, dass die Bedenken der potenziellen Empfänger unbegründet sind:

Es gibt absolut keinen Grund, sich wegen des Covid-19-Impfstoffs Sorgen um die Fruchtbarkeit zu machen“, sagt Dr. Lanny Wilson, Lehrstuhlinhaber für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Avalon University School of Medicine in Youngstown, Ohio.