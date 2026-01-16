Imperialismus wieder groß machen?

von Ron Paul

Es dauerte nicht lange, bis Präsident Trump den Grund für die Entsendung des US-Militärs änderte, um den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seine Ehefrau zu „verhaften“. Die Behauptung, Präsident Maduro habe ein Drogenkartell betrieben, stand in den Monaten vor Maduros „Festnahme“ im Mittelpunkt. Danach erklärte Präsident Trump, die Invasion habe mit Venezuelas Öl zu tun, und kündigte Pläne an, wonach die US-Regierung amerikanische Ölkonzerne nach Venezuela schicken werde.

Etwa eine Woche nach der Invasion traf sich Präsident Trump mit Führungskräften amerikanischer Ölunternehmen, um Pläne für Venezuela zu besprechen. Einige der anwesenden Manager zeigten sich wenig begeistert von der Erschließung venezolanischen Öls. Ein Grund dafür ist, dass seit der Verstaatlichung der Ölindustrie durch die venezolanische Regierung vor zwanzig Jahren das Fracking die USA zum weltweit führenden Produzenten von Öl und Erdgas gemacht hat. Der Wiederaufbau der Ölindustrie in Venezuela könnte bis zu eine Milliarde Dollar kosten – bei ungewissem Ertrag. Zu den weiteren Komplikationen gehört, dass venezolanisches Öl nicht ohne Weiteres durch Pipelines fließt, es sei denn, es wird mit Lösungsmitteln verdünnt, was den Transport verteuert.

Auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Festnahme des venezolanischen Präsidentenpaares sagte Präsident Trump: „Wir werden das Land führen, bis wir einen sicheren, ordentlichen und umsichtigen Übergang vollziehen können.“ Später erklärte er, Maduros Nachfolgerin, Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, werde „einen sehr hohen Preis zahlen, wahrscheinlich einen höheren als Maduro“, falls sie die Forderungen der US-Regierung nicht ausreichend erfülle.

Nach der Invasion Venezuelas gab es Hinweise darauf, dass Präsident Trump das US-Militär auch anweisen könnte, in weitere Länder einzumarschieren. So sagte Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater Marco Rubio: „Wenn ich in Havanna leben und Teil der Regierung sein würde, wäre ich besorgt.“

Wenig überraschend zeigte sich Senator Lindsey Graham begeistert von der Möglichkeit, dass Venezuela nur der erste von vielen Regimewechselkriegen sein könnte, die Präsident Trump führen werde. Senator Graham brachte Präsident Trump sogar dazu, eine „Make Iran Great Again“-Kappe zu signieren. Viele iranische Opfer der Geheimpolizei des Schahs dürften jedoch anderer Meinung sein als Senator Graham, ob die Installation einer weiteren Marionettenregierung durch die CIA den Iran groß machen würde.

Präsident Trumps neu entdeckte Vorliebe für Regimewechselkriege könnte ein Grund dafür sein, warum er den Militärhaushalt auf 1,5 Billionen Dollar erhöhen will. Präsident Trump behauptet, Zolleinnahmen könnten diese Erhöhung finanzieren, doch das ist schlicht nicht möglich. Der Großteil der zusätzlichen Ausgaben würde aus anderen Steuern stammen, darunter auch aus der regressiven und versteckten Inflationssteuer der Federal Reserve.

Eine aktuelle Umfrage des Pew Research Center ergab, dass es unter Amerikanern unter 50 deutlich weniger Unterstützung für eine „aktivistische“ US-Außenpolitik gibt als unter älteren Amerikanern. Das gilt sowohl für Demokraten als auch für Republikaner. Tatsächlich war diese unterschiedliche Sicht auf die Außenpolitik unter jüngeren Menschen ein wesentlicher Faktor für Präsident Trumps Unterstützung durch jüngere Wähler im Jahr 2024. Eine fortgesetzte Abkehr Präsident Trumps von seinem Versprechen, keine weiteren Regimewechselkriege zu führen, wird dazu führen, dass der Präsident und die Republikaner die Unterstützung junger Wähler verlieren.