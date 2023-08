Aktuell ist die Nachricht präsent, dass trotz zahlreicher erschütternder Enthüllungen über das Wuhan-Coronavirus und die Rolle der USA in seiner Entstehung, weiterhin die Entwicklung neuer biologischer Waffen in Biowaffenlabors in kommunistischem China finanziert wird. Dabei wird auch die US-Regierung für ihre Verantwortung in dieser Angelegenheit kritisiert.

Aufzeichnungen belegen, dass immer noch beträchtliche Geldsummen in chinesische Labore fließen, in denen umstrittene medizinische Tierversuche durchgeführt werden. Zwischen 2013 und heute wurden mehr als 15 Millionen Dollar für diese Forschungsbemühungen aufgewendet, die auch in anderen Ländern stattfinden.

Einige dieser von den USA finanzierten Untersuchungen beinhalten das Sammeln gefährlicher Vogelgrippeviren von Chinas fragwürdigen Märkten und die gezielte Infektion von Hühnern, Enten und Meerschweinchen, um die Viren zu modifizieren und sie für den Menschen übertragbarer und tödlicher zu machen.

Obwohl diese Aktivitäten technisch gesehen nicht illegal sind, stellt sich die Frage: Warum sollten hart arbeitende Amerikaner für solche Forschungsprojekte in einem Land bezahlen, das als geopolitischer Gegner betrachtet wird? In China gibt es oft nur geringe ethische und sicherheitstechnische Regulierungen, was diese Bedenken verstärkt.

Ferner gibt es nur minimale Überwachung der Gelder, die nach China fließen, um diese kontroversen Forschungen zu unterstützen. Unsicher ist, ob diese Mittel tatsächlich den beabsichtigten Zweck dienen, oder ob sie stattdessen in die Taschen weniger Privatpersonen fließen, während chinesische Arbeitskräfte unter möglicher Zwangsarbeit an Biowaffenforschung beteiligt sind.

Warum müssen die amerikanischen Steuerzahler immer die Rechnungen anderer Länder bezahlen?

Wenn es um das kommunistische China und seine „Standards“ geht, weiß man nie so genau, womit man es zu tun hat. Dennoch hat die US-Regierung entschieden, dass China Millionen und Abermillionen an Steuergeldern für die Entwicklung neuer pandemietauglicher Biowaffen erhalten soll.

Zwischen 2015 und 2023 werden mindestens sieben verschiedene US-Institutionen Zuschüsse der National Institutes of Health (NIH) an chinesische Labore zahlen, die Tierversuche durchführen. Der Gesamtbetrag beläuft sich derzeit auf 3.306.061 $.

In den Steuerjahren 2021 bis 2023 haben die NIH außerdem 15 Zuschüsse in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen US-Dollar an verschiedene andere Einrichtungen in China vergeben, die grausame Tierversuche durchführen. Im gleichen Zeitraum haben die NIH zudem mindestens 92 Unterzuschüsse in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar an chinesische Einrichtungen vergeben.

Insgesamt haben die NIH mindestens 140 Millionen US-Dollar für Tierversuche nicht nur im kommunistischen China, sondern auch in 28 anderen Ländern ausgegeben. Aufgrund der laxen Standards in anderen Ländern haben die US-Regierung und ihre Partner aus der Privatwirtschaft diese Tierversuche als Teil eines faschistischen Biowaffenunternehmens direkt vor den Augen der Bevölkerung durchgeführt.

Seit Jahren versucht die Watchdog-Gruppe White Coat Waste Project, die US-Regierung davon abzuhalten, noch mehr Steuergelder nach China oder sonst wohin zu schicken – und wie wäre es, wenn wir aufhören würden, Milliarden an die Wohltätigkeitskönigin Volodymyr Zelensky zu schicken, wenn wir schon dabei sind?

Das White Coat Waste Project hat als erstes aufgedeckt, dass die NIH Millionen von Dollar nach China und Russland geschickt hat, um dort unkontrollierte und gefährliche medizinische Experimente durchzuführen.

Laut der Watchdog-Gruppe wurden bei diesen Experimenten Elektroden in die Wirbelsäule und das Muskelgewebe von Katzen implantiert und Teile ihres Gehirns entfernt. Die Tiere wurden dann in gefängnisähnliche Metallkäfige gesperrt und gezwungen, auf Laufbändern zu laufen, bevor sie getötet und seziert wurden.

In einem anderen grausamen, vom Steuerzahler finanzierten medizinischen Experiment wurden Füchse der gleichen Behandlung unterzogen, bevor sie getötet und seziert wurden.