Alles in allem sollten Beobachter selbst entscheiden, wie glaubwürdig dieses Szenario wirklich ist, aber sie sollten es auch dann nicht abtun, wenn sie skeptisch bleiben, denn Sputnik hätte keine glaubwürdigen, ungenannten Quellen zitiert, um davor zu warnen, wenn der staatliche Schirmherr des Senders dies nicht für möglich gehalten hätte.

Das staatlich finanzierte russische Flaggschiff der internationalen Medien, Sputnik, warnte am Sonntag unter Berufung auf glaubwürdige, ungenannte Quellen in verschiedenen Ländern, dass Kiew angeblich eine nukleare Provokation unter falscher Flagge plane, um Moskau zu belasten. Korobotschka, eine beliebte Quelle russlandfreundlicher Informationen auf Twitter, hatte dieses Szenario zuvor in einem Substack-Artikel mit dem Titel „Russland wird in der Ukraine keine Atomwaffen einsetzen“ näher erläutert. Der Artikel löste in Teilen der Alt-Media-Community (AMC) eine Diskussion aus, die durch die düstere Warnung von Sputnik noch an Glaubwürdigkeit gewonnen hat.

Laut dieser angesehenen Quelle baut Kiew eine schmutzige Bombe, die es einsetzen will, um „eine globale antirussische Kampagne zu starten, die darauf abzielt, das Vertrauen in Moskau zu untergraben“. Sie fügten hinzu, dass dies „eine extrem negative Reaktion der internationalen Gemeinschaft auslösen wird. Infolgedessen wird Moskau die Unterstützung vieler seiner wichtigsten Partner verlieren, während der Westen erneut versuchen wird, Russland den Status eines ständigen Mitglieds des UN-Sicherheitsrats zu entziehen und seine antirussische Rhetorik zu verstärken. Wenn man bedenkt, was auf dem Spiel steht, sollte man das alles sehr ernst nehmen.

Diesen Warnungen wohnt eine gewisse Logik inne, die sie umso glaubwürdiger macht, nämlich das Muster, nach dem Kiew und seine Gönner in der Goldenen Milliarde des US-geführten Westens fälschlicherweise behaupten, dass Russland genau das tut, dessen sie sich selbst schuldig machen. Diese Bewaffnung von Verschwörungstheorien unter falscher Flagge betrifft in jüngster Zeit die kontrafaktischen Behauptungen, dass Russland dasselbe Kernkraftwerk in Saporoschje bombardiert, das unter seiner Kontrolle steht, und dass es angeblich plant, den Kachowka-Damm zu sprengen, um sein eigenes Territorium zu überfluten und eine humanitäre Krise auf der Krim auszulösen, indem es der Halbinsel das Wasser entzieht.

Es versteht sich von selbst, dass diese beiden Behauptungen unsinnig sind, ähnlich wie Bidens Panikmache Anfang des Monats, wonach Russland die Welt an den Rand des Armageddon getrieben haben soll. Der amerikanische Regierungschef behauptete, sein Amtskollege plane den Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Konflikt, was eine bewusste Verdrehung seiner Worte in Bezug auf die Warnung von Präsident Putin ist, dass Russland alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur Verteidigung seiner territorialen Integrität einsetzen werde. Das einzige glaubwürdige Szenario ist der Einsatz von Atomwaffen als absolut letztes Mittel der Selbstverteidigung, falls Kiew Noworossija erfolgreich angreift.

Der neu ernannte Befehlshaber der Sondereinsatzarmee, General Surowikin, hat versucht, genau diesem Szenario zuvorzukommen, indem sein Land in den letzten Wochen seine eigene Version von „Schock und Ehrfurcht“ angewandt hat. Durch die Schwächung der militärischen Kapazitäten des Gegners hinter der Kontrolllinie (LOC) hat Russland die Wahrscheinlichkeit eines Blitzangriffs Kiews auf die erst kürzlich wiedervereinigte Region Noworossija erheblich verringert und damit Moskau möglicherweise dazu veranlasst, seine territoriale Integrität als allerletztes Mittel mit taktischen Atomwaffen zu verteidigen.

Wie dem auch sei, die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) und Kiew verbreiten weiterhin die Befürchtung, dass der Kreml angeblich immer noch die Absicht hat, diese Massenvernichtungswaffen einzusetzen, und zwar zu offensiven Zwecken und nicht zu rein defensiven, die er im äußersten Notfall einsetzen würde. Diese Darstellung der Informationskriegsführung erinnert viele Beobachter auf bedrohliche Weise an die früheren Anschläge unter falscher Flagge, die in Bezug auf das ZNPP und den Kachowka-Damm gegen Russland verübt wurden, sodass sich viele fragen, ob Kiew tatsächlich ein ähnliches Komplott unter falscher Flagge plant, vor dem Sputnik gerade gewarnt hat.

Bis zu dem Bericht dieser angesehenen Quelle am Sonntagnachmittag blieb es im Bereich der Spekulation, dieses Szenario ernsthaft in Erwägung zu ziehen, da man zu Recht davon ausging, dass Russland zumindest eine Art halboffizielles Signal darüber senden würde, genau wie es dies früher getan hat, als die Goldene Milliarde Chemiewaffenangriffe unter falscher Flagge in Syrien plante. Nun, da es diese Möglichkeit indirekt über Sputnik bekräftigt hat, sollte jeder sehr besorgt sein, denn der Kreml will ganz klar, dass die Leute in der nächsten Zeit nach einer nuklearbezogenen Falschmeldung Ausschau halten.

Um es klar zu sagen: Das bedeutet nicht, dass ein solches Szenario unmittelbar bevorsteht oder dass es überhaupt eintritt. Es wird lediglich signalisiert, dass das Szenario ernst genommen und nicht länger als reine Spekulation abgetan werden sollte. Denn Sputnik würde darüber nicht unter Berufung auf glaubwürdige, ungenannte Quellen berichten, wenn Russland nicht das Gefühl hätte, dass etwas Derartiges von seinen Gegnern wirklich ausgeheckt wurde. Wenn man sich an die vagen Angaben in dem Artikel erinnert, scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Motivation hinter dieser beispiellosen WMD-Provokation darin besteht, Russland zu belasten und so zu versuchen, zusätzlichen Druck auf das Land auszuüben.

Das könnte die Form von allem annehmen, von der weiteren Nötigung seiner Partner im globalen Süden (insbesondere der ebenso strategischen Chinesen und Inder, mit denen Russland gemeinsam die entstehende multipolare Weltordnung aufbaut), sich von dieser neu wiederhergestellten Weltmacht zu distanzieren, bis hin zur künstlichen Herstellung des Vorwandes für eine konventionelle militärische Intervention unter Führung der USA im Ukraine-Konflikt. Ersteres wäre lediglich die Fortsetzung eines bereits bestehenden Trends, während zweiteres zufälligerweise gerade vom ehemaligen CIA-Chef Petraeus vorgeschlagen wurde, der eine sogenannte „Koalition der Willigen“ vorschlug.

Beobachter sollten auch bedenken, dass die herrschende demokratische Elite der USA verzweifelt darauf wartet, dass im Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland über die Ukraine etwas Dramatisches passiert, in der Hoffnung, den Schlag abzufedern, den ihnen die Wähler bei den bevorstehenden Zwischenwahlen versetzen werden. Wenn die Gegenoffensive in Cherson weiter ins Stocken gerät, dann ist es nur logisch, dass die nukleare Provokation unter falscher Flagge gestartet werden könnte, um eine größere Krise auszulösen, die die Amerikaner dazu bringen könnte, aus von den Medien manipulierten „patriotischen“ Motiven die amtierende Partei zu unterstützen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen dieser Analyse gibt es also drei Hauptmotivationen, die die USA dazu bewegen könnten, Kiew die nukleare Provokation unter falscher Flagge zu erlauben, vor der Sputnik gerade gewarnt hat. Es handelt sich dabei um den Wunsch der herrschenden demokratischen Elite, dass in diesem Stellvertreterkrieg etwas Dramatisches passiert, um entweder den Schlag der Wähler gegen ihre Partei abzufedern oder die Amerikaner vor den Zwischenwahlen um die etablierten Parteien zu scharen; um den globalen Süden weiter unter Druck zu setzen, sich von Russland zu distanzieren; und um möglicherweise den Vorwand für eine direkte Intervention unter Führung der USA zu schaffen.

Jedes dieser Ziele ist auf seine Weise von strategischer Bedeutung und könnte sich als entscheidend erweisen, wenn auch nur eines von ihnen gelingt, sollte dieser nukleare Plan unter falscher Flagge tatsächlich umgesetzt werden. Es gibt aber auch Gründe, warum es nicht dazu kommen könnte, vor allem, weil Russland es bereits indirekt durch sein perfektes Pre-Bunking, das gerade von Sputnik durchgeführt wurde, aufgedeckt hat. Zweitens kann niemand genau vorhersagen, wie Russland darauf reagieren würde, dass Kiew eine Atombombe zündet und dann sofort Moskau damit in Verbindung bringt. Und drittens besteht eine ähnliche Unklarheit, wenn es um ein Eingreifen der USA in den Konflikt geht.

Alles in allem sollten Beobachter selbst entscheiden, wie glaubwürdig dieses Szenario wirklich ist, aber sie sollten es auch dann nicht abtun, wenn sie skeptisch bleiben, denn Sputnik hätte sich nicht auf glaubwürdige ungenannte Quellen berufen, um davor zu warnen, wenn der staatliche Schirmherr des Senders dies nicht für möglich gehalten hätte. Sicher ist nur, dass beide direkten Teilnehmer an diesem Konflikt davor warnen, dass der jeweils andere angeblich große Anschläge unter falscher Flagge plant, was darauf hindeutet, dass sich jeder auf etwas Großes in der kommenden Zukunft gefasst machen sollte, auch wenn unklar bleibt, was genau passieren könnte.