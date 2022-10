Impfstoffschäden in Australien! Gastbeitrag eines international bekannten DJs, Komponisten und Songwriters.

Tyson Illingworth

Das australische Medizin- und Gesundheitssystem hat mich im Stich gelassen und ist nun dabei, das Recht auf freie Arztwahl und die Beziehung zwischen Arzt und Patient zu zerstören – und was besorgniserregend ist, ist, dass sie nun auch hinter Ihnen her sind.

Mein Name ist Tyson Illingworth, und ich bin ein preisgekrönter, internationaler DJ, Komponist, Songwriter und Sounddesigner (Webseite und Instagram) Die Musikindustrie und meine Fans kennen mich unter meinem Künstlernamen „TYDI“, und ich bin seit 20 Jahren Musiker/Komponist, und ich bin erst 35 Jahre alt. Musik ist eines der wichtigsten und kraftvollsten Dinge in meinem Leben und ich bin unendlich dankbar, dass ich meinen Traum leben darf. Ich wache jeden Tag auf und freue mich darauf, Musik für meine Millionen von Fans und Kunden auf der ganzen Welt zu machen.

Niemals in meinen wildesten Träumen oder genauer gesagt in meinen Albträumen hätte ich erwartet, dass ich mich dort wiederfinde, wo ich heute bin. Anstatt auf Tournee zu gehen und für meine neueste Show, meinen neuesten Song oder mein neuestes Album interviewt zu werden, erhalte ich täglich Einladungen von den Medien, um über meinen Kampf um die Wiederherstellung meiner Gesundheit zu sprechen, nachdem ich durch den Moderna-Impfstoff geschädigt und gelähmt wurde.

Es ist wichtig zu wissen, dass ich für evidenzbasierte Wissenschaft bin und dachte, der Impfstoff sei für mich sicher. Ich glaubte von ganzem Herzen, dass ich mit der Impfung „das Richtige“ tat. Ich hatte volles Vertrauen in die Führung und das medizinische System meines Landes (Australien) – bis ich eine schwere unerwünschte Reaktion erlitt, die mich hilflos und gelähmt machte, ohne dass mir Ärzte oder meine Regierung helfen konnten.

Bevor die Pandemie ausbrach, lebte ich zehn Jahre lang in Kalifornien, und wie viele andere im Jahr 2021 musste ich feststellen, dass mein Leben zum Stillstand gekommen war und ich zurück nach Australien ziehen musste. Im Oktober desselben Jahres erhielt ich meine erste Impfung. Innerhalb weniger Tage verspürte ich starke und unerträgliche stechende Schmerzen und Lähmungen in meinen Händen und Füßen. Ich bat einen weltweit anerkannten Wirbelsäulenchirurgen um Rat, und seine Antwort erschreckte mich wie nichts zuvor: „Das kann nur ein Anzeichen für einen katastrophalen neurologischen Ausfall sein“.

Kurz darauf wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert, in dem ich 2 Wochen lang blieb. Ich war ungläubig und deprimiert, weil ich nicht glauben konnte, dass der Impfstoff mir das antun konnte, vor allem, da uns allen gesagt wurde, er sei sicher und wirksam und wenn es eine Reaktion gäbe, wäre sie gering. Als wäre das nicht genug, wurde ich im Krankenhaus auch noch von einem äußerst unhöflichen und abweisenden Neurologen betreut, der mir wiederholt sagte: „Das kann auf keinen Fall der Impfstoff sein“. Mit der Zeit verschlimmerte sich mein Zustand; ich fragte die Ärzte im Krankenhaus, ob ich jemals wieder „richtig“ laufen würde, und sie gaben mir keine Antwort, weil sie ebenfalls ratlos waren. Es war eine surreale und einsame Erfahrung, wieder laufen zu lernen, ich hatte niemanden, an den ich mich wenden konnte, der mich verstehen und mir Antworten geben konnte.

Bevor ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, riet mir der Neurologe dringend zu einer zweiten Impfung und sagte: „Wenn Sie die zweite Impfung nicht bekommen, ist die erste überflüssig.“ Im Nachhinein kann ich nicht glauben, dass ich auf sie gehört habe, denn ich habe mich immer für einen kritischen Denker gehalten, und stattdessen habe ich den Rat einer Ärztin angenommen, die keine Rücksicht auf meine persönliche Situation nahm, sie weigerte sich, mir zuzuhören und war unaufrichtig.

Kurz nach dem zweiten Schuss verschlimmerten sich meine Verletzungen weiter und ich konnte mich nicht mehr bewegen, meine Hände fühlten sich an, als würden sie brennen, und ich hatte Mühe, den Tag zu überstehen. Ich wurde erneut ins Krankenhaus eingeliefert und dachte, mein Leben sei vorbei, es gäbe keine Hoffnung mehr für mich… Nun, noch nicht.

Im Januar 2022 erkrankte ich schließlich an COVID-19. Ich wachte gegen 3.50 Uhr nachts auf und schnappte nach Luft. Aus Angst um mein Leben rief ich die Nummer 000 an und sagte: „Wenn Sie nicht sofort zu mir kommen, werde ich sterben“. Ein Krankenwagen war schnell zur Stelle, und ich wurde in die Notaufnahme gebracht. Von dort wurde ich auf eine COVID-Station gebracht, wo ich die nächsten zwei Wochen damit verbrachte, nach Luft zu ringen, mit Fieber zu kämpfen, zu zittern und ohne Hilfe zur Toilette zu kriechen. Obwohl ich oft um Hilfe schrie, hörte ich die Krankenschwestern auf dem Flur lachen und reden. Es vergingen Stunden, und wenn ich die Schmerzen nicht mehr ertragen konnte, humpelte ich zur Tür meines Zimmers, öffnete sie und wurde sofort von den Krankenschwestern mit lautem Geschrei begrüßt: „SCHLIESSEN SIE DIE TÜR, SIE SIND EINE BIOHAZARDE“. Das ist nicht das Australien, das ich kenne, und es war herzzerreißend zu sehen, wie Krankenschwestern und Ärzte verletzliche Patienten auf diese Weise behandelten. Ich war nicht allein, sie ließen jeden, der auf der COVID-Station war, im Stich.

Ich weiß offen gesagt nicht, wie ich diese zwei Wochen in der Isolation überstanden habe. Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich aus meinem Fenster eine riesige Palme sah, die sich jeden Tag im Wind bewegte, sie war stark und standhaft, und egal, wie stark der Wind wehte, sie stand fest und entschlossen. Von Tag zu Tag fühlte ich mich schwächer, und ich dachte, ich würde sterben. Ich rief meine Lieben an, und obwohl sie mir beistanden, konnte niemand so recht verstehen, wie schlimm meine Lage geworden war.

Wie durch ein Wunder bin ich dankbar, dass ich überlebt habe, aber die Kombination aus meiner Impfverletzung und der COVID-Erkrankung hat mich für eine gewisse Zeit in einen dunklen Abgrund gestürzt, und alles, was ich weiß, ist Folgendes: Ich habe jetzt eine dauerhafte Degeneration meines Rückenmarks. Ich wache jeden Tag unter Schmerzen auf und benötige hohe Dosen von Schmerzmitteln, um angemessen zu funktionieren. Das australische Medizin- und Gesundheitssystem ist schnell dabei, den Ruf eines jeden zu zerstören, der die Impfstoffe infrage stellt oder andere sichere Medikamente vorschlägt. In Australien wurde und wird einem Patienten während der COVID das Recht verweigert, die für ihn beste Behandlung zu wählen. Das medizinische System verschließt jedoch vorsätzlich die Augen vor der Opioid-Krise und dem anhaltenden Anstieg von Abhängigkeit und Todesfällen.

Die Art der Verletzung und der Erkrankung, die bei mir diagnostiziert wurde, nennt sich Neuropathie. Hier also einige Fakten:

Ich leide nach wie vor unter starken Schmerzen aufgrund von Neuropathie und neurologischen Nervenschäden, die durch das Moderna Spike Vax verursacht wurden. Neuropathie/Nervenschäden sind eine bekannte Nebenwirkung von Moderna Spike Vax. Neuropathie war in keiner meiner Einverständniserklärungen aufgeführt. In Australien werden Ärzte untersucht und disziplinarisch belangt, wenn sie schriftlich bestätigen, dass ein COVID-Impfstoff eine Schädigung eines Patienten verursacht hat. Ich habe mir von 5 verschiedenen Ärzten bestätigen lassen, dass mein Zustand durch den Impfstoff verursacht wurde, und sie sagten alle, dass sie dies nicht zu Protokoll geben können. Man sollte meinen, dass ein Facharzt, wenn ein Patient mit schweren neurologischen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert wird, zuerst denkt: „Ich werde keinen Schaden anrichten und das Risiko offenlegen“ und dann beschließt, dem Patienten so kurz nach der letzten Impfung nicht zu einer weiteren Impfung zu raten. Die Informationen über neurologische Nebenwirkungen standen damals jedem Arzt zur Verfügung, eine einfache Google-Suche hätte dies ergeben. Wenn in Australien ein Arzt fahrlässig gehandelt hat oder ein Patient falsch behandelt oder falsch diagnostiziert wurde, kann er eine Beschwerde bei der AHPRA (Australian Health Practitioner Agency), der HCCC (Health Care Complaints Commission – NSW) und dem Queensland Health Ombudsman einreichen. Ich habe eine formelle Beschwerde gegen den Neurologen und die beiden Apotheker, die mich geimpft haben, beim Ombudsmann für das Gesundheitswesen von Queland eingereicht. In seiner Antwort an mich räumte der Health Ombudsman ein, dass mein Arzt mir zu einer zweiten Impfung geraten hatte, obwohl ich verletzt war. Wenn Sie in Australien einen Arzt, eine Krankenschwester oder einen Apotheker melden, der Ihnen einen Schaden zugefügt hat, indem er Ihnen zur Impfung riet oder den Impfstoff verabreichte, werden sie leider nicht untersucht oder disziplinarisch belangt, da sie bequemerweise entschädigt werden. In Australien hat die Regierung ein System für Impfschäden eingerichtet, das jedoch äußerst kompliziert und schwierig zu handhaben ist, und bei dem eine Entschädigung nahezu unmöglich ist. Jeder Anwalt, mit dem ich gesprochen habe, fürchtet, trotz eines überzeugenden Falls ins Visier genommen zu werden. Jetzt, da die Regelung ausgeweitet wurde und die Regierung anerkennt, dass einige Nebenwirkungen nicht selten sind, melden sich mehr Anwälte, aber Anwälte sind teuer, und das wird bedeuten, dass viele Menschen keine Entschädigung erhalten werden. Mir ist klar, dass dies für einige von Ihnen, die gesehen haben, was vor sich ging, beunruhigend sein mag, und ich bitte um Ihr Verständnis, denn ich habe es bedauerlicherweise nicht gesehen und muss nun für den Rest meines Lebens damit leben. Deshalb möchte ich ein Unrecht wiedergutmachen, denn ich möchte nicht, dass jemand das Gleiche durchmacht wie ich.

Nicht alle Ärzte in Australien sind wie der Neurologe im Krankenhaus, viele sind bereit, Patienten zu helfen. Bisher habe ich über die Hindernisse berichtet, denen sich ein Patient mit einem Impfschaden gegenübersieht, und leider wird die Geschichte noch schlimmer, denn die australischen Regierungen erlassen Gesetze, mit denen sie die Möglichkeiten der Ärzte, ihre Tätigkeit auszuüben, aktiv einschränken. Der Bundesstaat Queensland hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, das die Beziehung zwischen Arzt und Patient in Australien grundlegend verändert, indem es die Fähigkeit des Arztes und des Gesundheitspraktikers einschränkt, Informationen bereitzustellen, damit ein Patient eine informierte Zustimmung geben kann und der Gesundheitspraktiker die Risiken offenlegen und sich an den Hippokratischen Eid und den Verhaltenskodex halten kann, wie er von der AHPRA festgelegt wurde.

Ich beziehe mich auf die Health Practitioner Regulation National Law and Other Legislation Amendment Bill 2022, die soeben in meinem Bundesstaat Queensland verabschiedet wurde und demnächst in ganz Australien eingeführt werden soll: Die vorgeschlagenen Änderungen würden der Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) und dem Medical Board of Australia die Befugnis geben, Ärzte für die Äußerung ihrer beruflichen Meinung auf der Grundlage ihrer Einschätzung der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bestrafen, wenn diese das öffentliche Vertrauen in Gesundheit und Sicherheit untergräbt.

„Die vorgeschlagene Änderung des nationalen Gesetzes stellt einen erheblichen Eingriff in die Beziehung zwischen Arzt und Patient dar und könnte sich katastrophal auf die Patientenversorgung auswirken“, sagte die Geschäftsführerin des Australian Medical Network, Dijana Dragomirovic.

Auch Kalifornien hat kürzlich ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Obwohl die Pandemie für beendet erklärt wurde, hat der Staat Kalifornien diese Nachricht nicht erhalten. Das Gesetz AB 2098 wurde am 30. September 2022 unterzeichnet. Die darin enthaltenen Befugnisse könnten Ärzte, die ihre eigene Ausbildung und Erfahrung bei der Behandlung von Patienten einsetzen oder eine andere Meinung vertreten, die dem staatlichen Gesundheitskonsens zuwiderläuft, mit karrierebeendenden Strafen belegen. Dieses Gesetz hat das Potenzial, die Ärzteschaft zu ruinieren und Innovationen zu unterdrücken.

„Das Gebiet der Medizin entwickelt sich ständig weiter. Sie wird ständig von neuen Trends und Daten geprägt. Kein Arzt und auch kein Politiker hat das alleinige Recht auf innovative Konzepte. Anstatt damit zu drohen, dem Einzelnen die Existenzgrundlage zu entziehen, sollte die Gesellschaft die Menschen dazu ermutigen, innovative neue Ideen zu entwickeln“ – Dijana Dragomirovic

Das FLCCC-Team betreibt in den USA und in Kalifornien intensive Lobbyarbeit. Dr. Paul Marik reiht sich in den Chor der Stimmen ein, die den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom auffordern, dieses Gesetz zu streichen, das Ärzte für die Verbreitung von Fehlinformationen“ kriminalisieren würde.

Ich möchte der Geschäftsführerin Dijana Dragomirovic, dem Team und dem gesamten Australian Medical Network für ihre unermüdliche Arbeit zur Unterstützung und zum Schutz der Gesundheitsrechte aller Australier danken. Sie haben das Bewusstsein geschärft und Lobbyarbeit gegen diese Gesetze betrieben. Sobald ich die langfristigen Auswirkungen dieser Gesetze erkannte, wusste ich, dass dies ein wichtiger Teil meiner Geschichte war und dass ich auch dazu beitragen musste, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Als andere mich abwiesen, hielt Dijana zu mir und half mir, die richtige medizinische Behandlung und rechtliche Unterstützung zu bekommen.

Bitte lassen Sie nicht zu, dass dieser Angriff auf die Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung weitergeht, denn das führt nur zu einem: Totalitarismus. Ich mache mir Sorgen um diejenigen da draußen, die wie ich in die gleiche Falle tappen und nie Hilfe bekommen könnten.

Seit wann ist es ein Verbrechen, anderer Meinung zu sein?

Tyson.