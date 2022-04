Impf-Horror: Mann beschreibt Verlust eines Beins nach der AstraZeneca-Impfung

Ein schottischer Mann beschrieb am Montag auf Twitter eine schreckliche Nebenwirkung durch den Covid-Impfstoff, durch die er leider ein Bein verlor.

Der Twitter-Nutzer Alex Mitchell (@ake2306) beschrieb den einjährigen Jahrestag des medizinischen Notfalls, der sich zu einer vollständigen Amputation ausweitete, und dokumentierte die körperlichen Folgen seiner ersten Impfung durch AstraZeneca.

„Heute vor einem Jahr bin ich zu Hause zusammengebrochen, 14 Tage nach meiner ersten Az-Spritze. Ich verbrachte mehr als 7 Stunden in der Chirurgie, wo mir Blutgerinnsel aus dem Unterleib und beiden Beinen entfernt wurden“, beschrieb Mitchell und fügte hinzu: „Ich habe mein linkes Bein oberhalb des Knies verloren und habe zahlreiche andere Probleme. Alles wegen des Impfstoffs. Ich war vorher fit und gesund.“

A year ago today I collapsed at home 14 days after my 1st Az jag. I spent over 7 hours in surgery having clots removed from my abdomen and both legs. I lost my left leg from above the knee and I have numerous other things going on. All from the vaccine. I was fit and healthy. — Alex Mitchell (@ake2306) April 4, 2022

Mitchell, der im Vereinigten Königreich wohnt, sagte, der Vorfall sei von Ärzten des Universitätskrankenhauses Hairmyres dokumentiert worden, die die Verletzung als VITT oder „impfstoffinduzierte thrombotische Thrombozytopenie“ bezeichneten.

All this has been confirmed in writing by the Heomotology team at Hairmyres University hospital and has been medically classified as Vitt( vaccine induced thrombotic thrombocytopenia). The uk government have done nothing to support me and others like me as yet. #VITT Till I die — Alex Mitchell (@ake2306) April 4, 2022

„All dies wurde vom Heomotologie-Team des Hairmyres University Hospital schriftlich bestätigt und medizinisch als Vitt (vaccine induced thrombotic thrombocytopenia) eingestuft. Die britische Regierung hat bis jetzt nichts getan, um mich und andere wie mich zu unterstützen.“

In einem Interview mit der schottischen Sunday Post im vergangenen Mai gab Mitchell weitere Einzelheiten zu dem tragischen Vorfall bekannt:

Alex aus Cambuslang, Glasgow, hatte seinen Covid-Zauber am 20. März und schien, abgesehen von einem schmerzenden Arm und Müdigkeit, gesund zu sein. Doch 12 Tage später wurde er von schmerzenden Waden heimgesucht. Der Gerüstbauer sagte: „Bei meiner Arbeit muss ich schwere Lasten heben, daher haben wir manchmal Schmerzen und Beschwerden. Muskelkater ist normal. Ich habe ein heißes Bad genommen und bin früh ins Bett gegangen. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht.“ Die Schmerzen hielten auch in den nächsten Tagen an, und am 4. April brach Alex zu Hause zusammen. „In der einen Minute bügelte ich noch und in der nächsten knickten meine Beine ein“, sagte er.

Während seine Frau Michelle in der Küche war und ihn nicht schreien hörte, schleppte sich Alex die Treppe hinunter und bat sie, einen Krankenwagen zu rufen. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte“, sagte er. „Und als der Schweiß von mir herunterlief und ich anfing zu hyperventilieren, wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten steckte.

Alex wurde ins Krankenhaus gebracht, wo eine CT-Untersuchung mehrere Blutgerinnsel in seinem Unterbauch und in beiden Beinen bestätigte. Die Chirurgen entfernten die Blutgerinnsel, die glücklicherweise nicht in seine Leber und Nieren gewandert waren, im Operationssaal. Es war eine beunruhigende Zeit“, sagte Alex. „Die Ärzte sprachen mit Fachärzten auf der ganzen Welt über mich, denn es war ungewöhnlich, dass jemand mit einem derartigen Gerinnungsgrad überlebt.

Obwohl er durch den Impfstoff ein Bein verloren hat, erklärte Mitchell gegenüber der Sunday Post, er wolle niemanden durch seine Situation davon abhalten, sich impfen zu lassen.

„Ich möchte niemanden davon abhalten, sich gegen Covid impfen zu lassen. Nach allem, was sie wissen, ist das, was mir passiert ist, selten. Es wird nur ein oder zwei Leute betreffen, also lassen Sie sich nicht abschrecken“, sagte er angeblich.

Es ist unklar, ob sich Mitchells Meinung über den Impfstoff seit diesem Interview vor fast 11 Monaten geändert hat.