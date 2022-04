„Es ist besser für die Ukrainer, weiter zu kämpfen.“

In einem Artikel über die Möglichkeit eines Friedensabkommens zwischen der Ukraine und Russland räumt die Washington Post ein, dass einige in der NATO den Krieg so lange wie möglich verlängern wollen.

Das Eingeständnis findet sich in einem Artikel mit der Überschrift „NATO sagt, die Ukraine solle über ein Friedensabkommen mit Russland entscheiden – in Grenzen“.

„Selbst ein ukrainisches Versprechen, der NATO nicht beizutreten – ein Zugeständnis, das Zelensky öffentlich ins Spiel gebracht hat – könnte einigen Nachbarn Sorgen bereiten. Das führt zu einer unangenehmen Realität: Für einige in der NATO ist es besser, wenn die Ukrainer weiter kämpfen und sterben, als einen Frieden zu erreichen, der zu früh kommt oder zu einem zu hohen Preis für Kiew und das übrige Europa“, heißt es in dem Artikel.

„Wir befinden uns in einem bedauerlichen Dilemma. Das Problem ist, dass, wenn es jetzt endet, es eine Art Zeit für Russland gibt, sich neu zu formieren, und es wird wieder anfangen, unter diesem oder einem anderen Vorwand.“

Und da haben Sie es.

NATO says Ukraine to decide on peace deal with Russia — within limitshttps://t.co/muomC9q1Iq — The Washington Post (@washingtonpost) April 5, 2022

Jetzt wissen wir, warum die mit der NATO verbündeten alten Medien und Journalisten ständig für eine Eskalation werben, die den Dritten Weltkrieg auslösen könnte.

Die NATO will den Krieg so lange wie möglich fortsetzen, um Russland auszulaugen und zu isolieren, während die Medien süchtig nach den Klicks und Einschaltquoten sind, die genau das bringt.

Aus dem Artikel geht auch hervor, dass Zelensky „rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien von den Vereinigten Staaten und anderen Ländern für den Fall eines Angriffs“ fordert, was völlig wahnhaft ist.

Wie Chris Menahan anmerkt, schien ein Friedensabkommen vor etwa einem Monat möglich zu sein, als Wladimir Putin versprach, den Krieg zu beenden, „wenn die Ukraine die Krim anerkennt, Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten akzeptiert, der NATO nicht beitritt und abrüstet“.

Trotz der Aufforderung Israels, das Abkommen zu akzeptieren, tat Präsident Zelensky dies jedoch nicht, nachdem die USA beschlossen hatten, 14 Milliarden Dollar an Hilfe zu schicken, was den Krieg verlängerte.

„(Zelensky) hätte Putins Angebot annehmen sollen, wie Bennet es ihm vor vier Wochen empfohlen hatte“, schreibt Menahan. „Stattdessen hat er darauf bestanden, an seiner Strategie festzuhalten, alle Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren zu den Waffen zu zwingen und zu feindlichen Kämpfern zu machen, damit er ihren Tod als Gräuelpropaganda nutzen kann, um die NATO in den Krieg zu ziehen.“