Von Bill Gates finanziertes Projekt zur Speicherung der Impfstoffhistorie in der Haut des Patienten bekommt eine ganz neue Bedeutung

Im Dezember 2019 wurde bekannt, dass die Bill & Melinda Gates Foundation ein Projekt finanziert hat, das darauf abzielt, die Impfhistorie einer Person in einem für das bloße Auge unsichtbaren Farbstoffmuster zu speichern, das unter die Haut verabreicht wird.

Dieser „Spezialfarbstoff“, der zusammen mit einem Impfstoff verabreicht würde, könnte eine „stationäre“ Speicherung der gesamten Impfhistorie einer Person ermöglichen, ohne dass ein Pass oder Papier mitgeführt werden muss.

Die Forscher schlugen vor, dass diese neue Injektionsmethode vor allem Entwicklungsländern helfen würde, in denen traditionelle medizinische Aufzeichnungen selten oder gar nicht vorhanden sind.

In der neuen „Covid“-Ära, in der die meisten Regierungen von einer stärkeren Kontrolle der Bevölkerung durch Impfungen sprechen, bekommt dieses Projekt des Massachusetts Institute of Technology (MIT), das größtenteils von Gates finanziert wurde, jedoch eine neue Bedeutung, so das Western Journal.

„Speicherung, Zugriff und Kontrolle von medizinischen Daten ist ein wichtiges Thema mit vielen möglichen Ansätzen“, sagt Mark Prausnitz, Lehrstuhlinhaber für Chemie- und Biomolekulartechnik an der Georgia Tech, der nicht an der Forschung beteiligt war.

„Diese Studie stellt einen neuartigen Ansatz vor, bei dem der Patient auf minimalinvasive und elegante Weise seine Krankengeschichte in der Haut des Patienten speichert und kontrolliert“, fügte er hinzu.

Robert Langer, ein Forscher des MIT-Projekts, sagte: „Es ist möglich, dass dieser ‚unsichtbare‘ Ansatz eines Tages neue Möglichkeiten für die Datenspeicherung, Biosensoren und Impfstoffanwendungen schaffen könnte, die die Art und Weise der Gesundheitsversorgung verbessern könnten, insbesondere in Entwicklungsländern.



Methodik

Der Farbstoff verwendet Nanokristalle, so genannte Quantenpunkte. Die Punkte strahlen ein leicht subinfrarotes Licht aus, das ein bestimmter Smartphone-Typ lesen kann.

Das Material wird nicht mit einer Injektionsspritze injiziert, sondern über ein Pflaster mit 1,5 Millimeter langen Mikronadeln, die sich auflösen, wenn der Farbstoff in die Haut eingebracht wird.

Tests mit menschlicher Kadaverhaut zeigten, dass Smartphone-Kameras Quantenpunktmuster nach bis zu fünf Jahren simulierter Sonneneinstrahlung erkennen konnten, heißt es in der MIT-Mitteilung.

Die Forscher testeten diese Impfstrategie auch an Ratten, indem sie Mikronadelpflaster verwendeten, die die Quantenpunkte zusammen mit einem Polio-Impfstoff abgaben. Sie fanden heraus, dass diese Ratten eine Immunreaktion erzeugten, die der Reaktion von Ratten ähnelte, die einen herkömmlichen injizierten Polio-Impfstoff erhielten.

„Diese Studie bestätigte, dass die Einarbeitung des Impfstoffs mit dem Farbstoff in die Mikronadelpflaster keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Impfstoffs oder unsere Fähigkeit, den Farbstoff zu erkennen, hatte“, so MIT-Wissenschaftlerin Ana Jaklenec.

Verdachtsmomente

Am 17. Juli twitterte die konservative Aktivistin Candence Owens eine Erklärung des MIT mit den Worten: „Heute habe ich erfahren, dass Bill und Melinda Gates die Entwicklung einer Methode finanziert haben, um medizinische Daten unter der Haut eines Patienten aufzuzeichnen, während gleichzeitig ein Impfstoff verabreicht wird. Die MIT-Forscher erreichten dies mit quantenbasierten Kupferpunkten – sehr interessant!“

Das „So interessant“ könnte ironisch interpretiert werden, denn was kann schon schiefgehen?

Today I learned that Bill and Melinda Gates funded the development of a method to record medical data under a patient’s skin at the same time that a vaccine is delivered.

MIT researchers accomplished this using quantum-based copper dots.



So interesting!https://t.co/LWuEFDiBLQ