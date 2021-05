Immer mehr Fälle von vollständig geimpften die Covid-Positive getestet werden! US-Gesundheitsbehörde ändert jetzt regeln

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) werden nur noch jene Durchbruchsfälle melden, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen. Die Agentur senkte auch die Testschwelle, aber nur für die vollständig geimpften Menschen.

Da immer mehr Berichte über COVID-Durchbruchsfälle innerhalb und außerhalb der USA auftauchen, haben die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heute mitgeteilt, dass sie mit Wirkung vom 14. Mai die Art und Weise ändern werden, wie Durchbruchsfälle gemeldet werden.

Laut einer Erklärung auf der CDC-Website sagte die Behörde, dass sie die wöchentliche Meldung von COVID-Durchbruchsinfektionen einstellen wird, um die Qualität der gesammelten Daten über Fälle mit der größten klinischen und öffentlichen Gesundheitsbedeutung zu maximieren“, es sei denn, sie führen zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod.

Die Nachricht folgte einer weiteren Änderung, die Ende letzten Monats bekannt gegeben wurde, und zwar in der Art und Weise, wie PCR-Tests bei vollständig geimpften Personen durchgeführt werden sollten.

Beide Änderungen werden dazu führen, dass die Gesamtzahl der gemeldeten Durchbruchsfälle in den USA sinkt.

Ein Durchbruchsfall wird registriert, wenn eine Person zwei Wochen nach Erhalt der Ein-Dosis-Impfung von Johnson & Johnson (J&J) oder nach Abschluss der Zwei-Dosis-Impfung von Moderna oder Pfizer positiv auf SARS-Cov-2 getestet wird.

Warum die Änderungen wichtig sind

Im April hat die CDC eine neue Anleitung für Labore herausgegeben, in der empfohlen wird, den RT-PCR-CT-Wert auf 28 Zyklen zu reduzieren – allerdings nur für die vollständig geimpften Personen, die auf COVID getestet werden.

Bei einem RT-PCR-Test – dem Goldstandard für den Nachweis von SARS-CoV-2 – wird RNA aus dem vom Patienten entnommenen Abstrich extrahiert. Anschließend wird sie in DNA umgewandelt, die dann vervielfältigt wird.

CT, oder Zyklusschwelle, ist ein Wert, der bei RT-PCR-Tests auftritt. Ein CT-Wert bezieht sich auf die Anzahl der Zyklen, die benötigt werden, um die virale RNA zu amplifizieren, um ein nachweisbares Niveau zu erreichen.

Nach Angaben des Indian Council of Medical Research gilt ein Patient als positiv für COVID, wenn der CT-Wert unter 35 liegt. Mit anderen Worten: Wenn das Virus nach 35 Zyklen oder früher nachweisbar ist, gilt der Patient als positiv.

Dr. Anthony Fauci empfiehlt einen CT-Wert von 35. Weltweit liegt der akzeptierte Cut-off für den CT-Wert für COVID zwischen 35 und 40, abhängig von den Anweisungen der Hersteller der Testgeräte.

„Wenn der Richtwert auf 24 gesenkt würde, würde das bedeuten, dass CT-Werte im Bereich 25-34 nicht als positiv angesehen würden“, so der Indian Council of Medical Research, wie The Indian Express berichtet. „Ein Grenzwert von 35 bedeutet also, dass mehr Patienten als positiv eingestuft werden würden, als wenn der Grenzwert bei 24 läge.“

Mit anderen Worten: Das Absenken des CT-Schwellenwertes kann dazu führen, dass infektiöse Personen übersehen werden.

Die CDC wird diese Woche keine neuen Durchbruchszahlen melden

Weil die Änderung, wie die CDC Durchbruchsfälle meldet, immer noch implementiert wird und nicht vor dem 14. Mai in Kraft tritt, hat die CDC diese Woche keine neuen Zahlen gemeldet.

Nach den letzten verfügbaren Zahlen, mit Stand vom 26. April, berichtete die CDC, dass 9245 Menschen mindestens zwei Wochen nach ihrer letzten COVID-Impfung positiv auf COVID getestet wurden. Etwa 9% oder 835 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden und 132 starben.

Von den hospitalisierten Patienten wurden 241 als asymptomatisch oder mit einer Krankheit, die nicht mit COVID zusammenhängt, und 20 Todesfälle als asymptomatisch oder nicht mit der Krankheit zusammenhängend gemeldet.

Die neuesten Zahlen stammen aus 46 US-Bundesstaaten und Territorien. Es ist nicht klar, welche vier Staaten keine Durchbruchsfallzahlen an die CDC übermittelt haben.

„Diese Überwachungsdaten sind eine Momentaufnahme und helfen, Muster zu identifizieren und nach Signalen unter den Impfstoff-Durchbruchsfällen zu suchen“, sagte die CDC in einer Erklärung vom 27. April. „Da die CDC und die staatlichen Gesundheitsämter sich darauf verlagern, sich nur auf die Untersuchung von Impfstoff-Durchbruchsfällen zu konzentrieren, die zu Krankenhausaufenthalten oder Tod führen, werden diese Daten regelmäßig aktualisiert und jeden Freitag veröffentlicht.“

Nach Angaben der CDC sind die tatsächlichen Zahlen der Impfstoffdurchbrüche wahrscheinlich höher, da das Überwachungssystem passiv ist und sich auf freiwillige Meldungen der staatlichen Gesundheitsämter stützt und möglicherweise nicht vollständig ist. Darüber hinaus werden einige Durchbruchsfälle aufgrund fehlender Tests nicht identifiziert werden. Dies gilt besonders in Fällen von asymptomatischen oder leichten Erkrankungen, fügte die CDC hinzu.

Die CDC sagte, Impfstoffe sind immer noch wirksam, unter Hinweis auf die Durchbruch Fälle stellen einen kleinen Prozentsatz von denen, die geimpft worden sind.

Das am meisten geimpfte“ Land kehrt zu Abriegelungen zurück, da die Durchbruchsfälle ansteigen

Die Insel Seychellen, die mehr Menschen gegen COVID geimpft hat als jedes andere Land der Welt, hat angesichts der steigenden Zahl von Infektionen wieder Abriegelungsmaßnahmen eingeführt, ähnlich denen, die 2020 verhängt wurden.

Laut Bloomberg haben 62,2 % der erwachsenen Bevölkerung der Insel zwei Dosen COVID-Impfstoff erhalten. Zum Vergleich: In Israel, der am zweithäufigsten geimpften Nation, sind es 55,9 Prozent. Sinopharm und AstraZeneca’s Covishield sind die beiden Impfstoffe, die auf den Seychellen verabreicht werden.

„Trotz aller außergewöhnlichen Anstrengungen, die wir unternehmen, ist die Covid-19 Situation in unserem Land im Moment kritisch, mit vielen täglichen Fällen, die letzte Woche gemeldet wurden,“ sagte Peggy Vidot, die Gesundheitsministerin der Nation, auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Auf einer Pro-Kopf-Basis ist der Ausbruch auf den Seychellen schlimmer als die wütende Welle in Indien. Ein Spitzenwert von durchschnittlich 100 neuen Fällen pro Tag ist eine große Sache in einem Land mit einer Bevölkerung von weniger als 100’000 Menschen, berichtete die Washington Post.

Von diesen Fällen sind 84% Seychellois und 16% sind Ausländer, sagte Daniel Lucey, klinischer Professor für Medizin an der Dartmouth Geisel School of Medicine, in einem Blogbeitrag. Knapp zwei Drittel von ihnen sind entweder ungeimpft oder haben nur eine Dosis erhalten, der Rest hat zwei Dosen erhalten, fügte Lucey hinzu.

Ein Vergleich zwischen Sinopharm, Covishield und ungeimpften Infizierten könnte mit Hilfe der genetischen Sequenzierung und Daten über den Schweregrad ihrer Infektionen durchgeführt werden, sagte Lucey. „Angesichts der weit verbreiteten internationalen Verwendung dieser beiden Impfstoffe gibt es globale Auswirkungen auf das, was jetzt auf den Seychellen passiert.“

Beamte gaben auf einer Pressekonferenz wenig Details darüber, was hinter dem Infektionsanstieg stecken könnte, außer zu sagen, dass die Menschen weniger Vorsichtsmaßnahmen gegen das Virus ergriffen haben als zuvor und dass der Anstieg möglicherweise auf die Feierlichkeiten nach Ostern zurückzuführen ist.

Kalifornien erlebt Tausende von bahnbrechenden COVID-Infektionen

Zwischen dem 1. Januar und dem 28. April verzeichneten die kalifornischen Gesundheitsbehörden 3084 Durchbruchsfälle von COVID, berichtete die Sacramento Bee.

„Je mehr Zeit vergeht und je mehr Menschen vollständig geimpft sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass weitere Nachimpfungsfälle auftreten“, so das California Department of Public Health in einer Erklärung.

Nachimpfungsfälle werden erfasst, wenn eine Person zwei Wochen nach der Impfung mit J&J oder nach Abschluss der Zwei-Dosen-Impfung mit Moderna oder Pfizer positiv auf SARS-Cov-2 getestet wird.

Das staatliche Gesundheitsamt hat keine Informationen über Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, die den Durchbruchsfällen zugeschrieben werden.

Der Defender berichtete zuvor über Durchbruchsfälle in Washington, Florida, South Carolina, Texas, New York, Kalifornien und Minnesota.