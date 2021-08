Neues Video mit Dr. Sucharit Bhakdi: Ich befürchtet, dass mRNA-Impfstoffe die schlimmste Bedrohung für die Menschheit darstellen

Mercola.com

Die FDA kann eine Notfallzulassung für ein Pandemie-Medikament oder einen Impfstoff nur dann erteilen, wenn es keine sichere und wirksame vorherige Behandlung oder Alternative gibt. Da es mehrere solcher Alternativen gibt, ist die FDA gesetzlich verpflichtet, die Notfallgenehmigung für diese Impfungen zu widerrufen

Die COVID-Injektionen werden zwar als zu etwa 95 % wirksam gegen eine SARS-CoV-2-Infektion beschrieben, doch handelt es sich dabei um eine relative Risikominderung, die nur wenig über ihren Nutzen aussagt. Die absolute Risikoreduktion liegt bei allen derzeit verfügbaren COVID-Spritzen bei nur etwa 1 %.

Antikörperabhängiges Enhancement (ADE) bezieht sich auf einen Zustand, in dem die Impfung das Risiko einer schweren Infektion vergrößert. Jetzt gibt es erste Anzeichen dafür, dass ADE in der geimpften Bevölkerung auftritt.

Eine der häufigsten Nebenwirkungen der COVID-Impfung ist eine abnorme Blutgerinnung, die zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen kann.

Selbst Mikroklumpen, die das Blutgefäß nicht vollständig verstopfen, können schwerwiegende Folgen haben. Sie können das Vorhandensein von Mikroklumpen durch einen D-Dimer-Bluttest überprüfen. Wenn Ihr D-Dimer-Wert erhöht ist, haben Sie irgendwo in Ihrem Körper ein Gerinnsel.

In diesem Interview durchleuchtet der deutsche Mikrobiologe Dr. Sucharit Bhakdi die Fakten und Fiktionen der Coronavirus-Pandemie. Zusammen mit Karina Reiss, Ph.D., hat er zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben, zunächst „Corona False Alarm? Facts and Figures“, veröffentlicht im Oktober 2020, gefolgt von „Corona Unmasked: New Facts and Figures“.

Das zweite Buch ist derzeit nur auf Deutsch erhältlich, aber Sie können ein kostenloses Kapitel von „Corona Unmasked“ auf Englisch auf FiveDoves.com herunterladen.

Bhakdis medizinische Qualifikationen

Bhakdi schloss 1970 sein Medizinstudium in Deutschland ab. Nach einem Jahr klinischer Arbeit ging er an das Max-Planck-Institut für Immunbiologie, wo er vier Jahre lang als Post-Doc tätig war.

Dort begann er auch, in der Immunologie zu forschen. Schließlich übernahm er den Lehrstuhl für Medizin, Mikrobiologie und Hygiene an der Universität Mainz, wo er 22 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung vor neun Jahren tätig war. Während dieser Zeit arbeitete Bhakdi auch an der Entwicklung von Impfstoffen und sagt, er sei „sicherlich ein Befürworter von Impfungen, die funktionieren und sinnvoll sind“.

Ein Großteil seiner Forschung konzentrierte sich auf das so genannte Komplementsystem. Wenn es aktiviert wird, wirkt das Komplementsystem so, dass es die Zellen eher zerstört als ihnen zu helfen. Interessanterweise nutzt SARS-CoV-2 genau dieses System zu seinem Vorteil und lenkt das Immunsystem auf einen Weg der Selbstzerstörung.

Derselbe selbstzerstörerische Weg scheint auch durch die COVID-Spritzen aktiviert zu werden, was einer der Gründe ist, warum Bhakdi sie für die größte Bedrohung hält, der die Menschheit je ausgesetzt war. „Es ist unsere Pflicht, die Menschen offensiv über die Gefahren aufzuklären, denen sie sich und ihre Angehörigen durch diese ‚Impfung‘ aussetzen“, sagt er.

Wie wirksam sind die COVID-Impfungen?

Die COVID-Injektionen werden zwar als zu etwa 95 % wirksam gegen eine SARS-CoV-2-Infektion bezeichnet, doch ist diese Behauptung das Ergebnis einer statistischen Verschleierungstaktik. Kurz gesagt, man hat die relative Risikoreduktion und die absolute Risikoreduktion miteinander verwechselt. Tatsächlich liegt die absolute Risikoreduktion bei allen derzeit verfügbaren COVID-Impfungen bei etwa 1 %.

In „Outcome Reporting Bias in COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials“ berechnet Ron Brown, Ph.D., die absolute Risikoreduktion für die Injektionen von Pfizer und Moderna auf der Grundlage ihrer eigenen klinischen Studiendaten, damit sie mit der von diesen Unternehmen angegebenen relativen Risikoreduktion verglichen werden können. Hier ist eine Zusammenfassung seiner Ergebnisse:

Pfizer/BioNTech-Impfstoff BNT162b2 – Relative Risikoreduktion: 95,1%. Absolute Risikoreduktion: 0.7%

Moderna-Impfstoff mRNA-1273 – Relative Risikominderung: 94,1%. Absolute Risikoreduzierung: 1,1%.

In einem Kommentar vom 1. Juli 2021 in The Lancet Microbe plädieren Piero Olliaro, Els Torreele und Michel Vaillant ebenfalls für die Verwendung der absoluten Risikominderung, wenn sie mit der Öffentlichkeit über die Wirksamkeit von Impfstoffen diskutieren. Auch sie gingen die Berechnungen durch und kamen zu folgendem Ergebnis:

Pfizer/BioNTech – Relative Risikominderung: 95%. Absolute Risikoreduktion: 0.84%

Moderna – Relative Risikominderung: 94%. Absolute Risikoreduktion: 1.2%

Gamaleya (Sputnic V) – Relative Risikominderung: 91%. Absolute Risikoreduktion: 0.93%

Johnson & Johnson – Relative Risikoreduktion: 67%. Absolute Risikoreduktion: 1.2%

AstraZeneca/Oxford – Relative Risikominderung: 67%. Absolute Risikoreduktion: 1.3%

Welche Art von Schutz bieten die COVID-Impfungen?

Die COVID-Impfung bietet nicht nur einen unbedeutenden Schutz in Bezug auf die absolute Risikominderung, sondern bietet auch keine Immunität. Sie können lediglich den Schweregrad der Infektionssymptome verringern. Laut Bhakdi gelingt ihnen nicht einmal das.

„Sie haben absolut keinen Nutzen in den klinischen Studien gezeigt“, sagt er. Das ist das Lächerliche daran. Die Menschen verstehen nicht, dass sie getäuscht werden und dass sie die ganze Zeit getäuscht worden sind. Nehmen wir eine dieser Pfizer-Studien: 20.000 gesunde Menschen wurden geimpft und weitere 20.000 Menschen wurden nicht geimpft. Dann beobachtete man über einen Zeitraum von etwa 12 Wochen, wie viele Fälle man in der geimpften Gruppe fand und wie viele Fälle man in der nicht geimpften Gruppe fand. Dabei stellte sich heraus, dass weniger als 1 % der geimpften Gruppe an COVID-19 erkrankte und weniger als 1 % der nicht geimpften Gruppe ebenfalls an COVID-19.

Der Unterschied betrug 0,8 bis 0,1 %, was nichts bedeutet, wenn man bedenkt, dass es sich nicht einmal um schwere Fälle handelte. Es handelte sich um Personen mit einem positiven PCR-Test – der, wie wir inzwischen alle wissen, wertlos ist – und einem Symptom, das Husten oder Fieber sein kann. Das ist kein schwerer Fall von COVID-19. Für jede Impfung, die zugelassen werden soll, muss nachgewiesen werden, dass sie vor schwerer Krankheit und Tod schützt, und das wurde definitiv nicht nachgewiesen. Vergessen Sie also die Zulassung. Sie kann nicht genehmigt werden, nicht mit normalen Mitteln.

Jetzt [haben die COVID-Injektionen keine] volle Zulassung, es ist eine Notfallzulassung, was wiederum absoluter Blödsinn ist, da wir wissen, dass die Sterblichkeitsrate bei dieser Krankheit oder diesem Virus nicht höher ist als bei der saisonalen Grippe. John Ioannidis hat diese Zahlen veröffentlicht, die nie von irgendjemandem in der Welt angefochten wurden und auch nicht angefochten werden können.

Wenn man unter 70 Jahre alt ist und keine schwere Vorerkrankung hat, kann man kaum [an einer SARS-CoV-2-Infektion] sterben. Die Sterblichkeitsrate kann also nicht gesenkt werden. Und für ältere Menschen mit Vorerkrankungen gibt es, wie wir aus der Arbeit von Dr. Peter McCullough und seinen Kollegen wissen, sehr gute Mittel und Medikamente zur Behandlung dieses Virus, sodass die Sterblichkeitsrate um weitere 70 bis 80 % sinkt, was bedeutet, dass es keinerlei Grund für einen Notfalleinsatz gibt.

Das bedeutet, dass die FDA in der Lage sein sollte, die Genehmigung für den Notfalleinsatz zurückzuziehen – es sei denn, sie steckt mit denjenigen unter einer Decke, die das tun wollen“.

Ich habe es versäumt, auf seine Bemerkung einzugehen, dass bei den COVID-Injektionsversuchen 40.000 Menschen gleichmäßig auf die Gruppen mit und ohne Injektion verteilt waren. Vor einigen Monaten wurde der Studienarm ohne Injektion aufgegeben, sodass es keine Kontrollgruppe mehr gibt.

Die Begründung lautete, die Injektion sei zu wichtig, um sie der Kontrollgruppe vorzuenthalten. Das ist nur eine weitere hinterhältige Methode, um die Berichterstattung über alle unerwünschten Wirkungen zu umgehen, die in der Injektionsgruppe auftreten.

Abgesehen davon sollte man noch einmal darauf hinweisen, dass die FDA eine Notfallgenehmigung für ein Pandemie-Medikament oder einen Impfstoff nur dann erteilen kann, wenn es keine sichere und wirksame Behandlung oder Alternative gibt, die bereits existiert. Da es mehrere solcher Alternativen gibt, ist die FDA gesetzlich verpflichtet, die Notfallgenehmigung für diese Impfungen zu widerrufen.

Beweise für ein erhöhtes Infektionsrisiko nach der Injektion

Derzeit behaupten die Centers for Disease Control and Prevention, dass etwa 95 % der SARS-CoV-2-Infektionen, die zu einem Krankenhausaufenthalt führen, bei ungeimpften Personen auftreten. Auch dies ist eine statistische Fiktion, da sie sich auf Daten von Januar bis Juni 2021 stützen, als der Großteil der amerikanischen Bevölkerung ungeimpft war.

Betrachtet man neuere Daten, so stellt man fest, dass die meisten schweren Fälle und Krankenhausaufenthalte bei denjenigen auftreten, die die COVID-Impfung erhalten haben. Leider, wie Bhakdi bemerkt:

„Das ist alles manipuliert. Und wenn jemand etwas manipulieren will und in der Lage ist, es zu verbreiten, hat man keine Chance, es zu analysieren und den Leuten zu sagen, weil wir in dieser Angelegenheit keine Stimme haben. Wenn wir aufstehen und den Leuten das sagen, drehen sie sich einfach um und sagen, dass das nicht die Wahrheit ist.“

Beunruhigenderweise gibt es jetzt erste Anzeichen für ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE), das viele Wissenschaftler von Anfang an befürchtet haben. In Indien zum Beispiel, wo 10 % der Bevölkerung „geimpft“ wurden, treten jetzt sehr schwere Fälle von COVID-19 auf. Bhakdi sagt:

„Was wir in Indien und wahrscheinlich auch in Israel beobachten, ist die immunabhängige Verstärkung der Krankheit … Das ist vorprogrammiert. Die Menschen, die sich jetzt impfen lassen, müssen sich also vor der nächsten Welle echter Infektionen fürchten, ob es sich nun um [SARS-CoV-2-Varianten] oder um andere Coronaviren handelt, denn sie sind alle miteinander verwandt und unterliegen natürlich alle einer immunabhängigen Verstärkung.“

Antikörperabhängiges Enhancement (ADE) oder paradoxes Immun-Enhancement (PIE) bezieht sich auf einen Zustand, in dem die Impfung genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man sich erhofft. Anstatt vor der Infektion zu schützen, verstärkt der Impfstoff die Infektion und verschlimmert sie.

ADE kann durch mehr als einen Mechanismus entstehen, und Bhakdi ist der Meinung, dass die Verstärkung in erster Linie auf überreaktive Killer-Lymphozyten und eine sekundäre Komplementaktivierung zurückzuführen ist, die beide schwere Schäden verursachen.

Antikörper vs. Lymphozyten

Bhakdi erklärt:

Es gibt zwei Hauptabwehrmechanismen gegen Virusinfektionen. Die eine sind die Antikörper, die, wenn sie vorhanden sind, verhindern können, dass das Virus in Ihre Zellen eindringt. Dabei handelt es sich um sogenannte neutralisierende Antikörper, die durch die Impfung erzeugt werden sollen. Die Antikörper befinden sich jedoch nicht an dem Ort, an dem sie benötigt werden, nämlich auf der Oberfläche des Atemwegsepithels. Sie sind zwar im Blut, aber nicht an der Oberfläche des Epithels, wo das Virus ankommt. Dann kommt der zweite Arm der Immunabwehr ins Spiel, und das sind die Lymphozyten.

Es gibt verschiedene Arten von Lymphozyten, und ich möchte vereinfachend sagen, dass die wichtigsten Lymphozyten die sogenannten Killer-Lymphozyten sind, die erkennen, wenn ein Virusprodukt in der Zelle produziert wird. Sie zerstören dann die Zellen, die das Virus beherbergen, sodass die Fabrik geschlossen wird und Sie wieder gesund werden. Das ist der Mechanismus, mit dem wir Virusinfektionen der Lunge überleben können, und das geschieht immer wieder. Die Lymphozyten erkennen also im Gegensatz zu den Antikörpern viele, viele, viele Teile der Proteine. Wenn sich also ein Virus ein wenig verändert, spielt das keine Rolle, denn die Abfallprodukte, die von den Killer-Lymphozyten erkannt werden, bleiben sehr ähnlich.

Deshalb haben wir alle, und das ist jetzt bekannt, Gedächtnislymphozyten in unseren Lymphknoten und lymphatischen Organen, die darauf trainiert sind, diese Coronaviren zu erkennen. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Mutation vorhanden ist oder nicht, denn sie erkennen eine Mutation oder Variante.

Laut Bhakdi können Coronaviren nur Punktmutationen eingehen, d. h. es kann jeweils nur ein Nukleotid verändert werden. Das Influenzavirus hingegen kann radikalere Mutationen durchlaufen. So kann ein Grippevirus beispielsweise sein Spike-Protein vollständig verändern, indem es Spike-Proteine mit einem anderen Virus austauscht, das gleichzeitig vorhanden ist.

Diese Art der Veränderung ist bei Coronaviren nicht möglich. Daher wird es nie zu sprunghaften Antigenveränderungen kommen, weder bei Antikörpern noch bei T-Zell-Killer-Lymphozyten. Aus diesem Grund ist die Hintergrundimmunität, die sich im Laufe des Lebens eines Menschen entwickelt, sehr breit und solide.

Natürliche Immunität ist der durch Impfung induzierten Immunität weit überlegen

Eine der ungeheuerlichsten Aushebelungen der medizinischen wissenschaftlichen Wahrheit ist die Behauptung, dass die COVID-„Impfung“ einen besseren Schutz bietet als die natürliche Immunität, die man erhält, nachdem man dem Virus ausgesetzt war und sich erholt hat. In Wirklichkeit ist die natürliche Immunität unendlich viel besser als der durch die Impfung hervorgerufene Schutz, der sowohl begrenzt als auch vorübergehend ist.

Die COVID-Impfung erzeugt Antikörper gegen nur eines der viralen Proteine, das Spike-Protein, während die natürliche Immunität Antikörper gegen alle Teile des Virus sowie T-Gedächtniszellen erzeugt. Wie Bhakdi bemerkt:

„Allein die Tatsache, dass die Weltgesundheitsorganisation die Definition der Herdenimmunität geändert hat … ist ein solcher Skandal. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie lächerlich ich das alles finde, dass dies von unseren Kollegen akzeptiert wird. Wie können die Ärzte und Wissenschaftler der Welt es ertragen, sich diesen Unsinn anzuhören?“

Wie die COVID-Spritze Schaden anrichtet

Wie Bhakdi erklärt, werden bei einer COVID-Spritze genetische Anweisungen in den Deltamuskel injiziert. Der Muskel fließt in die Lymphknoten, die wiederum in den Blutkreislauf gelangen können. Es kann auch zu einer direkten Verlagerung aus dem Muskel in kleinere Blutgefäße kommen.

Tierdaten, die Pfizer den japanischen Behörden vorgelegt hat, zeigen, dass die mRNA innerhalb von ein bis zwei Stunden nach der Injektion im Blut erscheint. Die Schnelligkeit lässt vermuten, dass die Nanopartikel unter Umgehung der Lymphknoten direkt aus dem Muskel in das Blut übergehen.

Selbst Mikroklumpen, die das Blutgefäß nicht vollständig verstopfen, können schwerwiegende Folgen haben. Sie können das Vorhandensein von Mikroklumpen durch einen D-Dimer-Bluttest überprüfen. Wenn Ihr D-Dimer-Wert erhöht ist, haben Sie irgendwo in Ihrem Körper ein Gerinnsel.

Sobald sie in Ihrem Blutkreislauf sind, werden die genetischen Anweisungen an die verfügbaren Zellen, nämlich Ihre Endothelzellen, weitergegeben. Das sind die Zellen, die Ihre Blutgefäße auskleiden. Diese Zellen beginnen dann entsprechend den mRNA-Anweisungen mit der Produktion von Spike-Protein. Wie der Name schon sagt, sieht das Spike-Protein wie ein scharfer Stachel aus, der aus der Zellwand in den Blutkreislauf ragt.

Da sie dort nicht hingehören, stürzen sich Ihre Killer-Lymphozyten auf das Gebiet, weil sie denken, die Zellen seien infiziert. Die Killer-Lymphozyten greifen die Zellen an, was zu einer Schädigung der Zellwand führt. Diese Schädigung wiederum führt zur Gerinnselbildung. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass COVID-Spritzen alle Arten von Gerinnungsproblemen verursachen, von mikroskopisch kleinen Gerinnseln bis hin zu massiven Gerinnseln, die einen Meter oder mehr lang sind.

Wenn ein ausreichend großes Gerinnsel im Herzen auftritt, kommt es natürlich zu einem Herzinfarkt. Im Gehirn kommt es zu einem Schlaganfall. Aber auch Mikroklumpen, die das Blutgefäß nicht vollständig verstopfen, können ernste Folgen haben. Sie können das Vorhandensein von Mikroklumpen durch einen D-Dimer-Bluttest feststellen. Wenn Ihr D-Dimer-Wert erhöht ist, haben Sie irgendwo in Ihrem Körper ein Gerinnsel.

Wie Impfstoff-induzierte Antikörper Schaden anrichten können

Aber das ist noch nicht alles. Die Anti-Spike-Protein-Antikörper können auch schädlich sein. Bhakdi erklärt:

Die andere Sache, die sich jetzt herausgestellt hat, ist genauso beängstigend [wie das Gerinnungsproblem]. Ein bis zwei Wochen nach der ersten Impfung beginnen Sie, Antikörper in großen Mengen zu bilden. Wenn nun die zweite Impfung verabreicht wird und die Spike-Proteine von den Gefäßwänden in den Blutkreislauf gelangen, werden sie nicht nur von den Killer-Lymphozyten getroffen, sondern auch von den Antikörpern, die das Komplementsystem aktivieren.

Das war mein erstes Forschungsgebiet. Das erste Kaskadensystem ist das Gerinnungssystem. Wenn man es anschaltet, gerinnt das Blut. Wenn man das Komplementsystem mit den Antikörpern, die sich an die Gefäßwand binden, in Gang setzt, dann beginnt dieses Komplementsystem, Löcher in der Gefäßwand zu erzeugen. Und Sie sehen diese Patienten, die Blutungen in der Haut haben. Fragen Sie sich, woher das kommt? Nun, wenn Sie Ihre Gefäße mit Löchern durchlöchern, dann [kommt es zu Blutungen]. Wenn die Löcher die Gefäße der Leber, der Bauchspeicheldrüse oder des Gehirns durchlöchern, dann sickert das Blut durch die Gefäße in das Gewebe …

[Die COVID-Injektionen] sind mindestens eine Woche lang in Ihrem Blutkreislauf, und sie sickern in jedes Organ ein. Und wenn diese [Organ-]Zellen dann beginnen, das Spike-Protein selbst herzustellen, werden die Killer-Lymphozyten auch danach suchen und sie [in diesem Organ, was zu weiteren Schäden und anschließender Gerinnung führt] zerstören. Was wir hier erleben, ist eines der faszinierendsten Experimente, das zu massiven Autoimmunkrankheiten führen könnte. Wann dies geschehen wird, weiß Gott. Und wozu das führen wird, weiß Gott.

COVID-Impfung kann latente Viren und Krebs auslösen

Die COVID-Impfung kann auch Ihre Lymphknoten dezimieren, da Ihre Lymphknoten voller Lymphozyten und anderer Immunzellen sind. Einige der Lymphozyten sterben bei Kontakt sofort ab und verursachen eine Entzündung.

Zellen, die nicht absterben und die mRNA aufnehmen und mit der Produktion von Spike-Protein beginnen, werden als Virusproduzenten erkannt und vom Komplementsystem angegriffen. So entsteht ein Krieg zwischen einigen Immunzellen gegen andere Immunzellen. Als Folge dieses Angriffs schwellen die Lymphknoten an und werden schmerzhaft.

Dies ist ein ernstes Problem, denn die Lymphozyten in Ihren Lymphknoten sind lebenslange Wächter, die latente Infektionen wie die Gürtelrose unter Kontrolle halten. Wenn sie nicht richtig funktionieren oder zerstört werden, können diese latenten Viren aktiviert werden. Aus diesem Grund gibt es Berichte über Gürtelrose, Lupus, Herpes, Epstein-Barr, Tuberkulose und andere Infektionen, die als Nebenwirkung der Impfung auftreten. Natürlich können auch bestimmte Krebsarten betroffen sein.

„Wie wir alle wissen, bilden sich in unserem Körper jeden Tag Tumore, aber diese Tumorzellen werden von unseren Lymphozyten erkannt und dann vernichtet“, sagt Bhakdi. „Ich mache mir also große Sorgen, dass die Welt dazu verleitet wird, etwas in den Körper einzunehmen, das das gesamte Gesicht der Medizin verändern wird.“

Eine informierte Zustimmung ist praktisch unmöglich

Nach reiflicher Überlegung ist Bhakdi davon überzeugt, dass die COVID-Injektionskampagne gestoppt werden muss.

„Genbasierte Impfstoffe sind eine absolute Gefahr für die Menschheit und ihre Verwendung verstößt derzeit gegen den Nürnberger Kodex, sodass jeder, der ihre Verwendung propagiert, vor Gericht gestellt werden sollte“, sagt Bhakdi. Vor allem die Impfung von Kindern ist so kriminell, dass mir die Worte fehlen, um mein Entsetzen auszudrücken, … Wir machen uns schreckliche Sorgen, dass es Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit geben wird. Und das wird sich erst in Jahren oder Jahrzehnten zeigen. Und das ist potenziell eines der größten Verbrechen, einfach eines der größten Verbrechen, die man sich vorstellen kann …

Wie wir alle wissen, ist im Nürnberger Kodex festgelegt, dass, wenn Experimente am Menschen durchgeführt werden sollen, dies nur mit informierter Zustimmung geschehen darf. Informierte Zustimmung bedeutet, dass die zu impfende Person über alle Risiken, das Nutzen-Risiko-Verhältnis, die möglichen Gefahren und die bekannten Nebenwirkungen aufgeklärt werden muss. Dies ist bei Kindern nicht möglich, da sie nicht in der Lage sind, dies zu verstehen.

Daher können sie keine informierte Zustimmung geben. Deshalb können sie auch nicht geimpft werden. Wenn jemand das tut, sollte er vor ein Gericht gestellt werden. Wenn Erwachsene informiert worden sind und sich impfen lassen wollen, ist das in Ordnung. Aber man darf niemanden zwingen, sich impfen zu lassen. Sie darf nur auf der Grundlage einer informierten Zustimmung erfolgen.

Natürlich ist eine informierte Zustimmung auch für Erwachsene praktisch unmöglich, da ihnen nur eine Seite der Geschichte erzählt wird. Alle Nebenwirkungen und Risiken werden praktisch überall zensiert, und Diskussionen darüber sind verboten. Die US-Regierung drängt sogar darauf, die Diskussion über die Risiken der COVID-Injektion zu kriminalisieren.

Wie geht es jetzt weiter?

Wenn Sie bereits eine oder zwei Impfungen erhalten haben, können Sie nichts mehr tun. Lassen Sie sich auf keinen Fall auffrischen, denn jede Auffrischung wird den Schaden zweifellos noch vergrößern.

„Ich sage voraus, dass es am Ende zu Massenerkrankungen und Todesfällen unter Menschen kommen wird, die normalerweise ein wunderbares Leben vor sich haben“, sagt Bhakdi. Die Frage, die sich die Menschen stellen, lautet: Kann man etwas tun, um die Schäden dieser Impfungen rückgängig zu machen? Bislang wissen wir das nicht.

Wenn Sie jedoch eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und Symptome einer Infektion entwickeln, empfiehlt Bhakdi eine Behandlung mit Hydroxychloroquin und/oder Ivermectin, z. B. nach dem Zelenko-Protokoll4 und den MATH+-Protokollen5 , die ihre Wirksamkeit bewiesen haben. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie möglicherweise anfälliger für schwere Infektionen sind, nicht weniger.

Vernebeltes Wasserstoffperoxid kann auch zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 verwendet werden, wie in der Fallstudie von Dr. David Brownstein6 und dem kostenlosen E-Book „Rapid Virus Recovery“ von Dr. Thomas Levy beschrieben. Welches Behandlungsprotokoll Sie auch immer anwenden, stellen Sie sicher, dass Sie so bald wie möglich mit der Behandlung beginnen, idealerweise beim ersten Auftreten der Symptome.

