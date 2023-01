Arzt schlägt Alarm: Tumore sind größer als je zuvor

Die Ärzte sehen immer mehr Patienten mit Krebs. In vielen Fällen befindet sich die Krankheit bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Auch der kanadische Arzt Charles Hoffe sieht dies in seiner Praxis.

Normalerweise ist nur ein kleiner Prozentsatz der neu diagnostizierten Krebserkrankungen im Stadium 4. „In meiner Praxis sind etwa zwei Drittel aller Krebsdiagnosen seit der Einführung des Impfstoffs im Stadium 4“, sagte Hoffe in der Sendung Good Morning CHD.

Der Arzt sagte, dass Pathologen aus der ganzen Welt beobachten, dass Krebserkrankungen bei Patienten, die in Remission waren, nach der Impfung wieder aufflammen, weil ihr Immunsystem durch die Coronaimpfstoffe geschädigt wurde.

„Die Tumore sind größer als je zuvor“, sagte Hoffe über die neu diagnostizierten Krebsfälle. „Sie scheinen sehr aggressiv zu wachsen, sich äußerst aggressiv zu verbreiten und gegen Behandlungen resistent zu sein.

„In diesem Fall spricht man auch von Turbokrebs“, betonte er.

Zuvor hatte Hoffe gesagt: „Je mehr Impfungen man macht, desto wahrscheinlicher ist es, dass man an Corona stirbt.“ Er fügte hinzu, dass die Impfungen das Immunsystem schwer schädigen.

Die Diskriminierung der Ungeimpften ist völlig absurd, denn sie sind diejenigen, die die Krankheit überleben werden, so der Arzt. Er sagte auch, es sei „absurd“, dass die Medien die Menschen weiterhin in die Irre führen, indem sie behaupten, man könne andere schützen, indem man sich impfen lässt.