Impfpässe sind bereit, die Interessen des privaten Sektors zu bedienen

Diese Pandemie-Reaktion könnte die Zukunft der digitalen Identität prägen

Impfausweise können die Interessen von praktisch unbegrenzt vielen Interessengruppen befriedigen, da Impfausweise auf der Schaffung einer spezifischen und überprüfbaren Identität über Raum und Zeit hinweg beruhen.

In typisch amerikanischer Manier überlässt die US-Regierung und auch andere Regierungen die Erstellung digitaler Impfausweise (d.h. den Nachweis des eigenen Impfstatus) dem privaten Sektor. Es bilden sich nun Arbeitsgruppen zur Erstellung von Impfpässen, die öffentliche Einrichtungen und Datenschutzunternehmen mit Personen vereinen, die in der Informationstechnologie des Gesundheitswesens, der Informationssicherheit und der Softwareentwicklung für digitale Identitäten arbeiten. Laut der Covid Credentials Initiative, einer Impfpass-Initiative, die von der Linux Foundation ins Leben gerufen wurde, kommen viele ihrer Mitarbeiter aus Start-ups für überprüfbare Pässe, die sich in einem frühen Stadium befinden. Umgekehrt sind an der Vaccination Credentials Initiative, deren Aufgabe es ist, eine einheitliche Smart Health Card zu entwickeln, große Tech-Unternehmen wie Oracle und Microsoft sowie Gesundheits-IT-Unternehmen wie die Mayo Clinic beteiligt.

Die Vereinigung von großen und kleinen Unternehmen, die an Impfpässen arbeiten, soll überprüfbare Ausweise sektorübergreifend anwendbar und zugänglich machen. Leider ebnet die Schaffung dieser Infrastruktur den Weg für eine zunehmende Abhängigkeit von digitalen Identitäten in den USA. Letztendlich präsentiert die Zusammenarbeit von Unternehmen bei der Entwicklung von Impfpässen technologische Lösungen für ein komplexes öffentliches Gesundheitsproblem und nutzt gleichzeitig die COVID-19-Pandemie, um Ziele des privaten Sektors zu fördern.

Die digitale Identifizierung mit Berechtigungsnachweis wird wahrscheinlich branchenübergreifend einfacher werden. Das 2019 W3C Verifiable Credentials Use Case Dokument identifiziert den Einzelhandel, das Bildungswesen, das Finanzwesen und das Gesundheitswesen als potenzielle Bereiche, in denen verifizierbare Berechtigungsnachweise eingesetzt werden können. Die schnelle Innovation und Interoperabilität, die für Impfausweise etabliert wurde, könnte auf andere Produkte und Branchen übergreifen – mit unbeabsichtigten Folgen. Diejenigen öffentlichen und privaten Einrichtungen, die viel von einer vollständigen Integration zu gewinnen haben, werden die Hauptantriebskraft für politische Empfehlungen zu neuen Verwendungszwecken sein, da diese in den Alltag einsickern.

Während diese Arbeitsgruppen die Sicherheit und den Datenschutz in der gesamten Architektur der Impfausweise gewährleisten wollen, impliziert die Entscheidung von Unternehmen, an der Entwicklung von COVID-19-Ausweisen beteiligt zu sein, finanzielle Anreize für den Aufbau dieser Infrastruktur sowie das Potenzial, sie auf andere Weise zu nutzen. Wie die Wissenschaftlerin Ruha Benjamin erklärt, beginnt eine umfassendere Betrachtung der Auswirkungen von Technologien bereits weit vor dem Zustandekommen eines Projekts und wirkt diskriminierend. Daher ist es notwendig, den „sozialen Inputs, die manche Erfindungen unvermeidlich und wünschenswert erscheinen lassen“, die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, um die zugrundeliegenden Annahmen zu verstehen, auf die sich die Mitglieder der Arbeitsgruppen geeinigt haben.

Die Arbeitsgruppen des privaten Sektors leiten das Vertrauen von der Erklärung eines Individuums über seinen Impfstatus auf digitale Impfausweise und, stellvertretend, auf eine überprüfbare Ausweisarchitektur, die Impfstelle und den Empfänger des Nachweises um. Wenn es sich bei der Empfängerstelle um eine Fluggesellschaft, eine Schule, ein Krankenhaus oder eine Einrichtung handelt, die einem gesetzlichen Datenschutzstandard unterliegt, ist die Wahrscheinlichkeit des Datenschutzes vermutlich ausreichend. Handelt es sich bei dem Empfänger der Berechtigungsnachweise – also der Person, die Sie um die Angabe Ihres Impfstatus bittet, um Zugang zu einem bestimmten Ort zu erhalten – jedoch um Ihre örtliche Bar, Ihr Fitnessstudio oder Ihr Baseballstadion, dann sind die Datenschutzprotokolle nicht so eindeutig. Ohne Vorgaben, wer diese Informationen abfragen darf und in welchem Umfang sie verwendet werden dürfen, kann die digitale Zusammenarbeit keine ganzheitliche Privatsphäre und Sicherheit aushandeln.

Sobald die neue Infrastruktur zur digitalen Identitätsüberprüfung etabliert und standardisiert ist, können Unternehmen möglicherweise Anwendungen für überprüfbare Ausweise finden, von denen sie vor der Pandemie nur träumen konnten. Und je mehr Unternehmen sich beteiligen, desto mehr Anreize gibt es für andere, sich ebenfalls anzuschließen, wodurch die Mission der Arbeitsgruppe, dieses spezielle gesellschaftliche Problem mit Technologie zu lösen, noch verstärkt wird – auch wenn das Problem vielleicht am besten ohne sie gelöst werden kann. Dieses pandemische Mandat zur Entwicklung von Interoperabilitätsstandards zielt vor allem darauf ab, die Grundlagen für überprüfbare Berechtigungsnachweise zu festigen. Indem sie Investitionen von verteilten Stakeholdern gewinnen, können verifizierbare Berechtigungsnachweise endlich Branchen und Anwendungen erreichen, die bisher kein digitales Identitätssystem integriert haben – und diese, zusammen mit ihren Annahmen, in unserer Gesellschaft zementieren.

Semizentrale Initiativen haben sich als Experten für Impfausweise positioniert und sind daher in einzigartiger Weise qualifiziert, relevanten Gremien wie der Weltgesundheitsorganisation, internationalen Fluggesellschaften, multinationalen Unternehmen und Regierungen Hinweise zur Umsetzung zu geben. Auf der Website der Vaccine Credential Initiative heißt es, dass diese Koalition dazu dient, „die Standards zu harmonisieren und Implementierungsleitfäden zu erstellen, die zur Unterstützung der Ausstellung von überprüfbaren Gesundheitsausweisen erforderlich sind.“ Würde ein einzelnes Unternehmen als sachkundiges Gremium dienen, um die Gesetzgebung über seine eigene Technologie zu informieren, gäbe es einen klaren Interessenkonflikt.

Die Zusammenarbeit macht dieses Problem jedoch etwas weniger deutlich. Diese Art von Koalition impliziert, dass dieser spezifische Ansatz für Impfpässe akzeptabel ist, weil er von so vielen Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen geprüft wurde. Letztendlich dient die Zusammenarbeit dazu, die Präsentationsquelle (die Arbeitsgruppen) zu legitimieren und ihren Endnutzern – Regierungen, multinationalen Gesundheitsorganisationen und Gesundheitsdienstleistern – Transparenz zu signalisieren. Sie positioniert die Mitglieder der Arbeitsgruppen auch so, dass sie einen übergroßen Einfluss auf die Politik in Bezug auf die von ihnen mitgestaltete Berechtigungsinfrastruktur haben. Kollaborative Arbeitsgruppen können auch altruistisch erscheinen, indem sie ihre Produkte Open-Source machen. Die Idee, dass Open-Sourcing oder verteiltes Teilen ein „universelles Gut“ ist, ist jedoch ein Trugschluss, wenn es um hochinvasive Technologie geht.

Die Idee, dass Open-Sourcing oder verteiltes Teilen ein „universelles Gut“ ist, ist jedoch ein Trugschluss, wenn es um hochinvasive Technologie geht.

Zum Beispiel Amazon hat seinen Distance Assistant, ein visuelles Tool, das nur eine Kamera und einen Computer benötigt, um soziale Distanzen zu überwachen, als Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Der Distance Assistant, der auf der räumlichen Verfolgung einzelner Arbeiter basiert, ist nur „Codezeilen“ davon entfernt, ein vollwertiges Überwachungswerkzeug für Arbeiter zu werden, das Leerlaufzeiten überwacht und bestraft. Open-Source basiert auf der Logik, dass die Transparenz und Verfügbarkeit des Codes ihn für eine Überprüfung zugänglicher macht, die er letztendlich vielleicht nicht erhält. Der Wert der Open-Source-Veröffentlichung von Distance Assistant ist Teil eines Marketingtricks von Amazon Web Services, um ihre angeblich ethische, gesundheitsorientierte und selbstlose Innovation zu signalisieren. Seine potenzielle Übernahme würde diese invasive Technologie funktionell als Industriestandard normalisieren.

Open-Sourced-Überwachung erhöht den Zugang zu hochdigitaler, hochinvasiver Bürgerüberwachung, an der sich alle Unternehmen oder Umgebungen beteiligen können. Während der Distance Assistant vor allem die Überwachung von Lagerarbeitern betrifft und in anderen Branchen eine geringere Reichweite hat, können Impfausweise die Interessen praktisch unbegrenzter Interessengruppen befriedigen, da Impfausweise auf der Schaffung einer spezifischen und überprüfbaren Identität über Raum und Zeit basieren.

Die Struktur dieser Arbeitsgruppen für Impfausweise steht in direktem Einklang mit dem Improving Digital Identity Act of 2020, der im vergangenen September wieder eingeführt wurde. Der Gesetzesentwurf identifiziert den privaten Sektor als führenden Innovationsstandort für digitale Identitätssysteme und zielt darauf ab, eine Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor aufzubauen, um datenschutzorientierte Innovationen mit Vertrauen zu entwickeln. Dieses Modell der Zusammenarbeit mag effizient sein, aber es reicht nicht aus, um eine Arbeitsgruppe zu bilden, die in der Lage ist, Unternehmens- und Regierungsinteressen voneinander abzugrenzen und auch die Wünsche der Regierten zu berücksichtigen. Die Abhängigkeit von dieser speziellen technologischen Lösung für Impfungen hindert die Arbeitsgruppen daran, sich mit den zugrundeliegenden Problemen zu befassen, die zur Ausbreitung dieser Pandemie beigetragen haben: gesundheitliche Ungleichheit, Fehlinformation, Misstrauen. Damit Kollaboration als soziales Gut wirken kann, muss sie den Input von technisch versierten Entwicklern mit denen vereinen, die von den neuen Technologien betroffen sind. Nur dann können sie sich für gemeinschaftsorientierte Ziele mobilisieren, die nicht an eine bestimmte Lösung gebunden sind und von dem Wunsch angetrieben werden, einen substanziellen sozialen Wandel herbeizuführen.