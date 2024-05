Impfplan für Kinder führte zum “größten Rückgang der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte der Menschheit”

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Bei einem Rundtischgespräch im US-Senat, das von Senator Ron Johnson geleitet wurde, ging es um ein Tabuthema – warum die Gesundheitsbehörden die gesundheitlichen Folgen von geimpften und ungeimpften Kindern nicht untersucht haben

Im Jahr 1962 erhielten Kinder nur fünf Impfdosen. Ab 2023 erhalten Kinder bis zum Alter von 18 Jahren 73 Dosen von 16 verschiedenen Impfstoffen; die kumulativen Auswirkungen dieses Impfschemas für Kinder wurden nie untersucht

Untersuchungen zeigen, dass geimpfte Kinder deutlich häufiger an verschiedenen Gesundheitsproblemen leiden, darunter Allergien, Asthma, Verhaltensstörungen und Gastroenteritis

Der 1986 verabschiedete National Childhood Vaccine Injury Act verpflichtet das US-Gesundheitsministerium (HHS), alle zwei Jahre über die Sicherheit von Impfstoffen zu berichten, aber die Behörde hat dem Kongress nie einen Bericht über die Sicherheit von Impfstoffen vorgelegt

Die Gesundheitsbehörden verfügen über Daten zu den gesundheitlichen Folgen von geimpften und ungeimpften Kindern, weigern sich aber, diese zu veröffentlichen, wahrscheinlich aufgrund finanzieller Interessenkonflikte

Eine von Senator Ron Johnson geleitete Diskussionsrunde im US-Senat befasste sich mit einem Tabuthema: Warum haben die Gesundheitsbehörden die gesundheitlichen Folgen von geimpften und ungeimpften Kindern nicht untersucht und weigern sich, der Öffentlichkeit Daten zu diesem Thema zur Verfügung zu stellen?

“Sie veröffentlichen die Ergebnisse nicht und lassen auch keine unabhängigen Wissenschaftler zu, die sich diese Informationen ansehen”, sagte Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense. “Sie weigern sich, die Ergebnisse zu veröffentlichen, und sie wissen genau, warum. Das liegt daran, dass der aufgeblähte Impfplan verantwortlich ist, und ich würde sagen, er ist teilweise verantwortlich für die Epidemie chronischer Erkrankungen, die wir bei Kindern in den USA sehen”.

Im Jahr 1962 erhielten Kinder nur fünf Impfdosen. Ab 2023 erhalten Kinder bis zum Alter von 18 Jahren 73 Dosen von 16 verschiedenen Impfstoffen. Die kumulativen Auswirkungen dieses Impfschemas für Kinder wurden noch nie untersucht.

Explosion der Kinderimpfungen führte zum “größten Rückgang der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte der Menschheit”

Del Bigtree, CEO des Informed Consent Action Network (ICAN), verwies auf die signifikante Zunahme chronischer Krankheiten, die mit der Zahl der Kinderimpfstoffe gestiegen ist.

“In den 1980er Jahren, als wir 11 Dosen von etwa drei Impfstoffen verabreichten, lag die Rate der chronischen Krankheiten, zu denen auch neurologische und Autoimmunerkrankungen gehören, bei 12,8 %. Nach der Verabschiedung des [National Childhood Vaccine Injury]-Gesetzes von 1986 und dem explosionsartigen Anstieg der Zahl der Impfungen stieg die Rate der chronischen Erkrankungen, einschließlich neurologischer und Autoimmunerkrankungen, auf 54 % an”, sagte er.

Das war allerdings in den Jahren 2011 bis 2012 – und heute könnte es noch schlimmer sein. “Wir haben keine Ahnung, wie schlimm es seitdem geworden ist. Aber was wir hier sehen, ist der größte Rückgang der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte der Menschheit”, so Bigtree. Er fügte hinzu:

“Keiner der 14 Routineimpfstoffe auf dem von der CDC empfohlenen Zeitplan … wurde vor der Zulassung jemals einer doppelblinden, auf Placebo basierenden Langzeitsicherheitsstudie unterzogen. Da diese Art von Studien die einzige Möglichkeit ist, die Sicherheit eines pharmazeutischen Produkts nachzuweisen, ist es eine Fehlinformation, zu behaupten, die Impfstoffe seien sicher.”

Im Gegenteil, eine Reihe von Studien deutet darauf hin, dass ungeimpfte Kinder gesünder sein können als geimpfte.

Geimpfte Kinder haben eine höhere Rate an Asthma, neurologischen Entwicklungsstörungen und mehr

Dr. Paul Thomas, dessen ärztliche Zulassung wegen seines Eintretens für eine informierte Zustimmung zu Impfungen ausgesetzt wurde, führte zusammen mit James Lyons-Weiler vom Institut für reines und angewandtes Wissen (IPAK) eine Studie durch, in der die Gesundheit von geimpften und ungeimpften Kindern verglichen wurde.

Ihre Ergebnisse zeigten, dass geimpfte Kinder deutlich häufiger an verschiedenen Gesundheitsproblemen leiden, darunter:

Asthma

Allergien

Ekzeme

Nasennebenhöhlenentzündung

Gastroenteritis

Infektionen der Atemwege

Mittelohrentzündung

Bindehautentzündung

Probleme mit der Atmung

Verhaltensauffälligkeiten

Bemerkenswert ist, dass bei keinem der 561 ungeimpften Kinder eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert wurde, während bei 0,063 % der Kinder, die einige oder alle empfohlenen Impfungen erhalten hatten, ADHS diagnostiziert wurde.

“Die Auswirkungen dieser Ergebnisse auf die Nettoauswirkungen von Impfungen in der gesamten Bevölkerung auf die öffentliche Gesundheit und die Einwilligung nach Aufklärung auf die menschliche Gesundheit sind zwingend”, schreiben sie. Die Studie weist auch darauf hin, dass die Rate der Autismus-Spektrum-Störungen in ihrer Praxis nur halb so hoch war wie im nationalen Durchschnitt der USA (0,84 % gegenüber 1,69 %). Die ADHS-Rate in der Praxis war ebenfalls etwa halb so hoch wie die nationale Rate.

Die Daten deuten darauf hin, dass die ungeimpften Kinder in der Praxis nicht ungesünder sind als die geimpften, und die Gesamtergebnisse könnten sogar darauf hindeuten, dass die ungeimpften pädiatrischen Patienten in dieser Praxis insgesamt gesünder sind als die geimpften”, so die Autoren.

Am Runden Tisch fügte Hooker hinzu: “Wenn man sich Entwicklungsverzögerungen, Asthma, Ohrenentzündungen, Allergien, ADS [Aufmerksamkeitsdefizitstörung], ADHS und Autismus ansieht, schneiden ungeimpfte Kinder ‘viel besser’ ab.”

Aluminiumtoxizität allein ist ein Problem

Bei Impfungen gibt es mehrere Mechanismen, die potenziell schädlich sein können. Einer davon betrifft Aluminium, das am häufigsten verwendete Impfstoffadjuvans. Aluminium ist nachweislich ein Neurotoxin und wird bestimmten Impfstoffen zugesetzt, um die Immunreaktion zu verstärken und damit theoretisch eine höhere Anzahl schützender Antikörper zu erzeugen.

Die wiederholte Exposition gegenüber Impfstoffbestandteilen wie Aluminium könnte Kindern jedoch schaden. Wie Hooker mitteilte, “werden im ersten Lebensjahr 28 Impfstoffe verabreicht, ein Impfstoff am ersten Lebenstag und bis zu acht Impfstoffe, wenn ein Säugling erst zwei Monate alt ist. Betrachtet man allein die Aluminiumtoxizität, so übersteigt diese bei weitem den Grenzwert für die eintägige Aluminiumexposition bei Neugeborenen.”

Eine von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) finanzierte Studie ergab, dass bei Kindern mit und ohne Ekzem die Exposition gegenüber Aluminium aus Impfstoffen positiv mit persistierendem Asthma assoziiert war. Für jedes zusätzliche Milligramm impfstoffbedingter Aluminiumexposition bestand bei Kindern mit und ohne Ekzem ein 1,26- bzw. 1,19-fach erhöhtes Risiko für persistierendes Asthma.

Kinder, die alle oder die meisten der empfohlenen aluminiumhaltigen Kinderimpfstoffe erhielten, hatten eine kumulative Aluminiumexposition von mehr als 3 Milligramm (mg). Diese Gruppe hatte ein um mindestens 36 % höheres Risiko, an persistierendem Asthma zu erkranken, als Kinder, die weniger Impfungen erhalten hatten und somit einer Aluminiumbelastung von weniger als 3 mg ausgesetzt waren.

Bei der Studie handelte es sich um eine Beobachtungsstudie, die nicht beweist, dass ein Zusammenhang zwischen aluminiumhaltigen Impfstoffen und Asthma besteht. Die CDC erklärte auch, dass sie nicht die Absicht habe, ihre Impfempfehlungen allein aufgrund dieser Studie zu ändern. Die Forscher wiesen jedoch darauf hin, dass die Asthmaraten bei US-Kindern in den 1980er und 1990er Jahren stetig gestiegen und seit 2001 konstant geblieben sind.

Das Datum 2001 ist insofern von Bedeutung, als die meisten aluminiumhaltigen Impfstoffe vor 2001 in den Impfplan für Kinder aufgenommen wurden. Dazu gehören beispielsweise Diphtherie, Tetanus und azelluläre Pertussis (DTaP), Hepatitis B, einige Formulierungen von Haemophilus influenzae Typ b (Hib) und Pneumokokken-Konjugatimpfstoffe. Laut der Studie:

“Es gibt viele umweltbedingte und genetische Risikofaktoren für Asthma, und ein etwaiger Beitrag von impfstoffassoziiertem Aluminium wurde nicht nachgewiesen oder durch Replikation unterstützt. Da jedoch die meisten aluminiumhaltigen Impfstoffe vor 2001 in die Routineimpfungen aufgenommen wurden … sind die beobachteten nationalen Trends bei der Asthmaprävalenz im Kindesalter nicht unvereinbar mit den hier beobachteten Effektschätzungen.”

COVID-Impfungen verursachten 30 Todesfälle bei Kindern pro gerettetem Kind

Die COVID-19-Impfung wurde nach einem einstimmigen (15:0) Votum des Beratenden Ausschusses für Immunisierungspraktiken (ACIP) der US-Gesundheitsbehörde CDC in die Impfpläne für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgenommen. Mit der Aufnahme der Impfungen in den Impfplan wird der Weg dafür geebnet, dass die Impfungen in den USA für den Schulbesuch vorgeschrieben werden können.

Pfizer und Moderna, die Hersteller der Impfung, erhielten außerdem eine dauerhafte rechtliche Entschädigung, die andernfalls weggefallen wäre, sobald die COVID-19-Impfung nicht mehr unter die Notfallzulassung (EUA) fällt. Dennoch haben sich die Impfungen als katastrophal für Kinder erwiesen.

Hooker erklärte dem Runden Tisch, dass Untersuchungen zeigen, “dass auf jedes Kind, das durch COVID-19 vor dem Tod bewahrt wird, 30 Todesfälle von Kindern im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff kommen. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis in Bezug auf die Sterblichkeit liegt also bei 30 zu 1”.

Ein inzwischen zurückgezogener Bericht, der in der Zeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, forderte ein weltweites Moratorium für mRNA-COVID-19-Impfungen und begründete dies mit einer signifikanten Zunahme schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei denjenigen, die die Injektionen erhalten hatten, sowie mit einem “inakzeptabel hohen Schaden-Nutzen-Verhältnis”.

Unter Berücksichtigung des absoluten Risikos und der “number needed to vaccinate” (NNV), einer Kennzahl, die angibt, wie viele Menschen geimpft werden müssen, um einen zusätzlichen Fall einer bestimmten Krankheit zu verhindern, ergab die Untersuchung, dass “für jedes gerettete Leben fast 14 Mal mehr Todesfälle durch die modifizierten mRNA-Injektionen verursacht wurden”.

Die Autoren der Studie fordern außerdem, dass die Impfungen sofort aus dem Impfplan für Kinder gestrichen und die Auffrischungsimpfungen ausgesetzt werden sollten. “Es ist unethisch und skrupellos, einem Kind einen experimentellen Impfstoff zu verabreichen, bei dem das Risiko, an COVID-19 zu sterben, gegen Null geht, das Risiko einer dauerhaften Herzschädigung aber nach den besten verfügbaren prospektiven Daten bei 2,2 Prozent liegt”, heißt es in der Studie.

Zu den durch die Impfung verursachten Herzschäden gehört die Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, die zu Herzversagen, Herzrhythmusstörungen und plötzlichem Tod führen kann. “Myokarditis ist eine ernste Erkrankung, und 76 % aller Fälle nach der COVID-19-Impfung, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System [VAERS] gemeldet wurden, erforderten eine Notfallversorgung und/oder einen Krankenhausaufenthalt”, so Hooker. Allerdings spielt die CDC die Myokarditis als Nebenwirkung des Impfstoffs deutlich herunter”.

Die Gesundheitsbehörde hat dem Kongress nie die vorgeschriebenen Berichte zur Impfstoffsicherheit vorgelegt

Das Rundtischgespräch fand im Rahmen einer größeren Diskussion über “Bundesgesundheitsbehörden und das COVID-Kartell” statt. Die Gruppe bestand aus medizinischen Experten, Politikern, Journalisten und Whistleblowern, die die Regierung, die Medien und Big Pharma der Zensur und Vertuschung im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffverletzungen beschuldigten.

Hooker sagte aus, dass der National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 das US-Gesundheitsministerium (HHS) verpflichtet, “dem Kongress alle zwei Jahre über den Stand der Impfstoffsicherheit in den USA zu berichten”. Er sagte jedoch, dass das HHS “dem Kongress noch nie einen Bericht über die Sicherheit von Impfstoffen vorgelegt hat”.

Hooker berichtete auch, dass die Gesundheitsbehörden über Daten zu den gesundheitlichen Folgen von geimpften und ungeimpften Kindern verfügen, sich aber weigern, diese zu veröffentlichen. Diese Daten, die Informationen aus fast 30 Jahren über mehr als 10 Millionen Menschen enthalten, sind in einer Datenbank namens Vaccine Safety Datalink gespeichert.

Obwohl Hooker mehr als 120 Anträge auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) gestellt hat und sich an Vertreter des Kongresses gewandt hat, um den Vaccine Safety Datalink selbst zu erhalten”, sagt er: Das wollen sie einfach nicht tun”. Er glaubt, dass finanzielle Interessenkonflikte der Grund dafür sind:

“Die CDC kauft und verkauft Impfstoffe im Wert von 5 Milliarden Dollar pro Jahr über das Programm “Vaccines for Children”. Sie geben auch eine halbe Milliarde Dollar pro Jahr aus … für Werbung und Öffentlichkeitskampagnen für Impfungen im Allgemeinen, verglichen mit einem kläglichen Budget von 50 Millionen Dollar, das jedes Jahr für die Impfstoffsicherheit verwendet wird.”

In einer Diskussion in Steve Bannons “War Room” fügte Hooker hinzu, dass die öffentlichen Gesundheitsbehörden die Öffentlichkeit derzeit nicht vor Impfschäden schützen, was Sie bei Ihren eigenen medizinischen Entscheidungen über Impfungen sorgfältig berücksichtigen sollten:

“Die CDC, die FDA und die NIH (National Institutes of Health) vernachlässigen ihre Pflicht … Kinder und Erwachsene vor Impfschäden zu schützen, um dem Kongress über den Stand der Wissenschaft zur Impfstoffsicherheit zu berichten, und ihre Verantwortung gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit und der öffentlichen Gesundheit, um die amerikanische Öffentlichkeit zu schützen.”

