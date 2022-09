Impfstoffe benötigen durchschnittlich 5 Monate, um Menschen zu töten

Steven Kirsch

Die CDC hat die Sterbedatei der Sozialversicherungsanstalt versteckt. Ich habe sie von einem Whistleblower erhalten. Daraus geht hervor, dass die Todesfälle erst 5 Monate nach der Impfung eintreten. Das ist der Grund, warum es so schwer zu sehen ist.

Zusammenfassung

Wir sind immer davon ausgegangen, dass der Impfstoff schnell tödlich wirkt (in den ersten zwei Wochen), weil die Menschen dann die Assoziation bemerken und sie an VAERS melden. Dies ist auch heute noch der Fall; einige Menschen sterben tatsächlich schnell.

Die meisten Todesfälle durch den Impfstoff ereignen sich jedoch im Durchschnitt 5 Monate nach der letzten Dosis der zweiten Dosis. Diese Zeitspanne kann kürzer werden, je mehr Impfungen man erhält, aber es gibt Argumente für beide Seiten (da es eine Verzerrung der Überlebenden geben kann).

Dies erklärt jedoch, warum die Lebensversicherungsgesellschaften bei den unter 60-Jährigen im dritten und vierten Quartal Spitzenwerte bei der Gesamtmortalität verzeichneten und nicht unmittelbar nach Einführung der Impfungen.

Die fünfmonatige Verzögerung stimmt auch mit Todesmeldungen überein, in denen Menschen neue aggressive Krebsarten entwickeln, an denen sie in einem Zeitraum von 4 bis 6 Monaten sterben.

Wenn man also von Todesfällen durch Schlaganfall, Herzstillstand, Herzinfarkt, Krebs und Selbstmord hört, die sich etwa 5 Monate nach der Impfung ereignen, könnte es sich sehr wohl um einen impfbedingten Tod handeln.

Die Daten aus der Sterbedatei der Social Security Administration (Alter 18 bis 55)

Diese Tabelle habe ich von einem Whistleblower erhalten, der für das HHS arbeitet. Dies sind Daten, die Sie nicht sehen sollten. Der Anstieg der Sterblichkeit (60 % in der Spitze) ist enorm. Ein derartiger Anstieg kann nur durch etwas Neues verursacht werden, das eine große Anzahl von Menschen betrifft.

Es gibt nur eine Möglichkeit, die darauf passt: der COVID-Impfstoff.

Der Höchststand ist der 9. September 2021.

Diese Grafik, die nicht öffentlich zugänglich ist, stammt aus der US-Sozialversicherungsstammdatei für Todesfälle. Sie vergleicht die Todesfälle des Jahres 2021 mit denen des Jahres 2020. Ein derartiger Anstieg der Sterbefälle ist nur möglich, wenn eine sehr tödliche Krankheit eine große Anzahl von Menschen betrifft. Dies erklärt, warum Versicherungsgesellschaften auf der ganzen Welt im dritten und vierten Quartal 2021 einen massiven Anstieg der Todesfälle verzeichneten. Der Impfstoff benötigte einfach durchschnittlich 5 Monate nach der letzten Injektion, um die Menschen zu töten. Der Höhepunkt ist hier der 9. September 2021.

Täglich verabreichte Impfstoffdosen in den USA

Der Höchststand ist der 12. April 2021.

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass der Impfstoff durchschnittlich 5 Monate braucht, um Menschen nach der zweiten Dosis zu töten.

Der zweite Höchststand im Dezember 2021 wird dazu führen, dass die Lebensversicherungsunternehmen im ersten und zweiten Quartal 2022 Spitzenwerte verzeichnen werden.

Das sagte der britische Professor Norman Fenton:

Alternative Hypothesen

Wenn jemand eine bessere Erklärung für diese Daten hat, würde ich mich freuen, sie zu hören.

Wenn ein Faktenprüfer mich in dieser Sache anfechten möchte, können Sie das Kontaktformular verwenden und wir können ein aufgezeichnetes Gespräch führen.

Die CDC will nicht darüber sprechen. Sie wollen uns auch nicht sagen, warum sie uns diese Daten nicht zeigen.

Die NY Times und der Rest der Mainstream-Medien werden dies mit Sicherheit ignorieren und keine Fragen stellen. Vielleicht wird Tucker Carlson darüber sprechen.

Zusammenfassung

Es war falsch anzunehmen, dass die meisten der impfbedingten Todesfälle kurz nach der Impfung auftreten. Einige sind es, aber die meisten nicht. Es ist nur so, dass sie leichter zu bemerken waren, wenn sie in zeitlicher Nähe zu den Impfungen auftraten.

Wenn jemand, den Sie kennen, etwa 5 Monate nach der Impfung gestorben ist, sollten Sie unbedingt eine ordnungsgemäße Autopsie durchführen lassen, wie in meinem früheren Interview mit Ryan Cole beschrieben.

Bitte teilen Sie diese Informationen.