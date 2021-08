Impfpass – ein Schritt näher an der Diktatur – Joe Rogan über bahnbrechende Fälle und Impfpässe

Mercola.com

New York City führt Impfpassregeln für den Zugang zu bestimmten Veranstaltungsorten ein und diskriminiert damit Minderheiten und farbige Menschen

Mit Stand vom 2. August 2021 zeigten Daten der Centers for Disease Control and Prevention, dass 59 % der Amerikaner, die mindestens eine COVID-Injektion erhalten hatten, Kaukasier, 16 % Hispanoamerikaner, 10 % Schwarze, 6 % Asiaten und nur 1 % Native American oder Alaska Native waren.

Wenn ein Impfstoff, wie die COVID-Impfung, eine Infektion nicht vollständig verhindert, kann er die Entstehung und Übertragung virulenterer Krankheitserreger fördern

Die CDC hat bestätigt, dass vollständig geimpfte Personen, die sich infizieren, eine ebenso hohe Viruslast aufweisen wie ungeimpfte Personen, die sich anstecken, was beweist, dass es keinen Unterschied zwischen den beiden gibt, was das Übertragungsrisiko angeht. Wenn geimpfte Personen infiziert werden können, das Virus in sich tragen und es mutieren lassen und dann auf andere übertragen können, wie kann dann der Nachweis der Impfung die öffentliche Sicherheit fördern?

Möchtegern-Totalitaristen wissen, wie man Angst einsetzt, um eine Massenpsychose auszulösen, bei der die Menschen nicht mehr rational denken können und aus Urangst handeln. Sie bieten dann an, Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen, aber dafür muss jeder seine persönliche Freiheit aufgeben. Die Schaffung von Sicherheit durch den Verlust von Freiheit ist das, worum es bei den Impfpässen geht

Das obige Video ist ein 15-minütiger Ausschnitt aus Joe Rogans Podcast-Folge #1693, in der er Evan Hafer interviewt, einen Veteranen der Special Forces, der die Black Rifle Coffee Company gegründet hat und Gastgeber des Free Range American Podcasts ist.

In diesem Clip äußert sich Rogan zu Impfpässen, COVID-„Impfungen“ und bahnbrechenden Fällen. Er weist auf die offensichtliche Ironie der neuen Passregeln von New York City hin. Während die demokratische Führung behauptet, farbige Menschen und Einwanderer schützen zu wollen, sind dies genau die Gruppen, die die COVID-Impfungen am meisten ablehnen.

Mit Stand vom 2. August 2021 zeigten Daten der Centers for Disease Control and Prevention, die von der Kaiser Family Foundation veröffentlicht wurden, dass 59 % der Amerikaner, die mindestens eine COVID-Injektion erhalten hatten, Kaukasier waren, 10 % Schwarze, 16 % Hispanics, 6 % Asiaten und nur 1 % Indianer oder Alaska Natives.

Jetzt diskriminiert New York also aktiv Minderheiten im Namen der öffentlichen Sicherheit, und die Leute begrüßen das sogar als gute Sache. „Das ist Wahnsinn“, ruft Rogan aus. Inzwischen zeigt uns die Wissenschaft, dass alles, was unsere Gesundheitsbehörden tun, falsch ist.

Undichte Impfstoffe treiben Mutationen an

Rogan zitiert zum Beispiel Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2015, die zeigen, dass eine nicht sterilisierende Impfung – d. h. ein Impfstoff, der eine Infektion nicht vollständig verhindert, auch bekannt als undichter Impfstoff – die Entstehung und Übertragung virulenterer Erreger fördern kann. Wie die Autoren erklären:

Es besteht die theoretische Erwartung, dass einige Arten von Impfstoffen die Entwicklung virulenterer (‚heißerer‘) Erreger fördern könnten. Dieser Gedanke ergibt sich aus der Vorstellung, dass die natürliche Auslese Erregerstämme entfernt, die so ‚heiß‘ sind, dass sie ihre Wirte und damit auch sich selbst töten. Impfstoffe, die das Überleben der Wirte ermöglichen, aber die Ausbreitung des Erregers nicht verhindern, lockern diese Selektion, sodass die Evolution heißerer Erreger möglich wird. Diese Art von Impfstoff wird oft als undichter Impfstoff bezeichnet. Wenn Impfstoffe die Übertragung verhindern, wie es bei fast allen beim Menschen verwendeten Impfstoffen der Fall ist, wird diese Art der Evolution hin zu einer erhöhten Virulenz blockiert.

Wenn Impfstoffe jedoch undicht sind und zumindest eine gewisse Übertragung des Erregers zulassen, könnten sie die ökologischen Bedingungen schaffen, die es heißen Stämmen ermöglichen, sich zu entwickeln und zu überleben. Diese Theorie war sehr umstritten, als sie vor mehr als einem Jahrzehnt zum ersten Mal vorgeschlagen wurde, aber hier berichten wir über Experimente mit dem Marek-Virus bei Geflügel, die zeigen, dass moderne kommerzielle undichte Impfstoffe genau diesen Effekt haben können: Sie ermöglichen die Weiterübertragung von Stämmen, die ansonsten zu tödlich wären, um zu überleben.

So kann die Verwendung von undichten Impfstoffen die Entwicklung von Erregerstämmen begünstigen, die ungeimpfte Wirte einem größeren Risiko einer schweren Erkrankung aussetzen.

Die COVID-Impfungen, die keinen Immunschutz gegen das Virus bieten, sondern nur die Symptome der Infektion lindern, sind ein perfektes Beispiel für undichte Impfstoffe, die es dem Virus ermöglichen, im leicht erkrankten Wirt zu mutieren, der das mutierte Virus dann auf andere überträgt. Auf diese Weise können die COVID-Impfungen eine nicht enden wollende Kette von Ausbrüchen auslösen.

Impfpässe können die öffentliche Gesundheit nicht schützen

Wenn geimpfte Personen infiziert werden können, das Virus in sich tragen und es auf andere übertragen können, was nützt dann der Nachweis der Impfung? Geimpfte Menschen sind offensichtlich nicht weniger ansteckungsgefährdet als ungeimpfte. Warum also wird den Ungeimpften die Freiheit genommen, frei an der Gesellschaft teilzunehmen? Das ist völlig irrational.

Da es keine medizinische Logik hinter ihrer Verwendung gibt, muss der Impfpass eine andere, unausgesprochene Funktion haben, und das hat er auch. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil eines massiven Kontrollmechanismus. Gegenwärtig kann man nur an Orte reisen, an denen man die erforderliche ein- oder zweimalige COVID-Impfung erhalten hat.

Sie können sicher sein, dass, sobald eine dritte Dosis empfohlen wird, Ihr Reisepass ungültig wird, bis Sie diese dritte Auffrischung erhalten haben oder nicht. Dies gilt auch für die vierte Auffrischungsimpfung, die fünfte und alle weiteren Auffrischungen, die danach folgen.

Die Anforderungen, die Sie erfüllen müssen, um einen gültigen Reisepass zu erhalten, können buchstäblich alles sein. Wir wissen auch, dass diese Impfpässe als Plattform für alle möglichen anderen miteinander verknüpften Dinge dienen können, z. B. für Ihre persönliche Identifizierung, Ihre medizinischen Unterlagen, Finanzunterlagen, staatliche Unterstützung, Beschäftigungsunterlagen und vieles mehr, so dass die Einschränkung Ihres Zugangs zu Restaurants letztendlich das geringste Problem sein könnte.

Möglicherweise können Sie nicht auf Ihr Bankkonto zugreifen. Man könnte Ihnen den Zugang zu Ihrem Arbeitsplatz verwehren. Es könnte sein, dass Ihnen ärztliche Hilfe oder staatliche Unterstützung verweigert wird. Rogan hat also Recht, wenn er sagt, dass der Impfpass nur einen Schritt von der Diktatur entfernt ist, und die Geschichte hat wiederholt gezeigt, dass Diktaturen nicht gedeihen können. Sie bringen Elend hervor und verderben sowohl Talente als auch Chancen.

Tauschen Sie Ihre Freiheiten nicht gegen ein falsches Gefühl der Sicherheit

Nur wenn die Menschen frei sind, das zu tun, was sie wollen, wenn sie frei sind, ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen, kann eine Supermacht und ein kulturelles Phänomen wie die Vereinigten Staaten entstehen. Wir stehen jetzt vor dem Ende dessen, was einmal die Vereinigten Staaten von Amerika waren, es sei denn, genügend Menschen wachen auf und wehren sich gegen die Realität.

Ein Argument, das die Impfpassbefürworter gerne anführen, ist, dass „die Verbreitung einer tödlichen Infektion kein Menschenrecht ist“, weshalb der Nachweis, dass man geimpft ist, keine unzumutbare Forderung ist, wenn man an der Gesellschaft teilhaben will. Sie bestehen auch darauf, dass es kein Menschenrecht ist, in Restaurants zu gehen, Flugreisen zu unternehmen, in Hotels zu übernachten oder Fitnessstudios zu besuchen. CNN-Moderator Don Lemon ist nicht einmal der Meinung, dass der Kauf von Lebensmitteln in den Bereich der Menschenrechte fällt.

Freiheit ist die Abwesenheit von Notwendigkeit, Zwang oder Einschränkung bei Entscheidungen oder Handlungen; uneingeschränkte Nutzung; die Eigenschaft oder der Zustand, von etwas Lästigem befreit zu sein; Privileg; Befreiung von einer Einschränkung oder von der Macht eines anderen; Unabhängigkeit.

Das Problem mit diesen Argumenten ist, dass a) COVID-19 für die meisten Menschen keine tödliche Infektion darstellt,5 b) es sich um eine Infektion handelt, die genauso leicht von geimpften Menschen verbreitet werden kann, so dass beide Gruppen das gleiche Risiko aufweisen, c) Ausbrüche in Populationen auftreten, in denen alle vollständig geimpft sind, d) es wirksame Behandlungen gibt, wenn man sich die Infektion doch zuzieht, e) es praktisch unmöglich ist, menschliche Atemwegsviren auszurotten, die ein tierisches Reservoir haben, egal was man tut,f) eine Diskriminierung aufgrund des Impfstatus nicht anders ist als eine Diskriminierung aufgrund anderer medizinischer Bedingungen, g) sie gegen die eigentliche Definition von Freiheit verstößt, auf der diese verfassungsmäßige Republik aufgebaut wurde.

Was ist Freiheit?

Was ist die Definition von Freiheit? Freiheit ist „die Abwesenheit von Notwendigkeit, Zwang oder Einschränkung bei Entscheidungen oder Handlungen; uneingeschränkte Nutzung; die Eigenschaft oder der Zustand, von etwas Lästigem befreit zu sein; Privileg; Befreiung von einer Einschränkung oder von der Macht eines anderen; Unabhängigkeit.

Wenn Sie ein Lebensmittelgeschäft nicht betreten können, ohne geimpft zu sein, sind Sie dann frei? Sind Sie frei, wenn Sie nicht reisen können, selbst wenn Sie die Mittel dazu haben? Sind Sie frei, wenn Sie nicht in einem Restaurant essen können, auch wenn Sie dafür bezahlen können?

Manche versuchen, Impfpässe als etwas zu verkaufen, das Ihnen diese „Privilegien“ gewährt. Mit anderen Worten, etwas, das Ihnen Freiheit gewährt. Aber man kann keine Freiheit geben, indem man zuerst alle Freiheit wegnimmt.

Freiheit ist die Abwesenheit von Zwang oder Nötigung. Ein Impfpass kann Ihnen also per definitionem keine Freiheit gewähren, denn um den Pass zu erhalten, mussten Sie zunächst die Freiheit aufgeben, die Sie ursprünglich hatten.

Ihr ganzes Leben lang durften Sie wahrscheinlich nach Belieben in Restaurants, Fitnessstudios, Konzerte und Lebensmittelgeschäfte gehen. Richtig? Das war Freiheit. Jetzt nimmt man Ihnen diese Grundfreiheit und sagt, dass Sie sie „zurückbekommen“ können, wenn Sie sich impfen lassen und einen Impfnachweis mit sich führen. Das ist Zwang, und das ist das Gegenteil von Freiheit. Man kann Menschen nicht die Freiheit geben, indem man sie zuerst dazu zwingt, ihre Freiheit aufzugeben.

Sind wir in einer Pandemie der Ungeimpften?

Der offiziellen Darstellung zufolge befinden wir uns in einer „Pandemie der Ungeimpften“, da 99 % der COVID-19-Todesfälle und 95 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte bei Personen auftreten, die nicht gegen COVID geimpft wurden. Dies ist jedoch reine Propaganda, die auf einer schwerwiegenden Manipulation alter Daten beruht.

Um zu diesen Statistiken zu gelangen, hat die CDC Krankenhauseinweisungen und Mortalitätsdaten von Januar bis Juni 2021 herangezogen. Neuere Daten oder Daten zur Delta-Variante, dem derzeit am weitesten verbreiteten Stamm, wurden nicht berücksichtigt. Das Problem ist, dass die große Mehrheit der US-Bevölkerung in diesem Zeitraum nicht geimpft war.

Am 1. Januar 2021 hatten nur 0,5 % der US-Bevölkerung eine COVID-Impfung erhalten. Mitte April hatten schätzungsweise 31 % eine oder mehrere Impfungen erhalten,12 und am 30. Juni waren 46,9 % „vollständig geimpft“. Beachten Sie, dass die CDC Sie erst zwei Wochen nach der zweiten Dosis als „vollständig geimpft“ betrachtet (im Falle von Pfizer oder Moderna), die sechs Wochen nach der ersten Impfung verabreicht wird.

Unter Verwendung von Statistiken aus einer Zeit, in der die USA insgesamt weitgehend ungeimpft waren, behauptet die CDC nun, wir befänden uns in einer „Pandemie der Ungeimpften“, um diejenigen zu verteufeln, die sich noch immer nicht zu dieser experimentellen Injektion bereit erklärt haben.

Schaut man sich neuere und neuere Daten an, kann man einen gegenteiligen Trend erkennen. In Israel zeigen die Daten, dass die Hälfte aller COVID-19-Infektionen unter den vollständig Geimpften auftreten,85 % bis 90 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte sind unter den vollständig Geimpften, und die vollständig Geimpften machen auch 95 % der schwer erkrankten COVID-19-Patienten aus.

In Schottland zeigen offizielle Daten über Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, dass 87 % der Personen, die in der dritten Welle, die Anfang Juli 2021 begann, an COVID-19 starben, geimpft waren, und in den USA ergab eine CDC-Untersuchung eines Ausbruchs in Massachusetts zwischen dem 6. und 25. Juli 2021, dass 80 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte bei vollständig Geimpften erfolgten.

Die CDC bestätigte auch, dass vollständig geimpfte Personen, die sich infizieren, eine ebenso hohe Viruslast in ihren Nasengängen haben wie ungeimpfte Personen, die sich infizieren, was beweist, dass es keinen Unterschied zwischen den beiden gibt, was das Übertragungsrisiko betrifft.

Also noch einmal: Wenn der Impfstatus keinen Einfluss auf das potenzielle Risiko hat, das man für andere darstellt, wozu brauchen wir dann die Pässe? Sie sind nutzlos, wie Passagiere der Carnival-Kreuzfahrtgesellschaft kürzlich erfahren haben. An Bord brach COVID-19 aus, obwohl jeder Einzelne „geimpft“ war. Das Gleiche geschah an Bord der vollständig geimpften HMS Queen Elizabeth, einem Flaggschiff der britischen Marine.

Vereint für die Freiheit unter dem Banner der Vernunft

Vor ein paar Tagen habe ich einen Artikel über Massenpsychosen veröffentlicht, eine Epidemie des Wahnsinns, die auftritt, wenn ein großer Teil der Gesellschaft den Bezug zur Realität verliert und in Wahnvorstellungen versinkt.

Die psychogenen Schritte, die zum Wahnsinn führen, umfassen eine Panikphase, in der der Einzelne wiederholt durch Ereignisse, die er sich nicht erklären kann, verängstigt und verwirrt wird, gefolgt von einer Phase der „psychotischen Einsicht“, in der der Einzelne seine anormale Erfahrung der Welt erklärt, indem er eine unlogische, aber magische Sichtweise der Realität erfindet, die die Panik lindert und der Erfahrung einen Sinn gibt.

Die Technokraten, die das Pandemie-Narrativ geschaffen haben und weltweit aufrechterhalten, wissen alles darüber, wie man eine Massenpsychose herbeiführt, und das, was wir erleben, ist bei weitem die größte psychologische Operation, die die Menschheit je durchgemacht hat. Sie wenden alle bekannten Tricks an, und es funktioniert wunderbar.

Wenn es Ihnen gelungen ist, ihre Machenschaften zu durchschauen, dann herzlichen Glückwunsch. Es ist nun Ihre Aufgabe, anderen zu helfen, ihren Geist zu befreien, was keine leichte Aufgabe ist. Es ist nicht einmal leicht, selbst bei Verstand zu bleiben. Widersprüchliche Berichte, unsinnige Empfehlungen und eklatante Lügen werden absichtlich eingesetzt, um die Verwirrung zu verstärken.

Je verwirrter eine Bevölkerung ist, desto größer ist die Angst, die die psychische Belastbarkeit der Menschen verringert. Je mehr die Fähigkeit zur Bewältigung schwindet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Massenpsychose entwickelt. Nimmt man noch die Isolation hinzu, wird die Anfälligkeit für Psychosen weiter erhöht, da die Menschen den Kontakt zu positiven Beispielen verlieren – Menschen, die als Vorbilder für rationales Denken und Verhalten dienen.

Wenn eine Gesellschaft erst einmal fest im Griff der Massenpsychose ist – und ich glaube, wir sind schon auf halbem Weg dorthin -, dann steht es den Totalitaristen frei, den letzten, entscheidenden Schritt zu tun: Sie können eine Rückkehr zu Ordnung und Sicherheit anbieten. Der Preis? Ihre Freiheit.

Sie müssen den Machthabern die Kontrolle über alle Aspekte Ihres Lebens überlassen, denn wenn sie nicht die totale Kontrolle haben, können sie nicht die Ordnung und Sicherheit schaffen, nach der sich alle sehnen. Wir hören dieses Narrativ bereits. Die Schaffung von Sicherheit durch den Verlust von Freiheit ist das, worum es bei den Impfpässen geht.

Helfen Sie, die Massenpsychose zu heilen

Die gute Nachricht ist, dass Sie die Auswirkungen der Massenpsychose rückgängig machen können, aber das erfordert Zeit, Mühe und Geduld. Konzentrieren Sie sich zunächst auf sich selbst und leben Sie so, dass Sie andere inspirieren können. Als Nächstes müssen Sie die Wahrheit – die Gegenerzählung zur Propaganda – so weit und so weit wie möglich verbreiten.

Da die Wahrheit immer stärker ist als die Lüge, hängt der Erfolg der Propaganda von der Zensur der Wahrheit ab. Im Moment ist die Online-Zensur und -Propaganda unübersehbar, so dass Sie vielleicht kreativ werden müssen. Eine Taktik besteht darin, Humor und Spott einzusetzen, um die Lügen zu delegitimieren.

Schaffen Sie gleichzeitig parallele Strukturen – Unternehmen, Organisationen, Technologien, Bewegungen oder kreative Tätigkeiten -, die auf vernünftigen und rationalen Prinzipien beruhen, die in der Welt um uns herum derzeit fehlen.

Um den Abstieg in den totalitären Wahnsinn zu verhindern, müssen so viele Menschen wie möglich vernünftige und rationale Maßnahmen ergreifen. Die herrschende Technokratie sitzt nicht herum und hofft und wünscht sich, ihre Macht und Kontrolle zu vergrößern. Nein, sie ergreifen aktiv Maßnahmen, um ihre Position auszubauen. Um uns gegen sie zu wehren, müssen wir ebenso aktiv und entschlossen in Richtung Freiheit gegensteuern.

