Rudolf Steiner sagte 1917 voraus: „Impfstoffe werden die Seelen der Menschen zerstören“.

Der österreichische Philosoph Rudolf Steiner sagte voraus, dass Impfstoffe von der globalen Elite eingesetzt werden, um die Seelen der Menschen zu zerstören und sie in einem Zustand von Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung und Furcht zu lassen.

Steiner war ein österreichischer Philosoph, Pädagoge und Spiritualist, der im Laufe seines Lebens zahlreiche Bücher über die Wissenschaft der Spiritualität veröffentlichte. Er betrachtete den menschlichen Körper als ein geistiges Gefäß, das von anderen dämonischen Wesenheiten besetzt werden kann.

Wakingtimes.com berichtet: Sich dieser Kräfte bewusst zu sein, bedeutete, die Macht zu haben, ihren negativen Einfluss zurückzuweisen. Sich ihrer nicht bewusst zu sein, bedeutete, ein Blatt in ihrem Wind zu sein, und spirituelle Kultivierung war der Schlüssel zur Entwicklung eines bewussten Bewusstseins für sie.

Die Geister der Finsternis sind jetzt unter uns. Wir müssen auf der Hut sein, damit wir erkennen, was geschieht, wenn wir ihnen begegnen, und eine wirkliche Vorstellung davon bekommen, wo sie zu finden sind. Das Gefährlichste, was man in nächster Zeit tun kann, ist, sich unbewusst den Einflüssen auszuliefern, die vorhanden sind.“ ~ Rudolf Steiner

Wenn Menschen die natürliche menschliche Neigung zu spirituellem Wachstum zum Ausdruck bringen, befreien sie sich von Furcht und Angst und entwickeln tatsächlich eine Art Immunität gegen die Einflüsse negativer Wesenheiten. Andernfalls zieht unsere Schwingung feindliche Geister an, und wir fallen unbewusst in ihren Einfluss.

Es gibt Wesen in den geistigen Reichen, für die die von den Menschen ausgehende Angst und Furcht eine willkommene Nahrung darstellt. Wenn die Menschen keine Angst und Furcht haben, dann verhungern diese Wesen… Wenn Angst und Furcht von den Menschen ausstrahlen und sie in Panik ausbrechen, dann finden diese Wesen willkommene Nahrung und sie werden immer mächtiger. Diese Wesen sind der Menschheit feindlich gesinnt. Alles, was sich von negativen Gefühlen ernährt, von Angst, Furcht und Aberglauben, Verzweiflung oder Zweifel, sind in Wirklichkeit feindliche Kräfte in übersinnlichen Welten, die grausame Angriffe auf die Menschen starten, während sie gefüttert werden. Deshalb ist es größtenteils notwendig, dass der Mensch, der in die geistige Welt eintritt, zunächst einmal die Angst, die Gefühle der Hilflosigkeit, der Verzweiflung und der Beklemmung überwindet. Das sind aber genau die Gefühle, die zur heutigen Kultur und zum Materialismus gehören; denn dieser entfremdet den Menschen von der geistigen Welt und ist besonders geeignet, Hoffnungslosigkeit und Angst vor dem Unbekannten im Menschen hervorzurufen und damit die oben genannten feindlichen Kräfte gegen ihn aufzurufen.“ ~Rudolf Steiner

Angesichts der tiefgreifenden weltweiten Furcht, Angst und Panik vor der gegenwärtigen Pandemie stellen viele ihre eigenen spirituellen Krankheiten bloß und lassen sich auf jede empfohlene Verhaltensweise oder Intervention ein, die diese Gefühle lindern könnte. Damit einher geht der Druck, 7 Milliarden gesunde Menschen zu impfen.

Vor fast 100 Jahren warnte Steiner in einer Reihe von 14 Aufsätzen, die unter dem Titel Der Sturz der Geister der Finsternis veröffentlicht wurden, künftige Generationen vor einer möglichen Maßnahme der Massenkontrolle, fast identisch den Visionen von Orwell und Huxley. Steiner sah eine Zukunft voraus, in der Impfstoffe unsere geistige Natur rauben könnten.

Zunächst einige Hintergrundinformationen:

In diesen vierzehn Vorträgen, die Ende 1917 nach vier Jahren Krieg in Europa gehalten wurden, spricht Steiner über die komplexen spirituellen Kräfte, die hinter dem Ersten Weltkrieg stehen, über die Versuche der Menschheit, theoretisch perfekte soziale Ordnungen zu errichten, und über die vielen Spaltungen und Zerrüttungen, die auf der Erde bis in unsere Zeit andauern würden. Die Menschheit im Allgemeinen schlief, als die gefallenen Geister, die aus den geistigen Welten vertrieben worden waren, auf der Erde intensiv aktiv wurden. Dies manifestierte sich vorwiegend im menschlichen Denken und in der Wahrnehmung der umgebenden Welt. “ [Quelle]

Der Fall in diesen zerstörerischen Schlummer würde durch ein Zeitalter des Materialismus und der Zentralisierung der Macht gekennzeichnet sein, in dem die Einflüsse der „Geister der Finsternis“ die Menschen dazu inspirieren würden, neue Technologien und neue Mittel der Unterdrückung zu entwickeln. Steiner kommentiert:

Ich habe euch gesagt, dass die Geister der Finsternis ihre menschlichen Wirte, in denen sie wohnen werden, dazu inspirieren werden, einen Impfstoff zu finden, der jede Neigung zur Spiritualität aus den Seelen der Menschen austreibt, wenn sie noch sehr jung sind, und dies wird auf dem Umweg über den lebenden Körper geschehen. Heute werden die Körper gegen dieses und jenes geimpft; in Zukunft werden die Kinder mit einer Substanz geimpft, die man sicherlich herstellen kann, und die sie immun machen wird, damit sie keine törichten Neigungen entwickeln, die mit dem geistigen Leben zusammenhängen – „töricht“ hier natürlich in den Augen der Materialisten. . . . . … es wird schließlich ein Weg gefunden werden, die Körper zu impfen, sodass diese Körper die Neigung zu geistigen Ideen nicht entwickeln können und die Menschen ihr ganzes Leben lang nur an die physische Welt glauben, die sie mit den Sinnen wahrnehmen. Aus Impulsen, die die Ärzteschaft aus Anmaßung – oh, ich bitte um Verzeihung, aus der Schwindsucht [Tuberkulose], die sie selbst erlitten hat – gewonnen hat, werden die Menschen jetzt gegen die Schwindsucht geimpft, und in gleicher Weise werden sie gegen jede Neigung zur Spiritualität geimpft. Das ist nur ein besonders auffallendes Beispiel von vielem, was in naher und fernerer Zukunft auf diesem Gebiet kommen wird – mit dem Ziel, die Impulse, die nach dem Sieg der [Michaelischen] Lichtgeister [1879] auf die Erde herabströmen wollen, zu verwirren.“ ~Rudolf Steiner

Steiner hat hier nur von Impfstoffen gesprochen. Sein Kommentar berücksichtigt nicht die zusammengesetzten Auswirkungen auf die menschliche Spiritualität der vielen unzähligen Einflüsse, die wir heute in unserer Welt haben und die alle für sich genommen gegen die spirituelle Verbindung wirken.

Nochmals: Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich in einem spirituellen Krieg befinden, sind Sie nicht allein.