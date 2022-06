Putin: Trotz der Versuche, die Ära der unipolaren Welt zu erhalten, ist sie nun zu Ende – die herrschende Elite des Westens lebt in einer Traumwelt

Der russische Präsident hält seine Rede auf dem jährlichen Wirtschaftsforum SPIEF in St. Petersburg. In seiner Rede geht es um die Zukunft Russlands und der übrigen Welt angesichts des erneuten Drucks durch die westlichen Sanktionen gegen Moskau.

In seiner Rede auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF) erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die unipolare Welt am Ende sei, obwohl ihre Nutznießer versuchten, sie um jeden Preis zu erhalten. Der Präsident fügte hinzu, dass die USA nach dem Ende des Kalten Krieges erklärt hätten, ihre nationalen Interessen seien „heilig“ und dürften nicht untergraben werden.

Die sogenannte „goldene Milliarde“ halte sich immer noch für überlegen und betrachte den Rest der Welt als ihre Kolonien. Er fügte hinzu, dass die herrschenden Eliten des Westens in einer Traumwelt leben und sich weigern, die globalen Veränderungen zu sehen.

„In den letzten Jahrzehnten haben sich auf dem Planeten neue mächtige Zentren gebildet […] jedes von ihnen entwickelt sein eigenes politisches System und seine eigenen öffentlichen Institutionen, setzt seine eigenen Modelle des Wirtschaftswachstums um und hat natürlich das Recht, sich selbst zu schützen und die nationale Souveränität zu gewährleisten. Wir sprechen hier von echten Prozessen, von wirklich revolutionären, tektonischen Veränderungen in der Geopolitik, der Weltwirtschaft, der Technologie, im gesamten System der internationalen Beziehungen“.

Putin beschuldigte die westlichen Länder, die Grundlagen der internationalen Ordnung absichtlich zu untergraben, um ihre geopolitischen Illusionen zu befriedigen. Er wies darauf hin, dass der Ruf der Unternehmen und das Vertrauen in die Währungen durch ihre Handlungen unterminiert würden. Der Präsident wies auch darauf hin, dass die USA einer Person, einer Gruppe oder einem Staat das Geld stehlen können, nur weil Washington etwas nicht gutheißt.

EU hat Souveränität verloren, schadet eigenen Bürgern mit Anti-Russland-Sanktionen

Der russische Präsident kritisierte die Europäische Union wegen der Entscheidung, Anti-Russland-Sanktionen zu verhängen, und nannte sie „verrückt“ und „nicht gut durchdacht“. Putin sagte, das Ziel der Sanktionen sei es gewesen, die russische Wirtschaft auf einen Schlag zu zerstören, was jedoch nicht gelungen sei.

Stattdessen hätten die EU-Politiker ihrer eigenen Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt, was zu einer hohen Inflation geführt habe, betonte der Präsident. Er schätzte die Kosten des „Sanktionswahnsinn“ allein in diesem Jahr auf rund 400 Milliarden Dollar und stellte fest, dass die Maßnahmen zu einer Belastung für die Bürger werden.

Der russische Präsident erklärte, die EU habe ihre politische Souveränität verloren, da ihre Eliten nach der Pfeife eines anderen Landes tanzten, selbst wenn dies ihren eigenen europäischen Bevölkerungen und Geschäftsinteressen schade. Putin sagte voraus, dass dies zu einer Vertiefung der finanziellen Ungleichheiten und sozialen Spaltungen in den europäischen Gesellschaften führen werde. Es ist möglich, dass dies schließlich zu einem Anstieg des Radikalismus und einem Wechsel der Eliten im Block führen wird.

Putin fügte hinzu, dass der weltweite Preisanstieg und die Probleme im Energiebereich das direkte Ergebnis einer verfehlten Politik der USA und der EU seien. Der Präsident wies die Begriffe „Putins Steuer“ und „Putins Inflation“ zurück, die von westlichen Politikern, insbesondere von US-Präsident Joe Biden, zur Erklärung der steigenden Kraftstoff- und Verbraucherpreise verwendet werden. Der russische Präsident behauptete, nur ungebildete Menschen würden die Märchen glauben, dass Russlands Aktionen im Donbass die Preise in die Höhe treiben.

Gleichzeitig betonte Putin, dass die Prognosen der westlichen Länder über die düsteren Aussichten der russischen Wirtschaft nicht eingetreten seien.

„Es ist klar, warum sie diese Propagandakampagne geführt haben, was es mit all den Sprüchen über Rubel-Dollar-Wechselkurse von 200 zu 1 und den Behauptungen, unsere Wirtschaft würde zusammenbrechen, auf sich hatte. All dies war und ist ein Mittel der Informationskriegsführung, ein Versuch, die russische Gesellschaft psychologisch unter Druck zu setzen“.

Er betonte, dass die russische Wirtschaft trotz der Sanktionen, des ausländischen Drucks und der Strategie Russlands, ausländische Importe durch inländische Produktion zu ersetzen, niemals zu einer Autarkie – einer isolierten Wirtschaft ohne oder mit nur begrenzten wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland – werden wird.

Zur Ukraine

Der russische Präsident ging gesondert auf die Ukraine ein, in der Moskau derzeit eine besondere Militäroperation durchführt. Putin versprach, dass Russland die Ukrainer in den von ihm kontrollierten Gebieten unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben werde, selbst über ihr Schicksal zu entscheiden, und dass Moskau diese Entscheidung respektieren werde.

Er wies darauf hin, dass Militäraktionen immer eine Tragödie seien, betonte aber, dass Moskau zum Handeln gezwungen sei. Der Präsident fügte hinzu, dass die russische Spezialoperation im Gegensatz zu den US-Aktionen in Libyen oder im Irak absolut legitim sei – eine Aussage, die der Westen bestreitet.

Putin setzte seine Kritik an den USA fort, indem er sie beschuldigte, eine antirussische Basis aufzubauen – etwas, das Washington in angrenzenden Gebieten niemals tolerieren würde. Der Präsident erklärte weiter, dass das Weiße Haus 2014 auf Neuwahlen in der Ukraine hätte drängen sollen, anstatt der Opposition Geschenke zu machen und den Putsch im Februar desselben Jahres zu unterstützen.

Der Präsident äußerte sich auch zum Verlauf der russischen Sonderoperationen. Er erläuterte, dass die Entscheidungen über Angriffe auf die Entscheidungszentren der Ukraine, insbesondere auf Kiew, von den militärischen Befehlshabern und nicht von ihm persönlich getroffen werden. Weiter sagte er, dass die russischen Truppen es vermeiden, die ukrainischen Befestigungen in Donezk zu stürmen, um größere Verluste zu vermeiden, und stattdessen versuchen, sie einzukesseln. Putin fügte hinzu, dass die ukrainischen Streitkräfte, die sich in diesen Festungen verschanzt haben, diese nutzen, um zivile Viertel der Volksrepublik Donezk zu beschießen.