Brisant! Dokumente zeigen, dass Covid-Impfstoffkandidaten 19 Tage vor Ausbruch der Pandemie an die Universität überwiesen wurden

halturnerradioshow.com: In einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen den US National Institutes of Allergies and Infectious Diseases (NIAID) und Moderna sind vertrauliche Dokumente aufgetaucht, die zeigen, dass sie am 12. Dezember 2019 „potenzielle Coronavirus-Impfstoffkandidaten“ an die University of North Carolina übertragen haben.

. . . das war neunzehn (19) Tage VOR dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China!

Wie konnten sie wissen, dass sie VOR dem Ausbruch einen Coronavirus-Impfstoff benötigen würden, es sei denn, sie wussten, dass der Ausbruch passieren würde?

Das wirft die Frage auf: Haben sie den Ausbruch VERURSACHT?

Oben ist der Kopfteil von Seite 105 der Vertraulichkeitsvereinbarung zu sehen. Sie befasst sich mit dem tatsächlichen physischen Transfer von „mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten“, die an die Universität von North Carolina in Chapel Hill geschickt werden.

Es ist am 12. Dezember von Ralph Baric, PhD, an der University of North Carolina in Chapel Hill unterzeichnet, der als „Empfänger“ der mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten aufgeführt ist, Bild unten auf der Webseite.

Es ist auch von Jacqueline Quay, Director of Licensing and Innovation Support an derselben Universität, unterzeichnet, wobei die Unterschrift auf den 16. Dezember 2019 datiert ist.

Im Namen des ANBIETERS der mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten wird derselbe Vertrag von Barney Graham MD PhD unterzeichnet, der als „Investigator“ beim NIAID (National Institutes of Allergies and Infectious Diseases) ausgewiesen ist, dessen Unterschrift nicht datiert ist, Bild unten auf der Webseite.

Ebenfalls im Namen des ANBIETERS ist die elektronische Stempelunterschrift von Amy F. Petrik, Technology Transfer Specialist, NIAID, und diese elektronische Unterschrift trägt einen elektronischen Zeit-/Datumsstempel, der ihre Genehmigung am 12.12.2019 um 08:05:02 (8:05 AM) zeigt und dann „-0500“ anzeigt, was ein Hinweis darauf ist, wie viele Stunden von der GMT-Zeit „-0500“ minus fünf Stunden GMT abweicht, was der US-Ostküste entspricht. North Carolina.

Schließlich ist das Dokument auch von Sunny Himansu PhD unterschrieben, der als der Moderna Investigator gezeigt wird. Bild unten auf der Webseite.

und alles wurde von Shaun Ryan genehmigt, der als stellvertretender General Counsel (Jurist) von Moderna aufgeführt ist, Bild unten auf der Webseite.

Alle diese Unterschriften fanden statt, BEVOR irgendeine Erwähnung eines neuartigen Coronavirus aus China kam. Alle Personen, die unterschrieben haben, wussten, dass sie unterschrieben, um Proben zu erhalten, die als „mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten“ erforscht werden sollten.

Woher hätte eine dieser Personen wissen sollen, dass ein mRNA-Impfstoff für ein Coronavirus benötigt wird, wenn es noch keine Nachricht – NIRGENDWO – über einen neuen Coronavirus-Ausbruch in China gegeben hätte? Diese Nachricht wurde erst am 31. Dezember veröffentlicht.

Unten ist ein Screenshot von der Website der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu sehen, der die Zeitleiste für den Ausbruch des neuen Coronavirus in Wuhan, China, zeigt. Die WHO-Website zeigt deutlich, dass die WHO erst am 31. Dezember von einer neuen „viralen Lungenentzündung“ in Wuhan erfuhr.

Hier ist ein DIREKTER LINK zu der Webseite der Weltgesundheitsorganisation, von der diese Information stammt.

Einige Leute fragen sich, ob diese Leute am 12. Dezember wussten, dass ein neuer mRNA-Coronavirus-Impfstoff benötigt werden würde, weil sie diejenigen waren, die den Ausbruch VERURSACHT haben?

Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Strafverfolgungsbehörden anfangen, diese Fakten zu untersuchen?

Vielleicht sollten sie mit den National Institutes of Allergies and Infectious Diseases beginnen, die zufällig von . Dr. Anthony Fauci.