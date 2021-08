Australien wird am 31. August von Truckern geschlossen, um „die Regierung zu entmachten“

Die Bürger in Australien sprechen jetzt offen darüber, ihre Regierung zu stürzen und koordinieren offen einen Erstschlag: Eine landesweite Stilllegung des Lkw-Verkehrs ab dem 31. August. Es wird NICHTS mehr transportiert werden, bis die Regierung wieder unter die Kontrolle der Bürger kommt.

In Australien (und Neuseeland) werden die Dinge sehr hässlich, da die Regierungsbeamten den Steuerzahlern, die ihre Gehälter zahlen, „befehlen“, sich in ihren Häusern einzuschließen, NICHT miteinander zu sprechen und eine Reihe anderer lächerlicher „Regeln“ unter dem Deckmantel einer grippeähnlichen Krankheit, die sie COVID-19 nennen.

Im Grunde ist die Regierung zum Inbegriff der Tyrannei geworden – sie gibt ihrer Polizei Befugnisse, die die Regierung selbst NICHT besitzt.

Sie sehen, Regierungen werden von Menschen gebildet, die diesen Regierungen bestimmte, begrenzte Befugnisse erteilen. Eine Regierung kann keine Befugnisse haben, die die Bürger, die sie geschaffen haben, nicht selbst besaßen, um sie der von ihnen geschaffenen Regierung zu übertragen.

NIEMAND hat das Recht, einfach gewaltsam in ein Gebäude einzudringen, das ihm nicht gehört.

NIEMAND hat das Recht, Menschen zu zwingen, Informationen zu geben.

So geht es immer weiter.

Doch genau das haben die niederen Staatsbediensteten von New South Wales, Australien, tatsächlich getan!

Das australische Volk hat die Nase voll von dieser Tyrannei und versucht nun offen, die Regierung gewaltsam abzusetzen. Sie beabsichtigen, die Regierung zu stürzen, indem sie den gesamten Lkw-Verkehr auf dem Kontinent stoppen. NICHTS wird mehr per LKW transportiert, nirgendwohin.

Da alles, außer Elektrizität und Erdgas, irgendwann per LKW transportiert werden MUSS, wird sich ab dem 31. August in Australien absolut nichts mehr bewegen.

Keine Lebensmittel. Kein Treibstoff. Keine Medikamente. Kein Chlor zur Behandlung der öffentlichen Wasserversorgung. Keine Lieferungen an Krankenhäuser. All das wird aufhören, wenn die Trucker am 31. August streiken.

In dem Video unten wird den Australiern gesagt, dass dies geschehen wird, und sie werden offen gewarnt, dass sie genug Lebensmittel und Vorräte kaufen sollten, um ein paar Wochen über die Runden zu kommen.

Die Trucker wissen, welche Macht sie tatsächlich haben. Ohne Lastwagen bricht ein Land innerhalb einer Woche zusammen. Kein Land der Welt kann ohne Lastwagen überleben.

Und die relativ wenigen Lastwagen, die sich im Besitz der Regierung befinden, selbst wenn man die wenigen des Militärs mit einbezieht, werden völlig versagen, um den Versorgungsbedarf zu decken.

Flugzeuge und Eisenbahnen spielen überhaupt keine Rolle, weil man Lkw braucht, um Dinge von und nach beiden zu transportieren. Keine Lastwagen, kein Warentransport. Punkt.

Wenn die Australier anfangen zu hungern, weil es in den Supermärkten keine Lebensmittel, an den Tankstellen kein Benzin und aus den Wasserhähnen kein sauberes Wasser gibt, werden sie zu Millionen auf die Straße gehen, um ihre Regierung loszuwerden. Die Straßen werden mit Menschen in unkontrollierter Wut gefüllt sein; eine Bevölkerung, die genug hat und nicht zurückweichen wird.

Dieses Thema wird jetzt in Geheimdienstkreisen hier in den USA und in anderen Ländern diskutiert, und man ist sich einig, dass die australische Regierung auf Bundes- und Landesebene keine zwei Wochen überleben wird, wenn es dazu kommt.

Selbst wenn die Regierung über die NATO um Hilfe bittet, gibt es keine Chance, rechtzeitig genügend Nachschub oder genügend Lastwagen und Fahrer herbeizuschaffen, um einen völligen Zusammenbruch der Regierungen abzuwenden.

Hier ist das Video, das ankündigt, was kommen wird:

AUSTRALIER MÜSSEN IHR BARGELD VON DEN BANKEN ABHEBEN, BEVOR DIE REGIERUNG AUCH IHNEN DEN GELDHAHN ZUDREHT.

SOFORTIGE STELLUNGNAHME DER REDAKTION

Zum Teufel mit dem Bezahlen der Rechnungen, es geht jetzt ums Überleben. Was soll’s, wenn Ihre Kreditwürdigkeit leidet. Das ist nicht schlimm. In drei oder vier Monaten ist er wieder so gut wie Gold.

Man wird Sie ins Gefängnis werfen? Kein Problem. Du bist bereits im Gefängnis – in deinem eigenen Haus – wegen dieser Regierungsfuzzis.

Du wirst aus der Schule geworfen oder fällst für ein Semester vom College? Keine große Sache. Bei der miesen Bildung, die die meisten Schulen bieten, tust du dir selbst einen Gefallen, wenn du nicht an ihrer schmutzigen Indoktrination teilnimmst. Sobald sie merken, dass sie ihren eigenen Kundenstamm vernichten und dass die Schule ohne eine bestimmte Anzahl zahlender Studenten nicht überleben kann, werden sie ganz schnell die Klappe halten!

Das Ziel dieser australischen Gruppen ist einfach. Ein Organisator, mit dem wir sprachen, sagte: „Keine Masken mehr, keine Abriegelungen mehr, keine Zwangsimpfungen, keine Impfpässe oder Einschränkungen für normale Menschen, sonst wird die Regierung von ihren eigenen Leuten implodieren.“

Er fuhr fort: „Keine Gespräche. Keine Verhandlung. Die Regierung muss sich fügen oder sie wird implodieren.“

Die Australier haben NEUN (9) Tage Zeit, sich vorzubereiten.