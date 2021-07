Impfreue – So, jetzt sind Sie also gegen COVID-19 geimpft

40 Billionen RNA-Pakete wurden injiziert, die irreversible Veränderungen in Ihren Blutgefäßen hervorrufen.

Was nun?

Je nachdem, welcher Informationsquelle Sie glauben, steht Ihr Leben auf dem Spiel, wenn Sie die falsche Entscheidung bezüglich der COVID-19-Impfung treffen.

Ein Problem mit dem, was ich heute schreibe, besteht darin, dass die unten stehenden Informationen, die für die Erhaltung der Gesundheit nach der COVID-19-Impfung unerlässlich sind, mehr Angst und Furcht auslösen können, was die Pandemie und die Fehlentscheidungen bezüglich der COVID-19-Impfung befeuern könnten. Ich werde dies weiter unten näher erläutern.

Laut „Our World Data“ sind mit Stand vom 20. Juli 2021 161 Millionen Amerikaner vollständig geimpft, bei einer Bevölkerung von ca. 328 Millionen (49,1%).

Es ist schwer zu verstehen, warum irgendjemand sich nicht mit einem Impfstoff, sondern mit einer 5-fachen Gain-of-Function-Biowaffe immunisieren sollte, was die COVID-19 RNA/DNA-Impfstoffe sind. Aber die Nachrichtenmedien führen eine Schreckenskampagne, die die Menschen dazu bringt, Gesundheitsentscheidungen aus Angst zu treffen.

Billionen von Spike-Protein-Genpaketen freigesetzt

Unmittelbar nach der Impfung werden Billionen von Genpaketen aus dem Deltamuskel freigesetzt, wo die Impfnadel in Ihren Arm eingedrungen ist, und richten in Ihren Blutgefäßen Verwüstungen an.

Der kanadische Kardiologe Dr. Charles Hoffe erklärt die Gefahr der Blutgerinnung, die von diesen Impfstoffen ausgeht:

„Die Blutgerinnsel, von denen wir hören und von denen die Medien behaupten, dass sie sehr selten seien, sind die großen Blutgerinnsel, die Schlaganfälle verursachen und auf CT-Scans, MRTs usw. zu sehen sind. Die Gerinnsel, von denen ich spreche, sind mikroskopisch zu klein, um sie auf irgendeinem Scan zu finden. Sie können daher nur mit dem D-Dimer-Test nachgewiesen werden.„

Mehr als die Hälfte von Dr. Hoffes Patienten hatten abnormale D-Dimer-Tests nach einer COVID-19-RNA-Spritze. Ein D-Dimer-Test misst die Menge an abgebautem Fibrin im Blut, das zusammen mit den Blutplättchen Wunden abdichtet.

Dr. Hoffe warnt, dass diese Mikroklumpen Gewebe in Gehirn, Lunge, Rückenmark und Herz schädigen, Gewebe und Organe, die sich nicht regenerieren können. Dauerhafte Schäden sind die Folge.

Dr. Hoffe (paraphrasiert): „Wenn der COVID-Impfstoff in den Arm gespritzt wird, wissen wir heute, dass nur 25 % im Arm (Deltamuskel) verbleiben und die anderen 75 % buchstäblich vom Lymphsystem aufgefangen und dem Blutkreislauf zugeführt werden. Mit iner einzigen Dosis des Moderna-Impfstoffs zum Beispiel werden 40 Billionen dieser Boten-RNA-Pakete in Ihr System injiziert“. Diese Partikel werden in die Blutkapillaren aufgenommen (Kapillaren sind die Verbindungsstücke zwischen den roten Schläuchen (Arterien) und den blauen Schläuchen (Venen).

Der Körper erkennt diese Genpakete, die in die Zellen gelangen, und jedes Gen kann Spike-Proteine erzeugen. Ihr Blutgefäßsystem wird dadurch in abnormer Weise in eine Spike-Protein-produzierende Fabrik verwandelt. Ihr Körper erkennt diese Spike-Proteine als fremd und bildet Antikörper gegen sie. Das Spike-Protein wird dann dauerhaft Teil der Zellwand, die Ihre Blutgefäße auskleidet (das sogenannte Gefäßendothel).

Diese Spike-Proteine ragen heraus, weiße Blutkörperchen (Lymphozyten) und Antikörper kommen an, die dann Blutplättchen anziehen, um ein Gerinnsel um sie herum zu bilden.

Diese Stachelproteine können durch einen D-Dimer-Test aufgedeckt werden, der diese Mikroklumpen sichtbar macht. Der D-Dimer-Test zeigt nur kürzlich gebildete Mikroklumpen an.

Kritiker sagen, dass Gerinnsel bei Post-Impfpatienten selten sind, aber das sind die großen Gerinnsel, die zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen. Laut Dr. Hoffe zeigt ein D-Dimer-Test innerhalb von 4-7 Tagen nach der Impfung, dass 62% der mit RNA-Impfstoff geimpften Patienten einen abnormalen D-Dimer-Test haben. Diese Patienten werden leicht atemlos.

Ihr Herz pumpt nun härter, um Blut durch diese blockierten Kapillaren zu drücken, sagt Dr. Hoffe. Dies führt innerhalb von 3 Jahren zu einer rechtsseitigen Herzinsuffizienz.

(ZU IHRER INFORMATION: Die linke Seite des Herzens pumpt sauerstoffreiches Blut zu den Organen und Geweben des Körpers; die rechte Seite des Herzens nimmt sauerstoffarmes Blut auf und pumpt es durch die Lungen, damit sich das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen an den Sauerstoff anlagern und ihn zur linken Seite des Herzens transportieren kann; Menschen mit rechtsseitiger Herzinsuffizienz berichten typischerweise über Symptome wie nächtliches Erwachen mit Kurzatmigkeit, Kurzatmigkeit bei körperlicher Anstrengung, Husten, Keuchen, Schwindel, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Appetitlosigkeit, Übelkeit, plötzliche Gewichtszunahme, Flüssigkeitseinlagerungen in Knöcheln und Beinen)

Dies ruft große Besorgnis hervor. Das Schlimmste steht uns noch bevor, sagt Dr. Hoffe. Der Schaden sei mit jeder Impfung kumulativ. Eine Nachimpfung würde potenziell lebensbedrohlich.

Ein bekannter Mikrobiologe setzt sich für die Aufklärung von geimpften Patienten ein

Der Mikrobiologe Dr. Sucharit Bhakdi zeigt in einer anschaulichen Online-Grafik, was dabei passiert. Die RNA, die in Ihren Körper injiziert wird, wird in die Zellen eindringen, die die Blutgefäße auskleiden. Er zeigt auf das Stachelprotein, das diese Zellen erzeugen und das nach außen ragen wird, um Blutplättchen anzuziehen und Mikroklumpen zu bilden. Tage nach der Impfung werden weiße Blutkörperchen – die so genannten Lymphozyten – sowie Antikörper beginnen, einen Angriff auf diese Zellen zu starten. Wenn Sie es wagen, dies zu wiederholen (sich die zweite Impfung geben zu lassen), „möge Gott Ihnen helfen“, warnt Dr. Bhakdi.

Dr. Bhakdi weist auf Lymphozyten (L) und Antikörper (AB) hin, die nach der RNA/DNA-COVID-19-Impfung einen Angriff auf die eigenen Blutgefäße starten.

Dramatische Beweise werden präsentiert, um zu zeigen, wie das Spike-Protein Mikroklumpen induziert, die durch Fluoreszenzfarbstoff sichtbar gemacht werden (unten).

Mikroklumpen in mehreren Berichten nachgewiesen

Verschiedene Online-Quellen verurteilen die Präsentation von Dr. Bhakdi als Fehlinformation. Aber es ist unbestreitbar, dass die Bedrohung durch Mikro-Blutgerinnsel existiert. Eine Autopsiestudie von 20 COVID-19-Patienten fand Mikrogerinnsel in sechs ihrer Gehirne.

Ein weiterer maßgeblicher Bericht, der in der Zeitschrift „PLoS One“ veröffentlicht wurde, besagt (paraphrasiert): „Bei 676 COVID-19-Patienten (140 Nicht-Überlebende und 536 Überlebende) war der D-Dimer-Test (Test auf abgebautes Fibrin) abnorm hoch (83,2 % der Nicht-Überlebenden gegenüber 44,9 % der Überlebenden) und sie hatten ein erhöhtes C-reaktives Protein (CRP), das Entzündungen misst (50,4 % der Nicht-Überlebenden gegenüber 6,0 % der Überlebenden).“

D-Dimer steigt bei Nicht-Überlebenden weiter an, was die Sterblichkeit vorhersagt. D-Dimer steigt in allen Altersgruppen mit COVID-19 an. Für diese Patienten werden präventive Antikoagulantien (Blutverdünner) empfohlen.

Handelt es sich um Symptome einer viralen Infektion oder eines Vitaminmangels?

COVID-19-Patienten weisen Manifestationen einer kardiovaskulären Erkrankung auf, die sich in erhöhten Troponinwerten (31,6 % der schweren COVID-19-Patienten) und einer Abnahme der Auswurffraktion (weniger Blut wird vom Herzen gepumpt) äußern.

Ein Thiamin-B1-Mangel kann zu erhöhten Troponinwerten (Troponine sind Proteine im Herzmuskel, die die Muskelkontraktion regulieren) und einem Rückgang der Auswurffraktion führen.

Als Reaktion auf die Notwendigkeit der Wundheilung bildet der Körper den „Vascular Endothelial Growth Factor“ (VEGF), der als wichtigerer Indikator für den Schweregrad von COVID-19 gilt als D-Dimer. VEGF fördert die Blutgerinnung (Gerinnsel).

Aber auch Beriberi, die Krankheit, die von einem Mangel an Vitamin B1 ausgeht, kann den VEGF-Spiegel erhöhen, was Ärzte zu der Annahme verleitet, sie hätten es mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu tun, die von einem Virus ausgeht.

Diese Symptome treten 3-25 Tage nach der Erstimpfung auf. In einem anderen Bericht heißt es: „Der auffälligste erste Testbefund sind stark erhöhte D-Dimer-Werte.„

Das Diagramm unten zeigt das Überlebensproblem bei steigenden D-Dimer-Werten.

Der Clou: Ist es wirklich ein Virus, der Ihre Symptome verursacht?

Fast ein Drittel der genesenen COVID-19-Patienten kehrt innerhalb von fünf Monaten ins Krankenhaus zurück und einer von acht Patienten stirbt. Unerklärlich lang anhaltende Symptome, die größtenteils das Nervensystem betreffen, bleiben bei vielen Tausenden von Patienten bestehen. Dies wurde als „Long-COVID“ bezeichnet, „unsere nächste nationale Gesundheitskatastrophe“.

Zu den Symptomen gehören unter anderem Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Husten, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns (und Hunger), Muskelschmerzen (Wadenmuskel), Erbrechen, Weinen, Fieber, Verstopfung, Taubheit in den Extremitäten, brennende Füße (nachts), schneller Herzschlag (Tachykardie), Verlust der Reflexe, Schwitzen, Fußsenkung, Krampfanfälle, Koma sowie geistige Verwirrungen und Beeinträchtigungen.

Diese Symptome von Long-COVID sind genau die gleichen Symptome eines Vitamin B1 (Thiamin)-Mangels.

Da der Thiaminspiegel im Blut sehr niedrig ist und die Urinwerte nicht zuverlässig sind, sollte ein Thiaminmangel durch eine Enzymaktivität (Transketolase) bestätigt werden.

Im Gegensatz zu allen anderen Corona-Erkältungs-Viren oder anderen Viren wird behauptet, dass COVID-19 genau die gleichen Symptome wie Beriberi, ein offener Vitamin B1-Mangel, hervorruft. Unerklärlicherweise stellt COVID-19 eine Bedrohung für das gesamte Nervensystem dar. B1-Mangel kann zu Venenthrombosen, also Blutgerinnseln in den Venen, führen.

Durch die tägliche Gabe von 200 Milligramm intravenösem Vitamin B1 (Thiamin) auf der Intensivstation konnte das absolute Sterberisiko bei hospitalisierten Patienten um 75 % gesenkt werden. Die B1-Therapie reduzierte das Risiko für Thrombosen (Blutgerinnsel) um 81%!

Das Wiederauftreten von COVID-19 nach der Impfung wird durch Thiamin-B1-Mangel erklärt.

Ärzte sehen COVID-19 durch die Linse der Gewinnerzielung

Ärzte sehen COVID-19 durch die Linse, welche Versicherungsabrechnungscodes sie verwenden können. Verschreibungspflichtige Medikamente werden gegenüber Naturheilmitteln bevorzugt. Teure Behandlungen, die den Ärzten größere Gewinne einbringen, werden bevorzugt.

Ein Beispiel dafür, wie Ärzte verzweifelte Patienten ausplündern, um aus langwierigen COVID-Fällen Profit zu schlagen, wurde kürzlich auf YouTube ausgestrahlt. Ein Arzt lobt einen anderen Arzt und sagt, er verdiene einen Nobelpreis, weil er Patienten mit Vitamin-B1-Mangel nimmt und stattdessen ein Geschäft mit übermäßigen Tests und dem Verkauf eines Medikaments für 1650 Dollar betreibt. Dies ist nur eines der vielen gewinnbringenden Schemata, die sich Ärzte einfallen lassen.

In einem Bericht, der in „Frontiers in Immunology“ veröffentlicht wurde, behauptet der Arzt, dass ein Proteinmarker auf der Oberfläche der weißen Blutkörperchen, CCR5, den Schweregrad und die Letalität von COVID-19 diktiere – ein Problem, das durch ein 1600-Dollar-Medikament gelöst würde. Die Patienten fallen auf die Medizin dieses Arztes herein, weil sie nicht kundig genug sind, um zu verstehen, dass es sicherere und weniger teure Alternativen gibt, so wie hier beschrieben.

Alle Symptome, die der Arzt als häufig bei Langzeit-COVID-19-Patienten anführt, sind die gleichen Symptome, die durch einen Vitamin B1-Mangel verursacht werden.

Ich habe eindeutige Beweise zusammengetragen, die die Symptome, die COVID-19 zugeschrieben werden, mit einem Vitamin-B1-Mangel in Verbindung bringen, der durch Veränderungen in der Ernährung während der restriktiven Lockdowns hervorgerufen wurde, nämlich eine 500-prozentige Zunahme des Alkoholkonsums zu Hause, begleitet von einem erhöhten Verzehr zuckerhaltiger Nahrungsmittel und aufgrund von Schlaflosigkeit, koffeinhaltigen Getränken (Kaffee, Tee) – alles Nahrungsmittel- und Getränkefaktoren, die die Aufnahme oder Verwertung von Vitamin B1 blockieren.

„Je größer der Schweregrad einer Pandemie ist, desto mehr Alkohol wird von der Bevölkerung konsumiert.“

Interessanterweise entwickelte ein Patient, der sich von gefrorenen Kaffee-Latte-Mischungen ernährte (Moleküle im Kaffee blockieren die Verwertung von Vitamin B1), die gleichen Symptome, die bei COVID-19-Langzeitpatienten beobachtet wurden.

Mit anderen Worten: Der Lockdown und die damit verbundene Angst und Furcht haben zu einer schlimmeren Epidemie geführt, die weitaus tödlicher ist als COVID-19.

Der große Maskenkünstler: Produziert Symptome jeder anderen Krankheit

Ein schwerer Vitamin B1-Mangel ist als Beriberi bekannt und erzeugt eine Reihe von Symptomen, die sich als eine Vielzahl von Krankheiten tarnen. In Kombination mit einem unzuverlässigen Antikörpertest für COVID-19, der viele falsch-positive Tests produziert, entsteht bei vielen Personen der falsche Eindruck, dass sie eine virale Infektion und nicht einen Ernährungsmangel haben.

B1 steuert das Nervensystem

Vitamin B1 steuert das autonome Nervensystem, also Körperfunktionen, die automatisch ablaufen, wie Atmung, Herzschlag, Verdauung/Ausscheidung und Immunität. Ein Mangel an B1 kann über den Hypothalamus im Gehirn Fieber, Erbrechen, Durchfall und Atemnot auslösen, Symptome, die üblicherweise mit einer Grippe oder einem viralen Infekt in Verbindung gebracht werden.

Die Tatsache, dass die COVID-19-Fälle ungewöhnlicherweise keinen Zytokinsturm in der Lunge auslösen, wie es bei Lungenentzündungen und Tuberkulose der Fall ist, lässt vermuten, dass es sich nicht um eine virale Epidemie handelt. Die Ärzte sind ratlos angesichts dieser wiederkehrenden Symptome, können sich aber nicht vorstellen, dass es sich um eine Mangelerkrankung handelt, die durch Furcht, Angst und die Lockdowns ausgelöst wird.

Im Allgemeinen induzieren Virusinfektionen der oberen und unteren Atemwege spezifische Antikörper nach 7-10 Tagen und die Infektion klingt ab.

Ein Vitamin-B1-Mangel, der kommt und geht, würde die ungewöhnlichen, wiederkehrenden symptomatischen Schübe erklären, von denen COVID-19-Patienten berichten. Eine Studie an COVID-19-Patienten mit schweren Symptomen ergab, dass 15,6 % einen Vitamin-B1-Mangel aufwiesen (26,3 % bei Diabetikern mit COVID-19) – genug, um eine Pandemie auszulösen.

Thiamin-Mangelerkrankungen sind mit einer fast 50%igen Erhöhung der Sterblichkeit verbunden. Vitamin B1 sollte bei kritisch kranken Patienten routinemäßig verabreicht werden.

Um Ihre Befürchtungen zu zerstreuen: Sie haben vielleicht gar kein COVID. Ein positiver PCR-Test auf COVID-19 ist mit Problemen behaftet. Verzichten Sie auf Alkohol, Kaffee, Tee und nehmen Sie Vitamin-B1-Präparate, vorzugsweise in fettlöslicher Form (Benfotiamin, Allithiamin), wie auf der Flasche angegeben. Lassen Sie sich nicht von Thiamin-B1-Mangel täuschen, wie es die Ärzte tun.

Was sind die Lehren aus diesen Informationen?

Vermeiden Sie die 2. Impfung, wenn Sie dies nicht bereits getan haben. Ich empfehle keinen D-Dimer-Test innerhalb von 4-7 Tagen nach der Impfung, weil er nur die Angst verstärken wird. Am besten ist es, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Erkennen Sie, dass das Gesundheitssystem nicht genug problematische blutverdünnende Medikamente oder die Kapazität hat, um mit 161 Millionen geimpften Amerikanern umzugehen, die mit den RNA/DNA-Impfstoffen geimpft worden sind.

Gesunde Menschen haben D-Dimer-Werte von weniger als 0,5 Mikrogramm/Milliliter Blut. COVID-19 ist resistent gegen den normalen Abbau von Fibrin, das in Kombination mit Blutplättchen blutende Wunden verstopft.

Ergreifen Sie selbst Maßnahmen, um die Bildung von Mikrogerinnseln in den Blutgefäßen in Ihrem Körper zu verhindern, wie z.B. folgende:

Anti-Gerinnungs-Diät

Eine Ernährung mit Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten, Shiitake, Reiskleie, Grünkohl, Heidelbeeren, Ananas und/oder Kurkumapulver senkt nachweislich die D-Dimer-Werte. Fischöl und Knoblauch hemmen die Verklumpung der Blutplättchen, reduzieren aber nicht unbedingt die D-Dimer.

Resveratrol

Es überrascht nicht, dass das Rotweinmolekül Resveratrol, das als Schlüsselkomponente im „Französischen Paradoxon“ identifiziert wurde (die Tatsache, dass die Franzosen fettreicher aßen und höhere Cholesterinwerte im Blut hatten, aber eine weitaus geringere Sterblichkeitsrate durch Herzkrankheiten), auf seine Fähigkeit zurückgeführt wird, Blutgerinnsel in den Koronararterien zu hemmen. Resveratrol wird als ein primäres präventives Mittel identifiziert, insbesondere im Hinblick auf erhöhte D-Dimer-Werte. Resveratrol reduziert auch die VEGF-Werte. Resveratrol blockiert in bemerkenswerter Weise alle bekannten Wege zu COVID-19 Morbidität und Mortalität.

Enzymatischer Gerinnungshemmer: Nattokinase

Eine sehr bemerkenswerte Möglichkeit, Mikroklumpen zu reduzieren, besteht darin, sie enzymatisch aufzulösen. Wenn Sie in einem Krankenwagen mit einer potenziell tödlichen Blockade einer Koronararterie liegen, die Ihr Herz mit Sauerstoff versorgt, kann ein Sanitäter ein Enzym/Arzneimittel – Streptokinase – injizieren, um dieses potenziell lebensbedrohliche Gerinnsel aufzulösen.

Ein handelsübliches Enzym, das Blutgerinnsel auflöst, ist Nattokinase – es ist genauso wirksam und sicher wie Streptokinase.

Nattokinase wird aus der fermentierten Sojabohne Natto gewonnen, die in Japan sehr beliebt ist. Nattokinase ist als Naturheilmittel in Gesundheitsläden erhältlich. Eine Einzeldosis (2000 fibrinolytische Einheiten oder FU) wirkt bis zu 8-12 Stunden nach oraler Einnahme und ist in mancher Hinsicht gerinnungshemmenden Medikamenten überlegen. In Milligramm ist eine Dosis von 200-400 mg ausreichend und löst direkt Fibringerinnsel auf, die das umfassen, was im D-Dimer-Test gemessen wird.

Idealerweise sollte Nattokinase auf nüchternen Magen ohne andere begleitende Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Interessant ist, dass die D-Dimer-Werte bei der Einnahme von Nattokinase aufgrund ihrer enzymatischen Wirkung zur Auflösung von Blutgerinnseln künstlich ansteigen können. Informieren Sie Ihren Arzt darüber, wenn er/sie Blutuntersuchungen anordnet.

Vitamin C und Blutgerinnsel

1990 veröffentlichten der Nobelpreisträger Linus Pauling und der noch lebende Matthias Rath einen Bericht über die Entdeckung, dass Menschen – die nicht wie die meisten anderen Tiere Vitamin C selbst produzieren – die Endothelzellen, die die Blutgefäße auskleiden, nicht richtig reparieren können und dass ein zirkulierendes Fettprotein namens Lipoprotein(a), eine Art Cholesterinpartikel niedriger Dichte (LDL), als Ersatz für Vitamin C in der Arterienwand fungiert. Das Problem ist, dass Lipoprotein(a) ein „klebriges Pflaster“ ist. Es zieht die Blutplättchen an, um Blutgerinnsel zu bilden. Dr. Rath hat sogar ein Buch veröffentlicht, das zeigt, dass Tiere, die intern Vitamin C herstellen, keine Herzinfarkte mit Blutgerinnseln entwickeln, wie es Menschen tun.

Die Notwendigkeit, Vitamin C einzusetzen, um Blutgerinnsel in den Arterien zu verhindern, verstärkt sich bei RNA/DNA-geimpften Personen.

Der Mensch versucht nicht, seinen Lp(a)-Spiegel zu senken, er hält einfach einen hohen Vitamin-C-Spiegel im Blut aufrecht, damit sich das Lp(a) nicht in den Arterienwänden festsetzt. Tiere wandeln ihren Blutzucker (Glukose, die in der Leber hergestellt wird) enzymatisch in der Leber in Vitamin C um, aber beim Menschen fehlt ein Schlüsselenzym (Gulonolacton-Oxidase). Daher ist der Mensch für Vitamin C vollständig auf seine Ernährung angewiesen.

Nur Menschen, die Vitamin-C-Supplemente einnehmen, haben einen ausreichend hohen Vitamin-C-Blutspiegel, der ungefähr dem entspricht, was der Mensch einst selbst produzierte, bevor eine Genmutation diesen Prozess unterbrach.

Bei Menschen, die gesund sind (die keine Vitamin-C-abbauenden Medikamente wie Aspirin oder Steroide einnehmen und keine viralen oder bakteriellen Infektionen haben, die den Bedarf an Vitamin C erhöhen), würden 500 Milligramm zusätzliches Vitamin, die in geteilten Dosen alle 4 Stunden eingenommen werden, einen gesunden Vitamin-C-Spiegel aufrechterhalten.

Ein neuerer Fortschritt, der von diesem Autor entwickelt wurde, ist ein Nutrazeutikum, das den internen Vitamin-C-Spiegel verdoppelt und damit theoretisch die vererbte Genmutation korrigiert, ohne dass man Vitamin C selbst einnehmen muss. Urin- und Bluttests, die vom unabhängigen Forscher Dr. Tom Levy, der herrschenden Autorität auf dem Gebiet des Vitamin C, durchgeführt wurden, bewiesen, dass der Vitamin C-Spiegel mit einem Produkt namens FORMULA-216 erhöht wird. Dr. Levy beschreibt das Spike-Protein als ähnlich wie Stachelschweinkiele.

In Anbetracht der Tatsache, dass Menschen während des Schlafes keine Vitamin-C-Präparate einnehmen können, wäre dies ein Geschenk des Himmels für geimpfte Personen, die die Bildung von Blutgerinnseln während des Schlafes vermeiden wollen. Es wird eine Dosis vor dem Schlafengehen empfohlen.

Warten Sie nicht auf Ärzte, um Ihr Leben zu retten. Wenn Sie mit RNA/DNA-COVID-19-Impfstoffen geimpft sind, müssen Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um Ihre Gesundheit zu erhalten, und zwar für den Rest Ihres Lebens.