Impfpflicht durch den Papst: Was wirklich in dem offenen Brief des Gardisten an den Vatikan stand

Übersetzung von Michael Palomino von der Webseite renovatio21



Offener Brief [von Ex-Vatikan-Gardist Pierre-André Udressy] als Reaktion an die Vatikanbehörden, an den Heilige Pater Papst Franziskus, an das Staatssekretariat des Vatikanischen Staatssekretariats, an die Institutionen der Stadt, an das Kommando der päpstlichen Schweizer Garde

Nach Erhalt eines eingeschriebenen Briefes am 20. August [2021], kurz nach einem Briefwechsel zwischen der Schweizer Pontifikats-Garde und einem Brief vom 10. August 2021 des Staatssekretärs, der die Impfung gegen Covid-19 zum Gegenstand hatte, möchte ich wie angefordert Stellung nehmen, und das gilt auch für alle anderen Leute, die bis zu diesem Tage noch nicht geimpft sind.

Am 15. September [2021] wurde ich mit anderen aufgefordert, mir die Impfung zu organisieren mit der Angabe, so meine Verantwortung wahrzunehmen. Oder ich sollte ein ärztliches Zertifikat einsenden mit der Begründung, dass ich zu einer Impfung unfähig sei. Es ist eine Herzensangelegenheit, der Pflicht zu einer Coronaimpfung zu folgen. Gemäss den Angaben der Ärzte sollte ich keine Einschränkungen oder Nebenwirkungen befürchten. Folglich hatte ich kein ärztliches Zertifikat. Ich sollte daher der Aufforderung entsprechen, mich für die Impfung einzuschreiben. Ich war vor die Wahl gestellt mit „Pro und Contra“ hinsichtlich dieses Impfstoffs. Ich sollte akzeptieren, dass ich „für eine solche Impfung sein muss, unter diesen Bedingungen gegeben, an diese Bevölkerung, an solch einem Ort.“

[Die GENimpfung soll eine Prävention sein]

1) Tatsächlich ist dies das Prinzip des Impfstoffs: Die Prävention gegen ein Leiden als letzte Massnahme, um eine Immunität zu erwerben. Dabei sollen Risiken und Vorteile abgewägt werden. „Der Zweifel ist der Beginn des Wissens“.

[Der „dringend benötigte Impfstoff“ – 30-40% der geimpften Toten sterben durch den Impfstoff – Dr. Peter Schirmacher, Heidelberg]

2) Jeder Impfstoff beinhaltet Risiken, erfordert Vorsicht, insbesondere wenn er nicht ausreichend getestet wurde, entsprechend der Dringlichkeit oder dem Zustand des Patienten. Leider muss die Realität berücksichtigt werden, mit den Nebenwirkungen.

Wenn es um die Häufigkeit der tödlichen Unfälle nach einer Impfung geht, so haben wir vom Direktor der Uni Heidelberg – Peter Schirmacher – folgende Angabe: „Bei den kürzlich vorgenommenen Autopsien ist der Impfstoff bei 30-40% der ¨Toten die Todesursache.“ Aber: „Als akzeptables Risiko gilt, das, was akzeptiert wird“.

[Impfstoffe und das Risiko-Nutzen-Verhältnis]

3) Eine Gefahr kann möglicherweise für einen grösseren Vorteil akzeptiert werden, es besteht kein Zweifel, da es sich um die allgemeine Immunität handeln könnte.

Didier Febrel, der Direktor des Gesundheitsdienstes von Marseille, formulierte einmal folgende allgemeine Warnung: „Es soll immer sichergestellt sein, dass der Impfstoff keine Gefahr darstellt und dass er die entscheidende Waffe gegen das Virus ist. Diese Warnung stammt jedoch von einer utopischen und militärischen Mitteilung des letzten Jahrhunderts, die mit Propaganda zusammenfällt.“

[Nebenwirkungen – und trotzdem propagiert man die weltweite Impfung – Dr. Didier Raoult]

4) Leider war es in der Geschichte der Impfungen schon oft so, dass sich Unfälle ereigneten, so dass Impfkampagnen politisiert wurden, wie bei Hepatitis B, Rosolia in England, die Krise mit H1N1, das Abkommen DURCH Walkefield, die verschwundene Varicella, aber die tödlichen Impfungen dagegen gehen weiter.

Dabei ist das einzige Problem immer, dass wahre Fakten eine schlechte Werbung für den Impfstoff sind! Die Vorfälle werden also immer mehr, und deswegen sind einige Impfstoffe nicht mehr so beliebt.

Man kann einen Impfstoff sicher nicht durch eine universelle Impfpflicht verteidigen, so wie es am 12. September 2019 (vor der „Pandemie“) am Globalen Impfgipfel entschieden wurde – einfach den ganzen Rest impfen.

Dann können wir sagen, dass wir eine kollektive Immunität haben würden, eine Impfdeckung mit 75% der geimpften Bevölkerung, „es sei denn, dass dies keine Wissenschaft sei. Denn die Menschen sind verschieden: Dieselbe Mikrobe hat auf Leute mit mehr oder weniger Belastung unterschiedliche Auswirkungen.

Tatsächlich ist die Idee selbst, die sehr logisch scheint, immer mehr Bevölkerung gegen das zirkulierende Virus zu impfen, nicht völlig genau“, versicherte Dr. Didier Raoult vom IHU in Marseilles [Institut Hopitaux Universitaire?], einer der höchsten Infektiologen, die derzeit auf der Erde leben.

[Man muss nicht 100% einer Bevölkerung impfen – und es wird immer Coronakranke geben, die Medis brauchen]

5) Auch gemäss dieser Ideologie könnte man daher einen Teil der Bevölkerung ohne Impfung lassen, aber die Dinge sind nicht so: Die Impfung soll global sein, ohne Grenzen oder Differenzierung. Aber wie soll da eine Immunität entstehen, wenn die Geimpften selbst Virusträger sind?

„Obwohl in gewissen Abständen die Impfung immer weiter fortschreitet, wird das Virus nicht verschwinden, und die Patienten werden sichere und effiziente Heilmittel brauchen“, sagte Frau Stelle Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

[Die GENimpfung schützt NICHT gegen Corona – Beispiel Schweizer Garde im kr.päd.kath. Gay-Vatikan]

6) Nun schauen wir mal auf die Vorgänge, was in der Schweizer Garde geschah: Alle Mitglieder, die vor ein paar Monaten geimpft wurden, weisen heute positive Testergebnisse auf. Und was ist denn mit Israel, einem der am meisten geimpften Länder der Welt?

[Widerstand als Genesener gegen die absurde GENimpfung – viele andere Gardisten gaben dem Druck des kr. Papstes nach]

7) Hallo Chef, auf den Druck, der hier ausgeübt wurde, habe ich mich mit medizinischen Zertifikaten verteidigt, mit der Angabe, ich sei immun, weil ich die Krankheit schon am Ende des letzten Jahres [2020] durchgemacht hatte.

Natürlich kann man sich nicht besser immunisieren, als die Krankheit und die Heilung selber durchzumachen. Ich konnte es dann selbst mit aller Logik begründen, dass ich diese Impfung nicht benötige: aber nicht einmal das wurde akzeptiert!

Und es ist immer noch besser in voller Wahrheit zu bezeugen, ohne Heuchelei, was meine Pflicht ist, und damit bezeuge ich und unterstütze ich alle diejenigen, denen erlaubt ist, anders zu denken, mit Intelligenz. So wird man gegen eine sinnlose Manipulation immun.

Viele meiner lieben Kollegen haben sich aber einer solchen medizinischen Behandlung nachgegeben, ohne voll dahinterzustehen. Sie wurden mit Erpressung dazu gezwungen, um die Freiheit wiederzuerlangen. Wie viele waren das wohl? Für mich ist es grundlegend, mit Überzeugung die Freiheit zu verteidigen.

Wieso sollte ich mich zu etwas verpflichten, dessen Absurditäten doch bekannt sind? Wer könnte mich dazu zwingen?

[Die tödliche GENimpfung ist freiwillig – hat doch der Vatikan am 21.12.2020 selber gesagt]

8) In diesem Zusammenhang zitiere ich die Kongregation für die Glaubenslehre, die am 21. Dezember 2020 besagte: „Es scheint aus praktischem Grund klar, dass die Impfung normalerweise keine moralische Verpflichtung ist, und dass sie deswegen freiwillig sein muss.“

Wie sollten wir das verstehen? Ist das nicht das Zeichen, das von der katholischen Kirche kommt?

[Heuchelei, Schrecken, Vorwände, einschränkende Gesetze+Spaltung]

9) Die Situation entwickelte sich dann anders, mit Heuchelei, mit Schrecken der Bevölkerung, immer mit dem Vorwand der Prävention. Beängstigend sind diejenigen, die nur die Vorteile dieser „Gelegenheit“ sehen, die aber gar nicht der Stabilität der Welt dient. So wurden neue Vorschriften installiert und die Bevölkerung gespalten, Nachbarschaft und Gesellschaft gespalten, alles verzerrt mit der Verbreitung spezieller Gesetze (Frühabort, Embrionen der Chimären mit der Kreuzung von Mensch und Tier, PMA / GPA).

Also das Leben ging eher in Vergessenheit, statt es zu verteidigen! In einer solch dramatischen Situation würden die Leute eher spirituelle Unterstützung erwarten, so wie in ähnlichen Krisen auch immer neue Leute den Glauben angenommen haben.

[Die Kirche hetzt zur tödlichen GENimpfung, statt das Leben zu retten]

Der grösste Skandal ist, dass nun aber eher eine geistige Unterdrückung stattfand, statt eine sakramentale Unterstützung, wenn Menschen in Not Verzicht leisten müssen. Also die Situation war sicherlich schwierig zu überstehen, da gab es gefährliche Regierungen, da gab es Verweigerungen gegenüber den kirchlichen Behörden, da gab es übernatürliche Erleichterungen. Der Vatikan war das Vorbild! Da gäbe es viele Anekdoten zu berichten über absurde Entscheidungen von einigen Männern, die keine glaubensstarken Personen sind.

Mehrmals während Besuchen wurde uns über die Kirchengeschichte erzählt, wie sich die Heilige Kirche in der Pestzeit verhalten habe, aber die absurde Situation von heute wurde damit nicht gerechtfertigt.

Oft wurden diese Fragen gestellt. Man bewundert solche konkreten Episoden in der Römischen und italienischen Geschichte. Sonderbarerweise ist dann die Moral eher versteckt. Scheinbar ist im Notfall immer alles erlaubt.

[Zellen von menschlichen Föten in den tödlichen GENimpfstoffen – der Kampf gegen die Pfizer-Impfungen im Vatikan]

10)

Was ist das Dokument der Kongregation für die distanzierte Lehre des Glaubens? Hat es kein Grad, sogar legal, im Vatikan?

Was ist diese Verpflichtung gegen das Bewusstsein ehrlicher Menschen?

Was ist mit dem pontifischen Akademie-Dokument für das Leben vom 5. Juni 2005?

Dieses Dokument gibt eindeutig an, dass die illegalen Impfstoffe gekämpft werden müssen, die Zellen von menschlichen Föten enthalten, während sie dann zugeben, dass bei Bedarf deren Verwendung akzeptiert werden könnte.

«Ärzte und Väter der Familie haben die Pflicht, auf alternative Impfstoffe (falls vorhanden) zurückzugreifen, wenn diese erhältlich sind. Sie sollten ggf. dem Einwand des Bewusstseins in Bezug auf die Verwendung von Impfstoffen, die Zellen von abgetriebenen Föten enthalten, stattgeben.

Daher sind nach der Lehre des Heiligen Stuhls eindeutig bestimmte Impfstoffe als eindeutig illegal definiert, zumindest in Bezug auf ihre Produktion, und obwohl es toleriert wird, sie im Notfall zu verwenden, wird gesagt, dass die Regierungen, die diese Impfstoffe verbreiten, bekämpft werden sollten .

«Man sollte sich widersetzen (schriftlich durch die verschiedenen Assoziationen, Massenmedien verbreitet usw.), Impfstoffe anzuwenden, die mit moralischen Problemen kämpfen, also man sollte doch Druck aufbauen, alternative Impfstoffe zu verwenden, die nicht mit einer Abtreibung des menschlichen Fötus verbunden sind. Es fehlt eine strenge Rechtskontrolle der pharmazeutischen Hersteller.»

Sogar das Dokument derselben Akademie vom 31. Juli 2017 besagt, obwohl man diese Produkte ja erlaubt, in diesem Dokumente fehlt es nicht daran zu erinnern, dass eine „gemeinsame Verpflichtung besteht, um sicherzustellen, dass die Herstellung eines Impfstoffs nicht auf Material abortiven Ursprungs beruht.»

Nun hat der Vatikan, die Institution der Kirche, den Pfizer-Impfstoff ausgewählt, der auf Zelllinien von abgetriebenen Föten getestet wurde. Was soll man davon halten? Es herrscht nun sogar die Diktatur, den Impfstoff all Ihren Mitarbeitern aufzuzwingen, auch wenn man als souveräner Staat die Möglichkeit hätte, Produkte zu wählen, die nicht durch Abtreibung kontaminiert sind – also die existieren ja wirklich.

Als Katholik, der dem Magisterium folgt, sollte ich die Pflicht haben, gegen die Impfstoffauswahl der Vatikanstadt zu kämpfen? Wenn Sie die erwähnten Dokumente lesen, müssen Sie mit Ja antworten.

[Die Logik sagt: NEIN zur GENimpfung! – Weg vom Papst!]

11)

Ja, ich folgte hier der Entwicklung dieser Einschränkungen, wegen der Impfpflicht, und die Antwort war, dass ich ein Opfer bin mit allen Einschränkungen, worunter wir leiden müssen.

Mich traf der ganze Druck, der schrittweise immer grösser wurde, und auf subversive Weise wurden die Menschen immer mehr überzeugt, Verantwortung zu übernehmen, die sie gar nicht übernehmen wollen.

Ich wurde Zeuge von Situationen mit Ungerechtigkeiten, immer mehr Unterdrückung und immer mehr Druck für Menschen, die in schwierigeren Situationen sind als ich, also bei mir ist das noch beschönigend ausgedrückt. Ich habe all das ertragen, um schlussendlich am Ende dem Besten zu dienen.

Durch die Intuition meines Gewissens und nach dem Beten kam ich dann zur Schlussfolgerung, die Dinge sozu erkennen, und ich bin überzeugt meiner Pflicht folgend, auf diese Art die Freiheit zu verteidigen und die Leute zu rächen, die noch schlimmere Zustände bei ihrer Prüfung erleiden.

Also, was in dieser Sache sicher ist, das ist, dass wir die Menschlichkeit im Leben verlieren, und wir sind dann auch keine Christen mehr, und das ist wirklich nicht tolerierbar, wie die Heilige Stadt des Vatikans zu diesem Punkt gelangt!

Der Heilige Michael sei würdig, die Heilige Stadt zu schützen und zu verteidigen!

Heftig und treu (lat.: Acriter et Fideliter).

Pierre-André Udressy

Ex-Schweizer Gardist und derzeitig würdeloser Bewohner des Vatikans