Impfmeister Israel: Covid immer ansteckender und die Fälle steigen rasant an

Das nenne ich mal einen neuen Ansatz! Als Reaktion auf eine neue Welle schwerer COVID-19-Fälle ermutigt ein Experte für das Immunsystem in Israel nun die Gesetzgeber, „die Herdenimmunität bei den Schwachen aktiv zu fördern“. Das ist es, was Prof. Cyrille Cohen der politischen Klasse Israels vorschlägt, nachdem die Zahl der SARS-CoV-2-Fälle mit Patienten in schwerem Zustand in diesem Land mit 9,2 Millionen Einwohnern auf 140 gestiegen ist. Da die Zahl der schweren Fälle seit einer Woche um 70 % gestiegen ist, warnen Gesundheitsexperten in dem Land am östlichen Mittelmeer, dass die Lage „instabil“ ist. In Israel besteht die Gefahr eines erneuten Anstiegs der Infektionsrate trotz hoher Impf- und Auffrischungsraten in der erwachsenen Bevölkerung des Landes.

Trotz der nahezu flächendeckenden COVID-19-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer steigen die Infektionen in Israel weiter an, doch ein Großteil der Bevölkerung tut so, als gäbe es keine Coronavirus-Krise mehr. Die Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 erinnert Experten daran, dass die Krise weiter wütet. Einige Experten schlagen vor, dass Krankenhäuser sich darauf vorbereiten und wieder COVID-19-Stationen einrichten sollten, berichtet die Times of Israel.

Die Times of Israel berichtet, dass nach einer Erklärung des Gesundheitsministeriums bis Freitag 7.313 Israelis positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Mit einer Reproduktionszahl (R) von 1,31 bedeutet dies, dass COVID-19 in diesem stark geimpften Land immer ansteckender wird.

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte nimmt zu, aber zum Glück gibt es noch keine Todesfälle. Am 14. Juni lag der Sieben-Tage-Durchschnitt der täglichen Krankenhauseinweisungen aufgrund von COVID-19 laut Our World in Data bei 509.

TrialSite berichtet seit letztem Sommer über Durchbruchsinfektionen in Israel, als zumindest einige Krankenhäuser mehr geimpfte COVID-19-Patienten zählten als ungeimpfte. Wie Reuters berichtet, wurden genügend COVID-19-Impfstoffdosen verabreicht, um 120 % der israelischen Bevölkerung mit zwei Dosen zu versorgen.

Nahezu 70 % der israelischen Bevölkerung sind derzeit geimpft.

Expertenmeinung: Wie die Situation in Portugal

Professor Cyrille Cohen von der Bar-Ilan-Universität teilte Ynet News kürzlich mit, dass die Daten auf ein sehr aktives COVID-19-Virus hindeuten, das im Lande zirkuliert, und erklärte: „Der wirkliche Hinweis ist die Zahl der Patienten in ernstem Zustand, denn wir wissen, dass ein großer Teil der Morbidität nicht entdeckt wird, weil die Menschen sich nicht testen lassen, und das sollte auch berücksichtigt werden.“

Professor Cohen fuhr fort: „Entscheidend für die Politik ist nicht unbedingt die Zahl der bestätigten Patienten, sondern der Zustand der schwerkranken Patienten. Wir müssen verstehen, ob die Krankheit bei ihnen schwerer verläuft – und ob wir uns darauf vorbereiten müssen, die COVID-Stationen im Sommer wieder zu öffnen.“

Cohen verglich die Situation in Israel mit der in Portugal, wo die durchgängig geimpfte Bevölkerung kürzlich von einer SARS-CoV-2-Infektion heimgesucht wurde, wie TrialSite berichtete.

Mit Blick auf die Situation in Israel betonte Professor Cohen gegenüber den Gesetzgebern: „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das auch hier passieren wird“, sagte er und forderte die Gesetzgeber auf, Maßnahmen zu ergreifen. „Es ist eine unvorhersehbare und instabile Situation in Bezug auf COVID. Es wird Monate und sogar Jahre dauern, bis es zu einem deutlichen Rückgang kommt und wir ein berechenbareres Szenario erreichen. Aber man muss auch mit Schätzungen vorsichtig sein.“

Er fuhr in einer Erklärung fort, dass „die Herdenimmunität unter der gefährdeten und älteren Bevölkerung aktiv gefördert wird“, indem „Menschen, die nicht geimpft sind, angerufen und ermutigt werden, sich impfen zu lassen.“

Cyrill Cohen schlug außerdem vor, dass Israelis wieder Masken tragen sollten, wenn sie sich in öffentlichen Räumen und an öffentlichen Plätzen bewegen.