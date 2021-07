Impfpässe sind für den Pöbel nicht für Parlamentarier

Britische Abgeordnete sagten, es wäre „skandalös“, wenn sie einen Corona-Impfpass zeigen müssten, um Zugang zum Unterhaus zu erhalten. Gewöhnliche Briten werden bald einen solchen Pass vorzeigen müssen, um Nachtclubs und andere „belebte Orte“ zu betreten.

Da das Unterhaus 650 Sitze hat, könnte man es technisch gesehen als einen belebten Veranstaltungsort betrachten.

Der Abgeordnete Mark Harper sagte, es wäre empörend, wenn sich die Abgeordneten einer medizinischen Prozedur unterziehen müssten, bevor sie einreisen dürften.

Er forderte Speaker Lindsay Hoyle auf, so etwas nicht zuzulassen. Dieser Antwortete ihm, das er keine Hinweise darauf hat, dass die Regierung den Impfpass auf das Unterhaus ausdehnen wolle. „Es gibt nichts, was ein Mitglied daran hindert, hier hereinzukommen, Sie haben das Recht, dieses Haus zu betreten“, sagte Hoyle.

„Die Regierung hat sich dazu nicht geäußert. Ich erwarte nicht, dass sie das tun werden. Soweit es mich betrifft, gilt der [Impfpass] nicht für Mitglieder“, betonte er.

Der Abgeordnete Charles Walker sagte gegenüber Sky News, dass er gegen den Impfpass stimmen würde. Wir befinden uns hier auf einem schmalen Grat, weil diese Maßnahmen dann breiter ausgerollt werden können, sagte Sir Walker.

