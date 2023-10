Imperiale Fußabdrücke in Afrika: Die düstere Rolle von AFRICOM

Keine Macht in der Geschichte hatte eine solche globale Reichweite. Mit brutaler Unmittelbarkeit können Truppen der Vereinigten Staaten innerhalb weniger Stunden entsandt und eingesetzt werden, um jeden designierten Gegner zu bekämpfen. Mit seinem vernetzten Netzwerk aus offiziellen, halboffiziellen und nicht deklarierten Stützpunkten kann Washingtons Imperium in einer Reihe militärischer Bereiche mit einer Rücksichtslosigkeit Einfluss ausüben, um die ihn jeder seiner Rivalen beneidet.

Nach dem NATO-Angriff und der Destabilisierung Libyens im Jahr 2011 verstärkten Frankreich und die Vereinigten Staaten ihr militärisches Engagement in der gesamten Sahelzone. Die Franzosen konzentrierten sich auf die Schaffung einer G-5-Sahelzone, die Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger umfasst, einschließlich der Erweiterung oder Eröffnung neuer Stützpunkte in Gao, Mali; N’Djamena, Tschad; Niamey, Niger; und Ouagadougou, Burkina Faso.

Die Vereinigten Staaten ihrerseits haben 2015 mit der nigerianischen Regierung ein Abkommen ausgehandelt, um den Bau einer Drohnenbasis in Agadez zu ermöglichen, die letztlich einen Wert von 100 Millionen US-Dollar hatte, aber einen jährlichen Preis von fast 30 Millionen US-Dollar haben soll. Während der Wert ursprünglich auf 50 Millionen US-Dollar geschätzt wurde und der einzige Zweck darin bestand, Überwachungsdrohnen zu betreiben, erwiesen sich die Gierigen als auf dem Vormarsch, da sie nicht nur die Kosten für den Bau der Basis erhöhten, sondern auch eine tödliche Einrichtung in Form von MQ-9 Reaper-Drohnen hinzufügten . Nach Angaben des Sprechers der US Air Forces in Europe und Air Forces Africa, Richard Komurek, handelte es sich bei den Bauarbeiten hinter dem Stützpunkt um eine der umfangreichsten, die vom Personal der US Air Force unternommen wurden.

Eine solch gewaltige Anstrengung fand unter der Schirmherrschaft des Africa Command (AFRICOM) statt. Als es 2007 ins Leben gerufen wurde, wurde es ähnlich wie eine Spielzeugminiatur beschrieben. Der Sprecher des Gremiums, Pat Barnes, erklärte es wie folgt: „Als AFRICOM gegründet wurde, war einer der Schlüsselfaktoren dafür, dass wir so etwas wie einen winzigen Fußabdruck hatten.“ Warum nicht ein größeres? „Angesichts der Geschichte und des Kolonialismus und so weiter möchte man vielleicht keine große Präsenz auf dem Kontinent haben.“ Scharfsinnig war der alte Barnes.

Die Website von AFRICOM bietet eine eigene weitläufige Erklärung für die US-Präsenz. „Die Schaffung des US African Command hat [eine Vision der Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnern für ein sicheres, stabiles und wohlhabendes Afrika] durch eine regierungsweite, partnerzentrierte Linse zum Aufbau von Partnerkapazitäten, zur Bekämpfung gewalttätiger Extremisten und zur Reaktion auf Krisen vorangetrieben .“ Wenn man das Durcheinander durchforstet, findet man die Agenda des Hegemons offengelegt: Afrika braucht durch Kunden und Stellvertreter (nicht weniger partnerzentriert) Polizeiarbeit und ein umherschweifendes Auge.

Ein derart milchiger, leichtgläubiger Ton hat verschiedene regionale Organisationen auf dem Kontinent nicht überzeugt. Im Jahr 2016 konnte der Friedens- und Sicherheitsrat (PSC) der Afrikanischen Union lediglich seine Besorgnisüber „die Existenz ausländischer Militärstützpunkte und die Errichtung neuer Militärstützpunkte in einigen afrikanischen Ländern sowie die Unfähigkeit der betroffenen Mitgliedstaaten zur wirksamen Überwachung der Bewegung“ zum Ausdruck bringen von Waffen zu und von diesen ausländischen Militärstützpunkten.“

Bisher wurde wenig getan, um solche Bedenken auszuräumen. Washington besteht weiterhin darauf, dass seine Präsenz nicht nur gerechtfertigt, sondern im Vergleich zu anderen globalen Engagements vergleichsweise gering ist. Imperial – aber eher zierlich. Die US-Militärpräsenz wird von Beamten im Pentagon beiläufig als geringfügig, aber relevant beschrieben. Es wird nur am Rande auf verschiedenen Pressekonferenzen und gelegentlichen Veröffentlichungen erwähnt. Ein Beispiel für Letzteres war ein Artikel über die Heldentaten der Nationalgarde in seiner Flaggschiffpublikation im September 2022. Dort wurde uns von Mitgliedern der Kentucky Army National Guard und ihrer Präsenz in der Republik Dschibuti berichtet. Es gibt auch Gardesoldaten aus Virginia und Tennessee.

Der Großteil der 1.000 Mann starken Task Force kam jedoch aus Virginia und bestand aus der 116. Der Oberstleutnant der Virginia Army, Jim Tierney, beschrieb den Umfang des US-Engagements wie folgt: „Wir decken den größten Teil Subsahara-Afrikas ab und sind bereit, Unterstützung zu leisten.“

Tierneys Sprache ist lehrreich, eine Mischung aus Paternalismus, messianischer Nächstenliebe und arrogantem Selbstbewusstsein. Das US-Imperium ist nicht unterdrückend und diktierend, sondern lehrreich und populär durch sein Beispiel; es ist kein traditionelles Reservat für einheimische Wilde, sondern ein großer Geschenkeladen mit einem scheinbar endlosen Angebot. „Wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass die Gastländer, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich nach Möglichkeiten für Partnerschaften und Ausbildung in den Vereinigten Staaten suchen“. Sie möchten uns hier haben – das ist zumindest die falsche Logik.

Hinter solchen Schulungen und Möglichkeiten stecken reichlich Gewalt, Körper und Erinnerungen an nicht erklärte Konflikte, zu denen die USA ihre tägliche Ergänzung hinzufügen. Überall in der afrikanischen Sahelzone bezahlen US-Kommandos mit ihrem Leben, während sie anderen das Leben nehmen. Regelmäßig kommt es zu Luftangriffen. Selbst nach Einschätzung des Pentagons waren solche Bemühungen erfolglos.

In der Sprache, die für einen Militärbuchhalter typisch ist, der gerne unhandliche Bücher ausgleicht, beschönigt AFRICOM in seinem System „Civilian Casualty Report“ sogar Tötungen von Zivilisten. Triumphierend verkündete es kürzlich : „Im jüngsten vierteljährlichen Bericht zur Bewertung ziviler Opfer, der am 30. Juni 2023 endete, erhielt das US-Afrika-Kommando keine neuen Berichte über zivile Opfer und es gab keine offenen Berichte, die von früheren Partnern übernommen wurden.“ Was für eine Erleichterung muss es für die Analysten sein, die Konsequenzen eines so kleinen strategischen Fußabdrucks aufzulisten, zu katalogisieren und zu untersuchen.

*

Binoy Kampmark war Commonwealth Scholar am Selwyn College in Cambridge. Er lehrt an der RMIT University, Melbourne.