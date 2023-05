Imran Khan und die Unabhängigkeit Pakistans

von Thierry Meyssan

Pakistan war nie unabhängig. Es ist immer ein Spielzeug in den Händen des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten geblieben. Während des westlichen Krieges gegen das afghanische kommunistische Regime wurde es zu einem Rückzugsstützpunkt für die Mudschaheddin und die arabischen Kämpfer von bin Laden. Doch seit einem Jahrzehnt versucht ein außergewöhnlicher Cricket-Champion, Pakistan zu befreien, Frieden mit Indien zu schließen und soziale Dienste zu schaffen. Sein Name ist Imran Khan.

Die pakistanische Bevölkerung erhebt sich gegen ihre Armee und ihr politisches Personal. Überall bilden sich Demonstrationen zur Unterstützung des ehemaligen Premierministers Imran Khan, der gerade freigelassen wurde, aber Gegenstand von hundert Gerichtsverfahren ist.

Wer ist Imran Khan?

Imran Khan stammt aus einer illustren paschtunischen Familie. Er stammt durch seinen Vater von einem indischen General und Gouverneur von Punjab und durch seine Mutter von einem Sufi-Meister ab, der das Paschtu-Alphabet erfunden hat. Er hat in Lahore und dann in England, in Oxford, studiert. Er spricht Saraiki, Urdu, Paschtu und Englisch. Es ist Cricketspieler, die wichtigste Sportart in Pakistan. Er war 1992 Kapitän der Nationalmannschaft und schaffte es, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. In den Jahren 1992-96 widmete er sich ausschließlich philanthropischen Aktivitäten und eröffnete mit dem Geld seiner Familie ein Krebskrankenhaus und eine Universität. 1996 trat er in die Politik ein und gründete das Pakistan Justice Movement (PTI). Er gewann 2018 einen Sitz in der Nationalversammlung, war aber der einzige gewählte Vertreter seiner Partei.

Imran Khan ist nicht Politiker, wie alle anderen. Er vertritt die Herangehensweise von Mohamed Iqbal (1877-1938), dem geistigen Vater Pakistans. Er beabsichtigte mit der religiösen Unbeweglichkeit des Islam zu brechen und einen Interpretationsversuch zu unternehmen, aber er blieb ein Gefangener der gemeinschaftlichen und rechtlichen Auslegung des