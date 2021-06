Impfpässe: Warum Europa sie liebt und die USA sie verabscheuen

1992 baute Yiannis Klouvas ein altes Kino in das Restaurant „Blue Lagoon“ um, das sich einen guten Ruf für Live-Musik erwarb. Jetzt gibt es keine Musik mehr. Das Geschäft hat, wie so viele andere auf der griechischen Insel Rhodos, mit den Reisebeschränkungen der Pandemie zu kämpfen.

„Wenn wir heutzutage einen Touristen auf der Straße sehen“, sagt er, „machen wir ein Foto, um uns an ihn zu erinnern.“

Herr Klouvas setzt nun auf das digitale COVID-Zertifikat der EU, auch bekannt als „grüner Reisepass“, um den Sommer zu retten. Ab dem 1. Juli werden alle EU-Mitgliedsstaaten die Zertifikate als Nachweis für die COVID-19-Impfung, einen kürzlich durchgeführten negativen Test oder die Genesung von der Krankheit akzeptieren. Der Plan wurde am 9. Juni im Europäischen Parlament mit einem klaren Ja angenommen. Alle EU-Mitgliedsstaaten, Liechtenstein und Norwegen werden den Pass einführen.

Auf der anderen Seite des Atlantiks stößt die Idee jedoch auf starken Gegenwind, sei es für Reisen oder für den Hausgebrauch. Die Biden-Administration hat die Einführung von Impfpässen ausgeschlossen, und einige Staaten verbieten sie sogar. Fox News Talkshow-Moderator Tucker Carlson verglich die Verwendung von ihnen mit der Rassentrennung. „Medical Jim Crow ist nach Amerika gekommen“, sagte er.

Der Vorrang der Freiheit und die Angst vor staatlicher Bevormundung untermauern die Ablehnung von Impfausweisen in den USA, während sich die europäischen Gesellschaften mehr mit Fragen der Privatsphäre und Fairness auseinandersetzen. Während die westlichen Länder also eine Rückkehr zum Alten genießen, wird diese Phase der Mobilität nach der Pandemie von kulturellen Einstellungen – wie der Tendenz der Europäer, das Beste daraus zu machen, völlig unterschiedliche Kulturen innerhalb weniger Autostunden zu haben – und den ersten Reaktionen auf die Pandemie geprägt.

„Alabama hat die Grenze zu Mississippi nie so geschlossen wie Finnland die Grenze zu Schweden“, betont Anders Herlitz, Forscher am schwedischen Institut für Zukunftsstudien. „Hier in der EU werden die Impfpässe als notwendiges Übel angesehen, um andere, viel umfangreichere Einschränkungen der Freiheit der Menschen loszuwerden, während sie in den USA nicht helfen würden, andere Einschränkungen loszuwerden, sondern nur neue Einschränkungen verursachen würden.“

Jen Kates, Direktorin für globale Gesundheit und HIV-Politik bei der Kaiser Family Foundation in Washington, sagt, dass frühere Pandemiepläne kulturelle Unterschiede und Reaktionen nicht berücksichtigt hätten.

„Eine Sache, die wir aus dem globalen Verlauf von COVID wissen, ist, dass Kultur eine Rolle spielt“, sagt sie. „Politik, Kultur, all die Unterschiede, von denen wir wissen, dass sie das Leben der Menschen strukturieren, müssen berücksichtigt werden, sowohl für die Rückkehr zur Normalität als auch für die Vorbereitung auf die nächste Pandemie.“

Der grüne Pass Europas

Neun europäische Länder, darunter Griechenland und Deutschland, nutzen bereits den COVID-19-Pass der EU. Als die griechische Regierung den Pass vorstellte, trompetete Premierminister Kyriakos Mitsotakis die Eröffnung einer „Überholspur“, um das Reisen zu erleichtern. Jedem ist klar, dass zwei Jahre ohne Touristen ein wirtschaftliches Desaster für den Mittelmeerstaat bedeuten würden.

„Griechenland ist sehr stark für den Impfpass, vor allem, was Ausländer betrifft“, sagt Paris Kyriacopolous, Vorsitzender von Motodynamics und Lion Rental, die Sixt Rent a Car in Griechenland betreiben.

Ipsos-Umfragedaten deuten darauf hin, dass die vorherrschende Einstellung gegenüber COVID-19-Impfpässen in ganz Europa gleichermaßen positiv ist. Wenn es um die Verwendung im Inland geht, sind die Bürger mehr von Fragen der Fairness als von Fragen des Datenschutzes besorgt, und Teile der Gesellschaft sind ambivalent oder lehnen die Impfstoffe ab. Aber wenn es um Reisen geht, ist die Meinung eindeutig pro.

Sogar in Deutschland, wo die ethischen Debatten zu diesem Thema härter geführt wurden und wo es strenge Datenschutzgesetze gibt, hat man sich hinter die Idee der digitalen Gesundheitszertifikate gestellt. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage befürworten mehr als 60 Prozent der Deutschen deren Einführung, obwohl weniger als die Hälfte der Bevölkerung eine erste Impfung erhalten hat.

Malcolm Jorgensen, ein Akademiker, der in einem der sechs Berliner Impfzentren administrative Unterstützung leistet, ist seit dieser Woche vollständig geimpft. Mit seinem Impfausweis kann er auf Märkten einkaufen und ins Fitnessstudio gehen, ohne ein Coronavirus-Testergebnis vorweisen zu müssen. Er sagt, dass der Wechsel von einer Papierkarte zu einem digitalen Pass kein großer Sprung ist.

„Es gibt bereits eine informelle Digitalisierung“, sagt Dr. Jorgensen. „Im Fitnessstudio kann ich einfach ein Foto meines Impfpasses zeigen, anstatt den Pass selbst. Die Digitalisierung ist unausweichlich.“

In Deutschland hatten die Debatten um die Pässe weniger mit Bedenken bezüglich der Privatsphäre zu tun als mit der Zugangsgerechtigkeit für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können. Analysten weisen darauf hin, dass Krankenversicherungen bereits über die Gesundheitsdaten von Personen verfügen.

„Es ist eine ethische Frage“, sagt Olga Stepanova, eine Datenschutzanwältin bei WINHELLER Law. „Jede Regierung muss entscheiden, welche Art von Zugangsbeschränkungen auferlegt werden können, um andere zu schützen, während die Freiheiten von nicht geimpften Menschen nicht in unangemessener Weise eingeschränkt werden.“

Besorgnis über die Privatsphäre

Die Freiheitsdebatte war in den USA besonders heftig. Wie andere Themen während der Pandemie hat auch das Impfzeugnis stark polarisiert.

Die Spaltungen verlaufen entlang parteipolitischer Linien – genau wie bei den Hausarrest- und Maskenverordnungen – und so haben sich die verschiedenen Bundesstaaten auf unterschiedliche Art und Weise in Richtung Normalität bewegt. New York war der erste Staat, der seinen Excelsior Pass einführte, der es den Einwohnern erlaubt, ihren Impfstatus nachzuweisen, um Zugang zu bestimmten sozialen Einrichtungen zu erhalten. Einige Bundesstaaten, darunter Florida und Texas, verbieten solche Pässe jedoch gänzlich.

Der Bundesstaat Michigan war im letzten Jahr einer der am genauesten beobachteten, seit der ehemalige Präsident Donald Trump im letzten Frühjahr notorisch „Befreit Michigan“ getwittert hat, in Bezug auf die harten Anti-Schutzmaßnahmen, die von der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer eingeführt wurden. In diesem Frühjahr, als der Staat mit einer der schlimmsten COVID-19-Spitzen zu kämpfen hatte, brach eine erbitterte Debatte über Impfpässe aus.

In diesem Monat hat das Repräsentantenhaus von Michigan ein Gesetz verabschiedet, das so genannte Impfpässe im Bundesstaat verbieten soll – obwohl die Gouverneurin wiederholt gesagt hat, dass sie nicht die Absicht hat, sie einzuführen. „Die Bedrohung durch die Regierung, die das tägliche Leben kontrolliert, indem sie feststellt, ob man geimpft ist oder nicht, ist beängstigend“, sagte die Abgeordnete Sue Allor, die den Gesetzentwurf eingebracht hat.

Wie der Rest des Landes ist auch der Staat geteilt. Die Universität von Michigan hat vorgeschrieben, dass Studenten, die in Wohnheimen leben, eine Impfung nachweisen müssen. Da Michigan ein Grenzstaat ist, haben einige Demokraten auf den Pass gedrängt, um leichter nach Kanada reisen zu können und Quarantänen zu vermeiden.

Dave Boucher, ein Reporter für Regierung und Politik bei der Detroit Free Press, sagt, dass sich die Opposition um die Freiheit der Wahl dreht. Es geht um „die Regierung, die mir sagt, was ich tun kann und was nicht“, sagt er. „Und es gibt immer das Argument des schlüpfrigen Hangs, wenn die Regierung jetzt Impfpässe befürwortet, dann werden sie lebenswichtige Informationen über Sie erhalten und diese Informationen verfolgen und auf unbekannte, ruchlose Weise verwenden.

Rich Studley, Präsident und CEO der Michigan Chamber of Commerce, sagt, dass die überwiegende Mehrheit seiner Mitglieder sich für eine sichere Wiedereröffnung und eine Rückkehr zur Normalität einsetzt, aber die Pässe nicht als Mittel dazu sieht.

„Es gibt keine breite Unterstützung, die eine Impfpflicht und Impfpässe befürworten würde“, sagt er. „Wenn es eine Sache gibt, die Unternehmen im letzten Jahr in Michigan gelernt haben, außer wie man überlebt, dann ist es, wie man sein Geschäft sicher betreibt, um Mitarbeiter und Kunden zu schützen.“

Im Allgemeinen akzeptieren die Amerikaner – ähnlich wie die Europäer – Umfragen zufolge Pässe für Reisen eher als für den Hausgebrauch. Einige Analysten glauben, dass sie ein unvermeidlicher Teil der Mobilität nach der Pandemie sind.

„Digitale Gesundheitszeugnisse gibt es bereits in der EU, und meine Vermutung ist, dass sie weit verbreitet sein werden, auch ohne dass sie von den USA übernommen werden“, sagt Chris Dye, Professor für Epidemiologie an der Universität Oxford in Großbritannien.

Während andere Teile der Welt mit den Pässen voranschreiten, könnten die USA aufholen. „Es wird wirklich interessant sein, drei bis sechs Monate vorauszuschauen und zu sehen, wie andere Teile der Welt vorankommen und diese Art von Mechanismen verwenden, ob es eine Änderung geben wird“, sagt Dr. Kates.