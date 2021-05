Impfen Sie nicht die Jungen und Gesunden“: Schwedische Ärzte schreiben offenen Brief gegen Pauschalimpfung

sputniknews.com: Unter der Annahme, dass ein großer Teil der Bevölkerung bereits über eine Form der Immunität verfügt und unter Berufung auf gefährliche und tödliche Nebenwirkungen wie Blutgerinnung, drängten die Ärzte die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, nicht die Fehler zu wiederholen, die während der Schweinegrippe-Impfung gemacht wurden, die zu zahlreichen Fällen von Narkolepsie als Nebenwirkung führte.

Eine Gruppe von 28 medizinischen Experten hat in einem Meinungsbeitrag die Gesundheitsbehörden aufgefordert, nur Risikogruppen gegen COVID-19 zu impfen, nicht aber junge und gesunde Menschen.

In ihrem offenen Brief in der Zeitung Göteborgs-Posten behaupten die 28 Ärzte und Forscher, darunter der Psychiater und Debattierer Sven Román und Nils Littorin von der Universität Lund, der auch Vorsitzender der lokalen Partei Malmöer Liste ist, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung bereits COVID-19 hatte und dass noch mehr die eine oder andere Form der Immunität haben.

„Deshalb sollten wir nur diejenigen impfen, die 65 Jahre und älter sind oder ein Risiko haben. Ansonsten riskieren wir, die fatalen Fehler der Schweinegrippe-Impfung zu wiederholen“, schreiben die Experten.

Im März 2009 wurde die Welt von einem neuen Grippevirus heimgesucht, das möglicherweise von Schweinen stammte und vor allem junge Menschen infizierte. Die Alarmglocken läuteten weltweit, da das Virus in vielerlei Hinsicht der Spanischen Grippe von 1917 ähnelte. Kurz darauf wurde ein Impfstoff gegen die Schweinegrippe entwickelt und 60-90 Millionen Dosen wurden weltweit verabreicht. In Europa, und insbesondere in den nordischen Ländern, traten nach diesen Impfungen zahlreiche Fälle von Narkolepsie auf. Erschwerend kommt hinzu, dass das Schweinegrippevirus selbst Narkolepsie auslöst, was es schwierig macht, die Ursache zu erkennen. Dennoch wurden die Patienten, die Narkolepsie entwickelten, vom Staat entschädigt.

Die Unterzeichner verweisen auf das Risiko, tödliche Blutgerinnsel und Blutungen zu entwickeln, das als Nebenwirkung mehrerer Impfstoffe, darunter auch von AstraZeneca, bekannt ist, und fordern, den „Narkolepsie-Fehler“ nicht zu wiederholen und keine jungen und gesunden Menschen zu impfen, sowie solche, die bereits COVID-19 hatten und eine Form der Immunität entwickelt haben.

Der Vorschlag läuft der allgemeinen Impfstrategie zuwider, die von der schwedischen Gesundheitsbehörde, dem staatlichen Epidemiologen Anders Tegnell und dem Impfkoordinator der Regierung, Richard Bergström, umgesetzt wird. Nach offizieller Lesart wird Schweden die Pandemiephase verlassen und in die endemische Phase eintreten, wenn über 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Bislang hat Schweden es geschafft, etwa 9,5 Prozent der Zielgruppen vollständig zu impfen.

Besonders skeptisch ist der Arzt Sven Román gegenüber den offensichtlichen Verbindungen der Behörden zur Pharmaindustrie, wie dem bereits erwähnten Richard Bergström, der früher Geschäftsführer des Verbands der pharmazeutischen Industrie war.

„Mir fehlt das Vertrauen in diesen Mann. Ich habe ihm nie getraut, er kommt direkt aus der Pharmaindustrie. Die Schweden müssen erkennen, dass diese Leute Eigeninteressen haben und nicht unparteiisch sind“, twitterte Román über Bergström, der schwedische Regionen dafür lobte, dass jüngere Bevölkerungsgruppen mit dem umstrittenen Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden dürfen.

Denne man saknar jag också förtroende för.Har aldrig litat på honom,kommer direkt från läkemedelsindustrin.Svenskarna måste inse att dessa personer har särintressen,dvs är jäviga.Lämna Sörgårdsidyllen,den försvann redan 1986 med Palmemordet.(via @omni_red) https://t.co/9WbfckhedE — Sven Román (@Sven_Roman) May 5, 2021

„Experten, die eher nützliche Idioten für die Pharmaindustrie sind. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich bis vor etwa zehn Jahren selbst einer war“, twitterte Sven Román und zitierte einen Artikel über die Annahmen von Experten zur Massenimpfung.

Experter som snarare är nyttiga idioter åt läkemedelsindustrin. Jag vet vad jag talar om, för jag var det själv fram till för cirka tio år sedan.” (via @omni_red) https://t.co/Z48ryixcSY — Sven Román (@Sven_Roman) May 4, 2021

Schweden hat sich während der gesamten Pandemie konsequent von größeren Sperrungen ferngehalten und nur einen Bruchteil der Einschränkungen eingeführt, die anderswo in Europa zu beobachten sind, und steuert auf eine Million COVID-19-Fälle zu, mit über 14.000 Todesfällen.