„Das ist einfach Wahnsinn!“ Paul Craig Roberts warnt: „Amerika ist sehr instabil“

Der international preisgekrönte Journalist und ehemalige stellvertretende Finanzminister Dr. Paul Craig Roberts (PCR) sagt, dass die Daten zwischen der CV19-Politik und der Politik gegenüber Russland zeigen, dass „Amerika sehr instabil ist“.

Beginnen wir mit den NATO-Gesprächen mit Russland über die Ukraine, die letzte Woche in einem diplomatischen Desaster gescheitert sind. Es besteht die reale Möglichkeit eines Atomkriegs mit Russland. Dr. PCR erklärt: „Der Westen ist ständig dabei, Russland zu verärgern (PCR bezieht sich dabei vor allem auf die Ukraine, Georgien und Kasachstan)…“

Dies wird schließlich zu einer Art von Konflikt führen. Wenn es sich um einen konventionellen Krieg handelt, hat der Westen keine Chance – überhaupt keine Chance. Was würde Washington also tun, wenn es mit einer massiven Niederlage konfrontiert wäre? Es würde sein Gesicht wahren, indem es auf Atomwaffen zurückgreift. So ist Washington nun einmal. Es ist also sehr gefährlich. Es ist extrem gefährlich, die Russen dazu zu bringen, sich bedroht zu fühlen, und wenn sie Ihnen (Washington D.C.) das sagen, ignorieren Sie es. Sie hören nicht zu und lassen sie sich noch mehr bedroht fühlen… . . Das ist einfach Wahnsinn, und es eröffnet die Aussicht auf eine militärische Konfrontation. Ich garantiere Ihnen, dass die Russen nicht zulassen werden, dass die NATO die Ukraine und Georgien einnimmt. Sie werden es einfach nicht zulassen, und das ist auch nicht möglich. . . . Wir sind nicht auf eine militärische Konfrontation mit Russland vorbereitet und schon gar nicht mit Russland und China.“ Letzte Woche erklärte die russische Regierung öffentlich, sie glaube, die Regierung Biden habe einen „Nervenzusammenbruch“, was als große Beleidigung gemeint war.