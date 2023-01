„Anekdoten“-Dokumentation – Ein ehemals gesunder 12-Jähriger, der nicht mehr laufen kann. Ein Chirurg, dessen Karriere vorbei ist. Eine Frau, die nicht mehr kochen oder putzen kann.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Der Film „Anecdotals“ gibt einen Einblick in das Leben von Menschen, die erhebliche Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung erlitten haben

Diejenigen, die über ihre durch Impfungen verursachten Verletzungen berichteten, wurden beschämt, lächerlich gemacht und als unethisch abgestempelt

Diejenigen, die durch die Impfungen verletzt wurden, sind von der allgemeinen medizinischen Gemeinschaft weitgehend im Stich gelassen worden; ihre medizinischen Probleme wurden politisiert, während die Gesellschaft kein Mitgefühl zeigt

Da es keine Programme gibt, die denjenigen helfen, die durch die COVID-19-Spritze geschädigt wurden, und viele Ärzte Angst haben, den Zusammenhang zwischen der Spritze und den Symptomen der Patienten überhaupt anzuerkennen, können sich viele Geschädigte nirgendwo hinwenden, um Hilfe zu erhalten

Der Film ruft zu einem offenen Dialog und einer Bewegung der Menschheit auf, um die Risiken der COVID-19-Spritzen und die Menschen, die darunter leiden, anzuerkennen

Menschen, die durch COVID-19-Spritzen geschädigt wurden, haben eine Reihe von medizinischen Problemen erlitten – von Tod und dauerhafter Behinderung bis zu Herzbeutelentzündung, Nervenschäden und überwältigender Müdigkeit. Die Symptome sind zwar unterschiedlich, aber sie haben einige Gemeinsamkeiten:

Vernachlässigung – Diejenigen, die durch COVID-19-Impfungen geschädigt wurden, sind von der medizinischen Fachwelt und der Regierung weitgehend im Stich gelassen worden.

Scham – Diejenigen, die über ihre Verletzungen gesprochen haben, wurden beschämt, lächerlich gemacht und als unethisch abgestempelt; ihre medizinischen Probleme wurden politisiert, während die Gesellschaft kein Mitgefühl zeigte.

Hoffnungslosigkeit – Da es keine Programme gibt, die denjenigen helfen, die durch COVID-19-Spritzen geschädigt wurden, und viele Ärzte sich nicht einmal trauen, den Zusammenhang zwischen der Spritze und den Symptomen der Patienten anzuerkennen, fühlen sich viele der Geschädigten verloren und wissen nicht, an wen sie sich wenden können.

Die Aufmerksamkeit auf das Problem zu lenken – und auf die Menschen, deren Leben sich nach einer COVID-19-Spritze drastisch verändert hat – ist der erste Schritt zur Besserung. Der Film „Anecdotals“ tut genau das, indem er einen Einblick in das Leben von Menschen gibt, die erhebliche Nebenwirkungen von COVID-19-Spritzen erlitten haben.

Vielen von ihnen wurde gesagt, ihre Geschichten seien nicht wichtig. Schließlich sind es nur Anekdoten. Aber wie Sie in dem Film sehen werden, müssen ihre Geschichten gehört werden, nicht nur, damit sie Zugang zu dringend benötigter medizinischer Versorgung erhalten, sondern auch, damit die Gesellschaft sich der tatsächlichen Risiken der COVID-19-Spritzen bewusst wird, die vertuscht und zensiert wurden.

Geheimnisse aus den Prozessen

Ein Fall betrifft Maddie de Garay, die eine gesunde 12-Jährige war, als sie sich für die COVID-19-Studie von Pfizer für 12- bis 15-Jährige anmeldete. Sie erlitt jedoch eine schwere systemische unerwünschte Reaktion auf ihre zweite Dosis der Spritze und musste in den darauf folgenden anderthalb Jahren 11 Mal in die Notaufnahme und vier Mal ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Aufgrund der Verletzungen durch die Spritze kann sie weder gehen noch essen – sie wird über eine Ernährungssonde ernährt – und leidet unter ständigen Schmerzen, Sehstörungen, Tinnitus, allergischen Reaktionen und mangelnder Kontrolle über ihren Hals.

Als ob das körperliche Trauma nicht schon genug wäre, wurden Maddie und ihre Familie von den medizinischen Fachleuten, die ihr helfen sollten, immer wieder abgewiesen, von der US-Arzneimittelbehörde ignoriert und ihr wurde die notwendige Behandlung verweigert, um Maddie zu helfen. Doch das erste Warnsignal, so Maddies Mutter Stephanie bei einer Anhörung, war die Art und Weise, wie die Studie überhaupt angelegt war.

Die Teilnehmer erhielten Zugang zur TrialMax-App, um Nebenwirkungen, wie einen geschwollenen Arm, zu erfassen, aber de Garay war von dem verwendeten Format überrascht. Es gab keinen Platz für offene Kommentare, sondern nur direkte Fragen mit den Antwortmöglichkeiten „ja“ oder „nein“ oder Kästchen zum Ankreuzen einer Reihe vorgegebener potenzieller Auswirkungen. Sie erklärte:

„Ich möchte nur allen eine etwas bessere Vorstellung davon geben, was in unserer Studie passiert ist, denn ich wusste nicht, dass jeder, der an der Studie teilnimmt, eine Studien-App benutzt. Die App erlaubt nur die Erfassung von unerwünschten Ereignissen – Fieber, Rötung, leicht, mittelschwer. Es gibt kein freies Formular, in das Sie jede andere Reaktion eintragen können, die Sie haben. Bei jeder anderen Art von unerwünschtem Ereignis müssen Sie diesen Studienarzt anrufen. Das lässt viel Raum für menschliches Versagen und die Sorge, dass der Prüfarzt bei der Berichterstattung voreingenommen ist.“

In der Mitteilung von Pfizer an die FDA vom April 2021 über Maddies Fall heißt es lediglich, dass sie unter Bauchschmerzen litt:

„Ein Teilnehmer erlebte ein SAE [schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis], das als generalisierte Neuralgie gemeldet wurde, und meldete außerdem 3 gleichzeitige nicht schwerwiegende AEs (Bauchschmerzen, Abszess, Gastritis) und 1 gleichzeitiges SAE (Verstopfung) innerhalb derselben Woche. Bei dem Teilnehmer wurden schließlich funktionelle Bauchschmerzen diagnostiziert. Das Ereignis wurde zum Zeitpunkt des Stichtags als anhaltend gemeldet.“

Dann, einen Tag bevor Pfizer bei der FDA einen Antrag auf Notfallzulassung der COVID-19-Spritze für 12- bis 15-Jährige einreichte, fügten sie eine funktionelle neurologische Störung als Diagnose in Maddies Akte ein. Ihre Mutter bemerkte in dem Film:

„Bis zum Stichtag der Studie traten bei Maddie über 35 unerwünschte Ereignisse auf. Keines davon wurde erwähnt … Maddie war im Krankenhaus, als die EUA [Emergency Use Authorisation] genehmigt wurde. Ich dachte, dass Maddie in den bestmöglichen Händen sein würde, falls sie eine schwere Reaktion zeigen sollte. Das war aber nicht der Fall. Sie taten alles, was in ihrer Macht stand, um alles zu verbergen. Weder Pfizer noch die FDA oder die CDC haben jemals mit uns gesprochen.“

Pfizer-Studie ‚So etwas habe ich noch nie gesehen‘

Während die Gesundheitsbehörden der Öffentlichkeit weiterhin versichern, dass die COVID-19-Impfung sicher ist, haben diejenigen, die eng an den Versuchen beteiligt waren, eine andere Meinung. „Ich habe an der Studie von Pfizer mitgearbeitet“, sagt Brooke Jackson, eine Regionaldirektorin, die früher beim Pfizer-Subunternehmer Ventavia Research Group beschäftigt war, der den COVID-19-Impfstoff von Pfizer testete, in dem Film. „Was ich gesehen habe, war etwas, das ich noch nie zuvor gesehen habe.“

Sie wurde Zeugin von gefälschten Daten, nicht verblindeten Patienten, unzureichend geschulten Impfärzten und einer unzureichenden Weiterverfolgung der gemeldeten unerwünschten Ereignisse. Nachdem sie Ventavia wiederholt über ihre Bedenken informiert hatte, reichte sie direkt bei der FDA eine Beschwerde ein – und wurde noch am selben Tag entlassen. Mit ihren Worten:

„Die Geschwindigkeit, mit der die Patienten in die Studie aufgenommen wurden – vier bis fünf Koordinatoren, die 40, 50, 60 Patienten pro Tag durchschleusten. Wir haben den Impfstoff nicht bei der richtigen Temperatur gelagert, und wir haben es versäumt, ernsthafte unerwünschte Ereignisse zu melden. Wir hatten so viele Berichte über unerwünschte Ereignisse … wir kamen einfach nicht hinterher. Der Studienarzt unterschrieb eine ärztliche Untersuchung, obwohl er gar nicht in der Klinik war. Dann hatte Ventavia die Verblindung aller Patienten, die an der Studie teilgenommen hatten, aufgehoben. Als wir sie darauf aufmerksam machten, wurden wir angewiesen, die Beweise zu entfernen und sie zu vernichten. E-Mails über falsch etikettierte Blutproben nach dem Protokoll von Pfizer, wir hätten die Aufnahme sofort stoppen sollen, aber sie haben Pfizer nie informiert. Ich trug die Bedenken meinen Managern vor, und es hieß: „Wir sind unterbesetzt. Die FDA sieht nur, was Pfizer ihnen gibt. Also dokumentierte ich all dies. Und am 25. September ging ich direkt zur FDA, und etwa sechseinhalb Stunden später verlor ich meinen Job. Ich wurde gefeuert.“

Die FDA und Pfizer versuchten 75 Jahre lang, die Daten aus den klinischen Studien zu COVID-19 zu verbergen, aber die FDA wurde vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas angewiesen, geschwärzte Versionen der Studiendokumente in einem viel schnelleren Zeitplan zu veröffentlichen. Im Rahmen der gerichtlichen Anordnung wurden am 1. Juni 2022 80.000 Seiten an Dokumenten im Zusammenhang mit der FDA-Zulassung der COVID-19-Impfung von Pfizer freigegeben.

Unter diesen Dokumenten befanden sich Fallberichtsformulare, aus denen hervorging, dass es während der Phase-3-Studien zu Todesfällen und schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen kam, Pfizer aber, wie Children’s Health Defense berichtet, „die Tendenz hatte, fast alle unerwünschten Ereignisse – und insbesondere die schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse – als ’nicht mit dem Impfstoff zusammenhängend‘ einzustufen“. Die Journalistin Naomi Wolf erklärte:

„Wir haben diese unglaublichen 2.500 Freiwilligen – hoch qualifizierte medizinische Forscher, Ärzte und Krankenschwestern – die diese 55.000 Dokumente durchforsten, zu deren Freigabe Pfizer und die FDA per Gerichtsbeschluss gezwungen wurden. Nun, sie finden heraus, dass es schreckliche Schäden gab – Todesfälle, spontane Fehlgeburten, neurologische Probleme, Ohnmachtsanfälle, Herzschäden, lähmende Muskelschmerzen, lähmende Gelenkschmerzen – die von Pfizer und der FDA vor der amerikanischen Bevölkerung verheimlicht wurden.“

Unerwünschte Wirkungen – real, nicht selten

Der Film beschreibt die Nebenwirkungen, die zahllosen Menschen ihre Karriere, ihre Unabhängigkeit und ihre Fähigkeit, im täglichen Leben normal zu funktionieren, geraubt haben. Dr. Joel Wallskog, ein ehemaliger orthopädischer Chirurg, erzählte seine Geschichte, nachdem er die Spritze bekommen hatte:

„Mein Leben hat sich nach dieser unerwünschten Reaktion dramatisch verändert. Meine 19-jährige Karriere, für die ich fast 14 Jahre Ausbildung gebraucht habe, ist wahrscheinlich vorbei. Ich kann einfach nicht mehr sicher als orthopädischer Chirurg arbeiten. In der Annahme, dass die FDA und die CDC über meine Diagnose alarmiert sein würden, erwartete ich, dass man sich bald nach meiner VAERS-Meldung (Vaccine Adverse Event Reporting System) bei mir melden würde. Kein Telefonanruf, kein Kontakt.“

Auch Kellai Rodriguez schilderte, wie schwer es ihr seit der COVID-19-Spritze gefallen ist:

„Ich habe meine Fähigkeit verloren, natürlich zu sprechen. Ich bin nicht mehr in der Lage, ohne Gehhilfe zu gehen, und weiß nie, ob und wann das Zittern kommt oder geht. Ich kann nicht mehr kochen, putzen oder auch nur mein Baby in den Arm nehmen und halten, bevor mein Körper unkontrolliert zu zittern beginnt oder unerträgliche Schmerzen auslöst. Ich war bei zahllosen Ärzten in der Notaufnahme und bei zwei Neurologen, die mir keine Diagnose stellten und keine weiteren Tests durchführten, abgesehen von regelmäßigen Blutuntersuchungen, CT-Scans, EKGs, EKGs und einem MRT, von denen mir die Ärzte sagten, sie seien alle normal.“

Bei einer Kundgebung für die durch die Covid-Impfungen Verletzten kamen Hunderte zusammen, um ihre Erfahrungen zu schildern, die sich auffallend ähneln. Viele litten unter einem Zittern, das sie unfähig machte, zu gehen, und das innerhalb weniger Tage nach den Schüssen einsetzte. Im Krankenhaus berichteten die Krankenschwestern, dass andere Patienten ähnliche Symptome aufwiesen, aber die Ärzte weigerten sich, die Beschwerden als schussbedingt zu bezeichnen. Jennifer Bridges, eine ehemalige Krankenschwester im Houston Methodist Hospital, die entlassen wurde, weil sie die Spritze nicht erhalten hatte, erklärte:

„Ich habe E-Mails gesehen, in denen Krankenhäuser ihren Ärzten gedroht haben: Ihr dürft keine medizinischen Ausnahmegenehmigungen unterschreiben, ihr dürft nicht darüber sprechen, ihr dürft keine unerwünschten Reaktionen auf diese Impfstoffe melden. Und wenn jemand tatsächlich mutig genug war, dies schriftlich zu tun, gab es andere Leute, die höher gestellt waren, um sie zu löschen. Ich habe den Beweis, und ich habe die Leute, die mir diese Dinge gezeigt haben.“

Zensierte und zum Schweigen gebrachte Geschichten

Diejenigen, die durch die Impfungen verletzt wurden, wurden während der Schießbefehle im Stich gelassen. Die Regisseurin des Films, Jennifer Sharp, gehört zu denjenigen, die nach der Spritze unter lähmenden Symptomen litten, darunter Taubheit im Gesicht, stromschlagartige Gefühle und Muskelschwäche. Sie entschied sich, keine zweite Dosis der Spritze zu erhalten, nachdem sie nach der ersten Dosis schwerwiegende unerwünschte Wirkungen erfahren hatte, und verlor daraufhin ihren Arbeitsplatz:

„Im Januar 2022 verlor ich einen Job, weil ich nicht geimpft war. Ich hatte einen Impf-Ausweis, der eine Impfung auswies, ich hatte einen Bluttest, der zeigte, dass ich noch Antikörper hatte, und eine ärztliche Ausnahmegenehmigung. Und ich war bereit, mich jeden Tag testen zu lassen. Aber das war ihnen egal. Ich konnte nicht in Restaurants, Fitnessstudios, Einkaufszentren oder zu Veranstaltungen gehen. Als die Anti-Mandat-Kundgebung nach Los Angeles kam, nahm ich teil, um diejenigen von uns zu vertreten, die plötzlich gesellschaftlich geächtet waren, nur weil sie taten, was die Regierung von uns verlangte. Selbst wenn man mit der Haltung eines anderen grundsätzlich nicht einverstanden ist, rechtfertigt das den Mangel an Mitgefühl für den Verlust seiner Existenzgrundlage?“

Doch als die Betroffenen versuchten, über ihre Erfahrungen zu sprechen, wurden sie zum Schweigen gebracht und gemieden. Eine Frau, die durch die Impfungen verletzt wurde, berichtete:

„Wir werden so sehr zensiert, dass wir nicht einmal die Nachricht übermitteln können, dass wir zensiert werden, denn wenn es über soziale Medien geschieht, sind sie eine der Plattformen, die uns zensieren. Und selbst wenn es nicht nach außen hin sichtbar ist, werden wir schattenhaft verbannt … Man kann also etwas mit anderen teilen, aber niemand nimmt es zur Kenntnis. Und man denkt: „Oh, ich bin isoliert, ich bin allein“, aber wahrscheinlich sehen sie es nicht. Es wurde an das Ende der Zeitleiste verschoben oder existiert gar nicht mehr. Man kann buchstäblich nicht in den sozialen Medien über eine Impfreaktion berichten, ohne dass es zensiert wird.“

Als Sharp beschloss, „Anecdotals“ zu drehen, drehte sie ein Pitch-Video, das sie privat auf der Plattform Vimeo teilte. Darin beschrieb sie ihre Reaktion auf die Aufnahme und die Notwendigkeit des Mitgefühls. „Es wurde wegen Fehlinformation entfernt. Sie sagten, dass sie keine Inhalte zulassen, die gegen die CDC-Empfehlungen verstoßen. Mir ist es nicht erlaubt, meine eigene Geschichte zu erzählen“, sagte sie.

Selbstmorde aufgrund von Reaktionen auf COVID-19-Spritzen

Brianne Dressen, Mitbegründerin von React10, einer gemeinnützigen Organisation, die finanzielle und andere Unterstützung für Menschen anbietet, die unter den Langzeitfolgen der COVID-19-Spritzen leiden, berichtete über mehrere Selbstmorde von Opfern, die unter Stromschlägen, Neuropathie, Tinnitus, Zittern und anderen Folgen der Spritzen litten. Auch sie erwog Selbstmord aufgrund der Nebenwirkungen, die sie nach ihrer Teilnahme an der AstraZeneca-Studie erlitt:

„Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wie lähmend die Symptome sind. Mein Mann konnte mich monatelang nicht allein lassen. Wenn er das Haus verließ, wusste er nicht, ob er nach Hause kommen und eine Frau vorfinden würde, die noch lebte. Er hatte jeden Moment Angst, jeden Tag, und das überträgt sich auf das Leben unserer Kinder. Sechs Monate lang war ich keine Mutter, ich war kein Mensch. Ich wollte einfach nur runter zum See fahren. Und ich wollte mein Auto mit Kohlenmonoxid vergiften. Und ich wollte ein Schild mit der Aufschrift „AstraZeneca hat das getan“ ins Fenster hängen. Aber ich war zu krank, um es zu tun. Der einzige Grund, warum ich noch lebe, ist also, dass ich zu krank war, um es zu tun. Und ich möchte mit einem Brief von einer Freundin, Bree, schließen: Ich halte das nicht länger aus. Das hat mir alles genommen, meine Karriere, meine Familie, mein Leben, mein Körper wird nicht aufhören, sich selbst anzugreifen. Und das ist mehr als die schlimmste Folter. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Ich muss mich von dieser Welt verabschieden. Bitte sorge dafür, dass die Welt von der Grausamkeit erfährt, die uns auferlegt wurde. Auf Wiedersehen, mein lieber Freund, wir sehen uns auf der anderen Seite.‘ Rochelle Walensky. Janet Woodcock, Peter Marks, Anthony Fauci, ihr habt sie und die vielen anderen wie sie ausgelöscht, ihr Blut klebt an euren Händen. Sie können meine Freunde nicht zurückbringen. Aber Sie können andere vor ihrem Schicksal bewahren. Wenn Sie endlich nur die Wahrheit sagen.“

Der Film ruft zu einem offenen Dialog und einer Bewegung der Menschheit auf, um die schwierigen Fragen zu stellen und diejenigen anzuerkennen, die unter den COVID-19-Spritzen leiden. „Wir müssen gesehen, geglaubt und unterstützt werden“, sagte Sharp. „Unsere Geschichten sind anekdotisch, aber in einer Situation, in der sich die Wissenschaft verändert, die Studien fehlerhaft sind und politische Agenden regeln, könnten Anekdoten die zuverlässigsten Daten sein, die wir haben. Ja, wir sind anekdotisch. Und das sind unsere Geschichten.“

