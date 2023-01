Unbekannte Ursache: Ed Dowds bahnbrechende Untersuchung der plötzlichen Todesfälle nach der Einführung der COVID-Impfstoffe

Von Gavin de Becker: Bestsellerautor, „Das Geschenk der Angst“.

childrenshealthdefense.org: Ed Dowd hat in seinem Buch „‚Cause Unknown‘: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ (Die Epidemie plötzlicher Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022) getan hat, ermutigt uns, unsere eigene Neugier und Skepsis in den gegenwärtigen beispiellosen Moment einzubringen, in dem neue und wenig getestete Pharmaprodukte der Mehrheit der Menschen auf der Erde injiziert werden.

Anmerkung des Herausgebers: Dies ist das Nachwort zum neuen Buch von Edward Dowd, „‚Cause Unknown‘: Die Epidemie der plötzlichen Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022“.

Ein kurzes Gedankenexperiment:

Stellen Sie sich vor, Tausende von gesunden jungen Amerikanern würden plötzlich, unerwartet und auf mysteriöse Weise sterben – und das in einer alarmierenden und eskalierenden Geschwindigkeit. (Es war einmal), das würde eine dringende Untersuchung der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) auslösen, um die Ursache der Todesfälle zu ermitteln.

Stellen Sie sich vor, aufmerksame und neugierige Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens entdecken, dass die Verstorbenen alle wiederholt ein neues und wenig bekanntes Medikament eingenommen haben. Als Nächstes stellen die Beamten mit Sicherheit fest, dass das Medikament, das diese Kinder eingenommen haben, einen eindeutigen Wirkmechanismus hat, der bei einigen Menschen Herzentzündungen und andere Herzschäden verursacht.

Sie erfahren, dass die Gesundheitsbehörden in anderen Ländern das Gleiche festgestellt haben und das gleiche Medikament jungen Menschen nicht mehr empfehlen. Als Nächstes empfehlen einige der ranghöchsten und angesehensten wissenschaftlichen Berater der US-Regierung öffentlich, das Medikament für junge Menschen abzusetzen.

Schließlich unterzeichnen Tausende von Ärzten auf der ganzen Welt Petitionen und schreiben Stellungnahmen, in denen sie sich gegen das Medikament für junge Menschen aussprechen. Experten der Universitäten Harvard, Yale, MIT, Stanford und Oxford melden sich zu Wort und äußern ihre Bedenken.

Leider benötigt man für dieses Gedankenexperiment keine Fantasie, denn es ist genau das eingetreten, was passiert ist – bis auf den Teil mit den aufmerksamen und neugierigen CDC-Beamten, die herbeieilen, um nachzufragen. Diesen Teil musste ich mir ausdenken.

Hätten in der Welt vor COVID-19 nicht neugierige Reporter eine solche Geschichte verfolgt, und hätte nicht die U.S. Food and Drug Administration (FDA) die Verabreichung des neuen mysteriösen Medikaments unterbrochen, bis eine umfassende Untersuchung abgeschlossen war?

Und vor allem: Wäre ein solches Medikament nicht schnell zu einem Hauptverdächtigen geworden, den man für seine mögliche Rolle bei den Todesfällen in Betracht ziehen sollte?

Irgendwie sind diese Fragen rhetorisch geworden.

Aber nicht für Edward Dowd. Seine bahnbrechende Erforschung dieser traurigen plötzlichen Todesfälle war dem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) über ein tödliches Rätsel, mit dem die Versicherungsgesellschaften konfrontiert sind, um Monate voraus.

Offenbar verdreifachte sich die Zahl der Todesfälle bei Amerikanern im erwerbsfähigen Alter, als die Massenimpfung im Jahr 2021 voranschritt. Könnte es angesichts des zeitlichen Zusammenhangs eine Verbindung zwischen Impfstoffen und diesen Todesfällen geben?

Offensichtlich nicht, denn in dem WSJ-Artikel werden Massenimpfungen nicht einmal unter den infrage kommenden Ursachen erwähnt:

Verspätete medizinische Behandlung ab 2020

Die Angst der Menschen, sich behandeln zu lassen

Schwierigkeiten bei der Terminvergabe

Drogenmissbrauch und andere Probleme in der Gesellschaft

Menschen kümmern sich nicht um sich selbst

Long COVID

Noch nicht bekannte Langzeitfolgen von COVID-19

Menschen, die später „an den Folgen der COVID-Belastung ihres Körpers“ sterben

Die Ziffern 1, 2 und 3 sind alle Teilaspekte desselben Konzepts: Auswirkungen von Abriegelungen und Angst. Die Nummern 6, 7 und 8 sind alle Teilmengen desselben Konzepts: die Auswirkungen der COVID-19-Krankheit.

Abgesehen von Drogenmissbrauch und Schwierigkeiten, einen Arzttermin zu bekommen, ist im Jahr 2021 noch etwas anderes passiert, das vielleicht verrückt sein könnte?

Die Versicherer führen die meisten der überzähligen Todesfälle im Jahr 2021 auf Herz- und Kreislaufprobleme, neurologische Störungen und Schlaganfälle zurück. Offenbar ist es ein Zufall, dass fast alle verstorbenen Kunden gerade etwas injiziert bekommen hatten, das bekanntermaßen Herz- und Kreislaufprobleme, neurologische Störungen und Schlaganfälle verursacht.

Das Kopfschütteln der für den WSJ-Artikel befragten Vorstandsvorsitzenden und Experten der Versicherungsbranche war verständlich, denn wie um alles in der Welt könnten die Todesfälle mit einem brandneuen, noch nie zuvor verwendeten Medikament in Verbindung gebracht werden, das nur minimal getestet, maximal überstürzt und massenhaft verabreicht wurde, und, ach ja, und nebenbei bemerkt, dafür bekannt ist, genau die medizinischen Probleme zu verursachen, an denen ihre Kunden starben?

(Falls Sie noch Zweifel daran haben, dass die mRNA-Impfstoffe Herzprobleme verursachen, finden Sie in Anhang vier, Seite 190, eine Auswahl von 100 veröffentlichten Arbeiten über impfstoffbedingte Herzschäden bei jungen Menschen).

Bitte verzeihen Sie drei weitere rhetorische Fragen:

Haben die Amerikaner nicht viele gute Gründe, großen Pharmaunternehmen zu misstrauen?

Warum wird der Pharmaindustrie ein Vertrauen entgegengebracht, das bisher nur Unternehmen entgegengebracht wurde, die keine lange Geschichte von kriminellen Betrügereien haben?

Was ist da los?

Einige relevante Ereignisse der jüngeren Vergangenheit: Im Jahr 2021 wurde Elizabeth Holmes von den Geschworenen wegen Betrugs im medizinischen Bereich verurteilt. Während des Prozesses gab sie zu, dass ihr Unternehmen medizinische Tests mit denselben alten Maschinen durchführte, die angeblich durch ihre bemerkenswerte neue Technologie ersetzt werden sollten.

Obwohl die Menschen falsche und unrichtige medizinische Ergebnisse erhielten, hielten die Medien Holmes und Theranos jahrelang am Leben, so dass das Unternehmen schließlich mit 9 Milliarden Dollar bewertet wurde. Das ist kein Tippfehler.

Theranos wäre nicht möglich gewesen, wenn die Medien skeptisch oder sogar neugierig wären, wenn es um Medizin und Medizintechnik geht.

Wenn Sie diese wenigen Beispiele für Medienwerbung durchgehen, bedenken Sie, dass Vioxx, Opioide und COVID-19-Impfstoffe auf ähnliche Weise in unsere Gesellschaft eingeschleust wurden, auf einem weichen Kissen aus Medienlob, ohne dass sie hinterfragt oder skeptisch betrachtet wurden.

USA Today:

„Elizabeth Holmes ist groß, klug und ledig. Nun, vielleicht nicht wirklich Single. Ich schätze, man sollte sagen, ich bin mit Theranos verheiratet“, sagt Holmes lachend. Aber sie macht keine Witze … obwohl Holmes auf dem Papier eine Milliardärin ist, scheint sie nichts weniger zu interessieren …

„‚Wir sind erfolgreich, wenn wir Mensch für Mensch helfen, ihr Leben zu verändern‘, sagt Holmes, die eine sanfte, aber dennoch gebieterische Stimme hat, die einen Zuhörer dazu bringt, sich anzulehnen, als ob er auf einen Marschbefehl wartet.“

New Yorker:

„Obwohl sie Jane Austen auswendig zitieren kann, widmet sie keine Zeit mehr Romanen oder Freunden, geht nicht aus, besitzt keinen Fernseher und hat seit zehn Jahren keinen Urlaub mehr gemacht …

„Ich habe etwas getan, und wir haben etwas getan, das das Leben der Menschen verändert hat … Ich würde viel lieber ein Leben führen, das einen Sinn hat, als eines, in dem ich vielleicht andere Dinge habe, aber nicht das.“

CNN:

„Das von ihr gegründete Unternehmen hat das Potenzial, die Gesundheitsversorgung für Millionen von Amerikanern zu verändern.“

Forbes:

„Elizabeth Holmes, 30, ist die jüngste Frau, die Selfmade-Milliardärin geworden ist – und das gleich viermal. Uns geht es um die Überzeugung, dass der Zugang zu erschwinglichen Gesundheitsinformationen in Echtzeit ein grundlegendes Menschenrecht ist, und zwar ein Bürgerrecht‘, sagt sie.“

Da die Medien nach all dem Lobgesang kaum noch einen anderen Kurs einschlagen konnten, war es kein Journalist, der den Theranos-Betrug aufdeckte. Es war der Stanford-Professor John Ioannidis, der bereit war, öffentlich darauf hinzuweisen, dass Theranos keine von Fachleuten begutachteten Studien über seine Produkte veröffentlicht hatte.

(Um uns für einen Moment in die Gegenwart zu versetzen: Derselbe John Ioannidis, ein angesehener Arzt, Wissenschaftler und Epidemiologe, gehörte zu den ersten und lautstärksten Kritikern der Abriegelungsmaßnahmen. Dafür wurde er von den Medien und der Medizin-/Pharma-Kabale verunglimpft und gelöscht. Wagen Sie es nicht, uns aus unserem COVID-19-Fiebertraum zu wecken, Professor!)

Zurück zu Theranos: Das Unternehmen versuchte, seine Glaubwürdigkeit zu erhöhen, indem es den damaligen Vizepräsidenten Biden dazu brachte, seine Einrichtung zu besuchen. Um die wahren Betriebsbedingungen des Labors zu verschleiern, schufen Holmes und ihr Team ein gefälschtes Labor, das der Vizepräsident besichtigen konnte.

Der Fall Theranos sollte uns daran erinnern, dass 25 % der von der FDA zugelassenen Medikamente später wieder vom Markt genommen werden – sie können also nicht alle Wundermittel sein. Doch was auch immer ein Gesundheitsbürokrat heute sagt, wird von den Medien wiederholt, verteidigt und dann als Tatsache festgeschrieben.

Noch nie war ihr Mangel an Skepsis und Neugier gegenüber ihren größten Sponsoren so ausgeprägt wie in den vergangenen zwei Jahren, in denen sie ständig falsche Behauptungen der Pharmaindustrie in Bezug auf neue Impfstoffe, falsche Behauptungen über die neue COVID-19-Behandlung von Pfizer, falsche Behauptungen über Ivermectin und jede andere falsche Behauptung der Pharmaindustrie und der Regierung verbreitet und nachgeplappert haben.

Da echter Journalismus nicht vorhanden ist, leben wir hilflos in einer Welt der Compliance und nicht der Wissenschaft.

Hier eine kurze Reise durch eine absichtlich vergessene Geschichte: Nachdem die FDA Vioxx zugelassen hatte, gab es viele Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der unbequemen Tatsache, dass das Medikament das Risiko eines Herzinfarkts verdoppelte. Wie viele Rechtsstreitigkeiten?

Oh … 27.000, aber wer zählt schon mit? Risiko eines Herzinfarkts klingt vertraut, wenn man bedenkt, dass Hunderte von Studien inzwischen ergeben haben, dass mRNA-Impfstoffe das Risiko eines Herztodes bei jungen Männern erhöhen. Aber auch hier gilt: Wer zählt schon mit?

Merck war schließlich gezwungen, Vioxx vom Markt zu nehmen, und wurde zu einer Geldstrafe von fast einer Milliarde Dollar verurteilt, weil das Unternehmen die Sicherheit des Medikaments mit einem inzwischen bekannten Refrain übertrieben hatte: „sicher und wirksam“.

Wie heute, da CDC und FDA Hunderttausende von Berichten über Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe erhalten (z. B. Herzmuskelentzündung, Schlaganfall, Blutgerinnsel, Tod), erklärte Merck den Geschworenen, dass die Todesfälle durch Herzinfarkte überhaupt nichts mit seinem Wundermittel zu tun hätten.

Sie bekämpften Klagen wie … nun ja, wie ein Pharmaunternehmen und beschuldigten die Kläger der Datenfälschung. Topf und Kessel.

Als ein Geschworenengericht einer Witwe 253 Millionen Dollar zusprach, legte Merck Berufung ein, und der Schiedsspruch wurde gekippt.

Es folgten eine Reihe weiterer Klagen, von denen Merck einige gewann, andere verlor – bis eine Sammelklage zu dem Schluss kam, dass Merck gegen das Gesetz verstoßen hatte, indem es ein Medikament verkaufte, das nicht zum Verkauf geeignet war, weil es das Risiko eines Herzinfarkts verdoppelte, oder so ähnlich. Und dann …

stimmte Merck einem Massenvergleich in Höhe von 4,85 Milliarden Dollar zu, um Tausende von Einzelklagen zu beenden. Und dann …

kündigte Merck einen Vergleich mit der US-Staatsanwaltschaft an, mit dem die gegen das Unternehmen verhängte Geldstrafe in Höhe von 950 Millionen Dollar beigelegt wurde.

War die Sache damit erledigt? Nein, die Rechtsstreitigkeiten mit sieben Bundesstaaten sind bis heute nicht abgeschlossen. Aber die eigentliche Pointe ist …

Vioxx kommt wieder auf den Markt. Ja. Wir können uns auf atemlose Medienberichte über ein weiteres (wahrscheinlich umbenanntes) Wundermittel freuen, das sicher und wirksam ist.

Die Geschichte von Vioxx ist kein abschreckendes Beispiel, sondern ein regelmäßiges Ereignis. Eine Gruppe besorgter Wissenschaftler schrieb darüber im Jahr 2017:

„Um die Wahrscheinlichkeit einer FDA-Zulassung für Vioxx zu erhöhen, verwendete der Pharmariese Merck fehlerhafte Methoden, die auf vorher festgelegte Ergebnisse ausgerichtet waren, um die positiven Auswirkungen des Medikaments zu übertreiben.“

Sie meinen, genau wie jedes andere Big-Pharma-Unternehmen es mit jedem anderen Medikament macht?

„Zu Mercks Manipulationen gehörte auch das Ghostwriting wissenschaftlicher Artikel. Interne Dokumente zeigen, dass in 16 von 20 Artikeln, die über klinische Versuche mit Vioxx berichten, ein Merck-Mitarbeiter als Hauptautor des ersten Entwurfs aufgeführt war.“

Sie meinen, so wie es jedes andere große Pharmaunternehmen mit jedem anderen Medikament macht?

Ein Insider der FDA, der über das Versäumnis der Behörde, Vioxx schnell zurückzurufen, aussagte, sagte, dies sei so, als würde man fünf Jahre lang jede Woche zwei bis vier Jumbo-Jetliner“ abstürzen lassen.

Die Analogie des Jumbo-Jetliners ist heute wieder aktuell, und ein Handeln der FDA scheint nicht in Sicht.

Was Ed Dowd in diesem Buch getan hat, ermutigt uns, unsere eigene Neugier und Skepsis in den gegenwärtigen beispiellosen Moment einzubringen, in dem neue und wenig getestete Pharmaprodukte der Mehrheit der Menschen auf der Erde injiziert werden, Milliarden von Dosen bisher, weitere 4 Millionen jeden Tag, darunter immer mehr Kinder, sogar Säuglinge, genehmigt von einer FDA, die sich sehr bemüht hat, die Daten der klinischen Studien von Pfizer vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.

Um genau zu sein, war die FDA durchaus bereit und glücklich, die Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, nur verlangte sie 55 Jahre lang, dies zu tun. Um noch genauer zu sein, beantragte die FDA (zusammen mit ihrem Partner Pfizer) später beim Gericht, ihr 75 Jahre Zeit für die Offenlegung aller Informationen zu geben.

Macht Sie die Tatsache, dass die FDA so hart dafür gekämpft hat, die Sicherheitsergebnisse von Pfizer vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, neugierig?

Nun, erwarten Sie keine Antworten von der FDA, die jetzt von einem Mann namens Robert Califf geleitet wird. Aufgrund seiner Konflikte mit Big Pharma dürfte Califf nicht einmal in einem beratenden Ausschuss der FDA mitarbeiten, aber er ist trotzdem Kommissar, in seiner dritten Amtszeit bei der FDA, denn, nun ja, die Drehtür dreht sich schnell, und er tut es auch.

Califf leitete die FDA-Zulassung für die Verwendung von Oxycodon bei Kindern im Alter von 11 Jahren, für hoch dosierte Hydrocodon-Medikamente und auch für das Medikament Addyl, das später zurückgerufen wurde, neben einigen anderen. Bei jeder dieser Zulassungen setzte sich die FDA über ihren eigenen beratenden Expertenausschuss hinweg, und Califf gab seine Zustimmung.

Califf gründete eine Gruppe, die klinische Versuche durchführte, und mehr als die Hälfte seiner 230 Millionen Dollar an Finanzmitteln kam von … Big Pharma. Fast fertig. Califf wurde auch als Berater von den 15 größten Pharmaunternehmen bezahlt. Und schließlich, klar, war er ein Befürworter von Vioxx.

Also ist er natürlich Kommissar der FDA.

Und erwarten Sie auch von der CDC-Direktorin Rochelle Walensky nicht viel Neugier oder Skepsis. Hier ist sie im März 2022 und zeigt ihre vorsätzliche Leichtgläubigkeit gegenüber den Behauptungen der Pharmaindustrie:

„Ich kann Ihnen sagen, wo ich war, als die CNN-Meldung kam, dass der Impfstoff zu 95 % wirksam sei. So viele von uns wollten hoffnungsvoll sein, so viele von uns wollten sagen, okay, das ist unser Ticket nach draußen, richtig, jetzt sind wir fertig.

„Ich glaube, wir waren vielleicht zu wenig vorsichtig und zu optimistisch für einige gute Dinge, die auf uns zukamen. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, wir alle wollten, dass es zu Ende geht.

„Niemand hat gesagt, dass die Wirkung nachlässt, wenn man weiß: Oh, dieser Impfstoff wird funktionieren. Na ja, vielleicht lässt er nach [lacht], er wird nachlassen.

„Niemand hat gesagt, was ist, wenn … [der Impfstoff] gegen die nächste Variante nicht mehr so wirksam ist.“

Sie konnte nicht vorhersagen, dass Impfstoffe gegen neue Varianten weniger wirksam sein könnten? Sie meinen, so wie es der Grippeimpfstoff seit Jahrzehnten jedes Jahr tut?

Sie konnte nicht vorhersagen, dass der Impfstoff nachlassen würde, wie es beim Grippeimpfstoff seit Jahrzehnten jedes Jahr der Fall ist, wie auch bei Masern- und Tetanusimpfstoffen?

Dr. Walensky war einst Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten in einem Krankenhaus, in dem ich niemals Patient sein möchte, wenn sie Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten ist. Aber wem mache ich etwas vor, sie wird nicht in dieses Krankenhaus zurückkehren, sondern eher in den Vorstand von Pfizer einziehen. Der ehemalige FDA-Kommissar Scott Gottlieb wartet dort bereits auf sie.

Dr. Walenskys Schlagwort „Zu wenig Vorsicht und zu viel Optimismus“ könnte ein Text aus dem berühmtesten Lied der CDC sein, „Safe and Effective“.

Um besser zu verstehen, wie die Behörde immer zu dem Schluss kommt, dass jeder Impfstoff sicher und wirksam ist, betrachten wir einen Impfstoff, der so alt ist, dass alle Risikofaktoren bereits bekannt sind: den Pockenimpfstoff.

Von der CDC-Website, heute Morgen:

„Der Pockenimpfstoff ist sicher, und er ist wirksam bei der Verhinderung von Pockenerkrankungen“.

Mal sehen, was sicher für die CDC bedeutet:

Schwerwiegende Nebenwirkungen des Pockenimpfstoffs

Herzprobleme

Anschwellen des Gehirns oder des Rückenmarks

Schwere Hautkrankheiten

Ausbreitung des Virus auf andere Körperteile oder auf eine andere Person

Schwere allergische Reaktion nach der Impfung

Unbeabsichtigte Infektion des Auges (die zu einer Schwellung der Hornhaut führen kann, was eine Vernarbung der Hornhaut und Erblindung zur Folge haben kann)

Das Risiko für schwerwiegende Pockenimpfstoff-Nebenwirkungen ist größer für:

Menschen mit drei der folgenden Risikofaktoren für Herzkrankheiten: hoher Blutdruck, hoher Cholesterinspiegel, Diabetes

Menschen mit Herz- oder Blutgefäßproblemen, einschließlich Angina pectoris, früherem Herzinfarkt oder anderen Herzproblemen

Menschen mit Hautproblemen, wie z. B. Ekzemen

Frauen, die schwanger sind oder stillen

Das sind viele Menschen, die eine Hirnschwellung, Herzprobleme und Erblindung riskieren, wenn man bedenkt, dass Millionen von Amerikanern einen Herzinfarkt „oder andere Herzprobleme“ hatten, 17 Millionen Amerikaner schwanger sind oder stillen, 31 Millionen Ekzeme haben, 34 Millionen an Diabetes leiden, 76 Millionen einen hohen Cholesterinspiegel und 109 Millionen einen hohen Blutdruck haben.

Bei der Beschreibung der Personen, bei denen ein Risiko für ernste Nebenwirkungen des sicheren und wirksamen Pockenimpfstoffs besteht, nennt die CDC auch Menschen mit einer „familiären Vorgeschichte von Herzproblemen“.

Kennen Sie kaum jemanden, der nicht in diese Kategorie fällt?

Während die CDC also definitiv feststellt: „Der Pockenimpfstoff ist sicher“, schließt sie die Mehrheit der Amerikaner aus, für die er sicher sein könnte.

Es ist klar, dass der Begriff „sicher“ für verschiedene Experten unterschiedliche Bedeutungen hat. Hier ist zum Beispiel die Meinung der Mayo-Klinik zu genau demselben Impfstoff, den die CDC als sicher bezeichnet:

„Er kann manchmal ernste Nebenwirkungen verursachen, wie Infektionen des Herzens oder des Gehirns. Deswegen wird der Impfstoff nicht jedem verabreicht. Solange es nicht zu einem Pockenausbruch kommt, überwiegen die Risiken des Impfstoffs für die meisten Menschen den Nutzen.“

Aber Gavin, da es keinen Pockenausbruch gibt, warum sollte man sich über die Angaben auf der CDC-Website Sorgen machen? Denn … warten Sie nur … die CDC wirbt gerade aktiv für denselben Pockenimpfstoff zur Vorbeugung von Affenpocken, und fast eine Million Amerikaner sind bereits in den Genuss gekommen. (Ich schätze, es sind Menschen ohne Herzprobleme in der Familie.)

Und warum nur eine Pockenimpfung, wenn man auch zwei haben kann?

Sie wissen jetzt, dass die CDC, wenn sie sagt, dass ein Impfstoff sicher und wirksam ist, dies deshalb tut, weil sie noch nie einen Impfstoff gesehen hat, den sie nicht mochte. Es ist ein Glaubenssystem – keine Wissenschaft.

Bei der sorgfältigen Lektüre von Ed Dowds umfassender Analyse der neuen übermäßigen Todesfälle und der höchsten Invaliditätsrate unter Amerikanern ist mir aufgefallen, dass er uns nicht ein einziges Mal bittet, ihm etwas zu glauben, und dass er uns immer das ursprüngliche Quellenmaterial direkt vor Augen führt.

Trotzdem, und obwohl er ein brillanter Analytiker ist, der unvoreingenommen an dieses Thema herangeht, können wir uns wirklich auf Ed Dowds Schlussfolgerungen verlassen und nicht auf die Schlussfolgerungen der berühmten und mächtigen Dr. Fauci, Califf, Bourla und Walensky?

Das war meine letzte rhetorische Frage.