Patente beweisen, dass SARS-CoV-2 ein hergestelltes Virus ist – es wird immer wie düster

Hunderte von Patenten zeigen, dass SARS-CoV-2 ein von Menschenhand geschaffenes Virus ist, an dem seit Jahrzehnten herumgebastelt wurde. Ein Großteil der Forschung wurde von den National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci finanziert und könnte ein Auswuchs der Versuche gewesen sein, einen HIV-Impfstoff zu entwickeln

1999 finanzierte Fauci Forschungen an der University of North Carolina Chapel Hill, um ein „infektiöses Coronavirus mit Replikationsdefekt“ zu entwickeln, das speziell auf das menschliche Lungenepithel abzielt. Dies scheint das Virus zu sein, das als SARS-CoV bekannt wurde

Das US-Patent 7279327 zeigt, dass wir wussten, dass der ACE-Rezeptor, die ACE2-Bindungsdomäne, das S-1-Spike-Protein und andere Elemente von SARS-CoV-2 konstruiert wurden und mithilfe von Gensequenzierungstechnologien synthetisch verändert werden konnten

Die CDC hält Patente auf ein SARS-Coronavirus, das zu 89% bis 99% mit der als SARS-CoV-2 identifizierten Sequenz identisch ist, sowie auf den PCR-Test zu dessen Diagnose

120 Patente beschreiben vermeintlich „einzigartige“ Eigenschaften von SARS-CoV-2: die polybasische Spaltstelle, das Spike-Protein und die ACE2-Bindung, was beweist, dass es sich keineswegs um ein neues Virus handelt

In einem Vortrag vom Januar 2021, führte Jonathan Latham, Ph.D., den Begriff „die Pandemie-Virus-industriellen Komplex“ ein, um die akademischen, militärischen und kommerziellen Komplexe zu beschreiben, die die Pandemie-Agenda vorantreiben und Fakten verschleiern, die zeigen das SARS-CoV-2 ein vom Menschen gemachtes Virus ist.

Im obigen Video stellt David E. Martin, Ph.D., schockierende Beweise dafür vor, dass SARS-CoV-2 tatsächlich eine von Menschenhand geschaffene Biowaffe ist und seit Jahrzehnten in Arbeit ist. Ein Großteil dieser Forschung wurde von niemand anderem als den National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci finanziert.

Pandemie-Virus industriellen Komplex in der Tat! Sie sollten dieses bombensichere Interview nicht verpassen, geführt von Reiner Fuellmich, Gründungsmitglied des deutschen außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss (ACU4). Ein Transkript ist verfügbar, wenn Sie es lieber lesen möchten.

SARS-CoV-2 ist kein neuartiges Coronavirus

Martin ist seit 1998 im Geschäft mit der Verfolgung von Patentanmeldungen und -zulassungen. Seine Firma, M-Cam International Innovation Risk Management, ist der weltweit größte Underwriter von immateriellen Vermögenswerten, die im Finanzwesen in 168 Ländern eingesetzt werden. M-Cam hat im Auftrag der US-Regierung nach der Milzbrandkatastrophe im September 2001 auch Verstöße gegen das Abkommen über biologische und chemische Waffen überwacht.

Laut Martin gibt es mehr als 4000 Patente im Zusammenhang mit dem SARS-Coronavirus. Seine Firma hat auch eine umfassende Überprüfung der Finanzierung der Forschung durchgeführt, die mit der Manipulation der Coronaviren zu tun hatte, aus denen SARS als Subklade der Beta-Coronavirus-Familie entstand.

In seiner Aussage vor dem ACU lässt er einige der wichtigsten Patente Revue passieren, die zeigen, dass es sich bei SARS-CoV-2 keineswegs um ein neuartiges Coronavirus handelt, sondern vielmehr um ein von Menschenhand geschaffenes Virus, an dem seit Jahrzehnten gearbeitet wird.

Und was wir gefunden haben … sind über 120 patentierte Beweisstücke, die darauf hindeuten, dass die Deklaration eines ’neuartigen Coronavirus‘ eigentlich ein völliger Trugschluss war. Es gab kein neuartiges Coronavirus … es ist seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr neuartig gewesen. ~ David Martin, Ph.D.

Eine umfassende Liste von 120 Patenten, die sich auf SARS-CoV-2-assoziierte Merkmale beziehen, finden Sie hier6. Die patentierten Merkmale werden in zwei wichtigen wissenschaftlichen Arbeiten erwähnt: „A Novel Bat Coronavirus Reveals Natural Insertions at the S1/S2 2 Cleavage Site of the Spike Protein and a Possible Recombinant 3 Origin of HCoV-19“ und „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“.

In dieser Liste finden sich zahlreiche Patente, die die Manipulation der polybasischen Spaltstelle für SARS-CoV, des Spike-Proteins sowie der ACE2-Bindung beschreiben, die alle drei als einzigartige Merkmale von SARS-CoV-2 gelten. Wie von Martin erklärt:

„Wir nahmen die gemeldete Gensequenz, die angeblich als neuartiges Virus isoliert wurde, das vom ICTV, dem International Committee on Taxonomy of Viruses der Weltgesundheitsorganisation, als solches bezeichnet wird. Wir nahmen die tatsächlichen genetischen Sequenzen, die angeblich neuartig waren, und verglichen diese mit den Patentaufzeichnungen, die ab dem Frühjahr 2020 verfügbar waren. Und was wir gefunden haben, sind, wie Sie in diesem Bericht sehen werden, über 120 patentierte Beweisstücke, die darauf hindeuten, dass die Deklaration eines „neuartigen Coronavirus“ eigentlich ein völliger Trugschluss war.

Es gab kein neuartiges Coronavirus. Es gibt unzählige, sehr subtile Modifikationen von Coronavirus-Sequenzen, die hochgeladen wurden, aber es gab kein einziges identifiziertes ’neuartiges Coronavirus‘. Tatsächlich fanden wir in den Patentunterlagen Aufzeichnungen von Sequenzen, denen Neuheit zugeschrieben wurde, die auf Patente zurückgehen, die bereits 1999 beantragt wurden. Es war also nicht nur nichts Neues … es war seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr neu.

Spike-Protein-Impfstoff für Coronavirus wurden vor 22 Jahren patentiert

Bis 1999 lagen alle Patente für Coronaviren im Bereich der Veterinärwissenschaften. Der erste Coronavirus-Impfstoff, der das S-Spike-Protein verwendete, wurde im Januar 2000 von Pfizer patentiert (Patent Nr. 6372224). Es war ein Spike-Protein-Virusimpfstoff für das canine Coronavirus. Sie können die tatsächlichen Patente selbst auf der Website des United States Patent and Trademark Office nachschlagen7, wenn Sie möchten.

„Ralph Barics Arbeit über … Kaninchenkardiomyopathie … und dann das canine Coronavirus in der Arbeit von Pfizer, um herauszufinden, wie man S-Spike-Protein-Impfstoff-Zielkandidaten entwickelt, [geben] den offensichtlichen Beweis, dass … … weder das Coronavirus-Konzept eines Impfstoffs noch das Prinzip des Coronavirus selbst als Erreger von Interesse in Bezug auf das Verhalten der Spike-Proteine irgendetwas Neues ist. Tatsächlich ist es, basierend auf den Patentanmeldungen, 22 Jahre alt“, sagt Martin.

Von der HIV-Impfstoffentwicklung zu COVID-19

Laut Martin fanden Fauci und das NIAID „die Formbarkeit des Coronavirus als potenziellen Kandidaten für HIV-Impfstoffe“, und 1999 finanzierte Fauci die Forschung an der University of North Carolina Chapel Hill (wo Baric ein Labor hat), um „ein infektiöses, replikationsdefektes Coronavirus“ zu schaffen, das speziell auf das menschliche Lungenepithel abzielt.

Das Patent für dieses replikationsdefekte Coronavirus, das menschliche Lungenzellen angreift, wurde am 19. April 2002 eingereicht (Patent Nr. 7279327). „Mit anderen Worten: Wir haben SARS gemacht“, sagt Martin. Oder vielleicht besser gesagt, Fauci und UNC haben es getan. Einige Monate nach dieser Patentanmeldung kam es zum Ausbruch von SARS in Asien.

„Dieses Patent, ausgestellt als U.S. Patent 7279327 … legt in einer sehr spezifischen Gensequenzierung klar die Tatsache dar, dass wir wussten, dass der ACE-Rezeptor, die ACE2-Bindungsdomäne, das S-1-Spike-Protein und andere Elemente dessen, was wir als diesen geißelhaften Erreger kennengelernt haben, nicht nur konstruiert waren, sondern im Labor synthetisch modifiziert werden konnten, und zwar mit nichts anderem als Gensequenzierungstechnologien. Man nahm einen Computercode und verwandelte ihn in einen Erreger oder ein Zwischenprodukt des Erregers, und diese Technologie wurde in den ersten Tagen ausschließlich als Mittel finanziert, mit dem wir das Coronavirus als Vektor für die Verbreitung des HIV-Impfstoffs nutzen konnten.“

Coronavirus – ein biologischer Waffenkandidat seit 2001?

Wie bereits erwähnt, beobachtet Martin seit 2001, nach den Milzbrandanschlägen, Verstöße gegen biologische und chemische Verträge. Während des gesamten Herbstes 2001 wurde eine „enorme Anzahl“ bakterieller und viraler Erreger durch die National Institutes of Health, das NIAID, das U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) und ihre internationalen Mitarbeiter patentiert.

„Unsere Sorge war, dass das Coronavirus nicht nur als potenziell manipulierbarer Erreger für einen möglichen Einsatz als Impfstoffvektor angesehen wurde, sondern auch ganz klar als Kandidat für biologische Waffen in Betracht gezogen wurde“, sagt Martin.

Vor dem Ausbruch von SARS in China berichtete Martin öffentlich über diese Bedenken. „Sie können sich also vorstellen, wie enttäuscht ich bin, hier zu sitzen … nachdem ich 20 Jahre zuvor darauf hingewiesen hatte, dass sich ein Problem in Bezug auf das Coronavirus am Horizont abzeichnete“, sagt er.

CDC hält Patente auf SARS-Coronavirus

Im April 2003, nachdem der SARS-Ausbruch in China stattgefunden hatte, versuchten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention, ein Patent auf die gesamte Gensequenz des SARS-Coronavirus anzumelden (Patent Nr. 7220852). Dies ist ein Verstoß gegen 35 U.S. Code Section 101, der besagt, dass man eine natürlich vorkommende Substanz nicht patentieren kann.

Dieses CDC-Patent hatte auch mehrere abgeleitete Patente, die damit verbunden waren, einschließlich U.S. Patent 46592703P und U.S. Patent 7776521. Diese beiden Patente decken die Gensequenz des SARS-Coronavirus und die Mittel zu dessen Nachweis mittels RT-PCR-Test ab.

Zusammen sind diese Patente höchst problematisch, denn wenn man beide besitzt, dann „hat man einen schlauen Vorteil, dass man nicht nur die Herkunft des Virus selbst, sondern auch seinen Nachweis zu 100 % kontrollieren kann, was bedeutet, dass man die gesamte wissenschaftliche und Nachrichtenkontrolle hat“, erklärt Martin.

Die CDC versuchte, die Patente zu rechtfertigen, indem sie sagte, sie würden angestrebt, um sicherzustellen, daß jeder frei wäre, Coronaviren zu erforschen. Das ist jedoch eine Lüge, sagt Martin. Das U.S.-Patentamt lehnte das Patent auf die Gensequenz als nicht patentierbar ab, weil sie zu 99,9% identisch mit einem Coronavirus war, das bereits in der öffentlichen Domäne war.

Die CDC zahlte eine Berufungsgebühr in 2006 und wieder in 2007. Sie zahlten auch eine zusätzliche Gebühr, um die Anwendung privat zu halten. Am Ende setzte sich die CDC über die Ablehnung des Patentprüfers hinweg und sicherte sich das Patent im Jahr 2007.

„Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, wenn man versucht, Informationen für die öffentliche Forschung verfügbar zu machen, würde man keine Gebühr zahlen, um die Informationen privat zu halten“, sagt Martin. Laut Martin ist die Gensequenz, die von der CDC in den Jahren 2003, 2005 und 2006 eingereicht wurde, zu 89% bis 99% identisch mit der Sequenz, die als SARS-CoV-2 identifiziert wurde.

Sequoia Pharmazeutika

Am 28. April 2003 – drei Tage nachdem die CDC ihr Patent für das SARS-Coronavirus eingereicht hatte – meldete Sequoia Pharmaceuticals ein Patent auf ein antivirales Mittel zur Behandlung und Kontrolle des infektiösen Coronavirus an (Patent Nr. 7151163). Also, die CDC meldet ein Patent auf das SARS-Coronavirus an, und drei Tage später gibt es eine Behandlung?

Das deutet stark darauf hin, dass es eine Arbeitsbeziehung hinter den Kulissen gab. Sequoia Pharmaceuticals, gegründet 2002, entwickelt antivirale Therapeutika mit einem speziellen Fokus auf arzneimittelresistente Viren. Zu den Hauptinvestoren gehört der Wellcome Trust.

Aber es gibt noch ein weiteres Problem mit Sequoia’s 2003 eingereichtem Antrag für ein antivirales Mittel. Es wurde tatsächlich ausgestellt und veröffentlicht, bevor das CDC-Patent auf das SARS-Coronavirus erteilt wurde, was nicht vor 2007 geschah, und die CDC hatte dafür bezahlt, die Anwendung privat zu halten.

„Also, der Grad, in dem die Information durch andere Mittel als Insiderinformationen zwischen diesen Parteien bekannt gewesen sein könnte, ist null“, sagt Martin. „Es ist physikalisch nicht möglich, dass Sie eine Sache patentieren, die eine Sache behandelt, die nicht veröffentlicht wurde, weil CDC dafür bezahlt hatte, sie geheim zu halten. Dies, meine Freunde, ist die Definition von krimineller Verschwörung, Erpressung und Kollusion. Dies ist keine Theorie, dies ist ein Beweis. Man kann keine Informationen in der Zukunft haben, und eine Behandlung für eine Sache bilden, die nicht existierte. Es ist ein RICO-Fall …

Und das RICO-Muster, das im April 2003 für das erste Coronavirus etabliert wurde, wurde nach genau dem gleichen Schema durchgespielt, als wir SARS COV-2 auftauchen sahen, als wir Moderna die Spike-Protein-Sequenz per Telefon vom Impfstoff-Forschungszentrum am NIAID bekamen, noch vor der Definition der neuen Subklade. Wie behandelt man eine Sache, bevor man die Sache tatsächlich hat?“

Sanofi hält Patente auf neuartiges Merkmal von SARS-CoV-2

Die nächste bahnbrechende Enthüllung ereignete sich am 5. Juni 2008, als Ablynx, jetzt Teil von Sanofi, eine Reihe von Patenten anmeldete, die sich auf neuartige Merkmale von SARS-CoV-2 beziehen, nämlich die polybasische Spaltstelle, das Spike-Protein und die ACE2-Rezeptorbindungsdomäne. Das erste dieser Patente, U.S. Patent No. 9193780, wurde am 24. November 2015 erteilt.

Zwischen 2016 und 2019 wurde eine Reihe von Patenten an Ablynx und Sanofi erteilt, die die RNA-Stränge und die Teilkomponenten der Genstränge abdecken.

Zwischen 2008 und 2017 wurde außerdem eine Reihe von Patenten von einer langen Liste von Akteuren eingereicht, darunter Crucell, Rubeus Therapeutics, Children’s Medical Corporation, Ludwig-Maximilians-Universität in München, Protein Science Corporation, Dana-Farber Cancer Institute, University of Iowa, University of Hong Kong und das Chinese National Human Genome Center in Shanghai.

Diese Reihe von Patenten beschreibt jedes einzelne Merkmal, das einzigartig für SARS-CoV-2 sein soll, so das Papier „A Novel Bat Coronavirus Reveals Natural Insertions at the S1/S2 2 Cleavage Site of the Spike Protein and a Possible Recombinant 3 Origin of HCoV-19.“

Dieses Papier wurde routinemäßig verwendet, um das sogenannte neuartige Coronavirus zu identifizieren, das SARS-CoV-2 ist. Dennoch gibt es 73 Patente, die zwischen 2008 und 2019 erteilt wurden, die genau die Elemente beschreiben, die angeblich einzigartig für SARS-CoV-2 sind. Patente wurden für die polybasische Spaltstelle von SARS-CoV-2, die ACE2-Rezeptorbindungsdomäne und das Spike-Protein angemeldet.

„Es gab also keinen ‚Ausbruch‘ von SARS, denn wir hatten alle Elemente davon konstruiert“, sagt Martin. Und im Jahr 2016, als Baric eine Arbeit veröffentlichte, in der er davor warnte, dass das SARS-Coronavirus „kurz vor dem Ausbruch beim Menschen steht“, war das betreffende Virus bereits 73 Mal für die kommerzielle Nutzung patentiert worden!

Der pandemische Virus-Industriekomplex schwimmt im Profit

Baric ist einer der wenigen, die von dieser Pandemie, die er anscheinend miterschaffen hat, erheblich profitiert haben. Ein anderer ist Fauci. Die gleichen Pharmafirmen, die Patente auf nicht so neuartige SARS-CoV-2-Merkmale halten, scheffeln auch Gewinne aus ihren COVID-Spritzen.

Im Jahr 2015 erklärte Dr. Peter Daszak, Leiter der EcoHealth Alliance, die Forschungsgelder vom NIAID an das Wuhan Institute of Virology für die Coronavirus-Forschung leitete, der das offizielle Narrativ, dass SARS-CoV-2 einen natürlichen Ursprung hat, gefördert hat:

Wir müssen das öffentliche Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen wie eines Impfstoffs gegen das Pan-Coronavirus erhöhen. Ein wichtiger Treiber sind die Medien, und die Wirtschaft wird dem Hype folgen. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen zu kommen. Investoren werden darauf reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen.

Das klingt sehr nach dem, was wir gerade erleben, oder? Letzten Endes geht es bei dieser Pandemie in erster Linie um Profit und die Verschiebung von Reichtum, von der Unter- und Mittelschicht zu den ohnehin schon Ultrareichen. Dies ist ein Krieg gegen die Öffentlichkeit, der mit biologischen Waffen und Informationskriegsführung geführt wird, mit dem ultimativen Ziel, das Leben und den Handel, wie wir ihn kennen, „zurückzusetzen“.

Absichtliche Bewaffnung von Spike-Protein

Martin sagt:

Es gab kein Laborleck. Das war eine absichtliche Bio-Waffenmachung von Spike-Proteinen, um sie Menschen zu injizieren, um sie von einem Pan-Coronavirus-Impfstoff abhängig zu machen. Das hat nichts mit einem Erreger zu tun, der freigesetzt wurde, und jede Studie, die jemals gestartet wurde, um zu versuchen, ein Laborleck zu verifizieren, ist ein Ablenkungsmanöver. [Es gibt] 73 Patente auf alles, was klinisch neu ist – 73, alle vor 2019 erteilt. Und ich werde Ihnen die größte Bombe von allen geben, um zu beweisen, dass dies tatsächlich keine Freigabe von irgendetwas war, denn das Patent Nr. 7279327, das Patent auf die rekombinante Natur dieses „Lungen-zielenden“ Coronavirus, wurde auf mysteriöse Weise von der University of North Carolina Chapel Hill zu den National Institutes of Health im Jahr 2018 übertragen.

Nun, hier ist das Problem damit. Unter dem Bayh-Dole Act hat die US-Regierung bereits eine sogenannte „march-in right“-Klausel. Das bedeutet, wenn die US-Regierung für die Forschung bezahlt hat, ist sie berechtigt, auf Verlangen oder nach Lust und Laune von dieser Forschung zu profitieren. Erklären Sie also, warum die National Institutes of Health in den Jahren 2017 und 2018 plötzlich das Patent in Besitz nehmen müssen, an dem sie bereits Rechte hatten, die von der University of North Carolina Chapel Hill gehalten wurden. Und wieso mussten sie ein Berichtigungszertifikat einreichen, um sicherzustellen, dass es rechtlich durchsetzbar war, weil es einen Tippfehler in der Erteilungsreferenz in der ersten Einreichung gab?

Sie mussten nicht nur sicherstellen, dass sie es richtig machten, sondern sie mussten auch sicherstellen, dass jeder Tippfehler, der in dem Patent enthalten war, auf dem EINZIGEN PATENT, das benötigt wurde, um das Mandat des Vaccine Research Institute zu entwickeln, das zwischen der University of North Carolina Chapel Hill und Moderna im November 2019 geteilt wurde, als UNC Chapel Hill, NIAID und Moderna mit der Sequenzierung eines Spike-Protein-Impfstoffs begannen – einen Monat, bevor ein Ausbruch überhaupt stattfand.

New Normal“ von Merck auf der Bioterrorismus-Konferenz 2004 geprägt

Je mehr wir lernen, desto düsterer wird es. Offensichtlich wurden die Pläne für unser heutiges Dilemma schon vor über einem Jahrzehnt gelegt. Laut Martin wurde der Slogan „The New Normal“ von Merck während einer Konferenz am 6. Januar 2004 mit dem Titel „SARS and Bioterrorism, Emerging Infectious Diseases, Antimicrobial Therapeutics, and Immune Modulators“ geprägt.

Dieser Begriff ist inzwischen zu einer Markenkampagne geworden, die von der Weltgesundheitsorganisation, dem Global Preparedness Monitoring Board und dem Rest des pandemischen Virus-Industriekomplexes übernommen wurde.

Übrigens, Fauci ist im Vorstand des Global Preparedness Monitoring Board, wie auch Dr. Chris Elias, Präsident des Global Development Program bei der Bill & Melinda Gates Foundation, und George Fu Gao, Ph.D., Generaldirektor des chinesischen CDC und ein chinesisches kommunistisches Parteimitglied.

Es ist ein langes Interview, aber es enttäuscht nicht. Ich empfehle Ihnen dringend, sich die Zeit zu nehmen, es anzuhören, da Martin wirklich die Zeitlinie darlegt, wann und wie dieses pandemische Virus entstanden ist. Er hat auch ein 205-seitiges Papier veröffentlicht, das Faucis Beteiligung detailliert beschreibt und das Sie von archive.org herunterladen können.

Es scheint nun klarer denn je, dass alles, was wir erleben, mit einem Profitmotiv im Hinterkopf geplant und ausgeführt wurde. Bewaffnet mit diesem neuen Wissen, fordere ich Sie noch einmal auf, Ihr Leben, Ihre Freiheit und Unabhängigkeit zurückzufordern und sich dieser fabrizierten Vorstellung einer „neuen Normalität“ zu widersetzen. Eine neue Normalität wird sich sicherlich einstellen, wenn wir darauf bestehen, aber es wird das Gegenteil von dem sein, was der pandemische Virus-Industriekomplex erhofft.

Wir werden die Medizin und die Wissenschaft aus dem induzierten Koma, in dem sich diese Bereiche derzeit befinden, wiederbeleben und eine neue Ära der medizinischen Freiheit, der persönlichen Freiheit, einer verantwortungsvollen und transparenten Regierung, der fiskalischen Stabilität und einer Gesundheitsfürsorge einleiten, die tatsächlich die Gesundheit fördert und nicht den langsamen Tod. Es mag eine Weile dauern, aber gemeinsam können wir es schaffen. Um dorthin zu gelangen, teilen Sie Informationen wie die, die Martin in diesem überwältigenden Interview gegeben hat, auf jede erdenkliche Weise. Am Ende wird sich die Wahrheit durchsetzen. Glauben Sie es.

