Mögliche Motive für eine Provokation gegen Russland

Eine Reihe von Kommentatoren hat darauf hingewiesen, dass der Westen nicht wirklich einen vollen Krieg mit Russland will, denn das wäre bestenfalls ein selbstmörderischer Vorschlag. Stimmt.

Aber es gibt im Westen einige spezielle Interessen, die die Spannungen so hoch wie möglich treiben wollen. Ich werde heute einige davon aufzählen (unvollständige Liste):

Der US Energiesektor

Der Energiesektor ist zutiefst besorgt über Bidens „grüne“ Rhetorik, in Verbindung mit der Tatsache, dass die OPEC+ Länder den US-Preisforderungen nicht nachkommen. Außerdem ist das US-Schiefergas teuer. Sollte es zu einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine kommen, würde dies mit Sicherheit auch die russischen Energieexporte in die EU völlig zum Erliegen bringen, was wiederum zu einer sehr hohen Nachfrage nach US-Energie in Europa (und weltweit) führen würde. Dies ist ein altes Ziel der USA in Europa, nämlich die EU zu zwingen, US-Energie zu kaufen, obwohl sie Russland zu einem viel günstigeren Preis liefern kann.



NATO



Die Sache ist ganz einfach: Die NATO hat keine Daseinsberechtigung, aber jetzt können die NATO-Führer behaupten, sie seien die Einzigen, die zwischen den guten, freiheitsliebenden EU-Ländern und Putins Horden stehen.



„Biden“ Option eins



Bidens Umfragewerte sind fast so schlecht wie die von Zelenskii. Wenn eine antirussische Provokation durchgeführt wird und Russland offen in der Ukraine intervenieren muss, kann Biden zum „Kriegspräsidenten“ werden und die Fahne schwenken, was hoffentlich von seinen immensen internen Problemen ablenkt und ihn „präsidialer“ aussehen lässt (was im US-Jargon „mehr Bereitschaft zur Gewaltanwendung“ bedeutet).



„Biden“ Option zwei



Angenommen, es findet keine Provokation statt und die ganze Hysterie verpufft mit der Zeit. Dann kann Biden behaupten, er habe „den Russen gezeigt, wer der Boss ist“ und „Amerikas“ Entschlossenheit habe „Putin abgeschreckt und in Schach gehalten“ usw. Das wäre so, als würde eine Maus behaupten, sie habe einen schlafenden Bären davon abgehalten, sie anzugreifen. Der Beweis? Nun, der böse Bär hat nicht angegriffen, nicht wahr? Welchen Beweis brauchen Sie also noch?



„Biden“ Option drei



Wie ich bereits in der Vergangenheit erwähnt habe, gibt es Anzeichen dafür, dass die USA die Ukraine an die Europäer ausgelagert haben, was wiederum bedeutet, dass „Biden“ im Falle eines Schießkriegs, dessen Ausgang nicht in Frage steht, sagen kann: „Wir haben versucht, der Ukraine so gut wie möglich zu helfen, mehr als jeder andere, aber sie können nicht erwarten, dass wir zu ihrer Unterstützung in den Krieg gegen Russland ziehen“. Mit anderen Worten, „Ze“ einen Krieg gegen Russland verlieren zu lassen, ist ein sehr eleganter Weg, „Ze“ loszuwerden und ihm die Schuld für das derzeitige Chaos in der Ukraine zu geben, während es jegliche Kritik an den USA ablenkt.



UK+EU-Politiker



Die Politiker des Vereinigten Königreichs und der EU haben treu die gesamte antirussische Propaganda nachgeplappert, und jetzt stecken sie in ihrer eigenen ideologischen Ecke fest: Sie hassen Russland, brauchen aber russische Energie. Dieses Dilemma könnte durch einen kurzen, aber bösen Krieg „gelöst“ werden, der die EU gegen Russland umpolen würde und die EU damit vollständig in den eisernen Griff der USA bringen würde.



US-MIC



Das liegt auf der Hand: Je größer und furchterregender der russische Buhmann ist, desto mehr können die friedliebenden USA für die „Verteidigung“ ausgeben. Und denken Sie daran, dass das Ziel der US-Kongressabgeordneten nicht darin besteht, zu einer vernünftigen US-Außenpolitik beizutragen, sondern wiedergewählt zu werden. Das wiederum bedeutet, dass die Aufrechterhaltung des US-Binnenmarktes, der für ein Land, das sich ansonsten in einer schrecklichen wirtschaftlichen Lage befindet, ein wahrer Geldsegen ist, eine der besten Möglichkeiten ist, wiedergewählt zu werden und gleichzeitig das Image eines „patriotischen“ Abgeordneten zu vermitteln. Schon mal von Ted Cruz gehört?



Der US Deep State



Der Tiefe Staat der USA hat Russland schon immer gehasst und die Flammen der hysterischen Russophobie geschürt. Die Neokons spielen dabei eine wichtige Rolle, aber sie sind bei weitem nicht die einzigen. Es ist klar, dass der Tiefe Staat neben dem Weißen Haus auch das Außenministerium, die CIA und das Pentagon leitet.



Die 3B+PU (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraine)



Mittlerweile ist klar, dass die 3B+PU versucht haben, Lukaschenko zu stürzen, und dass sie gescheitert sind. Wie könnte man das Ausmaß dieses Scheiterns besser vor der Öffentlichkeit verbergen als mit einem kurzen und hässlichen Krieg gegen Russland, zumal die 3B+PU genau wissen, dass Russland sie niemals zuerst angreifen wird. An dieser Stelle muss ich Polen besonders erwähnen, das sich derzeit wie ein Riese fühlt, da es auf den Schultern der USA steht. Für sie ist es eine Win-Win-Situation: Wenn Russland besiegt wird, können sie sich als die besten Soldaten in der Geschichte des Universums bezeichnen, wenn Russland gewinnt, können sie sich als die am meisten geschädigte Nation der Welt bezeichnen. So oder so, beide Optionen sind für die polnischen Nationalisten (die ansonsten Ärger mit der EU haben) ein wahres Geschenk des Himmels.



Ze



Zelenskiis Umfragewerte sind noch schlechter als die von Biden. Die meisten seiner früheren Verbündeten haben sich gegen ihn gewandt, und wenn nicht etwas sehr Dramatisches passiert, ist seine politische Zukunft so gut wie gleich Null. Er kann von Glück reden, wenn es ihm gelingt, rechtzeitig aus der Ukraine zu fliehen, d.h. bevor jemand beschließt, direkt gegen ihn vorzugehen (viele verschiedene Interessen in der Ukraine sind jetzt offen und zutiefst feindlich gegenüber „Ze“ eingestellt).



Der britische Militär/Sicherheitsapparat



Die Briten haben imperiale Phantomschmerzen und fühlen sich relativ sicher, da sie weit von der russisch-ukrainischen Kontaktlinie entfernt sind. Sie halten es auch für völlig undenkbar, dass Russland es wagen könnte, ein britisches Schiff oder Flugzeug anzugreifen, oder noch weniger, einen Ort im Vereinigten Königreich. Letzteres ist übrigens ein Irrtum, denn den Russen ist auch klar, dass sie, sollten sie beispielsweise ein britisches Schiff versenken oder gar eine Militäreinrichtung im Vereinigten Königreich treffen, zwei grundsätzliche Möglichkeiten hätten: 1) selbst nichts tun und Onkel Shmuel um Schutz bitten 2) selbst einen Gegenschlag gegen Russland führen, wodurch sie sich nur weiteren russischen Gegenschlägen aussetzen würden. Wenn sich das für Sie wie eine aussichtslose Strategie anhört, dann ist es das auch. Aber für das Land von Litvenenko, Skripal, Bellingcat und „höchstwahrscheinlich“ ist die Realität niemals ein Hindernis für Maßnahmen. Außerdem scheint es wirklich so, dass das Vereinigte Königreich von einem geistig verwirrten Premierminister regiert wird, der von kleinkarierten Bürokraten und einer senilen Königin umgeben ist.



Die Leute, die sich nach der guten alten Zeit des weißen, westlichen Imperiums sehnen



Das sind Leute wie Josep Borrell und all jene, die eine unipolare Welt wollten, natürlich vom Westen regiert, in der kein Land es wagen kann, sich der Herrschaft des einzigen Welthegemons zu widersetzen (egal welches Land, solange es ein westliches ist). Diese Leute sind diejenigen, die alle hundert Jahre oder so vom russischen Militär hart verprügelt werden müssen.



In Wahrheit gibt es noch viel mehr Gruppen im Westen, die eine Art von Krieg wollen, einige wollen ihn schnell und klein, andere wollen ihn größer, wieder andere wollen die Eskalation kurz vor dem eigentlichen Krieg stoppen.



Wie immer wird das, was als Nächstes passiert, das Ergebnis der Summe der vielen Vektoren sein, die dieses Ergebnis beeinflussen: Jede Partei wird ihre Interessen so weit wie möglich durchsetzen, und der Summenvektor all dieser inoffiziellen Außenpolitiken wird zu dem führen, was viele von uns als „US-Außenpolitik“ bezeichnen werden, obwohl es eine solche Politik als solche gar nicht gibt (sondern nur eine Summe dieser verschiedenen Vektoren).



Und schließlich: Wird das Treffen zwischen Putin und Biden abgeblasen?



Gestern sagte Psaki, dass sie nichts von den Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen zwischen Biden und Putin wisse. Auch ein kurzer Blick auf den Kalender macht mich stutzig: zwischen dem bevorstehenden Gipfel für Demokratie (9.-10. Dezember) und der Zeit zwischen den westlichen Feiertagen (24. Dezember – 1. Januar) wird die Zeit für die Organisation eines solchen Gipfels immer knapper. Nach der anfänglichen Ankündigung eines solchen Gipfels ist die Rhetorik sowohl in Russland als auch in den USA sehr viel vager geworden, so als ob beide Seiten es sich inzwischen anders überlegt hätten.



Und wenn das Gipfeltreffen irgendwann im Januar stattfinden soll, dann bleibt den Ukronazis einfach mehr Zeit, um mit irgendwelchen Provokationen aufzuwarten, die ihnen gefallen. In diesem Fall würde der Gipfel ohnehin abgeblasen werden.



Wir können immer noch hoffen, dass dieser Gipfel stattfinden wird, und das wäre ein effektiver Weg für „Biden“, „sich selbst“ und seinen Feinden (den anderen Fraktionen der US-Machtstruktur) zu zeigen, dass er, „Biden“, immer noch die Kontrolle hat. Ein schlechter Frieden ist einem guten Krieg immer vorzuziehen. Aber bei so vielen westlichen Interessen, die aus einem solchen Krieg Nutzen ziehen würden, bin ich nicht sehr optimistisch.