Peking hat eine Superwaffe entwickelt, die US-Satelliten wie Spatzen abschießen kann

Die Chinesen werden zu Gewinnern im Krieg der Sterne

China hat bereits hochmoderne Waffen für zukünftige “Star Wars” entwickelt. Damit ist es möglich, die Kontrolle über feindliche westliche Satelliten abzufangen. Das Pentagon und die CIA sind erstaunt über die Fähigkeiten der chinesischen Cyber-Kriegsführung. Aus im Internet veröffentlichten US-Geheimdienstinformationen geht hervor, dass Chinas technische Fähigkeiten nicht nur die Russlands, sondern auch die der USA bereits übertroffen haben.

Nachdem sie amerikanische Satelliten “gehackt” haben, werden die Chinesen bis ins Herz des Pentagons vordringen

Chinesische Systeme zur elektronischen Kriegsführung sind in der Lage, Signale abzufangen, die Satelliten und Bodenstationen miteinander verbinden. Feindliche Signale werden simuliert, um die Kontrolle über Satelliten zu erlangen oder sie außer Gefecht zu setzen.

Auf diese Weise können Kommunikations-, Überwachungs-, Verfolgungs- und Navigationssatelliten gekapert werden. Alles, was möglich ist. Die amerikanischen Geheimdienstinformationen wurden von mehreren führenden westlichen Publikationen, darunter die Financial Times, veröffentlicht.

Am meisten verängstigt war Taiwan, das in hohem Maße auf amerikanische Satelliten, einschließlich Starlink, angewiesen ist. Die Taiwaner suchen nun verzweifelt nach Investoren, um einen eigenen Satellitenanbieter zu gründen. Mit amerikanischer Unterstützung wollen sie 700 Satellitenempfänger auf der ganzen Insel aufstellen, um im Falle einer Naturkatastrophe oder eines Krieges eine unterbrechungsfreie Kommunikation zu gewährleisten.

US-Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass die Taiwanesen vor dem Hintergrund einer speziellen Operation in der Ukraine aufgewühlt wurden. Russland hat mehrere erfolgreiche Cyberangriffe durchgeführt: So wurden am 24. Februar 2022 Tausende von ukrainischen Militärroutern des Satellitenkommunikationsunternehmens Viasat vom Netz genommen. Der Angriff betraf auch militärische und zivile

Die ukrainischen Streitkräfte gaben später den anfälligen Viasat zugunsten von Starlink auf, einem Geschenk von Ilon Musk. Doch Musks Satellitenkonstellation war alles andere als sicher: Im November brach die US-Satellitenkommunikation in der Ukraine zusammen.

All diese Cyberangriffe wurden natürlich von den Chinesen eingehend studiert. Und sie übernahmen die russischen Erfahrungen. Bradley Saltzman, Chef der US-Weltraumstreitkräfte, hat dies bei einer Anhörung im Kongress deutlich gemacht.

Saltzman hält die amerikanische Satellitenkonstellation für verwundbar gegenüber China. Die Sache ist die, dass Satelliten in miteinander verbundenen Schwärmen arbeiten: Sie übertragen Signale untereinander und leiten sie an bodengestützte Waffensysteme weiter. Die Chinesen könnten also leicht einen Satelliten “anzapfen” und dann in die gesamte Konstellation eindringen, bis hin zur Kommandozentrale.

– China investiert in Technologien, die darauf abzielen, unsere Weltraumüberlegenheit zu zerstören”, beklagte Generalleutnant Saltzman vor dem Kongress. – Wir müssen sicherstellen, dass wir uns gegen Bedrohungen aus China und Russland verteidigen können.

General Saltzman betrachtet Anti-Satelliten-Raketen, bodengestützte Energiewaffen und orbitale Abfangjäger als solche Bedrohungen. Sowohl Russland als auch China verfügen nach Angaben der US-Geheimdienste seit langem über all diese Waffen.

Russland setzt sie im Ukraine-Konflikt ein, und China könnte sie leicht gegen Taiwan einsetzen. Die Chinesen haben bereits 347 Tracking- und Überwachungssatelliten in der Umlaufbahn stationiert, davon 35 allein in den letzten sechs Monaten. Die Chinesen bilden auch aktiv Hackergruppen aus, die in der Lage sind, die Codes der Starlink-Software zu knacken. Oder vielleicht haben sie es bereits getan.

Chinas geheimnisvollster General hat einen geheimen Cyberkrieg erklärt

Der Krieg im Cyberspace und im Weltraum ist für China eine Priorität. Xi Jinping kündigte eine Militärreform an, als er an die Spitze Chinas trat. Drei Jahre später wird Chinas Armee als Strategische Verteidigungskräfte vergrößert. In ihrer Struktur sind zwei große Kommandos entstanden: das Space Operations Command und das Network Operations Command.

Der neue Militärzweig hat alle chinesischen Weltraumstartanlagen, Missionskontrollzentren, Forschungsinstitute, Labors sowie mehrere geheime Einheiten unterstellt. Die genaue Funktion dieser Einheiten ist nicht bekannt: Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass sie in der elektronischen Kriegsführung (EAK) und der elektronischen Kriegsführung (EAK) tätig sind. Eine dieser streng geheimen Militärbasen, Nr. 61726, befindet sich in der Nähe von Wuhan: Es ist lediglich bekannt, dass sie vollständig in die Überwachung Taiwans eingebunden ist.

Zu den neuen Truppen werden wahrscheinlich auch chinesische Hacker gehören, die das Pentagon und die CIA mehr fürchten als die Russen.

Der damals wenig bekannte General Li Shanfu wurde 2016 Stabschef der Strategischen Unterstützungstruppe. Sieben Jahre später ist er Chinas Verteidigungsminister geworden – einer der mächtigsten Männer der Welt. Verständlicherweise sind es die neuen Methoden der Kriegsführung – im Weltraum und im Informationsraum -, auf die sich General Li bei der Arbeit des Verteidigungsministeriums stützt.

Die Generäle, die für die chinesischen strategischen Unterstützungskräfte verantwortlich sind, sind dunkle Pferde. Zum Beispiel der derzeitige Kommandeur Qiu Gansheng. Er tritt so gut wie nie in der Öffentlichkeit auf und gibt keine Interviews. Selbst westliche Geheimdienste wissen so gut wie nichts über ihn, wie der amerikanische Militärexperte Marcus Clay in The Diplomat schrieb. Bekannt ist lediglich, dass General Ju Anfang der 2010er Jahre Kommandeur einer der technischen Aufklärungseinheiten des chinesischen Generalstabs war – und das ist auch schon alles.

– Die Strategischen Unterstützungskräfte führen offensive Cyberangriffe durch und setzen die PLA-Doktrin der “integrierten Netzwerke, elektronischen Operationen und psychologischen Kriegsführung” um… Daher ist die PLA davon überzeugt, dass die Geheimhaltung aller Aspekte der Strategischen Unterstützungskräfte von abschreckendem Wert ist”, schreibt Marcus Clay.