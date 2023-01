Impfgeschädigte veröffentlicht die Chargennummer ihrer Impfung und bekommt unerwartete Reaktionen

Im Jahr 2021 starb die bekannte britische Radiomoderatorin Lisa Shaw im Alter von 44 Jahren an den Folgen von Blutgerinnseln nach einer Impfung von AstraZeneca. Shaw hatte seit 2015 für BBC Radio Newcastle gearbeitet und war eine bekannte Radiostimme in Großbritannien. Medienberichten zufolge ist diese Nebenwirkung „extrem selten“.

Kürzlich hat ein Kollege von ihr, der Radiomoderator Jules Serkin von BBC Radio Kent, auf Twitter einen bemerkenswerten Appell veröffentlicht. Sie bat die Menschen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, wenn sie einen Impfstoff aus der Charge PV46669 von AstraZeneca erhalten haben.

Sie selbst erhielt am 5. März 2021 eine Spritze von AstraZeneca aus der Charge PV46671. Die Folge: schwere Nebenwirkungen.

If you had this batch of AstraZeneca please contact me ? pic.twitter.com/sm3W08Q4aq