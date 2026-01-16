Welches Land ist Israels vollständigster Vasall – Amerika oder Großbritannien?

Paul Craig Roberts

Um Israel zu gefallen, griff Trump Iran an – ein Akt des Krieges – und Trump wird sich wahrscheinlich Netanjahus Druck beugen, einen größeren amerikanischen Angriff auf Iran durchzuführen. Dass das amerikanische Volk vom israelischen Premierminister in einen Krieg geschickt werden kann, ist ein Beispiel für die Kontrolle, die Israel über die Vereinigten Staaten von Amerika ausübt.

Die britische Regierung konkurriert mit Washington in ihrer Unterwürfigkeit gegenüber Netanjahu und übertrifft diese vielleicht sogar. Britische Bürger, die gegen den israelischen Völkermord in Palästina protestieren, wurden von der britischen Regierung formell als Terroristen eingestuft. Damit unterliegen die Demonstranten Verhaftung und Inhaftierung nach dem britischen Terrorism Act 2000. Mit anderen Worten: Wenn man Israel kritisiert, ist man ein Terrorist und kann mit jahrelanger Haft bestraft werden. Offenkundig haben die Briten keine Meinungsfreiheit mehr. Die britischen Medien vermeiden sorgfältig jede Berichterstattung über den Hungerstreik britischer Bürger, die dafür inhaftiert wurden, dass sie es wagten, gegen Israels Völkermord in Palästina zu protestieren. Doch selbstverständlich sind die britischen Medien empört über die Erschießung eines ICE-Demonstranten in Minnesota.

Auch die Amerikaner haben keine Meinungsfreiheit. Kritiker Israels werden aus ihren Jobs entlassen. In Bundesstaaten wie Texas und Florida wird Kritikern Israels der Abschluss staatlicher Verträge verwehrt und die Arbeit für die Landesregierung untersagt. Studenten, die gegen den Völkermord in Gaza protestieren, werden von ihren Universitäten verwiesen. Sind die Studenten Ausländer, deportiert Trump sie. Trump steht so vollständig unter Netanjahus Kontrolle, dass er sich sogar gegen seine beiden stärksten Unterstützer, Marjorie Taylor Green und Thomas Massey, gewandt hat. Um Netanjahu zu gefallen, hat Trump seine eigenen Unterstützer dämonisiert und treibt sie aus dem Repräsentantenhaus. Offenkundig ist in Amerika der Erste Verfassungszusatz selbst für gewählte Abgeordnete der Vereinigten Staaten tot. Israel hat seine Macht demonstriert, den Ersten Zusatzartikel der US-Verfassung außer Kraft zu setzen.

Es ist schwer zu sagen, welches Land – die USA oder das Vereinigte Königreich – der israelischen Regierung gegenüber unterwürfiger ist. Seit vielen Jahren prahlen israelische Premierminister öffentlich mit ihrer Kontrolle über die Vereinigten Staaten. Doch wenn ein amerikanischer Bürger Israels Kontrolle anerkennt, wird er als Antisemit und Verschwörungstheoretiker diffamiert – obwohl er öffentliche Prahlereien israelischer Premierminister als Quelle anführen kann.

Die Vereinigten Staaten sind ein seltsamer Ort. Amerikaner schwören ihre Loyalität den Vereinigten Staaten von Amerika, doch ihre Regierung schwört ihre Loyalität Israel. Präsident Trump gibt sich, als wäre er der Herr der Welt, doch er ist nicht einmal Herr seines eigenen Landes.