Trudeaus Regierung schlägt zurück und kündigt noch strenge Covid-Regeln an

Wir haben uns im Wahlkampf für Impfstoffe und Impfvorschriften eingesetzt … Es wird daran gearbeitet, eine COVID-Impfpflicht zwischen den Provinzen einzuführen, sagte Verkehrsminister Omar Alghabra.

Die liberale Regierung von Premierminister Justin Trudeau hat sich gegen die massiven Proteste gegen die Ausweitung der COVID-Impfpflicht im ganzen Land gewehrt und angekündigt, dass sie nicht von den restriktiven Maßnahmen abrücken, sondern auch eine zusätzliche Impfpflicht für Lkw-Fahrer im Verkehr zwischen den Provinzen einführen wird.

Der kanadische Verkehrsminister Omar Alghabra erklärte gegenüber Rosemary Barton von CBC, dass die Regierung eine COVID-Impfpflicht zwischen den Provinzen in Erwägung ziehe, und verwies auf das Wahlkampfversprechen der Partei, im Herbst „Impfstoffe und Impfvorschriften“ einzuführen.

„Bei den letzten Wahlen haben wir tatsächlich mit Impfstoffen und Impfmandaten geworben. Minister [Seamus] O’Regan hat erst im Dezember letzten Jahres angekündigt, dass wir daran arbeiten, alle staatlich regulierten Sektoren zu regulieren, die einen Impfstoff benötigen. Es wird also weiter daran gearbeitet“, sagte Alghabra in dem Interview.

"No one should be surprised that there is work being done to get us there," Liberal Transport minister Omar Alghabra hints at a vaccine mandate for interprovincial truck drivers in Canada. #cdnpoli pic.twitter.com/mCzNUEnOG3 — True North (@TrueNorthCentre) January 31, 2022

„Im Moment gibt es diese Politik noch nicht“, fuhr der Minister fort, „aber es sollte niemanden überraschen, dass wir daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen“.

Die Ankündigung folgt auf Trudeaus Verleumdung des Freiheitskonvois und seiner Tausenden von Anhängern als „Nazis“ und „Rassisten“, die voller „Intoleranz und Hass“ seien, eine Botschaft, die er verkündete, als er sich während der Proteste am Wochenende in der Hauptstadt außerhalb Ottawas versteckte.

Trudeau beschimpfte die Demonstranten auch als „gewalttätig“. Zahlreiche Videoaufnahmen von Polizisten vor Ort in Ottawa sowie umfangreiche Drohnenaufnahmen des Geländes belegen jedoch, dass die Versammlung friedlich verlief. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine Festnahmen oder Verletzungen bei dem Protestkonvoi gemeldet.

Die Demonstranten forderten einen einzigen Mann heraus, der eine Konföderiertenflagge trug – ein Bild, das in den Medien verwendet wurde, um Rassismusvorwürfe zu schüren – und verdächtigten ihn, ein Agent provocateur zu sein.

He doesn’t always act as an “agent provocateur”, but when he does, he brings a Confederate flag to a Canadian protest, and his own personal photographer. He is… The most obvious agent provocateur in the world! https://t.co/5w7X4b0luB — Viva Frei (@thevivafrei) January 29, 2022

Der Mann, dessen Gesicht vollständig bedeckt war, verließ später den Tatort, nachdem man auf ihn aufmerksam geworden war.

Während die Lkw-Fahrer gegen die strenge Quarantänevorschrift protestiert haben, weil sie nicht geimpft wurden, leidet das Land nach Angaben der Spediteure unter einem Mangel an Fahrern als Folge des Mandats.

Robert Penner, Geschäftsführer von Bison Transport mit Sitz in Winnipeg, einer der größten kanadischen Speditionsfirmen, sagte, dass allein sein Unternehmen bereits fast zehn Prozent seiner grenzüberschreitenden Fahrer aufgrund des am 15. Januar in Kraft getretenen Jab-Mandats für Trucker verloren hat.

Penner stellte fest, dass das COVID-Jab-Mandat für Lkw-Fahrer zweifellos Herausforderungen für unsere Branche mit sich bringt“ und die Kosten für alle Waren, die aus den USA stammen oder für die USA bestimmt sind, in die Höhe treiben wird“, wie die Globe & Mail berichtete.

Eine Folge des Fahrermangels werde sein, dass die ohnehin schon „zerrissene Lieferkette“ noch mehr Schaden nehmen werde, warnte der Präsident des Private Motor Truck Council of Canada, Mark Millian.

Trudeau wehrte sich gegen die Behauptung einer geschwächten Lieferkette und kritisierte die oppositionelle Konservative Partei für das, was er als „Panikmache gegenüber den Kanadiern in Bezug auf die Lieferkette“ bezeichnete, aber die Realität ist, dass wir diese Situation durch Impfungen überstehen werden.

Der Premierminister von Alberta, Jason Kenney, räumte ein, dass das Land mit einem Problem der Versorgungskette konfrontiert sei, das sich durch das restriktive Mandat für LKW-Fahrer nur noch verschlimmern werde.

„Die Entscheidung, nicht geimpfte Lkw-Fahrer nach dem Grenzübertritt in Quarantäne zu nehmen, hat im Grunde Tausende von Fernfahrern aus dem grenzüberschreitenden Transportlogistiksystem verdrängt“, beklagte Kenney. Daher forderte er die Regierungen Kanadas und der USA auf, „einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand walten zu lassen und eine Ausnahmeregelung für ungeimpfte grenzüberschreitende Lkw-Fahrer einzuführen“.

„Ich glaube nicht, dass diese Politik für die öffentliche Gesundheit zwingend sinnvoll ist, aber sie verschlimmert das Problem, von dem wir wissen, dass es in der Lieferkette wächst“, erklärte er. „Das wird zu einer Krise.“

Während sich die politischen Spannungen verschärfen, hat sich Trudeau die Zeit genommen, über den sogenannten „Black History Month“ zu twittern und damit den Spott des kanadischen Superstars und Professors Jordan Peterson auf sich gezogen, der den Premierminister einen „Feigling, der Tugenden signalisiert“ nannte.