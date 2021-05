Impf-Pässe werden in New York eingeführt. Hier erfahren Sie, wie Sie sich wehren können (Teilweise auch für andere Länder anwendbar)

childrenshealthdefense.org: New York hat sich mit IBM zusammengetan, um den Excelsior Pass einzuführen. Der digitale Pass wird als Teil des staatlichen Plans der „sicheren Wiedereröffnung“ dargestellt, aber ist es wirklich nur ein Plan von Big Tech, Big Pharma und der Regierung, um persönliche Gesundheitsdaten zu kommerzialisieren?

Am 26. März gab der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo bekannt, dass der Staat eine Partnerschaft mit IBM eingegangen ist, um den Excelsior Pass einzuführen, einen digitalen Gesundheitspass, der von Staatsbeamten als Teil des New Yorker Plans zur „sicheren Wiedereröffnung“ dargestellt wird.

Der Pass soll eine kostenlose, schnelle und sichere“ Möglichkeit für New Yorker sein, den Nachweis einer COVID-19-Impfung zu erbringen, um Zugang zu großen Sportveranstaltungen, Theater- und Kunstaufführungen, Konzerthallen und Hochzeitslocations zu erhalten.

Wie funktioniert Excelsior Pass?

Excelsior Pass ist eine kostenlose App, die auf Handys heruntergeladen werden kann. Sie ermöglicht es den Benutzern, einen QR-Code anzuzeigen, der entweder den Nachweis der COVID-Impfung oder den Nachweis eines negativen COVID-Testergebnisses bestätigt.

Die Veranstaltungsorte scannen den QR-Code des Benutzers mit einer dazugehörigen App, die dann entweder ein grünes Häkchen oder ein rotes X generiert, je nach Impfstatus oder COVID-Testergebnis. Der Benutzer muss einen Lichtbildausweis mit seinem Namen und Geburtsdatum vorzeigen, um zu bestätigen, dass der Pass ihm gehört.

New Yorker haben die Möglichkeit, einen alternativen Nachweis der Impfung oder des Testergebnisses vorzulegen, z. B. eine andere mobile Anwendung oder ein Papierformular, um Zugang zum Geschäft oder Veranstaltungsort zu erhalten. Beim Einlass müssen die Nutzer weiterhin sozialen Abstand halten, sich an die Maskenrichtlinien halten und eine angemessene Handhygiene anwenden.

Ursprünglich wurde der Pass entwickelt, um den Zutritt zu großen Veranstaltungsorten wie dem Madison Square Garden in New York City, dem Times Union Center in Albany und anderen großen Veranstaltungsorten für Hochzeiten, Konzerte und Sonderveranstaltungen zu ermöglichen. Später wurde der Pass für den Einsatz an kleineren Kunst-, Unterhaltungs- und Veranstaltungsorten im ganzen Bundesstaat erweitert.

IBM sammelt schon lange persönliche Daten

Es ist nicht das erste Mal, dass die Technologie von IBM eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung und Segregation von Menschen auf der Grundlage ihrer Gesundheitsdaten spielt.

Der New York Times-Bestseller „IBM und der Holocaust“ von Edwin Black beschreibt detailliert die erschreckende Rolle, die der frühere Präsident von IBM, Thomas J. Watson, spielte, als er 12 Jahre lang dem Dritten Reich diente.

Laut Black war IBM eng in die Bereitstellung der Lochkarten und Tabelliermaschinen involviert, die Adolf Hitler halfen, seinen ultimativen Plan auszuführen. Obwohl dies kein bekannter Aspekt der IBM-Geschichte ist, hat das Unternehmen nie einen der in Blacks Buch dargelegten Fakten bestritten. Das Buch enthält Beweise, die auf mehr als 20’000 Dokumenten aus sieben Ländern basieren, darunter interne IBM-Korrespondenz, Memos des US-Außenministeriums und des US-Justizministeriums sowie aus Konzentrationslagern.

Blacks Buch schildert, wie IBM im Holocaust eine zentrale Rolle spielte, nicht nur bei der Identifizierung und Tabellierung von Juden, sondern auch bei ihrer Vertreibung aus der Gesellschaft, einschließlich der Beschlagnahmung ihres Eigentums, der Ghettoisierung, Deportation und schließlich ihrer Vernichtung.

Wie wird sich die Rolle von IBM dieses Mal unterscheiden?

IBM nutzte seine Digital Health Pass-Technologie, die Teil von Watson Works des Technologieunternehmens ist, um den Excelsior Pass zu entwickeln. Der Pass basiert auf der IBM-eigenen Blockchain-Technologie und ermöglicht es Organisationen und Unternehmen, die Gesundheitsdaten von Einzelpersonen, Mitarbeitern, Kunden und anderen Endnutzern zu überprüfen, basierend auf vorgegebenen Kriterien, die von einer Organisation, einem Staat oder einem Unternehmen festgelegt wurden.

IBM behauptet, dass der Datenschutz im Mittelpunkt steht und die Daten gesichert und überprüfbar sind. Das Unternehmen sagt auch, dass die verschlüsselten Informationen auf der digitalen Brieftasche des Benutzers geschützt sind und der Benutzer die „vollständige Kontrolle“ darüber hat, wie und mit wem er die Informationen teilt.

Aber wie kann das Teilen von persönlichen Gesundheitsdaten mit Big Tech als privat angesehen werden? Wenn jemandem aufgrund des Excelsior-Passes der Zutritt zum Arbeitsplatz, zu einem Geschäft oder zu einem Veranstaltungsort verweigert wird, würde der Status der Person den Kollegen am Arbeitsplatz oder Fremden in der Nähe an einem sozialen Treffpunkt bekannt werden.

Und was wird IBM mit diesen Daten machen? Woher wissen wir, dass IBM die Daten nicht an Regierungsbeamte weitergibt oder sie an andere Unternehmen verkauft?

Datensicherheitsbedenken, Menschenrechtsverletzungen

Die Forderung nach dem Nachweis eines Impfstoffs oder eines negativen Testergebnisses ist eine Verletzung grundlegender Menschenrechte und fördert die Segregation auf der Grundlage unbewiesener und experimenteller medizinischer Eingriffe. Lassen Sie uns ein paar Schlüsselfaktoren bewerten:

Der COVID-Impfstoff ist eine experimentelle Behandlung, die zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Notfallzulassung hat. Der COVID-Impfstoff muss noch von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) lizenziert und zugelassen werden. Es ist illegal für jede Regierung, die Öffentlichkeit zu zwingen, eine experimentelle medizinische Intervention zu nehmen, die ohne Haftung und ohne Langzeitsicherheitsstudien ist. Diese Form der Nötigung, um Zugang zu einem Geschäft oder Veranstaltungsort zu erhalten, verstößt gegen das Gebot der informierten Zustimmung

Der COVID-Impfstoff hat noch in keiner klinischen Studie bewiesen, dass er die Übertragung von Mensch zu Mensch verhindern kann. Die Verwendung des Excelsior Passes zum Nachweis des Impfstoffs für den Zutritt zu einem öffentlichen Veranstaltungsort, einem Geschäft oder einem Arbeitsplatz ist kein Beweis für ein geringeres Übertragungsrisiko auf andere.

Es ist erwiesen, dass PCR-Tests eine hohe Rate an falsch-positiven Ergebnissen aufweisen. Eine Studie, die im April 2020 durchgeführt wurde, zeigte, dass PCR-Tests mit einer Zyklusschwelle um 33 in 80 % der Fälle zu falsch positiven Ergebnissen führen. PCR-Tests mit einer Zyklusschwelle von über 34 können zu 100 % falsch-positiv sein. Dennoch empfahl die FDA PCR-Tests, die um die 40 zyklisiert wurden. Der Excelsior Pass gewährt Unternehmen und Veranstaltungsorten Zugang auf der Grundlage eines Nachweises negativer Testergebnisse, doch die Methodik ist ungenau und basiert auf einem fehlerhaften und kaputten Testsystem.

Während Cuomo den Excelsior Pass als eine Möglichkeit anpreist, zur Normalität zurückzukehren, kommt der Pass mit den gleichen Einschränkungen, die die ganze Zeit über bestanden haben. Gemäß den NYS-Richtlinien müssen Inhaber des Excelsior-Passes immer noch eine Gesichtsbedeckung und soziale Distanz erfüllen.

Schlüpfriger Abhang

Sobald der Excelsior Pass ausgerollt ist, wird er wahrscheinlich auf weitere Unternehmen in ganz New York ausgeweitet und könnte sich auf weitere Bundesstaaten ausdehnen. Werden New Yorker gezwungen sein, ihren Excelsior Pass vorzuzeigen, um in ihren örtlichen Lebensmittelgeschäften einzukaufen? Wird New York in die Fußstapfen von Los Angeles treten und die COVID-Impfung und die Verwendung einer Tracking-App für den Schulbesuch vorschreiben?

Dies scheint ein quid pro quo zwischen Big Tech, Big Pharma und der Regierung zu sein, das wahrscheinlich zur Kommerzialisierung von persönlichen Gesundheitsdaten führen wird – und es könnte sich in Zukunft leicht auf andere Impfstoffanforderungen ausweiten.

Viele Menschen sind sich der Healthy People 2030 Agenda nicht bewusst, die letztendlich einen aggressiven Impfplan für Erwachsene vorsieht. Es ist leicht vorstellbar, dass staatliche Behörden und Unternehmen den Excelsior Pass für Kinder und Erwachsene leicht um weitere Impfungen als notwendige Kriterien für die Einreise erweitern könnten. Dies könnte zu einer systematischen Bedrohung unseres Rechts auf freies Reisen führen und könnte die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und Handel zu treiben, beeinträchtigen.

Auf dem Weg zum Überwachungsstaat

Gestern wurde in New York die Gesetzesvorlage S75, die von Senator Brad Hoylman eingebracht wurde, im Gesundheitsausschuss des Senats verabschiedet. Hoylman ist auch der Autor des Gesetzentwurfs, der die religiösen Ausnahmen im Jahr 2019 aufhebt, und er hat eine Gesetzgebung vorgeschlagen, um den HPV-Impfstoff und die jährliche Grippeimpfung für Schulkinder vorzuschreiben.

Seine jüngste Rechnung würde verlangen, College-Studenten, um die COVID-19-Impfstoff zu bekommen.

S75 verlangt von medizinischen Fachkräften, die Patienten ab 19 Jahren Impfstoffe verabreichen, dass sie deren Impfdatensätze in staatlich geführte Impfregister eintragen, die dann die Daten an das New York State Department of Health oder das New York City Department of Health (für Anbieter, die Patienten in New York City behandeln) weitergeben.

Bisher war die Weitergabe von persönlichen Gesundheitsdaten zum Impfstatus von Erwachsenen an den Staat optional. Indem der Gesetzentwurf dies zur Pflicht macht, verletzt er das Recht der New Yorker, ihre Gesundheitsdaten privat zu halten.

Hoylman sagte während der Anhörung des Gesundheitsausschusses des Senats: “ … dies sind wichtige Daten, die unsere Gesundheitsabteilungen im Kampf gegen COVID benötigen. Hier geht es wirklich um Leben und Tod, wenn wir diese Informationen nicht in die Hände der Behörden bekommen. Hier geht es nicht um Zustimmung oder persönliche Freiheiten, hier geht es darum, sicherzustellen, dass jeder vor dieser verheerenden Pandemie geschützt ist.“

Das Gesetz wurde parteiübergreifend verabschiedet. Neun der zehn Demokraten im Ausschuss stimmten mit Ja (ein demokratisches Mitglied war nicht anwesend) und alle fünf Republikaner im Ausschuss stimmten mit Nein.

Der Gesetzentwurf wird nun zur Abstimmung in den Senat eingebracht, und der Gesundheitsausschuss des Parlaments wird ebenfalls über den entsprechenden Gesetzentwurf abstimmen. Es wurden noch keine Termine festgelegt, aber beide Abstimmungen stehen unmittelbar bevor.

Dieser Gesetzesentwurf hebt das Recht auf Privatsphäre für den Impfstatus von Erwachsenen in New York auf und beschlagnahmt persönliche Gesundheitsdaten im Namen der „öffentlichen Gesundheit“. Jede Datenbank, die diese Informationen sammelt, könnte für eine breitere Verwendung kommerzialisiert werden und wird dazu führen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die nicht geimpft werden, ins Visier genommen werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu erzwingen und die Impfraten zu erhöhen.

Ein Blick darauf, wie Gesundheitsinformationen in anderen Ländern zur Ware gemacht und als „Social Credit Score“ tabelliert wurden, gibt einen Einblick in eine dystopische Zukunft, in der die Fähigkeit einer Person, an der Gesellschaft teilzuhaben, vom Pharmakonsum und der Teilnahme an Programmen abhängt, die jede Bewegung nachverfolgen und persönliche Daten zum Nutzen von Konzernen zur Ware machen.

Was können wir dagegen tun?

Gemeinsam haben wir die Macht, mit unserem Handeln etwas zu bewirken. Hier sind vier Maßnahmen, die wir ergreifen können:

Boykottieren Sie Geschäfte, die den Excelsior Pass verlangen. Weigern Sie sich, in Geschäften einzukaufen, zu essen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, die die Verwendung des Excelsior Passes erfordern. Wenn es den Gewinn eines Unternehmens beeinträchtigt, wird es das Unternehmen zur Kenntnis nehmen. Senden Sie Briefe an die Leiter von Unternehmen und Geschäften, die Sie in New York besuchen, um sie darauf hinzuweisen, dass Sie deren Geschäfte boykottieren werden, sollten sie in Zukunft den Excelsior Pass verlangen. Hier finden Sie unsere Briefvorlage, die Sie an Firmen oder Unternehmen schicken können, die den COVID-19-Impfstoff oder COVID-19-Tests zwingend vorschreiben.

Unterschreiben Sie diese Petition, die besagt, dass Sie sich weigern, an der Nutzung des New Yorker Excelsior Passes teilzunehmen. Lassen Sie Gov. Andrew Cuomo wissen, dass dieser Pass Ihre Rechte verletzt. Auch Auswärtige können unterschreiben – New York ist auf den Tourismus angewiesen.

Melden Sie sich bei Ihren Abgeordneten. Obwohl der Excelsior Pass nicht auf staatlicher Gesetzgebung basiert, ist es dennoch wichtig, dass die Einwohner New Yorks ihren Staatsvertretern Feedback geben. Cuomo, dem während der Pandemie Übertreibung und Missbrauch von Notstandsbefugnissen vorgeworfen wurde, hat den digitalen Gesundheitspass ohne jeglichen Gesetzgebungsprozess, öffentliche Anhörungen oder Feedback durchgesetzt. Sie können anrufen, eine E-Mail schreiben und, wenn möglich, das Büro Ihres Landtagsabgeordneten besuchen. Wenn Sie nicht sicher sind, wer Ihre Abgeordneten sind, schauen Sie bitte hier nach Ihrem Senator und hier nach Ihrem Abgeordneten.

Bitten Sie die Abgeordneten Ihres Bundesstaates, sich gegen Gesetzesentwürfe auszusprechen, die die COVID-Impfung für New Yorker vorschreiben. In der Legislaturperiode 2019-2020 wurde ein Gesetzesentwurf verfasst, der den Impfstoff für praktisch alle New Yorker Bürger – Erwachsene und Kinder – vorschreibt, aber noch nicht für die Legislaturperiode 2020-2021 wieder eingebracht wurde. Hoylman hat vor kurzem einen neuen Gesetzentwurf in dieser Legislaturperiode eingebracht, der die COVID-19-Impfung für die postsekundäre Bildung verbindlich machen würde. Lassen Sie Ihre Staatsvertreter wissen, wie sich diese Gesetzesentwürfe auf Ihre Familie auswirken würden (z. B. wenn Sie gezwungen wären, aus dem Bundesstaat wegzuziehen, Ihren Arbeitsplatz zu verlieren, Ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen dürften usw.).

Finden Sie heraus, ob Ihre Staatsvertreter die Wahlfreiheit unterstützen werden, wenn es um Ihre persönlichen Gesundheitsentscheidungen geht. Bitten Sie sie, den Gegenentwurf zu unterstützen, der Zwangsimpfungen verbietet und ein Impfstoffgesetz vorsieht, um die verfassungsmäßigen Rechte der New Yorker Bürger zu respektieren, das kürzlich von Assm. David DiPietro (R).

Werden Sie laut in den sozialen Medien. Lassen Sie Cuomo, Ihre Staatsvertreter und die teilnehmenden Unternehmen wissen, dass Sie sich weigern, den Excelsior Pass zu benutzen. Teilen Sie mit, dass dieser Impfpass eine Verletzung Ihrer Privatsphäre, eine Verletzung der informierten Zustimmung und Ihrer grundlegenden Menschenrechte darstellt. Lassen Sie die Unternehmen wissen, dass Sie sie boykottieren werden, da der Excelsior Pass diskriminierend, unethisch und verfassungswidrig ist.

Da Präsident Biden und unsere Bundesregierung einen Impfpass auf nationaler Ebene in Erwägung ziehen, ist es zwingend notwendig, jetzt zu handeln. Es gibt eine Reihe von Staaten, die die bürgerlichen Freiheiten schützen und die Wahlfreiheit erhalten. Die Gouverneure von Florida, Texas, Utah, Idaho, Montana und Arizona haben bereits Gesetze verabschiedet oder Durchführungsverordnungen erlassen, die Impfpässe verbieten. Die Gouverneure von Tennessee, Iowa und Georgia haben sich dagegen ausgesprochen.

Jetzt ist es an der Zeit, den Druck auf alle Staaten aufrechtzuerhalten, um unsere grundlegenden Freiheiten zu bewahren. In kürzester Zeit könnte sich unser Land in einen Überwachungsstaat verwandeln, der genau die Freiheiten aufhebt, auf die unser Land gegründet wurde.

Wir stehen vor einer kritischen Zeit, in der es von äußerster Wichtigkeit ist, Stellung zu beziehen und zu handeln. Nehmen Sie die Aktionen oben und bitten andere, das Gleiche zu tun.