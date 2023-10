Ohhh nein – Intranasale genetische Injektionen sind da

Analyse von Tessa Lena

Die Geschichte auf einen Blick

Ein Team der Universität Yale hat einen intranasalen mRNA-„Impfstoff“ entwickelt, der mRNA in die Lunge bringt

Wissenschaftler der Ohio State University berichten über einen neuen MMS-Impfstoffkandidaten – für Masern, Mumps und SARS-CoV-2, der ebenfalls über die Nase verabreicht wird

Mehrere intranasale genetische Impfstoffe sind in Arbeit. Da kann doch nichts schief gehen, oder?

Indien und China haben intranasale „virale Vektor“-COVID-Impfstoffe zugelassen

Gleichzeitig wird der Weg von der Nase zum Gehirn aktiv erforscht, um Medikamente direkt ins Gehirn zu bringen – durch die Nase

Weitere „großartige“ Neuigkeiten, Leute. Ein Team der Yale University hat einen intranasalen mRNA-„Impfstoff“ entwickelt, der mRNA direkt in Ihre Lunge transportiert. Angeblich hat es bei Mäusen funktioniert und „die Tür für Tests am Menschen in naher Zukunft geöffnet“.

In einer im August 2023 veröffentlichten Studie haben die Forscher gezeigt, dass die mRNA-Abgabe durch Verkapselung der gewünschten mRNA in optimierten Poly(amin-co-ester)-Polyplexen erfolgen kann.

Mit Polyplexen verabreichte mRNAs wurden in der Lunge von Mäusen effizient in Proteine umgewandelt, wobei es nur begrenzte Hinweise auf Toxizität gab. Diese Plattform wurde erfolgreich als intranasaler SARS-CoV-2-Impfstoff eingesetzt und löste robuste Immunreaktionen aus, die einen Schutz gegen eine anschließende virale Herausforderung gewährleisteten …“

Ein inhalierbarer genetischer Nanopartikel-„Impfstoff“, der potenziell über die Luft verabreicht werden kann? Niemand käme jemals auf die Idee, so etwas heimlich zu verabreichen, oder? Oh nein. Oh, nein, nein, nein.

In einer theoretischen Welt – einer Welt, in der die Wissenschaft nicht korrupt ist, die führenden Politiker nicht verrückt sind und die industrielle Impfstoffherstellung nicht unterdurchschnittlich ist – könnte ein wirklich sicherer intranasaler Impfstoff gegen einen hypothetischen Atemwegsinfekt sinnvoller sein als ein intramuskulärer Impfstoff gegen denselben hypothetischen Atemwegsinfekt (Schleimhautimmunität usw.). Aber wir befinden uns in unserer realen Welt. Nein, nein, nein! Hier ist Roman Balmakov von Facts Matter, der die Studie im folgenden Video kommentiert:

Von der Nase zum Gehirn

Das Besondere an der Nase ist, dass es einen Weg gibt, auf dem kleine Moleküle von der Nase zum Gehirn gelangen können. Ich kann nicht einmal trocken darüber reden, denn die Vorstellung, irgendwelche pathogenen Substanzen in die Nase zu bekommen, ist einfach verrückt. Wahnsinnig!

Zum Beispiel dieses Papier aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Nanotherapeutics for Nose-to-Brain Drug Delivery: An Approach to Bypass the Blood Brain Barrier“ (Ein Ansatz zur Umgehung der Blut-Hirn-Schranke) Folgendes fest:

„Die Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen oder anderen Störungen des zentralen Nervensystems (ZNS) war schon immer eine große Herausforderung. Die Beschaffenheit der Blut-Hirn-Schranke (BHS) begrenzt das Eindringen therapeutischer Moleküle in das Gehirn nach oraler oder parenteraler Verabreichung, was in Kombination mit dem hepatischen Metabolismus und der Eliminierung und Inaktivierung des Medikaments während seiner Reise in den systemischen Kreislauf die Wirksamkeit der Behandlung verringert, hohe Medikamentendosen erfordert und häufig unerwünschte Nebenwirkungen hervorruft. Die Verabreichung von Medikamenten über die Nase ins Gehirn ermöglicht den direkten Transport therapeutischer Moleküle unter Umgehung der BHS und erhöht die Medikamentenkonzentration im Gehirn 0emphasis mine].“

Hinzu kommt, dass bestimmte pathogene Organismen und potenzielle Impfstoffverunreinigungen wie Schimmelpilze und Parasiten in das Gehirn eindringen können, selbst wenn sie auf schwierigeren Wegen in den Körper gelangen, und dort gelegentlich wahnwitzige Verwüstungen anrichten. Wenn sie versehentlich direkt in die Nase eingeführt werden, zusammen mit einem wissenschaftlichen immunmodulierenden genetischen Gebräu … möge Gott uns allen helfen. Da werden wir wirklich viel Hilfe brauchen.

Hier eine Beobachtung aus dem Forbes-Artikel über den chinesischen „viralen Vektor“-COVID-Impfstoff, der intranasal verabreicht wird:

„Die Forscher … stellen einen klaren Nachteil ihres Impfstoffs fest. Im Vergleich zur Kontrollgruppe mit inaktiviertem Impfstoff (7 %) traten bei der Nasenimpfung häufiger unerwünschte Reaktionen auf (13 %). Diese Reaktionen reichen von leichten, wie Halsschmerzen, Husten, Niesen und Kopfschmerzen, bis hin zu sehr viel selteneren (weniger als 1 %) mittelschweren Symptomen, wie Muskelschwäche und Myelopathie oder kompressionsbedingte Wirbelsäulenschäden.

Dies ist bei einem Impfstoff, der über die Atemwege verabreicht wird, im Vergleich zur intravenösen Verabreichung zu erwarten.“ Oh.

Dreiwertiger Impfstoffkandidat

Wenn Sie MMR für fragwürdig hielten, wie wäre es dann mit intranasalem MMS? Wie finden Sie das? In einem Artikel, der vor einigen Tagen in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, berichten Wissenschaftler der Ohio State University über einen neuen MMS-Impfstoffkandidaten – für Masern, Mumps und SARS-CoV-2 – „der über die Nase verabreicht wird und einen breiten und lang anhaltenden Schutz gegen COVID-19-Infektionen bietet“.

„Veränderte Masern- und Mumpsviren könnten als Plattform für die Entwicklung eines trivalenten COVID-19-Impfstoffs dienen, der eine Immunität gegen mehrere Varianten des SARS-CoV-2-Virus auslöst, wie neue Forschungen an Tieren zeigen.

Weitere intranasale experimentelle „Impfstoffe“

Eine weitere Arbeit mit dem Titel „Intranasale mRNA-LNP-Impfung schützt Hamster vor SARS-CoV-2-Infektion“ wurde im September 2023 veröffentlicht. Darin werden intranasale Impfstoffe angepriesen und es wird erwähnt, dass der intranasale Weg „die Impfraten und die Einhaltung der empfohlenen Zeitpläne erhöhen könnte, da die minimal invasive Verabreichung die Verabreichung ohne geschultes Gesundheitspersonal erleichtern könnte.

Darüber hinaus könnte die intranasale Impfung über ein Gerät, das ein Spray oder Aerosol erzeugt, möglicherweise die mit der Injektion verbundenen Phobien umgehen, die für die zögerliche Impfung verantwortlich sind. [Ja, ja! Mehr experimentelle Impfstoffe, mehr bitte!]

„Während derzeit nur wenige intranasale Impfstoffe zugelassen sind, hat das kontinuierliche Auftreten von SARS-CoV-2-Varianten die Aufmerksamkeit auf Impfstrategien gelenkt, die die Übertragung besser begrenzen [„besser“?!] und das Fortschreiten der Varianten verlangsamen können. Infolgedessen befinden sich derzeit mehrere intranasale SARS-CoV-2-Impfstoffe auf der Grundlage von viralen Vektoren, abgeschwächten Lebendimpfstoffen oder Proteinuntereinheiten in der präklinischen und klinischen Entwicklung, wobei zwei schleimhautgetragene SARS-CoV-2-Virusimpfstoffe vor kurzem in China und Indien zugelassen wurden [Hervorhebung von mir, mehr hier].“

Da in der Studie hochtrabende Begriffe wie „Proteinuntereinheit“ verwendet werden, sollten wir uns die hochtrabenden Begriffe ansehen.

Arten von Impfstoffen

Das vertrauenswürdige HHS listet die folgenden Arten von Impfstoffen auf:

Inaktivierte Impfstoffe

Abgeschwächte Lebendimpfstoffe

Messenger-RNA (mRNA)-Impfstoffe

Subunit-, rekombinante, Polysaccharid- und Konjugatimpfstoffe

Toxoid-Impfstoffe

Virale Vektorimpfstoffe

Die offizielle Klassifizierung ist jedoch ein ziemlicher Mischmasch, da sie verschiedene Arten der Kategorisierung auf einen Haufen wirft. Hier sind die Kategorien auf eine Weise geordnet, die (zumindest für mich) mehr Sinn ergibt:

Lebende (abgeschwächte, hoffentlich) Erreger / abgetötete Erreger

Ganzer Erreger / Untereinheit

Nicht-GVO / Gentechnisch verändert, rekombinant usw.

Basierend auf der direkten Verabreichung eines Antigens / kodierungsbasiert oder „Nukleinsäure“ (z. B. mRNA- oder DNA-Injektionen)

Intramuskulär / subkutan / intradermal / intranasal oder inhalierbar / oral

Immunverstärkend / immunsuppressiv (z. B. sollen „Allergie-Impfstoffe“, d. h. Allergen-Immuntherapien, eine „Unempfindlichkeit gegenüber dem betreffenden Antigen“ hervorrufen)

Modulation der Reaktion auf Krankheitserreger oder auf nicht lebende Toxine oder Allergene oder auf bestimmte Suchtmittel oder Modulation der Fruchtbarkeit usw.

Ein Intermezzo: Anti-Drogen-„Impfstoffe“

Wikipedia stellt uns die folgenden „Impfstoff“-Typen zur Verfügung:

NicVAX, das eine Impfung gegen Nikotin mit Hilfe einer chemisch modifizierten Haptenversion in Verbindung mit Exotoxin A vorsieht

TA-CD, Kokain in Verbindung mit inaktiviertem Choleratoxin

TA-NIC, Nikotin in Verbindung mit inaktiviertem Choleratoxin

Und hier ein kurzes NIH-Video über Anti-Drogen-Impfstoffe:

Aber ich schweife ab. Lassen Sie uns über die verschiedenen Arten von Subunit-Impfstoffen sprechen, nur um einen Eindruck von den Gedankengängen der Wissenschaftler zu bekommen.

Subunit-Injektionen

Hier ist, was das NIAID im Jahr 2019 dazu zu sagen hatte:

„Anstelle des gesamten Erregers enthalten Untereinheiten-Impfstoffe nur die Komponenten oder Antigene, die das Immunsystem am besten stimulieren. Obwohl dieses Design die Impfstoffe sicherer und einfacher herzustellen macht, erfordert es oft die Zugabe von Adjuvantien, um eine starke schützende Immunantwort hervorzurufen, da die Antigene allein nicht ausreichen, um eine angemessene Langzeitimmunität zu induzieren …“ [Ist es möglich, dass die Natur etwas weiß, was die Wissenschaftler nicht wissen]. „Einige Impfstoffe gegen bakterielle Infektionen basieren auf den Polysacchariden oder Zuckern, die die äußere Hülle vieler Bakterien bilden. Der erste zugelassene Impfstoff gegen Haemophilus influenzae Typ B (Hib), der am National Institute of Child Health and Human Development des NIH entwickelt und von Forschern des NIAID weiterentwickelt wurde, war ein Polysaccharid-Impfstoff. Sein Nutzen war jedoch begrenzt, da er bei Säuglingen – der Altersgruppe mit der höchsten Inzidenz von Hib-Erkrankungen – keine starken Immunreaktionen hervorrief. NIH-Forscher entwickelten daraufhin einen so genannten Konjugatimpfstoff, bei dem das Hib-Polysaccharid mit einem Proteinantigen verbunden oder „konjugiert“ wird, um einen besseren Schutz zu bieten. Diese Formulierung erhöhte die Fähigkeit des Immunsystems von Kleinkindern, das Polysaccharid zu erkennen und eine Immunität zu entwickeln, erheblich… Andere Impfstoffe gegen bakterielle Erkrankungen, wie Diphtherie- und Tetanusimpfstoffe, zielen darauf ab, eine Immunreaktion gegen krankheitsverursachende Proteine oder Toxine auszulösen, die von den Bakterien abgesondert werden. Die Antigene in diesen so genannten Toxoid-Impfstoffen sind chemisch inaktivierte Toxine, so genannte Toxoide. In den 1970er Jahren läuteten Fortschritte in den Labortechniken die Ära der Gentechnik ein. Ein Jahrzehnt später wurde die rekombinante DNA-Technologie – die es ermöglicht, DNA aus zwei oder mehr Quellen zu kombinieren – zur Entwicklung des ersten rekombinanten Proteinimpfstoffs, des Hepatitis-B-Impfstoffs, genutzt. Bei dem Impfstoffantigen handelt es sich um ein Hepatitis-B-Virusprotein, das von Hefezellen produziert wird, in die der genetische Code für das virale Protein eingefügt wurde … Wissenschaftler des NIAID und anderer Institutionen entwickeln auch neue Strategien, um dem Immunsystem Antigene aus Proteinuntereinheiten zu präsentieren. Im Rahmen der Bemühungen um die Entwicklung eines universellen Grippeimpfstoffs haben NIAID-Wissenschaftler einen experimentellen Impfstoff mit dem Protein Ferritin entwickelt, das sich selbst zu mikroskopisch kleinen Stücken, so genannten Nanopartikeln, zusammensetzen kann, die ein Proteinantigen enthalten. Ein experimenteller Influenza-Impfstoff auf Nanopartikelbasis wird derzeit in einem frühen Stadium der Studie am Menschen untersucht. Die auf Nanopartikeln basierende Technologie wird auch als Plattform für die Entwicklung von Impfstoffen gegen das MERS-Coronavirus, das Respiratory Syncytial Virus (RSV) und das Epstein-Barr-Virus geprüft. Auch andere relativ neue Fortschritte bei den Labortechniken, wie die Möglichkeit, atomare Strukturen von Proteinen zu lösen, haben zu Fortschritten bei der Entwicklung von Untereinheiten-Impfstoffen beigetragen. Durch die Lösung der dreidimensionalen Struktur eines Proteins auf der RSV-Oberfläche, das an einen Antikörper gebunden ist, identifizierten NIAID-Wissenschaftler beispielsweise einen Schlüsselbereich des Proteins, der für neutralisierende Antikörper sehr empfindlich ist. Es gelang ihnen dann, das RSV-Protein so zu verändern, dass die Strukturform, in der es die neutralisierungsempfindliche Stelle aufweist, stabilisiert wurde. Während sich die meisten Subunit-Impfstoffe auf einen bestimmten Erreger konzentrieren, entwickeln Wissenschaftler auch Impfstoffe, die einen breiten Schutz gegen verschiedene Krankheiten bieten könnten. NIAID-Forscher haben 2017 eine frühe klinische Studie mit einem Impfstoff gestartet, der durch Mücken übertragene Krankheiten wie Malaria, Zika, Chikungunya und Dengue-Fieber verhindern soll. Der experimentelle Impfstoff, der eine Immunreaktion auf Mückenspeichel und nicht auf einen bestimmten Virus oder Parasiten auslösen soll, enthält vier rekombinante Proteine aus Mückenspeicheldrüsen.“

Produktion von Impfstoffen auf pflanzlicher Basis

Dann gibt es noch den Trend, Pflanzen in Produktionsfabriken für „therapeutische Proteine“ und „Impfstoffe“ zu verwandeln. Einem gesponserten Beitrag in Nature zufolge nutzt beispielsweise ein biopharmazeutisches Unternehmen namens Medicago in Kanada „ein pflanzliches Verfahren zur vorübergehenden Expression, um innerhalb weniger Wochen Proteine in pharmazeutischer Qualität herzustellen“.

Der Produktionsprozess „beginnt mit der Synthese einer genetischen Sequenz, die für ein bestimmtes Protein kodiert. Diese Sequenz wird dann in Agrobacterium tumefaciens eingeführt, einen bakteriellen Vektor, der genetisches Material nur auf Pflanzen übertragen kann. Die fragliche Pflanze, Nicotiana benthamiana, ist ein enger Verwandter des in Australien heimischen Tabaks, wächst schnell, ist keine Nutzpflanze und lässt sich leicht bearbeiten.

Sie wird in ein Bad mit dem modifizierten Agrobacterium getaucht, das mit Hilfe eines Vakuums von der Pflanze aufgesaugt wird. Das Agrobacterium überträgt das genetische Material in das Blattgewebe, das dann 6-8 Tage lang das rekombinante Produkt produziert und anreichert. Dann werden die Blätter geerntet und die Proteine extrahiert und unter pharmazeutischen Bedingungen gereinigt. Juhu.

Ein ungeschickter Elefant tanzt in einem fadenscheinigen Kartenhaus

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, je mehr ich weiß, umso mehr über die Hybris der Wissenschaftler schreien möchte. Geld und Arroganz lassen die Menschen wirklich seltsame Dinge tun! War diese genetische Alchemie jemals notwendig? Könnten wir vielleicht mit einfachen Dingen anfangen, wie dem Versuch, die Welt nicht zu vergiften – und sehen, was das mit unserer Gesundheit macht?

Ja, ich weiß, dass die Mafiosi nicht hinter unserer Gesundheit her sind – es sei denn, wir reden davon, unsere Gesundheit für Geld zu manipulieren -, aber mein innerer Fünfjähriger musste einfach fragen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich hört sich diese ganze Alchemie immer noch wie ein sehr ungeschickter Elefant im Porzellanladen an. Selbst wenn wir die Tatsache außer Acht lassen, dass der tollpatschige Elefant von der Mafia bezahlt wurde, ist er immer noch ein tollpatschiger Elefant! Die Wissenschaftler haben zu wenig Wissen über die sehr komplexen Zusammenhänge im menschlichen Körper – und zu viel Hybris!!!

Und bitte lassen Sie mich nicht mit den auf Kodierung basierenden „Impfstoffen“ anfangen, wie sie zum Beispiel in diesem Papier aus der Zeit vor den COVID-Injektionen 2019 über Plasmid-DNA und mRNA-Technologie beschrieben werden. Ich meine … im Labor aus Neugier zu experimentieren ist ja schön und gut, aber … mussten wir wirklich die letzten dreieinhalb Jahre durch die Hölle gehen, um herauszufinden, dass das Experiment verdammt wacklig war? Ein fünfjähriges Kind könnte die Wissenschaftler darüber aufklären!

Die Ursprünge der Hybris

Ja, Hybris ist ein philosophisches Problem, aber auch ein praktisches, denn sie ist mit einem hohen Preis verbunden, und wir bezahlen dafür mit unserem eigenen Körper, mit unserer Gesundheit. Leider wird uns die zivilisatorische Hybris schon mit der Muttermilch eingeimpft. Wir sind darauf konditioniert zu glauben, dass unsere glänzende Maschine die beste Maschine der Welt ist. Man lehrt uns, unseren Führern, unseren Wissenschaftlern, unseren Ingenieuren zu glauben – und man lehrt uns zu glauben, dass wir im Team Superior sind. Das ist ein gutes Gefühl.

Warum fühlt es sich gut an? Wenn man zum Team Superior gehört, kann man sich standardmäßig überlegen fühlen, ohne selbst viel zu tun. Die Tyrannen machen sich diese psychologische Eigenschaft des Menschen gerne zunutze, um uns in Fraktionen aufzuteilen und jede Fraktion zu unterschiedlichen Zeiten zu vergewaltigen. Ihr Spiel erfordert Hybris!

Übrigens macht es mir wieder Spaß, im Labor mit Dingen zu spielen. Wissen macht Spaß! Es macht Spaß, zu spielen! Aber was ist mit dem Verantwortungsgefühl?! Was ist mit Respekt?! Wie sind wir an einen Ort gekommen, an dem pöbelnde Kinder mit Streichhölzern die Anstalt leiten, und wir sollen gehorchen?!

Das Verlangen nach Kontrolle

Wenn ein Mensch süchtig nach Kontrolle ist, glaubt er vielleicht sogar ernsthaft, dass die Menschen, die er „besitzen“ will, seine „Hilfe“ brauchen. Nun, dieser Kontrollfreak könnte tatsächlich helfen, indem er ihren freien Willen respektiert und nicht versucht, sie zu vergewaltigen – aber nein! Das würde den Süchtigen der Art von „Nahrung“ berauben, nach der er sich am meisten sehnt, nämlich der Kontrolle. Also hält er lieber andere Menschen kaputt und krank und lässt sie zu ihm kommen, um „Hilfe“ zu bekommen.

Klingt das nach einem bekannten Modell? Ja, und – traurig für uns alle – so funktioniert auch die Pharmaindustrie.

Dann haben wir die aufrichtigen Fanatiker. Die aufrichtigen mittleren Fanatiker der Pharmaindustrie, in deren Augen die Wissenschaft nichts falsch machen kann, sind auf ihre eigene Art und Weise ebenfalls süchtig nach Kontrolle. Liebenswerte, aber gebrochene Menschen mit abgeflachten Seelen wollen uns glauben machen, dass nur ihre Meinung Gewicht hat, weil sie … offensichtlich im Team Superior sind.

Sie wollen uns glauben machen, dass wir Verräter sind, wenn wir aus ihrem flachen Gedankengang ausscheren, und dass wir auch geplättet werden müssen – damit wir nicht durch den künstlichen Kokon ihrer Wahrnehmung stoßen und sie nicht den erwachenden Schmerz spüren lassen. Diese Seelentragödie hat so viele Gesichter!

Was speziell die Impfstofffanatiker betrifft, so geht ihr Gedankengang in etwa so: „Impfstoffe sind gut. Das ist die Wahrheit. Wir, die überlegenen Menschen, sind überlegen, weil wir damit einverstanden sind. Wenn Ihre Daten meine Religion nicht stützen, müssen sie verworfen werden. Wenn Ihre persönliche Interaktion mit Impfstoffen nicht gut ist, müssen Ihre Erfahrungen gelöscht werden“ usw. Ja, diese Seelentragödie hat so viele Facetten.

Zur philosophischen Komplexität der Handlung kommt hinzu, dass das Leiden der Kontrollfreaks aufrichtig ist. Leider versuchen sie, ihr Leiden zu lindern, indem sie anderen Leid zufügen, und dazu haben sie kein Recht. Sie haben kein Recht, das zu tun. Sie müssen sich über ihre Seele klar werden!

Ich möchte mit einem zutiefst philosophischen Zitat aus einer Abhandlung über Tierimpfstoffe mit dem Titel „Adverse consequences of vaccination“ schließen. Es scheint, dass der Geist eines von der Seele losgelösten Wissenschaftlers transparenter ist, wenn er über Tierimpfstoffe spricht.

„Die Gründe für die Verwendung von Impfstoffen unterscheiden sich erheblich zwischen Haustieren und Nutztieren. Die Besitzer von Haustieren sind um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Tiere besorgt und tolerieren keine unerwünschten Ereignisse, die Unbehagen, Schmerzen oder Krankheit verursachen. Viehzüchter hingegen impfen, um die Gesundheit des Viehs zu erhalten, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, den wirtschaftlichen Ertrag zu maximieren und die Risiken von Zoonosen zu minimieren. Impfstoffe, die einen Rückgang der Milchproduktion, eine verringerte Futterverwertung, eine verlängerte Zeit bis zur Vermarktung oder eine Verschlechterung der Schlachtkörperqualität verursachen, können erhebliche wirtschaftliche Folgen haben und werden nicht eingesetzt.“

Über die Autorin

Tessa Lena

