Impfpässe: Wie ist der Stand in den USA

Da immer mehr Amerikaner gegen COVID-19 geimpft werden und sich die Impfempfehlungen auf immer jüngere Amerikaner ausweiten, sehen wir immer mehr Bestrebungen, die Impfung als Bedingung für die Inanspruchnahme von Leistungen zu verlangen, wie wir es an amerikanischen Universitäten gesehen haben.

Dies gefährdet Autoimmunpatienten, die nach einer COVID-Impfung ein höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse haben. Die Staaten können sich für die medizinische Freiheit und das Recht auf Privatsphäre einsetzen.

Um De-facto-Impfvorschriften zu verhindern, die Millionen von Patienten gefährden, müssen wir die Staatsoberhäupter ermutigen, Maßnahmen zum Schutz unserer Gesundheit zu ergreifen.

Bisher haben zehn Staaten Schritte unternommen, um die Verwendung von Impfpässen einzuschränken oder zu verbieten, d. h. von elektronischen Anwendungen, die den Impfstatus einer Person oder die Ergebnisse von COVID-Labortests anzeigen.

Viele haben dies durch vom Gouverneur unterzeichnete Durchführungsverordnungen getan: Arizona, Florida, Texas, South Carolina, South Dakota, Montana und Idaho. Drei Staaten haben ähnliche Gesetze verabschiedet, darunter Utah, Indiana und Arkansas.

Diese Richtlinien weisen wichtige Unterschiede auf. In Florida und Montana verbieten Durchführungsverordnungen, dass Unternehmen, zusätzlich zu staatlichen Einrichtungen, von ihren Kunden einen Impfnachweis verlangen, um Zutritt zu erhalten oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. In Idaho, Arizona, South Dakota, Utah, South Carolina, Arkansas, Indiana und Texas ist das Verbot von Impfpässen generell auf Einrichtungen der Landesregierung oder (im Fall von Texas) auf Unternehmen, die staatliche Mittel erhalten, beschränkt.

In den folgenden Bundesstaaten sind Gesetze anhängig, die eine Diskriminierung aufgrund des Impfstatus verhindern und/oder die Verwendung von Impfpässen unterbinden sollen: FL, NC, OK, HI, OR, RI, TX, WI, PA, und VT.

Der Senator des Bundesstaates Texas, Bob Hall, einer der Befürworter eines Gesetzentwurfs zur Verhinderung von Diskriminierung in Texas, hatte beredte Worte über Impfpässe zu sagen: „[Mein Gesetzentwurf] zielt darauf ab, den Texanern die Gewissheit zu geben, dass ihre Fähigkeit, sich zu bewegen, teilzunehmen und zu funktionieren, ohne dass von ihnen verlangt wird, sich einem experimentellen medizinischen Verfahren als Bedingung für dieses Engagement zu unterziehen, durch das Gesetz geschützt ist.“

Einige Gouverneure haben sich positiv geäußert, obwohl sie noch keine Maßnahmen ergriffen haben, um den Impfpass zu verhindern. Der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, twitterte: „Ich unterstütze keine Art von staatlich verordnetem Impfpass … die Entscheidung, den Impfstoff zu erhalten, sollte jedem Einzelnen überlassen werden.“ Gouverneur Pete Ricketts aus Nebraska sagte: „Nebraska wird an keinem Impfpass-Programm teilnehmen. Dieses Konzept verstößt gegen zwei zentrale Grundsätze des amerikanischen Systems: die Bewegungsfreiheit und die Privatsphäre im Gesundheitswesen.“ Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, erklärte: „Ich bin gegen Impfpässe. Der COVID-19-Impfstoff sollte eine persönliche Gesundheitsentscheidung sein, keine staatliche Vorschrift.“

Einige Staaten bewegen sich in die andere Richtung. Hawaii erlaubt vollständig geimpften Hawaiianern, ohne Quarantäne und andere Testregeln zwischen den Inseln zu reisen, und plant die Einführung eines Impfpass-Systems.

New York hat bereits den Excelsior Pass eingeführt, eine freiwillige App, die es Menschen erlaubt, negative COVID-19-Testergebnisse oder einen Impfnachweis hochzuladen. Gouverneur Ned Lamont aus Connecticut sagte, er erwarte „irgendeine Art von Pass oder Validierung … wahrscheinlich unter der Führung des privaten Sektors“, und dass weitere Planungen erfolgen werden, sobald Impfungen für alle zugänglich sind.

Gouverneur Roy Cooper aus North Carolina sagte, dass seine Regierung die Entwicklung von Impfpässen prüft.

Wir sehen bereits, wie sich das auswirken kann. In Israel zum Beispiel stellt die Regierung „grüne Pässe“ aus, die Personen, die entweder von COVID genesen sind oder geimpft wurden, den Zugang zu sozialen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Fitnessstudios, Restaurants usw. ermöglichen. Die grünen Pässe müssen alle sechs Monate erneuert werden.

Wir alle sind begierig darauf, dass das Leben nach längerer Abriegelung und Isolation wieder „normal“ wird. Aber Impfpässe sind nicht die Lösung. Wir können denjenigen, wie z.B. Autoimmunpatienten, die sich aufgrund eines legitimen medizinischen Anliegens gegen eine medizinische Behandlung entscheiden, nicht ihre Rechte und Privilegien verweigern.