Imperiale Dominanz, getarnt als demokratische Abschreckung

Die nationale Verteidigungsstrategie des Pentagons treibt die Militärausgaben in Rekordhöhe

William J. Astore

Vor mehr als zwei Jahrtausenden schilderte Thukydides in der Geschichte des Peloponnesischen Krieges den katastrophalen Konflikt zwischen Athen und Sparta. Das Buch ist ein Meisterwerk über Strategie und Krieg und wird noch immer am US Army War College und vielen anderen militärischen Einrichtungen in der ganzen Welt gelehrt. Eine Passage aus dem Buch, in der ein Ultimatum beschrieben wird, das Athen einer schwächeren Macht stellte, ist mir über all die Jahre im Gedächtnis geblieben. Und hier ist sie, frei aus dem Griechischen übersetzt: „Die Starken tun, was sie wollen, und die Schwachen leiden, was sie müssen.“

Kürzlich las ich die Ausgabe der Zeitschrift Nationale Verteidigungsstrategie (NDS), die im Oktober 2022 vom Pentagon herausgegeben wurde, und Thukydides‘ antike Botschaft, eine ebenso klare wie unbestreitbare Warnung, kam mir wieder in den Sinn. Sie fasste für mich den wahren Kern dieser NDS zusammen: Die Vereinigten Staaten sind stark und machen, was sie wollen, und schwächere Mächte müssen natürlich leiden, wie sie müssen. Eine solche Beschreibung steht im Widerspruch zur Mythologie dieses Landes, in der wir Kriege nicht für unsere eigenen imperialen Ziele führen, sondern um uns zu verteidigen und gleichzeitig Freiheit und Demokratie zu fördern. Erinnern wir uns daran, dass auch Athen sich für eine aufgeklärte Demokratie hielt, als es seinen imperialen Krieg um die Vorherrschaft auf dem Peloponnes führte. Athen verlor diesen Krieg auf verhängnisvolle Weise, aber immerhin brachte es Thukydides hervor, einen militärischen Führer, der zum Historiker wurde und nur allzu unverblümt über das anmaßende, letztlich fatale Streben seines Landes nach Hegemonie schrieb.

Die imperialen militärischen Ambitionen trugen auf katastrophale Weise zur Erschöpfung und zum endgültigen Zusammenbruch Athens bei – eine Lehre, die den US-Strategen völlig fremd ist. Es überrascht daher nicht, dass man in der neuesten, von Verteidigungsminister Lloyd Austin verabschiedeten NDS keine solche thukydideische Klarheit findet. Anstelle der Redlichkeit und der zeitlosen Lehren dieses griechischen Historikers stellen die NDS einen Angriff nicht nur auf die englische Sprache, sondern auf unsere Zukunft selbst dar. Darin wird eine Politik des Scheiterns imperialer Dominanz auf ewig als demokratische Abschreckung getarnt, während die größte „strategische“ Anstrengung von allen (bemerkenswert erfolgreich) zur Rechtfertigung massiver Pentagon-Haushaltserhöhungen verwendet wird. In Anbetracht der anhaltenden Misserfolge in diesem Jahrhundert für das, was sich immer noch als die größte Militärmacht auf dem Planeten ausgibt – Afghanistan, Irak und Libyen natürlich, aber vergessen Sie nicht Somalia, Syrien, Jemen und in der Tat den gesamten 8 Billionen Dollar schweren Globalen Krieg gegen den Terror in all seiner Brutalität – betrachten Sie NDS als einen der seltenen Momente, in denen die „Mission erfüllt“ ist. Der Basis-„Verteidigungs“-Haushalt für 2023 liegt jetzt bei 858 Milliarden Dollar, 45 Milliarden Dollar mehr als selbst die Regierung Biden beantragt hat.

Angesichts der Tatsache, dass das jährliche Budget auf eine Billion Dollar (oder mehr) ansteigt, kann man leicht zu dem Schluss kommen, dass, zumindest wenn es um unser Militär geht, nichts so erfolgreich ist wie ein Misserfolg. Und das gilt übrigens nicht nur für Kriege, die zu schwindelerregenden Kosten verloren wurden, sondern auch für straflos verpatzte Finanzprüfungen. Immerhin ist das Pentagon erst kürzlich bei seiner fünften Prüfung in Folge durchgefallen. Da das Geld immer im Überfluss vorhanden ist, egal wie es ausgegeben wird, scheint eines garantiert: ein zukünftiger amerikanischer Thukydides wird das Material haben, um einen oder mehrere Bände zu schreiben, die ihresgleichen suchen. Natürlich bleibt abzuwarten, ob dieses Land den Weg Athens geht – eine Niederlage aufgrund militärischer Erschöpfung, die durch den Verrat seiner angeblich tiefsten Ideale noch verschlimmert wird und schließlich zum Zusammenbruch führt. Doch angesichts der Tatsache, dass Amerikas Kriegsschulen weiterhin Thukydides imProgramm führen, kann niemand behaupten, dass unser Militär und künftige NDS-Autoren nicht angemessen gewarnt wurden, wenn es darum geht, was sie wahrscheinlich erwartet.

Amerika mit Bürokratie erdrosseln

Wenn du sie nicht mit Brillanz blenden kannst, dann verblüffe sie mit Blödsinn.

Dieses Sprichwort habe ich schon früh in meiner Laufbahn als Offizier der Luftwaffe gelernt, und so war ich nicht sonderlich überrascht, als ich entdeckte, dass dies die Leitphilosophie der NDS ist. Das Dokument hat fast etwas von Alice im Wunderland, da Wörter und Sätze neue Bedeutungen annehmen. Es wird Sie nicht überraschen, wenn Sie erfahren, dass China für die Sicherheit der USA eine „schrittweise Herausforderung“ darstellt; dass Russland aufgrund seiner „unprovozierten, ungerechten und rücksichtslosen Invasion in der Ukraine“ und anderer Formen „unverantwortlichen Verhaltens“ eine „akute Bedrohung“ für Amerika darstellt; und der Aufbau „kampffähiger Streitkräfte“ innerhalb eines „Verteidigungs-Ökosystems“ ein Hauptziel des Pentagons ist, zusammen mit der Fortführung von „Investitionen in ausgereifte, hochwertige Anlagen“ (wie defekte Flugzeugträger, ultra-teure Bomber und Kampfjets und Weltuntergang verheißende neue ICBMs).

Es wird viel über die „Nutzung“ dieser „Vermögenswerte“, die „Risikominderung“ und sogar die „Auferlegung von Kosten“ geredet, ein seltsamer Euphemismus für das Bombardieren, Töten oder anderweitige Zufügen von Schmerzen bei unseren Feinden. Schlimmer noch, das Dokument enthält so viel Finanz- und Wirtschaftssprache, dass man sich fragen muss, ob die Autoren nicht schon mindestens einen Fuß in der Drehtür haben, die sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Militär in die Vorstände der großen Verteidigungsunternehmen wie Boeing und Raytheon bringen könnte.

Mein Lieblingsbegriff, der in NDS neu definiert wurde, ist vielleicht das Wort „Feldzug“. Früher führten Armeen Feldzüge durch, und Generäle wie Friedrich der Große oder Napoleon lernten den Preis dafür in Form von Blut und Schätzen wirklich kennen. Im Gegensatz zu den US-Generälen nach 1945 wussten sie auch, was ein Sieg und eine Niederlage bedeuten. Vergessen Sie den Gedanken an diese Art von Feldzug. NDS definiert sie neu, fast satirisch, um nicht zu sagen unverständlich, als „die Durchführung und Abfolge logisch miteinander verbundener militärischer Initiativen, die darauf abzielen, klar definierte, strategisch ausgerichtete Prioritäten im Laufe der Zeit voranzubringen“. Hm?

Campaigning, so erklärt die Einleitung, die von Verteidigungsminister Austin unterzeichnet ist (den man in seiner Unverblümtheit nicht mit Friedrich II. und in seiner militärischen Schärfe nicht mit Napoleon verwechseln kann), „ist nicht das übliche Geschäft – es ist das bewusste Bemühen, die Aktivitäten und Investitionen des [Verteidigungs-]Ministeriums zu synchronisieren, um den Fokus und die Ressourcen zu bündeln und die Bedingungen zu unseren Gunsten zu verändern.

Haben Sie das verstanden? Sehr gut!

Natürlich, wer weiß schon, was solch undurchdringlicher Jargon für unser Militär im Jahr 2023 wirklich bedeutet? Dieser ehemalige Militäroffizier bevorzugt sicherlich die einfache und ehrliche Sprache von Thukydides. In seinen Worten will Amerika, das Starke, in der Welt tun, was es will, um die „Bedingungen zu unseren Gunsten“ zu erhalten und zu erweitern, wie NDS es ausdrückt – ein Maßstab, mit dem dieses Land in diesem Jahrhundert grandios versagt hat. Schwächere Länder, insbesondere solche, die „unverantwortlich“ sind, müssen einfach leiden. Wenn sie sich wehren, müssen sie mit einigen „Kostenauferlegungen“ rechnen, die von unseren „kampferprobten Kräften“ ausgeübt werden. Dazu gehört auch Amerikas „ultimativer Rückhalt“ für die Auferlegung von Kosten … schluck, seine Atomstreitkräfte.

Auch hier lohnt es sich, NDS genau zu lesen (so schmerzhaft das auch sein mag), gerade weil der Verteidigungsminister behauptet, es sei sein „herausragendes Leitdokument“. Ich gehe davon aus, dass er damit keine Scherze macht, obwohl ich wünschte, er würde es tun. Für mich ist dieses Dokument im Hinblick auf Leitlinien das, was Atomraketen im Hinblick auf „Backstops“ sind. Wenn Sie dieser Vergleich schockiert, fordere ich Sie auf, es zu lesen und dann zu versuchen, klar zu denken oder zu schreiben.

Mehr Klarheit für Amerikas Militärstrategie

Um Ihnen das Trauma zu ersparen, NDS überhaupt durchzublättern, möchte ich versuchen, das Magazin in meiner Version – wenn auch nicht in der des Pentagons – des Englischen schnell zusammenzufassen:

China ist die größte Bedrohung für Amerika auf diesem Planeten.

Russland ist jedoch eine ernsthafte Bedrohung in Europa.

Der Krieg gegen den Terrorismus läuft weiterhin erfolgreich, wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Nordkorea und der Iran sind nach wie vor eine Bedrohung, vor allem wegen des wachsenden Atomwaffenarsenals des einen und der angeblichen nuklearen Ambitionen des anderen.

Klimawandel, Pandemien und Cyberwar müssen ebenfalls als „grenzüberschreitende Herausforderungen“ in Betracht gezogen werden.

„Abschreckung“ wird häufig als Deckmantel für die planetarische Vorherrschaft benutzt, von der das Pentagon weiterhin träumt. Unser Militär muss weiterhin superstark (und völlig überfinanziert) sein, um Nationen und Organisationen davon abzuhalten, „das Heimatland“ anzugreifen. Es ist auch viel von globalen Herausforderungen die Rede, die es zu bewältigen gilt, von Risiken, die es zu managen gilt, von „Grauzonen“-Methoden, die zum Einsatz kommen sollen, und von zahlreichen Verweisen auf „kinetische Aktionen“ (Kampfhandlungen, falls Ihr Übersetzer nicht funktioniert) und so genannte „ausnutzbare Asymmetrien“.

Verlassen Sie sich auf eines: Was auch immer unsere Katastrophen in der realen Welt sein mögen, niemand wird Amerika im Jargonkrieg schlagen können.

NDS fehlt – und das ist keine Überraschung – jegliches Bewusstsein dafür, dass Krieg der schlimmste Zeitvertreib der Menschheit ist. Sogar der Massenmord, den Atomwaffen mit sich bringen, wird beschönigt. Die härteste Realität von Konflikten, einschließlich des Atomkriegs, und die Notwendigkeit, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sie zu verhindern, bleiben natürlich unerwähnt. Gerade die Banalität des Dokuments dient dazu, eine zentrale Realität unserer Welt zu verschleiern: dass die Amerikaner nichts so religiös finanzieren wie den Krieg, dieses größte aller Übel.

Vielleicht ist es nicht ganz die Banalität des Bösen, um die treffende Formulierung der politischen Philosophin Hannah Arendt zu zitieren, mit der sie die Gedanken der an den Schreibtisch gefesselten Massenmörder des Holocausts beschrieb, aber die ganze Brutalität des Krieges ist aus dem Dokument getilgt. Während wir in den Abgrund starren, antwortet NDS mit betäubenden Phrasen und Begriffen, die in einem Unternehmensbericht über steigende Gewinne und Marktdominanz nicht fehl am Platz wären.

Doch während der militärisch-industrielle Komplex manövriert und intrigiert, um immer größer, immer besser finanziert und immer mächtiger zu werden, unterstützt von einem Kongress, der scheinbar nach immer mehr Militärausgaben und Waffenexporten giert, schwindet die Hoffnung auf internationale Zusammenarbeit, produktive Diplomatie und Demokratie. Hier sind zum Beispiel einige der Dinge, die Sie in dieser NDS-Ausgabe nie erwähnt sehen werden:

Jede Andeutung, dass der Pentagon-Haushalt gekürzt werden könnte. Niemals.

Jegliche Andeutung, dass die Mission oder der „Fußabdruck“ des US-Militärs in irgendeiner Weise verkleinert werden sollte.

Jedes Eingeständnis, dass die USA und ihre Verbündeten weit mehr für ihr Militär ausgeben als „schreitende Herausforderer“ wie China oder „akute Bedrohungen“ wie Russland.

Jegliche Anerkennung der Tatsache, dass der Haushalt des Pentagon nicht auf Abschreckung, sondern auf Dominanz beruht.

Jegliche Anerkennung der Tatsache, dass das US-Militär trotz endloser Jahrzehnte massiver Militärausgaben, die zu verlorenen oder festgefahrenen Kriegen von Korea und Vietnam bis Afghanistan und Irak geführt haben, weit weniger als dominant war.

Jede Andeutung, dass geschickte Diplomatie und gemeinsame Sicherheit zu mehr Zusammenarbeit oder weniger Spannungen führen könnten.

Jedes ernsthafte Gespräch über Frieden.

Kurz gesagt, in diesem Dokument und dank der damit verbundenen beträchtlichen Finanzierung durch den Kongress wird Amerika auf ewig in ein Zeitalter der Großmachtrivalität zurückversetzt, in dem Xi Jinpings China den Platz der alten Sowjetunion und Wladimir Putins Russland den des Chinas von Mao Tsetung einnimmt. Im Einklang mit dieser Retro-Vision steht das wahre Ziel der NDS: die ewige Maximierung des Pentagon-Budgets und damit der Macht und Autorität des militärisch-industriellen und kongressiven Komplexes.

Im Grunde genommen wird jede Macht, die sich der Vision des Pentagons von Sicherheit durch Dominanz widersetzen will, als Bedrohung definiert, die es „abzuschrecken“ gilt, oft auf die „kinetischste“ Weise. Und die größte Bedrohung von allen, die die meiste „Abschreckung“ erfordert, ist natürlich China.

In einem Lehrbuchfall von strategischer Spiegelung sehen die NDS des Pentagons dieses Land und seine Volksbefreiungsarmee (PLA) als fast genauso handelnd wie das US-Militär. Und das kann man einfach nicht zulassen.

Hier ist die entsprechende NDS-Passage:

„Zusätzlich zum Ausbau ihrer konventionellen Streitkräfte entwickelt und integriert die PLA rasch ihre Fähigkeiten in den Bereichen Weltraum, Bekämpfung im Weltraum, Cyber-, elektronische und Informationskriegsführung, um ihren ganzheitlichen Ansatz der gemeinsamen Kriegsführung zu unterstützen. Die PLA ist bestrebt, die Fähigkeit der [US-]Streitkräfte zur Machtprojektion zur Verteidigung lebenswichtiger US-Interessen und zur Unterstützung unserer Verbündeten in einer Krise oder einem Konflikt ins Visier zu nehmen. Auch die Volksrepublik China baut ihre globale Präsenz aus und bemüht sich um den Aufbau einer robusteren Infrastruktur in Übersee und von Basen, um ihre militärische Macht über größere Entfernungen hinweg ausüben zu können. Parallel dazu beschleunigt die VR China die Modernisierung und Erweiterung ihrer nuklearen Fähigkeiten.

Wie kann China es wagen, den Vereinigten Staaten ähnlicher zu werden! Nur diesem Land ist es erlaubt, nach „Vollspektrum-Dominanz“ und globaler Macht zu streben, was sich in seinen 750 über die ganze Welt verteilten Militärbasen und seiner einzigartigen Blauwasserflotte manifestiert. Geh zurück auf deinen Platz, China! Nur „ein freies Volk, das sich der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verschrieben hat“, kann „ein bedrohtes internationales System aufrechterhalten und stärken.“ China, du wurdest gewarnt. Sie sollten es besser nicht wagen, mit den USA Schritt zu halten. (Und der Himmel bewahre uns davor, dass in einer Welt, die sich auf verheerende Weise überhitzt, die beiden größten Treibhausgasemittenten des Planeten zusammenarbeiten, um eine echte Katastrophe zu verhindern).

Überdenken des Amtseids

Als pensionierter Offizier des US-Militärs komme ich immer wieder auf den Amtseid zurück, den aufrechtzuhalten ich einst geschworen habe: „Die Verfassung der Vereinigten Staaten zu unterstützen und zu verteidigen, gegen alle Feinde, äußere und innere“. Wenn China, Russland oder ein anderes Land oder eine andere Einheit die USA angreift oder anderweitig direkt bedroht, erwarte ich natürlich, dass unser Militär dieses Land mit aller gebotenen Entschlossenheit verteidigt.

Allerdings sehe ich nicht, dass China, Russland oder schwächere Länder wie der Iran oder Nordkorea Angriffe gegen Amerika selbst riskieren, trotz des atemlosen Geredes über weltweite „Krisenherde“. Warum sollten sie auch, wenn ein solcher Angriff einen verheerenden Gegenangriff nach sich ziehen würde, bei dem möglicherweise auch Amerikas zuverlässiger „Backstop“, seine Atomwaffen, zum Einsatz käme?

In Wahrheit geht es in NDS um die weitere Ausweitung der globalen militärischen Mission der USA. Schrumpfung ist ein Begriff, den man nie hören wird. Doch eine Reduzierung der militärischen Präsenz im Ausland ist weder gleichbedeutend mit Isolationismus, noch ist, wie in den letzten Jahren immer deutlicher geworden ist, eine expansive Militärstruktur ein ausfallsicherer Garant für Freiheit und Demokratie im eigenen Land. Ganz im Gegenteil, die ständige Kriegsführung und die Vorbereitungen auf weitere Kriege in Übersee haben nicht nur zu kostspieligen Niederlagen geführt, wie zuletzt in Afghanistan, sondern auch zu einer zunehmenden Militarisierung unserer Gesellschaft, ein Phänomen, das sich zum Beispiel in den immer schwerer bewaffneten und gepanzerten Polizeikräften in ganz Amerika widerspiegelt.

Die vom Pentagon herausgegebene NDS ist ein klassischer Fall von Inflation der Bedrohungen, getarnt in Bürokratie, wo die „Fakten“ um eine Politik herum festgelegt werden, die das unaufhörliche und inflationäre Wachstum des militärisch-industriellen Komplexes fördert. Dieser Komplex wiederum ermächtigt und treibt eine „regelbasierte internationale Ordnung“ voran, in der Amerika als Hegemon die Regeln festlegt. Auch hier gilt, wie Thukydides sagte: die Starken tun, was sie wollen, und die Schwachen leiden, was sie müssen.

Aber, um ein anderes altes Buch zu paraphrasieren, was nützt es einem Volk, die ganze Welt zu gewinnen, aber seine Seele zu verlieren? Wie Athen vor ihm war Amerika einst eine fehlerhafte Demokratie, die dennoch vielen als Inspiration diente, weil sie nicht von Militarismus, Autoritarismus und imperialer Anmaßung bestimmt war. Heute gleicht dieses Land dem Athen des Thukydides, das seine Macht immer weiter nach außen projiziert, um durch militärische Überlegenheit die Vorherrschaft zu erlangen.

Das hat für Athen nicht gut geendet, und das wird auch für die Vereinigten Staaten von Amerika nicht gut enden.