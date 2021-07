Was ist Russlands selbsterklärtes Schachspiel in Afghanistan?

Russlands „Schach“-Spiel in Afghanistan beinhaltet die Förderung einer möglichst baldigen politischen Lösung, das Vertrauen in die Taliban, um die regionalen Interessen des Landes im Kampf gegen den Terrorismus zu schützen, und das Entgegenkommen gegenüber den legitimen Interessen der USA und Indiens (vor allem wirtschaftlicher und finanzieller Art), damit diese beiden außerregionalen Akteure dazu übergehen können, verantwortliche Akteure im Afghanistan nach dem Rückzug zu werden.

Russisches „Schach“

Der russische Sondergesandte des Präsidenten für Afghanistan, Zamir Kabulov, beschrieb die Vorgehensweise seines Landes in Afghanistan als „Schach“, als er auf einer Online-Konferenz des renommierten Valdai-Clubs sprach. In der Veranstaltung mit dem Titel „Afghanistan After The US Withdrawal: A Security Vacuum Forever?“, die hier in voller Länge angeschaut oder hier in Teilen gelesen werden kann, hatte der Diplomat, der auch als Direktor der zweiten Asienabteilung des russischen Außenministeriums fungiert, einiges zu sagen. Der verlinkte Artikel des Think Tanks aus dem vorangegangenen Satz enthält die folgenden Punkte:

Die Punkte des Valdai-Clubs

Russland spricht mit beiden Seiten des Konflikts, ohne sich einer von ihnen aufzudrängen

Die USA und ihre Verbündeten haben immer noch wirtschaftliche und finanzielle Verpflichtungen gegenüber Afghanistan

Ältere Taliban-Mitglieder sind kriegsmüde, während jüngere radikalisiert sind und weiterkämpfen wollen.

Die Taliban haben kein Interesse daran, die zentralasiatischen Republiken zu bedrohen

Kleine und mittlere Terrorgruppen könnten sich unter dem ISIS-Banner vereinigen

Aber die Taliban sind ihr eingeschworener Feind, werden sie wahrscheinlich bekämpfen und somit ein positiver Faktor für die russische Sicherheit sein

TASS‘ Berichterstattung

Die öffentlich finanzierte TASS berichtete über ein paar zusätzliche Punkte, die in der Zusammenfassung des Valdai-Clubs nicht enthalten waren:

Die Taliban könnten Afghanistan übernehmen, wenn es keine wirklichen Fortschritte bei den innerafghanischen Gesprächen gibt.

Dieses Szenario könnte den Zusammenbruch Afghanistans entlang ethnischer und politischer Linien auslösen, was zu mehr Terrorismus führen würde

Russland ist im Besitz von Beweisen, die belegen, dass die USA mit ISIS-Terroristen in Afghanistan zusammenarbeiten.

Indien kann der Erweiterten Troika beitreten, aber nur, wenn es zuerst Beziehungen zu den Taliban aufnimmt

Erste Eindrücke

Nimmt man all diese Punkte zusammen, wird Russlands „Schach“-Spiel in Afghanistan viel klarer. Es verhandelt mit beiden Kriegsparteien auf Augenhöhe aus pragmatischen politischen Gründen im Namen des Friedens. Russland fühlt sich von den Taliban nicht bedroht, sondern könnte sie sogar als Garanten für seine Anti-Terror-Interessen in Afghanistan sehen. Eine politische Lösung muss so schnell wie möglich erreicht werden, und Moskau glaubt, dass Neu-Delhi in dieser Hinsicht eine Rolle spielen kann (vielleicht indem es Kabul sanft in diese Richtung stupst), aber es muss zunächst Beziehungen zu den Taliban aufbauen. Und schließlich muss die Welt nach Beendigung des Krieges Afghanistan wirtschaftlich und finanziell unterstützen.

PAKAFUZ

Der letzte Punkt wurde von Herrn Kabulov nicht weiter ausgeführt, abgesehen von seiner Bemerkung, dass die USA und ihre Verbündeten solche Verpflichtungen gegenüber dem Land haben, für dessen Zerstörung sie verantwortlich sind. Nichtsdestotrotz können die jüngsten Ereignisse etwas Licht auf die unausgesprochenen Dimensionen von Russlands „Schach“-Spiel werfen. Die enthusiastische Befürwortung der Konnektivität zwischen Zentralasien und Südasien durch Außenminister Sergej Lawrow während einer aktuellen Konferenz in Taschkent in der vergangenen Woche deutet sehr stark auf die Unterstützung des trilateralen Eisenbahnkorridors Pakistan, Afghanistan, Usbekistan (PAKAFUZ) hin, der de facto als Vorzeigeprojekt für die Verwirklichung dieses Vorhabens dienen wird.

Die „neue Quad“

Dieser Korridor wird wiederum das wichtigste Mittel sein, um Russlands Greater Eurasian Partnership (GEP) nach Pakistan und von dort aus in den Rest Südasiens auszudehnen, von wo aus es schließlich die Region des Indischen Ozeans (IOR) erreichen kann, wie es seit Jahrhunderten angestrebt wird. In der umgekehrten Richtung wird das neu geschaffene quadrilaterale Rahmenwerk zwischen den USA, Pakistan, Afghanistan und Usbekistan Amerika in die Lage versetzen, die PAKAFUZ zu nutzen, um seinen eigenen wirtschaftlichen Einfluss in das kriegsgebeutelte Land, aus dem es sich militärisch zurückgezogen hat, sowie in die ZAR auszuweiten. In gewisser Weise könnte dies dazu beitragen, seine wirtschaftliche und finanzielle Verantwortung gegenüber Afghanistan zu erfüllen.

Indische Unberechenbarkeit

Was Indien betrifft, so ist es der einzige relevante Akteur, abgesehen von einigen lästigen Fraktionen innerhalb der ständigen Militär-, Geheimdienst- und diplomatischen Bürokratie der USA („deep state“), der in der Lage ist, die Situation in Afghanistan zu verderben. Obwohl seine Erfolgschancen gering sind, heißt das nicht, dass er es nicht trotzdem versuchen kann, wenn er verzweifelt genug wird. Um dieses Szenario abzuwenden, würde Russland idealerweise Indien in die Erweiterte Troika einbeziehen, damit es seine wirtschaftlichen Interessen in Afghanistan sicherer verteidigen kann, ohne möglicherweise auf destabilisierende Geheimoperationen zurückzugreifen, die darauf abzielen, die Flammen des Stellvertreterkriegs gegen die Taliban zu schüren.

Moskaus Vermittlung

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Herr Kabulov einen solchen Vorschlag während der letzten virtuellen Konferenz des Valdai-Clubs vorbrachte. Russland möchte, dass Indien so schnell wie möglich mit den Taliban spricht und würde diese Interaktion wahrscheinlich erleichtern, wenn es von Neu-Delhi darum gebeten wird, da es in letzter Zeit ausgezeichnete politische Beziehungen zu der Gruppe gepflegt hat, obwohl es sie immer noch offiziell als Terroristen bezeichnet. Damit soll verhindert werden, dass Indien zur Wahrung seiner wirtschaftlichen Interessen so verzweifelt wird, dass es ernsthaft in Erwägung zieht, seinen Anti-Taliban-Proxy-Krieg fortzusetzen. Dieses Worst-Case-Szenario könnte Russlands großen strategischen Plänen für Afghanistan einen unerwarteten Strich durch die Rechnung machen.

Gemeinsame russisch-amerikanische Anti-Terrorismus-Basen

Der Elefant im Raum, den Herr Kabulov nicht ansprach, war der Bericht der angesehenen russischen Wirtschaftszeitung Kommersant vom vergangenen Wochenende, in dem behauptet wurde, dass Präsident Putin seinem amerikanischen Amtskollegen die gemeinsame Nutzung der zentralasiatischen Stützpunkte seines Landes angeboten hat, um von Drohnen abgeleitete Anti-Terror-Informationen über Afghanistan zu erhalten. Präsidentensprecher Dmitri Peskow lehnte es merkwürdigerweise ab, diesen Bericht zu bestätigen oder zu dementieren, als er zuvor dazu befragt wurde, was stark darauf hindeutet, dass er ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit besitzt, da der Kreml Fake News fast immer sofort nach ihrer Verbreitung mit den schärfsten Worten dementiert.

Anpassung an Amerikas gemeinsame Interessen

Wenn man davon ausgeht, dass es wahrscheinlich wahr ist, basierend auf Herrn Peskows öffentlicher Reaktion, dann bedeutet dies, dass Russland bereit ist, Amerikas gemeinsame Interessen in der Region pragmatisch zu berücksichtigen. Auch wenn es bei dem gemeldeten Abkommen über die gemeinsame Basis um von Drohnen abgeleitete Anti-Terror-Intelligenz über Afghanistan geht, erstreckt sich dieser Geist der Zusammenarbeit vermutlich auch auf ihre wirtschaftlichen und finanziellen Interessen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des Nachkriegs-Afghanistans über das Konnektivitätspotenzial von PAKAFUZ. Da Pakistan und Usbekistan die Anker dieses Projekts sind, deuten diese Beobachtungen darauf hin, dass diese neuen strategischen Partner heute für die Interessen Russlands und der USA von gleicher Bedeutung sind.

Indien in den Friedensprozess einbinden

Auch Indien hat dies wohl inzwischen erkannt, was wahrscheinlich zu seiner neu entdeckten Angst beiträgt, dass es bei der Gestaltung der Ereignisse in dem afghanischen Pivot-Staat, der strategisch in der Mitte des zentralasiatisch-südasiatischen Raums liegt, zunehmend irrelevant wird. Mit dem Rücken zur Wand kann Neu-Delhi entweder im Alleingang seinen Anti-Taliban-Proxy-Krieg verdoppeln, obwohl die Erfolgsaussichten sehr gering sind und die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass es den Zorn seiner amerikanischen und russischen Partner kontraproduktiv provoziert, oder es kann den Taliban endlich die Hand reichen, wie Herr Kabulov vorgeschlagen hat (und vielleicht mit Moskaus Vermittlung), um seine Relevanz wiederherzustellen.

Abschließende Überlegungen

Verbindet man diese expliziten und unausgesprochenen politischen Ziele, kann man zu dem Schluss kommen, dass Russland so schnell wie möglich eine politische Lösung für den afghanischen Bürgerkrieg wünscht. Inoffiziell betrachtet es die Taliban als Anti-Terror-Verbündeten, könnte aber besorgt sein, dass eine mögliche Fortsetzung des indischen Stellvertreterkriegs gegen die Gruppe das Land weiter destabilisieren und ungewollt ISIS-K und andere Terrorgruppen ermutigen könnte. Indem Russland gleichzeitig den gemeinsamen wirtschaftlichen, finanziellen und antiterroristischen Interessen der USA und Indiens in Afghanistan entgegenkommt, hofft es, dem schlimmsten Fall zuvorzukommen und so eine Zukunft zu ermöglichen, in der PAKAFUZ das Land wieder aufbaut und alle davon profitieren.