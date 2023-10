„Impfstoff“ tötete 3,5-mal mehr Amerikaner als der COVID-Virus

Von Steve Kirsch

Die Daten sind eindeutig und konsistent. Ich fordere jeden qualifizierten Wissenschaftler auf, diese Daten in einer offenen öffentlichen Debatte anzufechten.

Zusammenfassung

Die unverantwortlichen Angriffe des LA Times-Journalisten Michael Hiltzik auf die Arbeit von MSU-Professor Mark Skidmore haben mich dazu veranlasst, eine eigene Umfrage unter meinen Lesern durchzuführen, um herauszufinden, wie hoch der Schaden tatsächlich ist.

Über 10.000 Leser haben geantwortet.

Die Umfrage ergab eindeutig, dass die COVID-Impfstoffe 3,5 Mal so viele Menschen getötet haben wie COVID. Das ist eine Katastrophe.

Ich habe die Umfrage, die Methodik und die Ergebnisse von Statistikexperten und Epidemiologen überprüfen lassen. Keiner konnte einen Fehler finden.

Ich bin bereit, eine Million Dollar auf den Tisch zu legen, um zu beweisen, dass dies richtig ist und dass die Impfstoffe mehr Menschen getötet haben als COVID. Gibt es jemanden, der mitmacht? Wenn nicht, warum nicht?

Als ich Professor Norman Fenton anrief und ihn über die 3,5-fache Zahl informierte, antwortete er ruhig: „Ich bin nicht überrascht.“

Die Ergebnisse dieser Umfrage stimmen völlig mit den Umfragen anderer und mit einzelnen Anekdoten überein, die ich wahrscheinlich nicht gefunden hätte, wenn der Impfstoff nicht mindestens 3,5 Mal mehr Menschen getötet hätte als das Virus.

Daher sind Anschuldigungen wie „die Umfrage war voreingenommen“ einfach nur Argumente, die aus der Luft gegriffen sind und keinerlei Beweiskraft haben. Könnte es eine Verzerrung geben? Ja, natürlich. Die Frage ist, ob die Verzerrung signifikant ist! Da es sich bei diesen Personen um Impfgegner handelt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich impfen lassen, einfach geringer, so dass die Zahl der Impfschäden NIEDRIGER sein wird als bei einer unvoreingenommenen Gruppe, die sich impfen lässt. Ja, es kann also eine Verzerrung vorliegen, aber wenn überhaupt, dann deutet die Verzerrung darauf hin, dass das tatsächliche Verhältnis höher als 3,5 ist. Ich bin gerne bereit, diese Diskussion zu führen. Schießen Sie los.

Die beste Möglichkeit, diese Ergebnisse anzufechten, besteht darin, Daten vorzulegen, die zu 100 % unabhängig nachprüfbar sind (was bei staatlichen Statistiken nicht der Fall ist). Sie müssen uns also ihre Umfrage und ihre überprüfbaren Anekdoten zeigen, die ihre Hypothese stützen. Aus irgendeinem Grund hat niemand ein Interesse daran, dies zu tun. Diese Leute sind alle völlig zufrieden damit, dass die Zahl „unbekannt“ ist. Damit habe ich ein großes Problem.

Wenn ein Epidemiologe oder mehrere Epidemiologen mit einem h-Index von 20 oder mehr das 3,5-fache Ergebnis in einer öffentlichen Diskussion in Frage stellen wollen, können sie sich gerne an mich wenden. Der h-Index ist lediglich ein Mittel, um sicherzustellen, dass wir ein sinnvolles Niveau des Diskurses haben. Die Leute auf meiner Seite des Diskussionstisches werden zusammen einen h-Index von über 100 haben.

Wichtige Erklärung des britischen Professors Norman Fenton zu dieser Forschung

Der h-Index von Professor Fenton beträgt 65.

Professor Fentons Untersuchungen der Daten der britischen Regierung ergaben, dass deren Daten fehlerhaft waren und es auch heute noch sind. Das britische ONS, die für die Daten zuständige Regierungsbehörde, räumte öffentlich ein, dass sie sich geirrt hatten und dass Professor Fenton Recht hatte.

Fentons Gruppe war das einzige Team weltweit, das die Daten öffentlich als fehlerhaft bezeichnete und von der Regierungsbehörde eine Bestätigung erhielt, dass sie korrekt waren.

Man kann also mit Sicherheit sagen, dass Professor Fenton qualifizierter als die meisten anderen ist, sich zu Fragen der Datenqualität zu äußern.

Hier ist, was er über diese Forschung sagte:

In the absence of reliable data from national governments, evidence from surveys about vaccine mortality numbers – like those by Mark Skidmore & ⁦@stkirsch⁩ shouldn’t be dismissed, especially as it concurs with much anecdotal personal observations https://t.co/0nECQEXzA0 — Prof Norman Fenton (@profnfenton) October 26, 2023

Die Daten

Entscheidend ist, dass Daten auf Datensatzebene verfügbar sind, bei denen jeder Datensatz unabhängig überprüft werden kann. Der andere kritische Punkt ist, alle Daten auf Datensatzebene öffentlich zugänglich zu machen.

Ich habe beides getan. Die Gesundheitsbehörden tun beides NIE.

Hier sind die Links:

Die Umfrage umfasste 10.000 Antworten.

Die Analyse der ersten 9.620 Antworten ergab 804 Todesfälle durch COVID und 2.830 Todesfälle durch den COVID-Impfstoff. Diese Ergebnisse wurden auf der Grundlage von mindestens 108.000 Personen ermittelt, die an der Umfrage teilnahmen (einige Großfamilien umfassten mehr als 25 Personen, was in der Umfrage nicht erfasst wurde, so dass die Zahl der von der Umfrage erfassten Familienmitglieder eine Untergrenze darstellt). Wir haben auch nicht nach dem Alter der einzelnen Familienmitglieder gefragt, da dies den Umfang der Erhebung unüberschaubar gemacht hätte. Uns interessierte vor allem das Verhältnis der COVID-Todesfälle zu den Impftodesfällen in der Großfamilie (ohne den unmittelbaren Haushalt). Der Grund für den Ausschluss des unmittelbaren Haushalts ist die Verringerung des Verzerrungseffekts, da die meisten Befragten sich selbst oder ihren Haushalt nicht geimpft haben. Dies spiegelt sich in dem niedrigeren Verhältnis der Haushaltsstatistiken wider (und selbst dann haben die Impfstoffe mehr Menschen getötet als COVID, was erstaunlich ist).

Die Analyse

Für die Berechnung des Verhältnisses ist keine komplizierte Mathematik erforderlich: 2830/804=3,5X.

Es ist einfach und geradlinig. Keine Taschenspielertricks. Keine Trickserei. Keine Cox-Proportional-Hazard-Manipulation. Es sind alles überprüfbare Rohdaten.

Wir haben weitere Tests durchgeführt, um festzustellen, ob die Daten einer Poisson-Verteilung entstammen (so sehen die Todesfälle statistisch gesehen aus), und wir haben 10 % zufällig gezogen, um sicherzustellen, dass die Daten über alle 10 000 Antworten hinweg konsistent sind. Wir haben festgestellt, dass dies der Fall war.

Faktenchecker sind hier willkommen… kommen Sie rein… ich habe nichts zu verbergen

Ich freue mich, wenn unabhängige Faktenprüfer jeden der Einträge direkt mit dem Einsender überprüfen (natürlich nur mit dessen Zustimmung).

Die Bedingung ist allerdings, dass Sie, wenn Sie die Daten validieren wollen, der Veröffentlichung Ihrer Ergebnisse zustimmen müssen.



Unabhängige Validierung/Sanity Checks

Auf den ersten Blick denken Sie vielleicht: „3,5X… das ist viel zu hoch. Sicherlich stufen diese Anti-Vaxxer normale Todesfälle fälschlicherweise als „Impftodesfälle“ ein.

Es gibt 10.000 verschiedene Personen, die diese Einschätzungen vornehmen. Wir können nach dem Zufallsprinzip 20 Namen ziehen und die Einzelheiten jedes Todesfalls überprüfen, um festzustellen, ob dies der Fall ist.

Aber es gibt eine viel einfachere Methode, um zu bestätigen, dass die 3,5-fache Zahl stimmt: eine einzige Anekdote, die zu 100 % nachprüfbar ist.

Ich habe bereits über den High-Tech-Verkaufsleiter Jay Bonnar berichtet, der mir erzählte, dass 15 seiner Freunde nach der Impfung „plötzlich starben“. Seine Lebenserfahrung ist ansonsten frei von Todesfällen. Die Geschichten sind alle öffentlich zugänglich und nachprüfbar. Sie waren alle seine Freunde; sie alle starben plötzlich nach der Impfung. Jay hatte auch einen Freund, der im Krankenhaus an COVID starb, nachdem er Remdesivir erhalten hatte (woran sein Freund wahrscheinlich wirklich gestorben ist, aber lassen wir das COVID-Virus einfach als Todesursache gelten).

Wenn Jay also einen COVID-Toten gesehen hat, hätte er bei einem Faktor von 3,5 eigentlich 3,5 Impftote sehen müssen. Er hat aber 15 gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, beträgt 4,26e-6, was bedeutet, dass nur 1 von 234.515 Personen eine Geschichte wie die von Jay beobachtet hätte.

Das würde bedeuten, dass ich mit fast 250.000 Menschen gechattet haben müsste, um Jay zu finden. Ich kann Ihnen versichern, dass das nicht der Fall war. Jay ist einer meiner Substack-Leser (ein typischer Artikel hat etwa 100.000 Leser) und Jay hat auf eine Umfrage zu einer Frage geantwortet, die ich damals gestellt habe. Nur etwa 10.000 Menschen nehmen an Umfragen teil. Ich rief nur 10 Personen an, um die Umfrageergebnisse der 10.000 Teilnehmer zu überprüfen. Als Jay und ich uns unterhielten, erzählte er mir von den 15 Freunden, und das erregte meine Aufmerksamkeit und führte zu einem Artikel über Jays Freunde.

Jays Geschichte ist eine eindrucksvolle Anekdote, die einfach nicht gefunden worden wäre, wenn das Verhältnis von Impftodesfällen zu COVID-Todesfällen nicht mindestens 3,5x so hoch wäre.

Das ist also eine starke Bestätigung dafür, dass meine Umfrage, wenn sie falsch ist, den Faktor unterschätzt und nicht überschätzt.

Zusätzlich zu Jays Anekdote gibt es noch drei weitere starke Validatoren:

Bei Wayne Root sind die Zahlen noch stärker verzerrt: Die Wahrscheinlichkeiten sind hier so astronomisch, dass ein Beispiel für Wayne Root nicht existieren könnte, selbst wenn ich jeden Menschen auf der Welt befragen würde, wenn das Verhältnis nicht mindestens 3,5 mal so groß wäre. Die Rasmussen-Umfrage ergab, dass der COVID-Impfstoff ebenso viele Menschen tötete wie COVID. Dies wurde von einer unabhängigen Firma mit einem tadellosen Ruf durchgeführt. Aber die Umfrage wurde an der amerikanischen Öffentlichkeit durchgeführt, und 75 % der Öffentlichkeit glauben die Erzählung, haben sich impfen lassen und wären nicht in der Lage, einen Impftod zu erkennen (sie würden von ihren Ärzten im Glauben gelassen, dass es sich nur um einen Zufall handelt, selbst wenn der Tod am selben Tag wie die Impfung eintrat). Die Todesfälle sollten also etwa mit dem Vierfachen multipliziert werden, so dass wir nach der Korrektur durch die „blaue Pille“ im gleichen Verhältnis von 3,5:1 liegen. Ich habe Umfragen auf Gab und Twitter im Abstand von vier Monaten durchgeführt. Diese Umfragen wurden auf unterschiedlichen Plattformen und zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt, ich habe auf jeder Plattform unterschiedliche Follower, aber die Ergebnisse der Umfragen waren fast identisch und ergaben eine 3- bis 4-fach höhere Zahl von Todesfällen durch Impfstoffe im Vergleich zu COVID.

Since March 2020, if you lost a family member(s) to COVID or to the vaccine (or both), please let me know which one: — Steve Kirsch (@stkirsch) October 21, 2023

Warum also sind die Gab-Ergebnisse niedriger als die X-Zahlen?

Die Antwort ist einfach: Die meisten meiner Gab-Follower sind nicht geimpft, wie Sie unten deutlich sehen können. Wenn man sich nicht impfen lässt, ist es wirklich schwer, an der Impfung zu sterben. Diese Voreingenommenheit gegen Impfungen erstreckt sich auch auf Familienmitglieder, so dass die Zahlen niedriger sind als die „Realität“. Schauen Sie hier.

Die jüngste Arbeit von Denis Rancourt (180 Seiten) zeigt, dass der Impfstoff etwa 1,2 000 Menschen pro 1 Million Dosen tötet. „Er fand keine Beweise dafür, dass der Covid-19-Impfstoff die Gesamtzahl der Todesfälle in einem dieser Länder verringert hat. Vielmehr scheint das Gegenteil der Fall zu sein. In den USA wurden 650 Millionen Dosen verabreicht, was 780 000 Todesfälle bedeuten würde, was meiner Schätzung von 650 000 Todesfällen nahe kommt. Die Zahl der COVID-Todesfälle in Amerika ist weit überhöht. Ein kürzlich erschienenes JAMA-Papier zeigte, dass COVID etwa 2X tödlicher ist als die Grippe, und da die Grippetodesfälle pro Jahr im Durchschnitt 37.800 betragen (was ich von Bard habe, so dass ich nicht beschuldigt werden kann, die Zahl herausgepickt zu haben), eine Schätzung der tatsächlichen COVID-Todesfälle über 3 Jahre (da Omicron sehr mild ist), können wir schätzen, dass etwa 226.800 Menschen (37800×3 Jahre ×2 die Todesrate) tatsächlich durch COVID getötet wurden, also 780K/226800 = 3. 44, was bemerkenswert nahe an dem 3,5-fachen Faktor aus unseren Erhebungen liegt.

Mehr über Verzerrungen

Alle Umfragen sind verzerrt.

In meinem Fall gibt es eine Verzerrung für niedrigere Zahlen, weil meine Anhänger sehr wenig geimpft sind, und in vielen Fällen sind es auch ihre Familien. Dies kann also zu niedrigeren Impftodesfällen führen.

Es kann aber auch eine Verzerrung geben, wenn ein Todesfall als durch den Impfstoff verursacht eingestuft wird, obwohl er nicht durch den Impfstoff verursacht wurde. Experten können diese Todesfälle beurteilen, und wir können einen Korrekturfaktor anwenden, der in beide Richtungen wirken kann. Das Interessante an dieser Verzerrung ist, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand weiß, in welche Richtung diese Verzerrung geht! Ich weiß es nicht. Wissen Sie es? Waren meine Leser bei der Bewertung von Impftodesfällen klüger als ausgebildete Fachleute? Oder weniger scharfsinnig? Wir können diese Voreingenommenheit ausgleichen, aber das Problem wird sein: Wem vertrauen Sie bei der fachlichen Beurteilung der Todesfälle? Jeder medizinische Experte, den ich vorschlage und den ich für scharfsinnig halte, kann der Voreingenommenheit bezichtigt werden. Der Vorwurf der Befangenheit kann also immer erhoben werden.

Der einfachste Ansatz ist die Methode des Rasiermessers von Occam, bei der man davon ausgeht, dass die Bewertungen „nahe beieinander liegen“, und dies als ein Experiment betrachtet, das einen Wert erzeugt.

Oder wir können unsere Kritiker auffordern, uns ihre Daten zu zeigen, die all diese Verzerrungen richtig korrigieren (als ob das möglich wäre).

Dann schauen Sie sich die anderen Experimente an und betrachten Sie die Werte, die sie ergeben. Wenn Sie 9 Werte haben, die alle stark übereinstimmen, und einen, bei dem das nicht der Fall ist, dann können Sie mehr Zeit auf den Ausreißer verwenden, um eine Fehlerquelle zu finden. Andernfalls sind es vielleicht die 9 übereinstimmenden Werte, die den Fehler aufweisen, aber das ist weniger wahrscheinlich.

In meinem Fall stimmten die Zahlen gut überein… alle Ansätze zeigten, dass der Impfstoff mehr Menschen tötete als COVID und deshalb gestoppt werden sollte. Die Zahlen, die ich in dieser Umfrage erhalten habe, haben mich nicht überrascht, sie haben meine Kollegen nicht überrascht, und die Anekdoten stimmen mit den Zahlen überein. Ich liebe Anekdoten, weil man alle Fakten nachprüfen kann, während das bei staatlichen Daten nicht möglich ist (die Daten aus dem Vereinigten Königreich sind das perfekte Beispiel für völlig nutzlose und irreführende Daten). Jedem, der behauptet: „Ihre Umfrage ist voreingenommen“, kann ich entgegnen: „Ihre Regierungsdaten sind voreingenommen.“

Verzerrungen sind ein Teil des Lebens. Man versucht, sie auszugleichen, wenn man dies genau tun kann.

Warum nimmt niemand meine $1M-Wette an? Antwort: Weil keiner von ihnen ihre schwachsinnigen Behauptungen über die Sicherheit des Impfstoffs glaubt

Ich habe angeboten, mit jedem auf der Welt um 1 Million Dollar zu wetten, der glaubt, dass COVID mehr Menschen getötet hat als der Impfstoff. Was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, warum niemand mein Geld nehmen will, wenn der Fall so offensichtlich ist, dass die Impfstoffe weniger Menschen getötet haben als COVID. Das Höchste, was ich bekommen habe, ist eine Wette über 500 000 Dollar von einer Person in Israel. Das war’s.

Ist er der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der mit mir wetten will? Wie kommt es, dass Pfizer und Moderna meine Herausforderung nicht annehmen? Wie kommt es, dass keiner der Experten die Mittel für diese „risikolose“ Gelegenheit aufbringt?

Der Grund, warum niemand mit mir wetten will, ist, dass sie ihr Geld nicht verlieren wollen. Es ist in Ordnung, wenn Sie Ihr Leben verlieren, wenn Sie ihre Ratschläge befolgen, aber sie sind sich so unsicher, dass sie nicht ihr eigenes Geld für ihre Überzeugungen riskieren wollen. Es ist wirklich so einfach. Sie sagen es, aber sie glauben es nicht. Es ist alles ein „großer Hut, kein Vieh“.

Was ist mit den Schwerverletzten, die medizinisch versorgt werden mussten? Aus diesen Daten geht hervor, dass über 2 Millionen Menschen durch den COVID-Impfstoff getötet wurden

Hier sind die OFFIZIELLEN Daten der CDC. Es brauchte über 1 Jahr juristischer Arbeit, bevor die CDC diese Daten veröffentlichen konnte. Und warum? Weil die CDC nicht will, dass Sie die Wahrheit erfahren. Sie hielten dies vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Und warum? Weil es zeigt, dass der Impfstoff ein Wrack ist.

Was sie nicht messen konnten, waren Todesfälle, weil Tote keine Umfragen ausfüllen!

V-safe-Daten von der CDC. Sie haben nur 10 Millionen Impfempfänger befragt. Multiplizieren Sie also diese Zahlen mit etwa 25, wenn Sie die wahren Zahlen erhalten wollen. 783.000 Menschen wurden so schwer verletzt, dass sie medizinisch versorgt werden mussten.

Unsere Umfrage zeigte jedoch (bei Betrachtung der HAUSHALTSDATEN (wo die Menschen aus erster Hand von schweren Verletzungen wissen), dass es 8x so viele schwere Impfverletzungen (die einen Krankenhausaufenthalt erfordern) wie Impftodesfälle gab.

Nehmen wir also die V-safe-Daten: 783.000 * 25 sind fast 20 Millionen Todesfälle. Nun teilen Sie das durch das 10-fache (um ganz konservativ zu sein) und Sie erhalten 2 Millionen Todesfälle durch den COVID-Impfstoff.

Wir haben also wieder einmal gezeigt, dass es mehr Todesfälle durch den COVID-Impfstoff als durch COVID gab, und zwar mit einer sehr konservativen Analyse.

Es gibt nirgendwo Erhebungsdaten, die dies widerlegen, weil die Behörden nicht wollen, dass man die Erhebungsdaten kennt. Es dauerte über ein Jahr, bis ICAN die CDC davon überzeugen konnte, die Daten freizugeben (im Grunde wurde die CDC schließlich durch zwei Klagen und eine gerichtliche Anordnung zur Freigabe der Daten „überzeugt“, dass es falsch war, die Gesundheitsdaten geheim zu halten). Auch heute noch weigert sich die CDC, die Freiformdaten freizugeben. Dafür gibt es einen Grund. Wenn die Daten zeigen würden, dass der Impfstoff sicher ist, glauben Sie dann, dass die CDC diese Daten zurückhalten würde? Natürlich nicht!!!! Sie würden sie CNN geben, um sie jeden Abend nachzuplappern. Sie würden vorschreiben, dass jeder sie herunterladen und lesen muss.

Wenn die CDC also keine Daten zur öffentlichen Gesundheit offenlegen will, wissen Sie, dass es wirklich schlecht ist.

Ein weiterer Prüfpunkt: Bestattungsunternehmen

Ich habe mich bei Bestattungsunternehmern vergewissert, dass das Geschäft nach der Einführung der Impfstoffe deutlich gestiegen ist. Und dass die Einbalsamierer, mit denen sie zusammenarbeiten, diese „Klumpen“ sehen, die sie in ihrer Karriere noch nie gesehen haben (aber nicht alle Einbalsamierer bemerken dies).

Alle diese Leute hatten Angst, sich zu äußern.

Einer der Bestatter sagte, dass Menschen, die den COVID-Impfstoff erhalten haben, immer wieder COVID bekommen… aber nicht die ungeimpften. Ich sagte ihm, ich wünschte, ich hätte einen Nickel für jede Person, die mir das gesagt hat… ich könnte in Rente gehen!

Ein Bestattungsunternehmer, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe, sagte, dass er innerhalb einer Woche im September drei sehr merkwürdige Todesfälle hatte: zwei 15-Jährige und einen 4 Monate alten Jungen. Jeder dieser Fälle ist ein seltenes Ereignis, er sieht nur einen pro Jahr. Er hatte also drei „seltene Ereignisse“ in nur einer Woche.

Er erwähnte auch, dass die Zahl der Todesfälle bei Kindern stark angestiegen ist. Es gibt eine Stiftung, die die Beerdigungen von Kleinkindern finanziert, und er sagte, die Geschäftsführerin habe ihm gesagt, dass sie nach der Einführung der Impfstoffe einen enormen Anstieg der Anfragen verzeichnet habe. Ich habe die Geschäftsführerin kontaktiert.

Ein weiterer Validierungspunkt: Einbalsamierer

Darüber ist schon viel geschrieben worden. Wie kann man zum Beispiel diese Geschichte erklären? EXKLUSIV: Einbalsamierer enthüllt, dass 93 % der Fälle durch den Impfstoff starben.

Warum sollte sie lügen, wenn das nicht wahr wäre?

Dass sie die Wahrheit sagte, kostete sie sogar ihren Lebensunterhalt. Nachdem die Geschichte veröffentlicht wurde, ging ihr Geschäft zurück.

Ein weiterer Punkt der Validierung: Jays Freunde

Jay erzählte mir, dass er nach dem Erscheinen seiner Geschichte in einem seiner sozialen Netzwerke von einem halben Dutzend anderer High-Tech-Führungskräfte kontaktiert wurde, die ihm sagten: „Ja, wir sehen das Gleiche“. Nachdem Jay sie ermutigt hatte, mit mir zu sprechen, lehnten sie alle mit der Begründung ab, sie wollten ihren Arbeitsplatz nicht verlieren.

Da fragt man sich doch, in was für einer Gesellschaft wir leben, nicht wahr? Die Menschen haben Angst, die Wahrheit auszusprechen, wenn sie gegen den Volksglauben verstößt.

Und die letzte Bestätigung sind Ihre eigenen persönlichen Beobachtungen…

Es ist gut möglich, dass Sie, wenn Sie diese Geschichte lesen, Freunde kennen, die nach der Einführung des Impfstoffs viel häufiger gestorben sind als vorher, und dass sie alle geimpft sind. Vergleichen Sie das mit der Zahl der Menschen, die Sie kennen und die an COVID gestorben sind.

Erkundigen Sie sich bei Ihren Freunden und Bekannten, welche Erfahrungen sie gemacht haben.

Danksagung

Ich möchte dem Reporter der LA Times, Michael Hiltzik, dafür danken, dass er mich dazu motiviert hat, die Umfrage durchzuführen und die Wahrheit herauszufinden.

Es hat den Anschein, dass Professor Skidmore die Zahl der durch den Impfstoff verursachten Todesfälle unterschätzt hat!

Es hat auch den Anschein, dass niemand seine eigenen Umfragen durchführen will, um die Wahrheit zu ermitteln.

Ich konnte niemanden finden, der ein Verhältnis zwischen Impfstoff- und Virustodesfällen nennen konnte. Keiner von ihnen wusste es, keiner hatte irgendwelche Daten, keiner hatte Interesse daran, irgendeine Art von Erhebung durchzuführen, um die Daten zu sammeln.

Zusammenfassung

Meine jüngste Untersuchung zeigt, dass 3,5 Mal mehr Menschen durch den Impfstoff als durch das Virus getötet wurden. Das ist eine Katastrophe.

Professor Norman Fenton war von dieser Zahl aufgrund seiner Forschungen überhaupt nicht überrascht. Als ich ihm die Zahl nannte, hob er nicht einmal eine Augenbraue.

In diesem Artikel habe ich 6 völlig unterschiedliche Methoden zur Validierung der Zahl aufgezeigt.

Soweit ich weiß, hat kein einziger Befürworter von Impfungen eine Ahnung, wie hoch die Zahl ihrer Meinung nach ist. Wann immer ich sie frage, werfen sie die Hände hoch und sagen, sie wüssten es nicht. Sie wollen es auch gar nicht wissen. Sie wollen im Ungewissen bleiben.

Doch auch wenn sie keine Ahnung haben, wie hoch das Verhältnis ist, wissen sie eines ganz sicher: Steves Zahl kann nicht stimmen, weil es nicht der Impfstoff sein kann.

Das erinnert mich an Ärzte, die sagen: „Wir wissen nicht, woran Sie gestorben sind, aber wir wissen mit Sicherheit, dass es nicht der Impfstoff war.“ Haben Sie das schon einmal gehört?

Es ist an der Zeit, dass die Befürworter von Impfstoffen endlich die Klappe halten. Zeigen Sie mir Ihre Zahlen, zeigen Sie mir mindestens sechs unabhängige Methoden, mit denen Sie sie validiert haben, und zeigen Sie mir die ähnlich extremen Anekdoten, die zeigen, dass Ihre Zahl richtig sein muss und meine falsch ist (z. B. zeigen Sie mir den Mann, der 30 Menschen kennt, die an COVID gestorben sind, und nur eine Person, die an dem Impfstoff gestorben ist), und lassen Sie uns der Sache auf den Grund gehen und die richtige Zahl herausfinden. Oder ist es besser, nicht hinzusehen und nicht zu diskutieren? Werden dadurch mehr Leben gerettet?

Es ist inakzeptabel, keine Daten vorzulegen und nicht bereit zu sein, diese Frage zu klären.