Impfopfer berichten über unerwünschte Reaktionen und den Verlust geliebter Menschen

15 Jahre lang hielt ich mich strikt an die Richtlinien für Impfungen, bis eine meiner Patientinnen geduldig einen persönlichen Bericht über ihren geimpften Sohn Jack erzählte.

Sie öffnete mir die Augen für eine Realität, die mir bis dahin nicht bewusst war: dass es praktisch keine informierte Zustimmung gab und dass ernsthafte medizinische Risiken von Impfstoffen von Pharmaunternehmen und der Bundesregierung vertuscht wurden

Schwere Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung treten auf, aber die Opfer werden zum Schweigen gebracht und diskreditiert.

Impfvorschriften haben zu Verletzungen, Verwüstungen und Todesfällen geführt – während die Gehirnwäsche-Kampagne „Lass dich jetzt impfen“ dazu benutzt wird, zu spalten und zu erobern

Wenn Sie möchten, dass Ihre Stimme gehört wird, werde ich Ihnen helfen, Ihr Zeugnis weiterzugeben. Bitte teilen Sie Ihre Geschichte mit uns und ermutigen Sie andere, die Sie kennen und die eine Geschichte haben, ihre zu teilen.

Ich möchte eine sehr persönliche Geschichte und ein Geständnis mit Ihnen teilen. Als ich in den späten 70er Jahren Medizin studierte, war ich auf dem Titelblatt des nationalen Handbuchs für Medizinstudenten abgebildet. Ich teile dieses Foto mit Ihnen, das mich bei der Verabreichung eines Impfstoffs zeigt. Damals und in den folgenden 15 Jahren hielt ich mich strikt an alle Impfstoffrichtlinien.

Selbst als ich anfing, Patienten in meiner eigenen Klinik zu behandeln, habe ich nie die Sicherheit eines Impfstoffs in Frage gestellt und Informationen von Menschen, die ihre Bedenken äußerten, zurückgewiesen. In den späten 80er Jahren erzählte mir eine besonders nette Patientin, eine Mutter, geduldig eine persönliche Geschichte über ihren impfgeschädigten Sohn Jack.

Sie öffnete mir die Augen für eine Realität, die mir bis dahin nicht bewusst war und die ich nicht akzeptieren wollte. Sie konfrontierte mich mit klinischen Daten, die ich nicht länger ignorieren konnte. In den folgenden Jahren sah ich immer mehr Eltern, die ernsthafte Ängste vor bestimmten Impfstoffen hatten; langsam kam ich zu der Erkenntnis, dass es praktisch keine informierte Zustimmung gab und dass ernsthafte medizinische Risiken von den Pharmaunternehmen und der Bundesregierung vertuscht wurden.

Wir befinden uns jetzt inmitten von Impfvorschriften, die fast jeden Menschen auf der Welt betreffen. Wenn Sie niemanden persönlich kennen, der eine Reaktion auf diese Impfstoffe erlitten hat, sind Sie wahrscheinlich in der Minderheit.

Opfer von unerwünschten Impfstoffreaktionen müssen gehört werden

Sheryl Ruettgers, die Ehefrau des ehemaligen Offensivspielers der Green Bay Packers, Ken Ruettgers, gehört zu denjenigen, die nach einer COVID-19-Injektion schwere Nebenwirkungen erlitten haben.

Vier Tage nach der ersten Dosis der Moderna COVID-19-Spritze im Januar 2021 erlitt Sheryl eine schwere neurologische Reaktion. Sie leidet immer noch unter Muskelschmerzen, Taubheit, Schwäche und Missempfindungen, die sie in ihren täglichen Aktivitäten einschränken. Als sie sich in den sozialen Medien mit anderen Personen in Verbindung setzte, die durch die Injektionen geschädigt worden waren, wurden die privaten Seiten geschlossen.

Nachdem sie sich mit Ärzten, Krankenschwestern und anderen Personen in Verbindung gesetzt hatte, die aus erster Hand über Nebenwirkungen berichtet hatten, schrieb die Gruppe einen Brief an Dr. Janet Woodcock, amtierende Kommissarin der U.S. Food and Drug Administration, und Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Darin heißt es:

Wir verdienen und fordern nachdrücklich Transparenz und Anerkennung dieser Impfstoffreaktionen, damit die Entdeckungen und Entwicklungen in der Versorgung, die wir dringend benötigen, beginnen können. Solange diese unerwünschten Wirkungen nicht anerkannt werden, wird es für die Menschen unmöglich sein, eine Behandlung zu erhalten. Wir bitten Sie, die medizinische Gemeinschaft auf diese Reaktionen aufmerksam zu machen, damit wir die medizinische Versorgung erhalten können, die wir brauchen, und hoffentlich wieder gesund werden und zu unserem früheren Leben zurückkehren können.

Die Gruppe erhielt keine Antwort von den Bundesbehörden, was Ken dazu veranlasste, die Website C19 Vax Reactions einzurichten, auf der Menschen ihre Geschichten erzählen können. Dort können Sie über 500 echte Berichte über unerwünschte Reaktionen auf die Impfung lesen und Dutzende von Videos ansehen, die die Reaktionen einzelner Personen zeigen.

Ein Beispiel: Der 17-jährige Everest Romney erhielt seine erste Dosis der Pfizer-Impfung und erlitt noch in der Nacht extreme Schwellungen an Arm und Hals. Zwei Tage später konnte der zuvor gesunde Sportler aufgrund der Schmerzen und Schwellungen seinen Kopf nicht mehr heben. Ein Kinderarzt wies die Bedenken zurück und schob sie auf eine Sportverletzung.

Die Mutter bestand auf einer CT-Untersuchung, bei der ein Blutgerinnsel in der Jugularvene auf der gleichen Seite wie die Spritze festgestellt wurde. Später wurden auch seltene Blutgerinnsel in seinem Gehirn festgestellt. Er kam auf die Intensivstation, wo sich die Ärzte immer noch weigerten anzuerkennen, dass die Gerinnsel mit der Spritze in Verbindung stehen könnten.

Unerwünschte Reaktionen werden ignoriert

Medizinische Beobachtungen von Ärzten, Krankenschwestern, Ersthelfern, Allgemeinmedizinern und anderen medizinischen Fachleuten zu negativen Impfstoffreaktionen sind ebenfalls unter C19 Vax Reactions zu finden. Karen W. erklärte zum Beispiel:

Ich arbeite in der Andrologie in einer Fruchtbarkeitsklinik. Die Gerüchte über die Zunahme von Fehlgeburten sind keine Gerüchte. Sie sind real. Wir sehen es, und es begann, als die Impfungen im März/April an die Öffentlichkeit gelangten.

Eine andere Medizinerin, Dr. Katherine R., sagte:

Ich habe Lungenembolien, tiefe Venenthrombosen, Verschlimmerungen der Schuppenflechte, diffuse Hautausschläge, periphere Neuropathie und Schlaganfälle durch die Impfungen beobachtet. Ich schaue gezielt nach, um zu sehen, wann der Patient seine Spritzen erhalten hat. Keiner meiner Kollegen achtet darauf oder fragt nach. Für sie ist das kein Thema. Eine mögliche Reaktion nach einer Impfung ist wahrscheinlich ein Zufall, sagt man mir.

Y.D., ein anderer Arzt, äußerte sich in ähnlicher Weise:

Ich habe zwei Fälle erlebt, in denen zuvor lokalisierte Krebsarten innerhalb eines Monats nach der zweiten Dosis metastasiert haben. Ich habe 1 Fall von polyartikulärer Arthritis bei einem ansonsten gesunden Mann Mitte 30 gesehen. Ein Fall von disseminierter Schleimhautvaskulitis bei einer Frau um die 20. Ein Todesfall durch eine Rhinovirus-Infektion nach der Impfung.

Dies ist die Art von Daten, die inmitten dieser beispiellosen Impfkampagne gesammelt, analysiert und untersucht werden müssen, aber stattdessen werden diejenigen, die sich zu Wort melden, zum Schweigen gebracht oder diskreditiert. Kyle Warner, ein 29-jähriger professioneller Mountainbike-Rennfahrer, entwickelte nach seiner zweiten Dosis der COVID-19-Spritze von Pfizer eine Herzbeutelentzündung, ein posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS) und reaktive Arthritis.

Ein Arzt in der Notaufnahme weigerte sich zu glauben, dass es sich um eine unerwünschte Reaktion auf die Impfung handelte und schob es stattdessen auf eine „psychotische Episode“. Auf der Kundgebung „Real, Not Rare“ in Washington, D.C., sprach Warner vor Politikern, um die Unterstützung für Impfgeschädigte – die es in den USA nicht gibt – zu verbessern und sich gegen die Impfpflicht auszusprechen.

Ihre Aufgabe ist es, die Anerkennung von Impfstoffnebenwirkungen durch gewählte Beamte und Bundesgesundheitsbehörden zu erreichen und das Bewusstsein in der medizinischen Gemeinschaft für diese Reaktionen zu schärfen. Die Website Real, Not Rare hat außerdem Dutzende von Berichten von Menschen gesammelt, die durch COVID-19-Impfungen geschädigt wurden.9 Sie wollen auch die Verweigerung bestimmter Impfstoffausnahmen und Impfstoffverordnungen stoppen:

Im normalen Leben sind von ’nicht so seltenen‘ Folgen betroffen. Viele Impfgeschädigte suchen die Anerkennung durch die Medien und die Regierung, damit sie eine bessere Gesundheitsversorgung und Behandlung erhalten. Impfgeschädigte haben ihren Teil dazu beigetragen, indem sie sich impfen ließen, und jetzt brauchen sie Ihre Hilfe.

Ohne Anerkennung ‚existieren wir nicht‘

In einem zweiten Schreiben an die CDC und die FDA vom 4. September 2021 bittet die „ständig wachsende Gruppe von Amerikanern, die schwere und anhaltende neurologische Nebenwirkungen“ der COVID-19-Impfung erlitten haben, um die Anerkennung der Existenz dieser Reaktionen. „Solange Sie uns nicht anerkennen, existieren wir einfach nicht“, schrieben sie und fügten hinzu:

Ärzte sagen uns wiederholt, dass, wenn neurologische Reaktionen aufträten, die medizinische Gemeinschaft umgehend von der CDC und der FDA benachrichtigt würde … Die Experten der NIH haben erklärt, dass sie glauben, dass diese Reaktionen behandelbar sind und dass ein frühzeitiges Eingreifen der Schlüssel zur Verringerung der Schwere und Dauer dieser behindernden Reaktionen ist. Da diesen unerwünschten Wirkungen die Anerkennung verweigert wird, ist es für die Geschädigten unmöglich, ein frühzeitiges Eingreifen zu erhalten, sodass die Menschen hoffnungslos geschädigt bleiben.

Vier Kategorien und Anzeichen von unerwünschten Ereignissen beschrieben

Während die Gesundheitsbehörden zu den Reaktionen auf die COVID-19-Injektion schweigen, kann die wachsende Zahl der Berichte nicht für immer zum Schweigen gebracht werden. Der Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough hat die nicht tödlichen Syndrome beschrieben, die nach COVID-19-Injektionen auftreten und in vielen Fällen ähnliche Symptome wie bei einer langen COVID-Einnahme verursachen. Die durch die Spritze ausgelösten Syndrome lassen sich in vier Bereiche einteilen, wobei der erste das Herz betrifft.

Neben der Myokarditis, einer anerkannten unerwünschten Reaktion auf die Spritze, können nach der COVID-19-Spritze auch Vorhofflimmern bei jungen Menschen und Perikarditis auftreten. Die zweite Kategorie der durch die Spritze ausgelösten Syndrome ist die neurologische, die ähnliche neurologische Symptome wie bei den COVID-19-Langstreckern sowie zusätzliche, schwerwiegendere Auswirkungen verursacht. Dazu gehören das Guillain-Barré-Syndrom, das tödlich sein kann, die Glockenlähmung, Krampfanfälle, anhaltende Kopfschmerzen und Blutgerinnsel im Gehirn.

Die dritte Kategorie ist die immunologische, zu der die Unterdrückung der Lymphozytenzahl und die Reaktivierung anderer viraler Syndrome, einschließlich Epstein-Barr-Virus und Gürtelrose, gehören. Die vierte Kategorie – hämatologisch – tritt etwa zwei Wochen nach der Impfung auf und beschreibt die impfstoffinduzierte thrombozytopenische Purpura.

Zu den Anzeichen gehören Blutergüsse am ganzen Körper, Zahnfleisch- und Nasenbluten sowie dunkler Urin. Wenn Sie diese Anzeichen in den Wochen nach einer COVID-19-Injektion bemerken, sollten Sie sofort ein Krankenhaus aufsuchen.

Das I-RECOVER13-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Working Group für das COVID-Syndrom bei Langstreckenflügen wurde mit ähnlichem Erfolg zur Behandlung von durch die Spritze ausgelösten Symptomen eingesetzt. Das Protokoll kann vollständig heruntergeladen werden und gibt Ihnen Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Behandlung von Reaktionen auf COVID-19-Injektionen.

Erheben sie ihre Stimme

Ich engagiere mich jetzt mehr denn je für Einzelpersonen und Familien, die durch diese Impfstoffe geschädigt wurden. Sie wurden nicht über die Risiken informiert. Sie glaubten, was man ihnen sagte – dass die Impfstoffe sicher und wirksam seien. Das Leben dieser Menschen hat sich für immer verändert. Sie wurden isoliert, nicht unterstützt und beschämt; sie waten durch ihren Kummer im Kielwasser von Impfstoffverordnungen, die „zum Wohle der Allgemeinheit“ erlassen wurden.

Je mehr ich mich für das ethische Prinzip der informierten Zustimmung zur Übernahme medizinischer Risiken einsetzte – wozu auch das gesetzliche Recht gehört, freiwillig über eine experimentelle Injektion zu entscheiden -, desto stärker wurden die Angriffe der Medien, der Regierung und der Pharmaunternehmen.

Die Menschen erkennen die Wahrheit, wenn sie sie sehen und hören. Wir sind uns einig in unserer philosophischen Opposition gegen die Einschüchterung, Bedrohung und Nötigung von Bürgern durch staatliche Gesundheitsbeamte, damit sie ihre aus Gewissensgründen vertretenen Überzeugungen verletzen. Die Zensur ist allgegenwärtig; Big Tech hat sich mit Diktatoren und Pharmakonzernen verbündet, um die durch diese experimentellen Impfstoffe verursachten Schäden, darunter auch Todesfälle, zu vertuschen.

Wenn Sie wollen, dass Ihre Stimme gehört wird, werde ich Ihnen helfen, Ihre Aussage zu verbreiten. Impfvorschriften haben zu Verletzungen, Verwüstungen und Todesfällen geführt – während die Gehirnwäsche-Kampagne „Lass dich jetzt impfen“ dazu benutzt wird, zu spalten und zu erobern.

Der persönliche Kummer eines Elternteils, den er vor fast 30 Jahren mit mir teilte, hat mein Leben verändert und mir die Augen geöffnet. Ein Funke reicht aus, um ein Feuer zu entfachen. Es bahnt sich eine Revolution an – eine Revolution für die Freiheit, sein Leben zu leben, ohne medizinische Vorschriften oder Diktatoren, die das Sagen haben.

Bitte teilen Sie Ihre Geschichte mit uns und ermutigen Sie andere, die Sie kennen und die eine Geschichte haben, ihre ebenfalls zu erzählen. Es war noch nie so wichtig wie jetzt, dass Sie und Ihre Familie die Kontrolle über Ihre Gesundheit übernehmen.

