Impfstoffbedingte Herzmuskelentzündungen verletzen eine Rekordzahl junger Menschen. Werden Impfungen auch Familien ruinieren?

childrenshealthdefense.org: Medizinische Schulden sind die Hauptursache für etwa 25 % der Verbraucherinsolvenzen, wobei medizinische Schulden häufig durch „plötzliche negative Ereignisse – wie etwa eine durch Impfung ausgelöste Herzmuskelentzündung“ ausgelöst werden.

Bei einem Viertel (oder mehr) der Verbraucherinsolvenzen sind medizinische Schulden der vorherrschende Kausalfaktor, oft ausgelöst durch „plötzliche unerwünschte Ereignisse“.

Bis 2022 stieg die Zahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse von Herzerkrankungen nach COVID-Impfungen bei jungen Menschen unter 30 Jahren um 15.600 %, verglichen mit den 31 Jahren zuvor, in denen Herzverletzungen nach dem Erhalt von FDA-zugelassenen Impfstoffen gemeldet wurden.

Autismus, der mit Impfstoffen und anderen toxischen Expositionen in Verbindung gebracht wird, ist ein abschreckendes Beispiel, das Familien mit lebenslangen Pflegekosten von 1,4 bis 2,4 Millionen Dollar belasten kann.

Im Jahr 2010 schätzte eine Regierungsstudie, dass bei einer von 38 Impfstoffdosen (2,6 %) eine unerwünschte Reaktion auftrat. Aufgrund des schleppenden und kontradiktorischen Verfahrens zur Entschädigung von Impfschäden und der hohen Beweislast werden jedoch zwei Drittel der Klagen abgewiesen oder bleiben in der Schwebe.

Bei COVID-Impfungen mit Notfallgenehmigung ist es noch unwahrscheinlicher, dass eine Entschädigung für Impfschäden gewährt wird. Anwälte warnen: „Wenn Sie eine schwere Verletzung durch einen Covid-19-Impfstoff erlitten haben, sind Sie im Grunde auf sich allein gestellt.“

Angesichts von mehr als einer Million COVID-Impfstoff-bedingter Nebenwirkungen, die seit Dezember 2020 gemeldet wurden, häufen die Haushalte außerordentliche Schulden an und wenden sich an Crowdfunding, um Hilfe zu erhalten.

Herzerkrankungen gehören zu den 20 teuersten Erkrankungen, die in amerikanischen Krankenhäusern behandelt werden, und verursachen enorme finanzielle Belastungen.

Nach Angaben der CDC werden 96 % der unter 30-Jährigen, die nach einer COVID-Impfung Herzverletzungen erleiden, ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei Kindern tritt die Myokarditis in der Regel plötzlicher und schwerer auf als bei Erwachsenen, die Sterblichkeitsrate wird auf 7 bis 15 % geschätzt. Kinder, die mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert werden, sterben eher als Kinder, die mit anderen Diagnosen eingeliefert werden.

Studien über Kinder und Jugendliche, die nach einer COVID-Impfung an Myokarditis erkrankten, zeigen eine „potenziell schlechte Prognose, obwohl sich das Herz scheinbar wieder normalisiert hat“. Nach Angaben der Mayo Clinic „wird die größte Belastung durch Myokarditis möglicherweise erst 6-12 Jahre nach der Diagnose sichtbar, wenn die Kinder sterben oder sich einer Herztransplantation unterziehen müssen.“

Die durch die gefährlichen COVID-Injektionen ausgelösten Herzverletzungen scheinen gut fürs Geschäft zu sein.

In einem Bericht von BusinessWire vom Juli 2021 wird ein boomender Markt für Herzunterstützungsgeräte prognostiziert, wobei festgestellt wird, dass „die zunehmende Häufigkeit von Herzversagen das Wachstum vorantreibt“.

Die Familien bleiben jedoch nicht nur emotional, sondern auch finanziell auf dem Trockenen sitzen und werden von finanziellen Auswirkungen überrascht, mit denen sie sicher nicht gerechnet haben.

Seit Jahrzehnten haben Familien bittere Lektionen über die finanziellen Auswirkungen von Impfschäden gelernt. Bei schätzungsweise 18 % bis 26 % der Verbraucherinsolvenzen oder mehr sind medizinische Schulden der „vorherrschende kausale Faktor“ – wobei medizinische Schulden oft durch „plötzliche unerwünschte Ereignisse“ ausgelöst werden.

Denken Sie an Autismus – der inzwischen unbestreitbar mit Impfstoffen und anderen toxischen Belastungen in Verbindung gebracht wird -, der Familien mit lebenslangen Behandlungskosten von 1,4 bis 2,4 Millionen Dollar belasten kann, was zu einem erbitterten Kampf zwischen Eltern und Einrichtungen wie Versicherungsgesellschaften und Schulsystemen führt, die diese „hohe Rechnung“ nicht übernehmen wollen.

Auch das National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP) der Regierung hat große Anstrengungen unternommen, um eine Entschädigung für Autismus und andere Impfschäden in der Kindheit zu vermeiden, was durch die bekannten Funktionsstörungen des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) unterstützt wird.

Obwohl eine vom HHS in Auftrag gegebene Studie im Jahr 2010 schätzte, dass eine von 38 Impfstoffdosen (2,6 %) eine unerwünschte Reaktion hervorruft, erleichtert das bequemerweise kaputte Überwachungssystem die Verbreitung der Fiktion, dass unerwünschte Ereignisse „selten“, „eins zu einer Million“ oder, laut Dr. Anthony Fauci, „fast nicht messbar“ sind.

Das vom Steuerzahler finanzierte NVICP hat seit 1988 über 4,7 Milliarden Dollar ausgezahlt und behauptet, ein „zugängliches und effizientes Forum für Personen zu sein, die durch bestimmte Impfstoffe geschädigt wurden“. Doch das kontradiktorische – und schleppende – Verfahren und die himmelhohen Beweisanforderungen führen dazu, dass zwei Drittel der Klagen abgewiesen werden oder in der Schwebe bleiben.

Wenn es zu Auszahlungen kommt, entschädigt das NVICP eher Erwachsene als Kinder für Impfstoffverletzungen.

Empfänger von COVID-Injektionen mit Notfallgenehmigung (EUA) können sich angeblich an das spezielle Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) wenden, aber das CICP hat sich von Anfang an als noch hohleres Versprechen erwiesen als das NVICP, da keine Mittel für eine eventuelle Entschädigung vorgesehen sind, keine Anwaltskosten übernommen werden und die Verjährungsfrist ein Jahr beträgt.

Wie Anwälte im Januar schrieben: „Wenn Sie eine schwere Verletzung durch einen Covid-19-Impfstoff erlitten haben, sind Sie im Grunde genommen auf sich allein gestellt.“

Kurz gesagt, für diejenigen, die sich mit dem haftungsfreien COVID-Impfstoff impfen lassen, steht viel auf dem Spiel – mit unvergleichlichen Gesundheitsrisiken.

Anfang 2020 stellte der Geschäftsführer einer Crowdfunding-Plattform fest, dass mehr als ein Drittel der gesammelten Spenden für medizinische Ausgaben verwendet wurden. Mit mehr als 1 Million COVID-Impfstoff-bedingten Nebenwirkungen, die seit Dezember 2020 an VAERS gemeldet wurden, hat sich dieser Zustand noch weiter beschleunigt, da die Haushalte außerordentlich hohe Schulden machen und sich an Crowdfunding wenden, um Hilfe zu erhalten.

Herzprobleme: eine bekannte Impfstoff-Nebenwirkung

Lange vor COVID wurden Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Entzündung des Gewebes, das das Herz umgibt) als Folge der Interaktion eines externen Umweltauslösers mit dem Immunsystem des Wirts“ verstanden.

Einer dieser „Umweltauslöser“, so räumten die Forscher ein, sei die Impfung.

So identifizierten Analysen von VAERS und klinischen Daten die beiden Herzerkrankungen als unerwünschte Ereignisse, die nach Impfungen gegen Anthrax, Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Hepatitis A, Hepatitis B, humane Papillomaviren (HPV), Influenza, Meningokokken, Pocken, Typhus, Varizellen (Windpocken) und Zoster (Gürtelrose) gemeldet wurden.

In einem Fallbericht aus dem Jahr 2018 wurde eine Myokarditis bei einem sechs Wochen alten Säugling nach einer Diphtherie-, Keuchhusten- und Tetanustoxoid-Impfung (DPT) beschrieben.

Mit dem Aufkommen der COVID-Impfungen sind die kardialen Nebenwirkungen – Myokarditis, Perikarditis und Myoperikarditis – auf ein völlig neues Niveau angestiegen, insbesondere bei jungen Männern und vor allem nach der zweiten Dosis.

Bei jungen Menschen unter 30 Jahren zeigt VAERS „einen 15.600-prozentigen Anstieg von Herzerkrankungen nach COVID EUA-Impfstoffen im Vergleich zu FDA-zugelassenen [U.S. Food and Drug Administration] Impfstoffen in den vorangegangenen 31 Jahren.“

Da Herzprobleme zu den am häufigsten gemeldeten, weithin veröffentlichten und lebensverändernden Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen gehören, sah sich die FDA gezwungen, in den Merkblättern der Hersteller vor den erhöhten Risiken zu warnen.

Wie Forscher der University of Pennsylvania im vergangenen Jahr feststellten (und dabei die offizielle Behauptung wiederholten, solche Ereignisse seien „selten“), „legen der zeitliche Zusammenhang mit der Impfung und das Fehlen anderer plausibler Ursachen den Impfstoff als wahrscheinlichen Auslöser dieser seltenen Ereignisse nahe.“

Teure Erkrankungen

Herzkrankheiten sind ein finanzieller Kraftakt: Sie gehören zu den 20 teuersten Krankheiten, die in amerikanischen Krankenhäusern behandelt werden, und machen fast die Hälfte der gesamten Krankenhauskosten aus.

Mit der teuersten Gesundheitsversorgung der Welt entfällt ein Drittel der Gesundheitsausgaben in den USA auf die Krankenhausversorgung.

Bei der Analyse von mehreren hundert bestätigten Myokarditis- und Perikarditisfällen bei jungen COVID-Impfstoffempfängern (< 29 Jahre) berichtete ein Wissenschaftler der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Juni 2021, dass 96 % der Jugendlichen mit Herzverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden waren.

Frühere Studien zu den Kosten für Krankenhausaufenthalte bei Myokarditis und Perikarditis haben Folgendes ergeben:

Im Jahr 2016 betrugen die durchschnittlichen inflationsbereinigten Kosten für einen einzelnen pädiatrischen Krankenhausaufenthalt wegen akuter Myokarditis (medianer Krankenhausaufenthalt = 6,1 Tage) mehr als 27 000 US-Dollar – was bereits einen „signifikanten“ Anstieg gegenüber den Kosten von 2007 darstellt und heute wahrscheinlich noch viel höher ist.

Eines von fünf Kindern, die mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert werden, hat eine Herzrhythmusstörung. Eine im Jahr 2020 veröffentlichte pädiatrische Studie ergab, dass die durchschnittlichen Krankenhauskosten für Kinder mit Myokarditis und Herzrhythmusstörungen weitaus höher waren – fast 122 000 US-Dollar gegenüber etwa 38 000 US-Dollar für Myokarditis-Patienten ohne Herzrhythmusstörungen. Herzrhythmusstörungen erhöhten auch die Wahrscheinlichkeit des Todes drastisch.

Die medianen Kosten eines Krankenhausaufenthalts wegen akuter Perikarditis (alle Altersgruppen) wurden 2016 auf etwa 10 000 US-Dollar geschätzt, aber fast jeder fünfte Patient (18 %) musste innerhalb von 30 Tagen nach der Entlassung erneut ins Krankenhaus, was mit weiteren fast 10 000 US-Dollar zu Buche schlug.

Sowohl Herzrhythmusstörungen als auch Komplikationen bei kardiologischen Behandlungen sind häufige Ursachen für Krankenhausrückübernahmen.

Nicht „leicht“ und nicht kurzfristig

Zu den Erscheinungsformen der Myokarditis gehören erhöhte Herzfrequenz (Tachykardie), unregelmäßiger Herzschlag (Arrhythmie), ein herzinfarktähnliches Erscheinungsbild und akutes Herzversagen.

Längerfristige Folgeerscheinungen sind dilatative Kardiomyopathie (vergrößerte Herzkammern) und chronische Herzinsuffizienz.

Schmerzen in der Brust, Unwohlsein und Herzklopfen sind häufige Anzeichen einer Perikarditis. Auch sie kann zu Herzversagen und anderen längerfristigen Komplikationen führen.

Bei Kindern verläuft die Myokarditis in der Regel fulminanter, d. h. plötzlicher und schwerer als bei Erwachsenen, und die Sterblichkeitsrate wird auf 7 bis 15 % geschätzt. Bei Kindern, die mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist die Sterblichkeitsrate höher als bei Kindern, die mit anderen Diagnosen eingeliefert werden.

Bei einer Diskussion über Myokarditis im Jahr 2012 räumten Forscher der Mayo Clinic ein, dass selbst bei einer guten Kurzzeitprognose „Patienten, die sich zunächst erholen, manchmal Jahre später eine wiederkehrende dilatative Kardiomyopathie und Herzinsuffizienz entwickeln können.“

Einer der Mayo-Autoren fügte 2018 hinzu: „Die größte Belastung durch Myokarditis zeigt sich möglicherweise erst 6 bis 12 Jahre nach der Diagnose, wenn Kinder sterben oder sich einer Herztransplantation unterziehen müssen.“

Seltsamerweise propagiert Mayo dennoch weiterhin den Mythos der „milden“ Myokarditis, eine unehrliche Charakterisierung, gegen die Ärzte in der COVID-Ära vehement protestiert haben.

Dr. Steven Pelech von der University of British Columbia erklärte beispielsweise im vergangenen August:

„Im Gegensatz zu dem, was einige Leute gesagt haben, gibt es so etwas wie eine ‚leichte Myokarditis‘ nicht. Es geht um die Zerstörung der Myozyten, also der Herzzellen, die sich zusammenziehen. Wenn diese Zellen absterben, werden sie im Körper nicht ersetzt, sondern durch Narbengewebe, das aus Fibroblasten besteht – Hautzellen, die keine kontraktile Aktivität haben … Jedes Mal, wenn Sie eine Entzündungsreaktion bekommen, verlieren Sie mehr von dieser Kontraktionsfähigkeit und haben ein größeres Risiko für einen Herzinfarkt und andere Probleme im späteren Leben.“

Ein neuseeländischer Autor wies darauf hin, dass „milde“ klinische Manifestationen in der Gegenwart für die Interpretation längerfristiger Risiken bedeutungslos sind.

Unter Verwendung von Magnetresonanztomographien (MRT) mit Gadolinium-Kontrast, die in der Lage sind, „geschädigte Herzbereiche zu zeigen, die mit anderen Mitteln nicht nachweisbar sind“, ergaben Studien an Kindern und Jugendlichen, die nach der COVID-Impfung eine Myokarditis entwickelt hatten, bei der großen Mehrheit eine „potenziell schlechte Prognose, obwohl sich das Herz scheinbar wieder normalisiert hat“.

Die Forscherinnen Laure Rouch und Kristine Yaffe von der University of California, San Francisco, erklärten gegenüber Medscape in ihrer soeben in der Zeitschrift Neurology veröffentlichten Studie: „Die Gesundheit des Herzens ist der Schlüssel zur Gesundheit des Gehirns.“

Die Studie enthüllte die alarmierende Erkenntnis, dass Anomalien der Herzstruktur und -funktion, die im jungen Erwachsenenalter erworben wurden, ein Risikofaktor für den kognitiven Verfall in der Lebensmitte sind.

Myokarditis- und Perikarditis-Behandlungen – kostspielige Flickschusterei

Myokarditis-Behandlungen sind teuer, aber fast ausschließlich unterstützend und zielen in erster Linie auf das Management von Komplikationen ab.

Bei schweren Fällen können Interventionen kostspielig, aggressiv und oft aussichtslos sein.

Bei Komplikationen einer schweren Myokarditis ist der letzte Ausweg eine Herztransplantation. Ironischerweise werden Menschen, die eine Transplantation benötigen, aber eine COVID-Spritze ablehnen, von den Wartelisten für Transplantationen gestrichen.

Bei akutem Herzversagen und einer Herztransplantation kann es zu einer kurzfristigen mechanischen Kreislaufunterstützung kommen, einschließlich des Einsatzes von VAD-Geräten (Ventricular Assist Devices) oder lungenähnlichen ECMO-Geräten (extrakorporale Membranoxygenierung).

Diese Geräte haben einen hohen Preis: Die Gesamtkosten für den Krankenhausaufenthalt pädiatrischer Patienten, die eine solche Unterstützung erhalten, werden auf 755 000 Dollar (VAD) und 809 000 Dollar (ECMO) geschätzt, gegenüber 457 000 Dollar für Patienten, die keine mechanische Unterstützung erhalten.

Leider deuten Untersuchungen an pädiatrischen Herzpatienten darauf hin, dass diese mechanischen Unterstützungssysteme nur wenig Nutzen bringen. In einer Studie über Myokarditis bei Kindern wurde festgestellt, dass die Entwicklung ventrikulärer Arrhythmien sowohl die Inanspruchnahme der ECMO als auch die Mortalität stark vorhersagte.

Gut fürs Geschäft, schlecht für die Familien

Herzschäden, die durch gefährliche COVID-Injektionen ausgelöst werden, scheinen gut fürs Geschäft zu sein. Wie die Mayo-Klinik freimütig zugibt, müssen einige Myokarditis-Patienten lebenslang Medikamente einnehmen – sie sind also Kunden fürs Leben.

Darüber hinaus haben die Kortikosteroide – „oder andere Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems“ – und die Medikamente zur Blutgerinnungshemmung oder zur Blutdruckregulierung, die für vermeintlich „milde“ Fälle von Myokarditis verschrieben werden, eine Reihe von Nebenwirkungen, die die Voraussetzungen für weitere gewinnbringende medizinische und pharmazeutische Interventionen schaffen.

Ein Bericht von BusinessWire vom Juli 2021 prognostiziert einen boomenden Markt für Herzunterstützungsgeräte wie VAD bis 2027 und stellt fest, dass „die zunehmende Häufigkeit von Herzinsuffizienz das Wachstum vorantreibt“.

BusinessWire nannte die umfangreiche Pipeline solcher Produkte als Markttreiber und „Chance“.

Die Marktforscher sagen auch voraus:

Ein „Aufwärtstrend“ für den gesamten „Myokarditis-Behandlungsmarkt“, wobei der Markt „über den prognostizierten Zeitraum“ (2021-2027) steigen dürfte.

Stetiges Wachstum des globalen Marktes für die Behandlung der dilatativen Kardiomyopathie (eine der nachgelagerten Folgen der Myokarditis) – von 163 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 258,2 Millionen US-Dollar bis 2026.

Ein ebenso rosiger „globaler Perikarditis-Markt“ mit Marktteilnehmern wie Pfizer und AstraZeneca sowie anderen Pharmariesen wie Bayer und Merck.

Darüber hinaus drängt Big Pharma darauf, teure neue Perikarditis-Therapien auf den Markt zu bringen, die Forscher (zufällig?) im Spätsommer und Herbst 2021 ankündigten.

In der Zwischenzeit führen die COVID-Spritzen bei vielen jungen Menschen entweder zum Tod oder zu einem gebrochenen Herzen und einer ungewissen Zukunft.

Selbst wenn die endgültige Bestätigung eines direkten Zusammenhangs zwischen Impfung und Herzmuskelentzündung durch eine Autopsie vorliegt, geben sich die Ingenieure dieses gottlosen und verbrecherischen medizinischen Experiments an der Menschheit“ – ein Schlüsselelement des Vorstoßes für ein globales Kontrollnetz – damit zufrieden, den ruinösen Status quo aufrechtzuerhalten.

Und was bedeutet das für die Familien?

Sie bleiben nicht nur emotional, sondern auch finanziell auf dem Trockenen sitzen und werden von finanziellen Auswirkungen überrascht, mit denen sie sicher nicht gerechnet haben.