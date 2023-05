„Pfizers Massenmord-Verhüllungsplan schlägt auf ihn zurück,“ sagt Kla.TV-Gründer Ivo Sasek und kommentiert hier die brisanten Pfizer-Akten, die per Gerichtsbeschluss, statt für 75 Jahre versiegelt, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. „Pfizer rechnete eindeutig schon vor Impfstart mit der ´Zeitbombe Impftod`, nicht aber mit dem hörbaren Schrei der Impftoten aus allen möglichen Statistiken.“ Und Ivo Sasek wirft einen Blick auf vergangene Verbrechen von Pfizer & Co, Machenschaften der EMA, die Untätigkeit der Justiz und appelliert an die stillen Ärzte und Wissenschaftler und die schweigende Mehrheit. Nachfolgend bringen wir etwas übersichtlicher, mit Kapitel-Überschriften versehen, das Transskript seiner Video-Sendung vom 21. April 2023 (hl):

Impftote schweigen nicht – Pfizers Supergau

von Ivo Sasek

Die deutsche Rentenkasse hatte noch im Jahr 2019 ein Defizit von 6,5 Milliarden Euro zu beklagen! Jetzt aber, keine zwei Jahre seit Covid-Impfbeginn, konnte dieselbe Rentenversicherung der Deutschen Presse-Agentur mitteilen, dass sie wegen der hohen Sterblichkeitsrate einen Überschuss von 2,1 Milliarden Euro erwartet.